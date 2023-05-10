Военное обозрение
Войти Регистрация

В эстонской Нарве мужчина сбросил с лестницы провокатора с флагом Украины и «радужной» символикой

58
В эстонской Нарве мужчина сбросил с лестницы провокатора с флагом Украины и «радужной» символикой

Интересное происшествие случилось в эстонском городе Нарва в День Победы. Известно, что этот город имеет преимущественно русскоязычное население. Через реку Нарву проходит российско-эстонская граница. На российском берегу реки – город Ивангород Ленинградской области.


9 мая 2023 года в Ивангороде организовали праздничный концерт в честь Дня Победы. Проводили его на берегу реки. С другой стороны реки концерт смотрели жители Нарвы, в основной массе – русскоязычные. Как известно, власти Эстонии запрещают праздновать День Победы, поэтому хоть так нашим соотечественникам удалось поучаствовать в мероприятии в его честь.

Во время концерта на видное место над рекой залез неопределенного пола человек с сумкой «радужных» цветов и развернул флаг Украины. Однако удалось ему так простоять недолго.


К провокатору подошел пожилой мужчина, который вступил с ним в полемику. Он попытался выхватить украинский флаг. В результате потасовки проукраинский «активист» упал с лестницы.


После этого пожилого мужчину задержали эстонские полицейские. В социальных сетях распространились кадры, как его под руки уводят два сотрудника полиции. Как сообщает ряд Telegram-каналов, теперь мужчине грозит уголовное дело.

Власти прибалтийских стран особенно жестко преследуют любые проявления симпатий к России или советскому прошлому, а также карают за любое недовольство действиями Украины. В этом году по их стопам решила пойти и Молдавия, запретившая ношение Георгиевской ленточки и другой символики, связанной с Днем Победы.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской весны"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
58 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:40
    +20
    Жаль Мужика.
    ........................
    1. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Вчера, 21:45
      +13
      Надо было не с лестницы,а в реку и концы в воду.Нет тела,нет дела. soldier
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 21:47
        +3
        Дмитрия Донской hi, ага а камеры куда??? Тоже в вводу wink
      2. alexmach
        alexmach Вчера, 23:28
        0
        Надо было не с лестницы,а в реку и концы в воду.Нет тела,нет дела. soldier

        Ага, и сесть лет на 15.
      3. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 00:18
        0
        В эстонской Нарве мужчина сбросил с лестницы провокатора с флагом Украины и «радужной» символикой
        Очень характерно! "Он окрасил себя в те цвета, в которые окрасил себя..." (Кличко знает wink )
    2. Mazunga
      Mazunga Вчера, 22:03
      +12
      держись старый скоро чую и эстляндию надо будет денацифицировать Нарва старинный русский город пора все вертать обратно
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 22:14
        +10
        Mazunga hi, нам бы сначала с Украиной закончить и тылы укрепить, а то не успели с одним хвататься за другое не дело это.
        1. Enceladus
          Enceladus Вчера, 23:24
          -5
          Укронацисты 8 лет бетонировались.... а эстония латвия, даже блицкриг не нужен... побегут как миленькие. они же типа ната - ната нас защитит. НАТА уже по сути поддерживая неофашизм стала - стала 4 рейхом.... при том, что у них в учебниках - США победила германию фашисткую в 45 и сателлитов. Парадокс (с) и при том , что якобы СССР бомбила Хиросиму и Нагасаки. Куда катиться мир!
          1. Болторез
            Болторез Вчера, 23:37
            +1
            якобы СССР бомбила Хиросиму и Нагасаки.
            Вот этого ни в одном учебнике нет no .
            1. Enceladus
              Enceladus Сегодня, 00:11
              -2
              Ничего, пройдет еще с десяток лет... скоро в наших и джон гленн первый космонаФт будет.... и что наса на поверхность юпитера высадилась
              З.Ы.
              Тем не менее, как показывают соцопросы, довольно большой процент молодых японцев верит в то, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществляли не американцы, а мы.

              Оболванивание и ЕГЭ рулит
              1. Болторез
                Болторез Сегодня, 00:23
                +1
                как показывают соцопросы, довольно большой процент молодых японцев верит
                Образование в Японии на высоком уровне и кто,за что и чем их бомбил,они знают. А про десяток лет- это извините, фантазии.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 00:09
        +2
        Цитата: Mazunga
        пора все вертать обратно

        Тут до Нарвы ещё столько работы, что пахать - не перепахать.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:08
        0
        Цитата: Mazunga
        держись старый скоро чую и эстляндию надо будет денацифицировать

        Давно надо.

