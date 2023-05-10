Глава МИД Турции: Рассчитываем на продление зерновой сделки минимум на два месяца

Надеюсь, что мы получим от переговоров позитивный исход. В конечной точке возможны переговоры господина президента Эрдогана с уважаемым господином Путиным. Рассчитываем на продление зерновой сделки минимум на два месяца

У Турции есть надежда на позитивное завершение проходящих 10-11 мая переговоров по «зерновой сделке». Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.Напомним, что сегодня и завтра в Стамбуле проходят переговоры между делегациями России, Украины, Турции и ООН по вопросу о дальнейшем продлении «зерновой сделки». С российской и турецкой сторон в переговорах участвуют заместители министров обороны и заместители министров иностранных дел, Украину представляет заместитель министра по инфраструктуре.- заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Ранее Россия высказывала недовольство тем, как соблюдаются условия договоренностей. Ведь одним из условий «зерновой сделки» было отсутствие препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений. Но до сих пор Запад создает преграды для российской продукции, и в этой связи, как ранее отмечали в Кремле, дальнейшее продление «зерновой сделки» теряет всякий смысл.Кроме того, существующий коридор в Черном море, призванный обеспечивать вывоз украинского зерна, ранее использовался киевским режимом для совершения диверсионных вылазок против объектов Военно-морского флота России в Севастополе. В 2022 году Москва уже прерывала из-за этого договоренности, но затем сделка была возобновлена.Примечательно, что недавно министр иностранных дел Турции Чавушоглу также обвинил в создании препятствий и рисков для «зерновой сделки» Запад, а конкретно – США и Великобританию. Он подчеркнул, что именно они строят преграды для экспорта российских продовольствия и удобрений, поэтому Россия и высказывает недовольство и угрожает прервать «зерновую сделку».