Бундестаг ФРГ одобрил приобретение для бундесвера пятидесяти боевых машин пехоты Puma

Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку для вооруженных сил страны 50 боевых машин пехоты Puma. Об этом сообщает Министерство обороны Германии.Закупленными БМП Puma намереваются заменить уже более полувека состоящие на вооружении бундесвера боевые машины пехоты Marder. Ранее немецкое издание Bild am Sonntag сообщало, что в Минобороны Германии намерены вооружить бундесвер БМП Puma, несмотря на то, что данная модель подвержена частым поломкам и известна своим недолгим сроком службы.Также сообщается, что министерство обороны ФРГ планирует подписать контракт с оборонными концернами на сумму 1,5 миллиарда евро. Помимо покупки 50 БМП данной модели для нужд своей армии, немецкое оборонное ведомство также намерено заключить договоры на производство еще 150 единиц подобной техники для последующей продажи партнерам по военному блоку НАТО.Необходимые средства планируется выделить из резервов специального фонда для модернизации оснащения бундесвера. В настоящее время в этом фонде есть 100 миллиардов евро.Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall анонсировал модернизацию более 140 единиц боевых машин пехоты Puma. Около года назад бывшая глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что более 50 процентов от имеющихся на вооружении армии ФРГ 350 единиц БМП Puma находятся не в состоянии боевой готовности.После того как после проведения учений вышли из строя все 18 задействованных в этом мероприятии машин Puma, не исключался полный отказ от дальнейших закупок военной техники этого типа.