        И ведь вот что интересно: тип лица задержанного пожилого человека на фотографии скорее прибалтийский, а у ведущих его полицаев - скорее славянский (!).

        PS Россия просто обязана за него вступиться.
    3. Аргон
      Аргон Вчера, 22:39
      -3
      Не тем флагом нужно размахивать в день победы! Вот в чем разница!
    4. Ryzhyv
      Ryzhyv Сегодня, 00:11
      +1
      А мне не жаль мужика. Мне жаль, что никто не перемкнул этим двум ментам и не добил этого пи до рга и не помог мужику. Если русские там не сплотятся, то будет им всем такой же приговор. Вспомните наконец-то 90-е уже! Кто тогда боялся ментов?! Кто тогда ваще чего-то боялся? Миллионами молодые люди умирали потому, что уже пофиг на всё было и ничего не боялись. Это была война. И 90ые мы победили. И следующая победа тоже будет за нами.
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:40
    0
    К сожалению... и опять к сожалению, потому как никаких изменений, в той стороне, не предвидится. Будет только... как будет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:49
      0
      rocket757, ну если процесс не ускориться то Прибалты потихоньку расстворяться в Европе, ибо ни народ ни государство не заинтересованно в сохранении своих стран.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:52
        0
        Процесс идёт... вот только кто туда заселится будет??? Осталось, нет нормальной работы, нет перспектив, по хуторам расселятся, а в городах, которые останутся, будут жить чиновники, обслуга и пенсионеры... перспектива так себе.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Вчера, 22:00
          +2
          rocket757, земли уйдут под базы и фортпосты НАТО какой то процент аборигенов будет в обслуге а так да уйдут в историю, так они по этому и не горюют, у них мечта стать европейцами.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 22:15
            0
            Базы... это не малые расходы, в. т. ч. Каким то образом их надо компенсировать, а потом ещё потратит я, что б там ничего не заржавело. Климат такой, чутка не успел, все коррозией покрывается...
            Если гейропейцы будут тратить более 2% ВВП на военные расходы им уже не хватит ни на что!!! Потому дядя Сэм их содержать, подкреплять, тоже не может и он им об этом чётко дал знать и счета выставляет не малые.
            Плохо, опасно то, что "ружье висящее на стене" рано или поздно должно выстрелит, а это чревато большой бедой ВСЕМ и СРАЗУ!
            1. Ропот 55
              Ропот 55 Вчера, 22:27
              0
              rocket757, так базы будут на балансе не Прибалтов а НАТО, а Вашингтон умеет раскрутить на бабло.
              1. Теренин
                Теренин Вчера, 22:43
                +3
                В эстонской Нарве мужчина сбросил с лестницы провокатора с флагом Украины и «радужной» символикой

                Из этого заголовка у меня только одно сомнение и непонимание, это почему Нарва до сих пор эстонская? request
                1. ДымОк_в_дЫмке
                  ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:14
                  0
                  Потому же почему и Эстония до сих пор эстонская.
                  Условно эстонская точнее. hi
  3. 30 вис
    30 вис Вчера, 21:41
    +15
    Ну , что тут можно сказать .. Нецензурно нельзя ,забанят .. Фашистская эстония , арестовывают за ордена , символы СССР , целуют в ж.. свидобандеровцев , выродки прибалтийские .. Мужчина молодец , сковырнул жидобандеровца с идиотским флагом и сумкой гомика ..
  4. faterdom
    faterdom Вчера, 21:44
    +8
    Нас ждут. Везде нас ждут. Если мы сами себя перестанем предавать и продавать, у нас будут союзники и сторонники.
    А пока мы сами не за себя, а за американские ценности -что ж удивляться их отсутствию?
    1. частное лицо
      частное лицо Вчера, 21:52
      0
      Нас ждут. Везде нас ждут.

