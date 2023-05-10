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Бундестаг ФРГ одобрил приобретение для бундесвера пятидесяти боевых машин пехоты Puma

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Бундестаг ФРГ одобрил приобретение для бундесвера пятидесяти боевых машин пехоты Puma

Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку для вооруженных сил страны 50 боевых машин пехоты Puma. Об этом сообщает Министерство обороны Германии.


Закупленными БМП Puma намереваются заменить уже более полувека состоящие на вооружении бундесвера боевые машины пехоты Marder. Ранее немецкое издание Bild am Sonntag сообщало, что в Минобороны Германии намерены вооружить бундесвер БМП Puma, несмотря на то, что данная модель подвержена частым поломкам и известна своим недолгим сроком службы.

Также сообщается, что министерство обороны ФРГ планирует подписать контракт с оборонными концернами на сумму 1,5 миллиарда евро. Помимо покупки 50 БМП данной модели для нужд своей армии, немецкое оборонное ведомство также намерено заключить договоры на производство еще 150 единиц подобной техники для последующей продажи партнерам по военному блоку НАТО.

Необходимые средства планируется выделить из резервов специального фонда для модернизации оснащения бундесвера. В настоящее время в этом фонде есть 100 миллиардов евро.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall анонсировал модернизацию более 140 единиц боевых машин пехоты Puma. Около года назад бывшая глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что более 50 процентов от имеющихся на вооружении армии ФРГ 350 единиц БМП Puma находятся не в состоянии боевой готовности.

После того как после проведения учений вышли из строя все 18 задействованных в этом мероприятии машин Puma, не исключался полный отказ от дальнейших закупок военной техники этого типа.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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13 комментариев
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  1. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 21:24
    +2
    Хлам, хоть и в красивом исполнение, куда делась нимецкая педантность, разучились делать технику, скоро закат нимецкой промышленности, а они ещё и против русского Ивана прут смертники камикадзе!
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Вчера, 21:27
      0
      Почему хлам? Выглядит брутально. Да и броня наверное не плохая.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 21:45
        +1
        Lemur2023 hi, если на УЧЕНИЯХ выходят из строя все 18 машин как назвать такую технику? Плюс немецкая техника славилась именно качеством изготовления и точностью а тут такой залет, и да если б Пума была хорошей разве Бундесвер отказался бы от неё??? Хотя не исключаю что дело в политике.
    2. Andriuha077
      Andriuha077 Вчера, 22:38
      0
      Ритуля конечно знатная машина, за 7 (Семь) миллионов евро, и по массе танк.
      43 т (уровень защиты C)
      а вот
      и от подрыва тяжелой (10 кг) противотанковой мины фугасного действия, либо противоднищевой мины, поражающей «ударным ядром» днище корпуса
      не верится в эти истории.
      Для параллельной транспортировки бронемодулей уровня «С» трёх БМП «Пума» необходим еще один самолёт, в связи с чем транспортные расходы оказываются на треть выше по сравнению с предшественником «Пумы» — БМП «Мардер».
      Несоответствие относительно малого 30 мм калибра основного вооружения БМП «Пума» столь тяжелой машине.
      Высота 3,10 м по приборам наблюдения на башне, превышает «Мардер 1А3» и «Леопард 2».
      При стоимости БМП «Пума» порядка 9 млн евро...
    3. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:57
      0
      куда делась нимецкая педантность

      Несмотря на вопиющую безграмотность, вызванную Вашим крайне низким образовательным цензом, Вы в чём-то правы.
      Мерседес уже не тот.
    4. Polyssenator
      Polyssenator Сегодня, 02:30
      0
      Цитата: Fantazer911
      Хлам, хоть и в красивом исполнение, куда делась нимецкая педантность, разучились делать технику, скоро закат нимецкой промышленности, а они ещё и против русского Ивана прут смертники камикадзе!

      педантичность . если что. нЕмецкая
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:41
    0
    Бундестаг ФРГ одобрил приобретение для бундесвера пятидесяти боевых машин пехоты Puma
    . Сложнее, дороже, не факт, что лучше.
  3. Попандос
    Попандос Вчера, 21:46
    -1
    Минобороны Германии намерены вооружить бундесвер БМП Puma, несмотря на то, что данная модель подвержена частым поломкам и известна своим недолгим сроком службы.

    Вот, что творит доллар всемогущий, занесенный в нужный кабинет.
    Ноу корупшен, ноу криминалити © wassat
    Главное, что бы всё было согласно ФЗ #44, ну или какой там у них.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 22:10
      0
      Попандос hi, а чего вон с G-36 как получилось стояла себе винтовочка стояла на вооружение ПРОДУМАННЫХ И ПЕДАНТИЧНЫХ дойче а потом ХОП и оказывается она жару не переносит, а когда разрабатывали и испытовали всё тип - топ было, вот вопрос денежек занисли когда её принимали, или когда дискридитировали?!
  4. Юн Клоб
    Юн Клоб Вчера, 22:02
    +1
    Рита, - придумали же как назвать...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 22:17
      0
      Юн Клоб hi, а что кошачья серия - продолжение, посмотрите на знаки на их СОВРЕМЕННОЙ бронетехники, ничего не напоминает?! Эт официально они отреклись от третьего рейха, а по натуре как были нациками так и остались, просто затоились.
  5. михаилл
    михаилл Вчера, 23:37
    0
    Не катал я Пумы и Мардеры. Слишком дорого!
    Сначала за реальный кеш продают имбы, потом эти имбы начинают всех напрягать, наполнение рандома падает катастрофически и голдовых нерфят. Иначе невозможно продолжать игру. Разрабы это прекрасно знают.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 00:01
    0
    в этом фонде есть 100 миллиардов евро.
    Зеленскому только не говорите- из Берлина не выгнать будет laughing .