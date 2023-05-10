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Глава МИД Турции: Рассчитываем на продление зерновой сделки минимум на два месяца

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Глава МИД Турции: Рассчитываем на продление зерновой сделки минимум на два месяца

У Турции есть надежда на позитивное завершение проходящих 10-11 мая переговоров по «зерновой сделке». Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.


Напомним, что сегодня и завтра в Стамбуле проходят переговоры между делегациями России, Украины, Турции и ООН по вопросу о дальнейшем продлении «зерновой сделки». С российской и турецкой сторон в переговорах участвуют заместители министров обороны и заместители министров иностранных дел, Украину представляет заместитель министра по инфраструктуре.

Надеюсь, что мы получим от переговоров позитивный исход. В конечной точке возможны переговоры господина президента Эрдогана с уважаемым господином Путиным. Рассчитываем на продление зерновой сделки минимум на два месяца

- заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Россия высказывала недовольство тем, как соблюдаются условия договоренностей. Ведь одним из условий «зерновой сделки» было отсутствие препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений. Но до сих пор Запад создает преграды для российской продукции, и в этой связи, как ранее отмечали в Кремле, дальнейшее продление «зерновой сделки» теряет всякий смысл.

Кроме того, существующий коридор в Черном море, призванный обеспечивать вывоз украинского зерна, ранее использовался киевским режимом для совершения диверсионных вылазок против объектов Военно-морского флота России в Севастополе. В 2022 году Москва уже прерывала из-за этого договоренности, но затем сделка была возобновлена.

Примечательно, что недавно министр иностранных дел Турции Чавушоглу также обвинил в создании препятствий и рисков для «зерновой сделки» Запад, а конкретно – США и Великобританию. Он подчеркнул, что именно они строят преграды для экспорта российских продовольствия и удобрений, поэтому Россия и высказывает недовольство и угрожает прервать «зерновую сделку».
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24 комментария
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 21:10
    0
    А рожа не треснет? Столько мучного жрать вредно!
    1. Silver99
      Silver99 Вчера, 21:14
      +9
      Да прекращайте эти братания, со сделками у Турции свой бубновый интерес, у Европы свой, у Украины и то есть, одна Россия опять обманута и выражает озабоченность am и все ждем честного партнерства от Запада. Противно от всего этого. Да же по теракту на крымском мосту не хватило смелости честно сказать что взрывчатку вывезли с Украины на зерновозах и НИКТО за это не ответил.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 21:29
        +7
        Думаю у России тоже там есть интерес, просто нам не рассказывают, интересы каких конкретно граждан учитываются. Чтоб не злить лишний раз население. Видимо считают что пусть лучше население думает что в руководстве наивные простаки сидят, а не предатели
      2. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 21:31
        +4
        Сначала выполнение гарантированных первоначальных обязательств по зерновой сделке.
        Освобождение задержанных в Прибалтике и Нидерландах судов с удобрениями, с выплатой компенсаций за простой судна.
        А потом уже можно обсуждать продление старой или подписание новой.
      3. ettore
        ettore Вчера, 21:35
        +4
        Цитата: Silver99
        Да прекращайте эти братания, со сделками у Турции свой бубновый интерес, у Европы свой, у Украины и то есть, одна Россия опять обманута и выражает озабоченность и все ждем честного партнерства от Запада