      КТО нас ждёт? Где нас ждут? Может лучше эти 5-10 человек которые нас ждут сами к нам нежели мы к ним?
      1. faterdom
        faterdom Вчера, 22:00
        +3
        Вся Африка ждет, и это не 5-10 человек, и они все к нам не поедут. Немцы - кто вчера по всем городам с красными флагами пел "Катюшу"?
        1. Болторез
          Болторез Вчера, 22:50
          0
          Вся Африка ждет
          А вы точно уверены, что это хороший знак? Таджбеки с аулов вам интеллигентными джентльменами покажутся после мамбуд yes
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:19
            0
            Цитата: Болторез
            Вся Африка ждет
            А вы точно уверены, что это хороший знак? Таджбеки с аулов вам интеллигентными джентльменами покажутся после мамбуд yes

            Они ждут не случая к нам перебраться,
            они ждут нашего возрождения, примера и прикрытия как когда-то было.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 02:34
              0
              Они ждут не случая к нам перебраться
              Очень и очень спорное утверждение- они неплохо знакомы с европейской халявой и Россию считают потенциальной кормушкой.
  5. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Вчера, 21:52
    +3
    Тут дело не "вне уголовщине"-Народ-то Помнит!!!А это не вычеркнуть!Как несторались они.
    Пы.сы: 3,14-ы---есть3,14-сы
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 01:05
      0
      Цитата: ВитаминBF3mg
      Тут дело не "вне уголовщине"-Народ-то Помнит!!!А это не вычеркнуть!Как несторались они.
      Пы.сы: 3,14-ы---есть3,14-сы

      Там действительно порыв души был. Человек большую и лучшую часть жизни прожил без педерастов, запуская Спутники. А, внуки на Марс лететь не хотят, и в горячих цехах варить мартеновскую сталь не хочут.
      Впрочем. Человеки Разумные одинаковые уже 30тысячь лет, и только если ты сможешь отождествленить- поймешь от конфуцианства до жертвоприношения с поеданием трупа умершего родственника.
  6. costa_2
    costa_2 Вчера, 21:58
    0
    А почему этот пожилой мужчина живет в Нарве, а не Ивангороде?! Неужели там хуже?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 22:32
      0
      costa 2 hi, а почему все эти не граждане по прибалтийским законам(у них даже паспорта другого цвета) принижаются в правах НО при этом не едут в Россию?
    2. awdrgy
      awdrgy Вчера, 23:13
      +1
      Потому что он живет на своей земле,которую какие то эстонцы захватили. Паходу крутые челы, но у них все впереди.Хуже,лучше,какая то потребительская у вас точка зрения. Не русский что ли?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:26
        0
        Цитата: awdrgy
        Потому что он живет на своей земле,которую какие то эстонцы захватили.

        Точнее, какая-то часть эстонцев захватила.
        В том числе и у эстонцев.
        К сожалению поговорка "Дома и стены помогают" не всегда срабатывает.
    3. Vasia
      Vasia Сегодня, 00:11
      0
      Цитата: costa_2
      А почему этот пожилой мужчина живет в Нарве, а не Ивангороде?! Неужели там хуже?

      Это из серии: "Чемодан, вокзал, Россия"? Горбатого точно только могила исправит.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 21:59
    +2
    Скоро флаг Украины и флаг ЛГБТ бубет одним и тем же.Ценности- что у укров,что у ЛГБТ- одинаковые. По принципу-"" хоть куда- только бы платили"(
  8. dimbasic
    dimbasic Вчера, 22:00
    +4
    так и надо этой украинской твари. мужик -герой
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 23:12
      0
      этой украинской твари.
      Это Даниил Куракин, русский по национальности, эстонец по паспорту. Активист прав петухов, русофоб, работает в конторе по делам эстонской молодежи. Не нарвец- сам из Таллина. Как-то так.
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Вчера, 22:03
    -4
    Стесняюсь спросить, а как русскоязычное население оказалось в иностранном городе в фашистском государстве?
    1. faterdom
      faterdom Вчера, 22:12
      +4
      У Горбачева с Ельциным спроси, когда увидишься.
    2. awdrgy
      awdrgy Вчера, 23:20
      +1
      Вопрос серьезный. Есть мнение, что предатели волостями кидались направо и налево. Согласен с вами, землицу обратно возвращать надо.
  10. MaxKruh
    MaxKruh Вчера, 22:12
    +1
    В Молдавии люди плюнули на санду и вышли с флагами и ленточками в Кишинёве в Гагаузии ,Приднестровье.
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 00:06
      0
      В Молдавии люди плюнули на санду и вышли с флагами и ленточками в Кишинёве в Гагаузии ,Приднестровье.
      Лучше бы проявляли свой великий патриотизм и любовь к истории своей бывшей, большой страны страны на выборах президента Молдовы...
  11. Born
    Born Вчера, 22:13
    0
    Печально, теперь посадят мужика, еще какой-нибудь терроризм впаяют. Впрочем как и у нас, везде одно и то же.
  12. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Вчера, 22:42
    0
    Провокация. При чём скорее всего проплаченная, потому что тут и жовто блакитный и пидари... пардон лгбт- шный флаги. Русским во всех этих "чухондиях" думаю сейчас особенно нелегко. Остаётся только пожелать им держаться, а нашим властям не привечать чуждых русскому менталитету людей, а разработать внятную политику переезда русских людей в Россию.
  13. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:45
    0
    По фото если смотреть, то задержанному за 70 лет. Дальше не смогу оценить возраст.
    Удивляет его одежда.
    Опять же, по фото...
    Серебрянные пуговицы, серебрянная оторочка бортов. Это какое то военное, в прошлом, обмундирование? Или просто такая гражданская одежда?

