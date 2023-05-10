В эстонской Нарве мужчина сбросил с лестницы провокатора с флагом Украины и «радужной» символикой

Интересное происшествие случилось в эстонском городе Нарва в День Победы. Известно, что этот город имеет преимущественно русскоязычное население. Через реку Нарву проходит российско-эстонская граница. На российском берегу реки – город Ивангород Ленинградской области.9 мая 2023 года в Ивангороде организовали праздничный концерт в честь Дня Победы. Проводили его на берегу реки. С другой стороны реки концерт смотрели жители Нарвы, в основной массе – русскоязычные. Как известно, власти Эстонии запрещают праздновать День Победы, поэтому хоть так нашим соотечественникам удалось поучаствовать в мероприятии в его честь.Во время концерта на видное место над рекой залез неопределенного пола человек с сумкой «радужных» цветов и развернул флаг Украины. Однако удалось ему так простоять недолго.К провокатору подошел пожилой мужчина, который вступил с ним в полемику. Он попытался выхватить украинский флаг. В результате потасовки проукраинский «активист» упал с лестницы.После этого пожилого мужчину задержали эстонские полицейские. В социальных сетях распространились кадры, как его под руки уводят два сотрудника полиции. Как сообщает ряд Telegram-каналов, теперь мужчине грозит уголовное дело.Власти прибалтийских стран особенно жестко преследуют любые проявления симпатий к России или советскому прошлому, а также карают за любое недовольство действиями Украины. В этом году по их стопам решила пойти и Молдавия, запретившая ношение Георгиевской ленточки и другой символики, связанной с Днем Победы.