        Третий раз, добровольно. в один тот же лохотрон вляпаться - это надо иметь талант. Умный на ошибках учится, мудрый учится на чужих ошибках и только ду-к(автоцензура не пускает) ничему не учится. Не хочется думать о третьем чуваке из пословицы но, блин, факт на лицо или тут настолько хитрый план, что никто до сих пор не втыкает.
        1. 1 z1
          1 z1 Вчера, 21:46
          +1
          Ну тогда напрашиваются такие выводы:
          -не добровольно . Имеются рычаги давления которые никто не спешит разглашать;
          - сделка выгодна , не только Турции и Украине . Но это тоже не спешат разглашать.
          Видимо слишком личное
      4. михаилл
        михаилл Вчера, 21:51
        -1
        Понятно, что эти "зерновые сделки" амбре издают строго капиталистический, малоприятный для обоняния пролетариата, крестьянства и даже большинства мелкой буржуазии.
        Но не будем забывать, что на Крымский мост взрывчатку могли бы и не на зерновозе привезти,а по другому. Поэтому, "не хватило смелости честно сказать что взрывчатку вывезли с Украины на зерновозах" совершенно ни к чему. Зерновозами на Африканский континент вывозят не только зерно, а скорее совсем не зерно. По всем прикидам- неграм до четверти поставляемых в Украину вооружений уплывает зерновозами. Пока только в Судане пыхнуло, но слабенько- гегемон сказал-"ФУ!!!".
        Чем это обернется в дальнейшем? Но даже 25% неграм для негров- это лучше, чем все сто против нас.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:18
    +5
    Надо, надо уважить партнёров в ̶о̶ч̶е̶р̶е̶д̶н̶о̶й̶ последний раз. Не могут же они снова нас обмануть - никогда такого не было ̶и̶ ̶ж̶д̶ё̶м̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶.
    1. astepanov
      astepanov Вчера, 21:35
      +2
      Через пару месяцев запасы зерна в амбарах Украины кончатся, а следующий урожай на Украине окажется мизерным по понятным причинам, и тогда сделку наконец-то разорвут, а МИД будет говорить о победе российской дипломатии. А аммиак и удобрения так и останутся на наших складах.
  3. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 21:27
    +3
    Пацаны - олигархи должны делать бабло. Всё остальное вторично, а то и вообще не имеет никакого смысла. Целуйте ручки Пугачёвой.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 21:29
    +6
    А вдруг на этот раз все получится?.Все по честному.
    Мы им зерно, а они оружие Украм ...
    На самом деле смешно даже.
    Посмотрите интервью Прилепина РТ, которое показали после покушения..
    Кому война, а кому мать родна.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:52
      0
      Фёдор Рашкин hi, да все всё понимают, только сделать ничего не могут, мутно всё, хотя внешне всё пристойненько.
  5. Анюта Славная
    Анюта Славная Вчера, 21:32
    +3
    К сожалению вся нынешняя власть РФ это не про войну и Победу,а про бабло и личные интересы. Соплежуи. Уже невыносимо читать про МИД РФ,про МО РФ.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 21:35
      +1
      Тихо-тихо, только без дискредитации... Поменьше конкретики и официоза...
  6. ric
    ric Вчера, 21:35
    -2
    Не понимаю , с Румынии и Болгарии идёт БК и всё остальное , турки делают вид что проверяют ....
    Простите доколе уже .... наступать на грабли одни и те же.
    Разнесите УФАБ же все порты Одессы , чтоб не было о чем договариваться с врагами России
  7. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:38
    0
    А Турции то какая корысть от чубатого зёрна или им идут деньги после его реализации?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:55
      -1
      75Сергей hi, Султан союзник США и по мере сил будет помогать Украине так как в этом заинтересован Вашингтон.
  8. faterdom
    faterdom Вчера, 21:46
    0
    Рассчитываем, что это балаган невиданной щедрости, чтобы СМИ на Западе и Гуттаперришш не плакали будет прекращен.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:57
      +1
      faterdom hi, ну эт вряд-ли, упорство с каким Москва закрывает глаза на обман со стороны Запада говорит что интерес Москвы в этой сделке есть.
  9. Комментарий был удален.
  10. AntonR7
    AntonR7 Вчера, 22:12
    +1
    Рассчитываю на аннулирование всех сделок и торговли с западом. И войны по-настоящему с ликвидацией украины как государства, а также деукраинизации которую учинил сталин с компашкой большевиков разъединив русский народ. За возвращение русских земель, а не демилитаризация и денацификация.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 22:40
    -2
    Каждое зерно по этой кровавой сделке - это убитый гражданин России, русский человек, русский солдат.

    Когда Путин и Лавров прекратят торговать с врагом жизнями наших ребят?

    Неужели подлость и жадность высшего политического руководства РФ лишили их разума?
  12. Ратибор_А
    Ратибор_А Вчера, 23:29
    0
    Когда там выборы преза в Турции? В середине мая. Значит продлят на 2 месяца, нельзя портить имидж Эрдогану перед выборами....
  13. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:29
    +1
    Чего ж Турция то так беспокоится про зерноделку? Они ж максимум перевальщики. Конечно, с определенным доходом. Но не под 200-300 процентов же. Или что то не понятно простым читателям?
  14. solar
    solar Вчера, 23:31
    0
    Похоже, от зерновой сделки не так просто отказаться.
    В ней заинтересованы турки, и если отказаться, то придется топить турецкие суда, а на это никто не хочет идти, или суда будут ходить без всякой сделки, что будет ударом по репутации.