    Вы может меня и забаните сегодня за такую крамолу, но за "радужную символику" дранки бы дали 50 лет назад и у нас, и у немцев, и у американцев, и в большинстве стран. И ещё не известно, где бы у демонстранта задница болела, а где бы питание по расписанию в спецучреждении.
  14. Blue Fox
    Blue Fox Вчера, 23:01
    +3
    Что мешает вопрос взять на контроль МИДа России? За фаберже прихватить эстонского деятеля какого-нибудь и обменять на этого человека в случае его уголовного преследования. И как минимум предоставить адвоката и оплатить расходы.
  15. Плезиозавр
    Плезиозавр Вчера, 23:14
    0
    Если чухонцы посадят нашего старика надо будет их чухонца арестовать и баш на баш делать обмен. С этими сс.....ми по-другому нельзя. По-хорошему не понимают.
  16. Есаул
    Есаул Вчера, 23:14
    +2
    Нынешнее молодое поколение потерянное, воспитанное на западных мультиках и фильмах, бестолковых шоу, в капиталистическом обществе потребления. Ничего не умеют, не знают истории, не умеют отличать ложь от правды, добро от зла - чистый лист для всякого рода вербовщиков радикальных и враждебных взглядов. Смотришь, вроде пацану 20 лет, а балбес балбесом. Нужно срочно менять менталитет и воссоздавать идею на государственном уровне. Не деньги и дорогие товары должны быть целью жизни, а, например, развитие науки и технологий, забота об окружающей среде, создание справедливого общества с высокими социальными стандартами и т.п.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:35
      0
      Цитата: Есаул
      Не деньги и дорогие товары должны быть целью жизни, а, например, развитие науки и технологий, забота об окружающей среде, создание справедливого общества с высокими социальными стандартами и т.п.

      Собственно это и было ценностями в Союзе Советских Социалистических республик до его продажного слива.
  17. Romeo
    Romeo Вчера, 23:45
    +2
    Не пора ли Нарве вернуться на родину вместе с жителями?
  18. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Вчера, 23:49
    +1
    Toda mi solidaridad a ese valiente anciano. ¿Y a las autoridades no les dió vergüenza arrestar al anciano? Va muy jodido ese país.
  19. Andriuha077
    Andriuha077 Вчера, 23:51
    0
    Известно, что этот город имеет преимущественно русскоязычное население.
    эстонские полицейские.
    Это что еще за правосеки. К порядку пора этих полицейских.
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 23:57
      +1
      К порядку пора этих полицейских.
      По сообщениям нарвцев, на 9е мая к ним прикомандировали полицейских из маленьких городков Эстонии, не говорящих по русски.
  20. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 00:43
    +2
    Ну уж если дед столкнул педика с украинским флагом с лестницы , то что тут
    говорить . И явно дед Советской Армии , было такое понятие во времена моей
    службы ... На дедах вся служба держалась . Дембелям всё уже по барабану
    было .
  21. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 02:35
    0
    "....неопределенного пола человек...." - шифруются . прекрасно понимая ,что за все ответ держать надобно будет !!!