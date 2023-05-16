Три войны каракки «Мэри Роуз»



«Гибель корабля «Мэри Роуз». Картина Джеффа Ханта. Фонд «Мэри Роуз»

«…прочим же спасаться кому на досках,

а кому на чем-нибудь от корабля;

и таким образом все спаслись на землю».

Деяния Апостолов, 27:44

Первая англо-французская война



Фрагмент картины «Лев Сан-Марко» 1515 г. с изображением каракки. Витторе Карпаччо (1465–1526). Дворец дожей, Венеция



«Взрыв корабля испанского адмирала во время морского сражения у Гибралтара, 25 апреля 1607 года». Картина написана по заказу Амстердамского адмиралтейства в 1622 году. Государственный музей в Амстердаме



Каракки, очень напоминающие «Мэри Роуз», сражаются с галерами. Гравюра Франса Хьюса по рисунку Питера Брейгеля Старшего, ок. 1561 г.



Каракка. Фрагмент картины Питера Брейгеля Старшего «Падение Икара». 1558 г. Королевские музеи изящных искусств Бельгии

Вторая англо-французская война



«Отплывающий корабль». Гравюра Ганса Гольбейна-младшего (1533) Штедель, Франкфурт-на-Майне

Третья французская война



«Битва в проливе между Кале и Дувром 3–4 октября 1602 года между испанскими галерами Федерико Спинола и англо-голландскими военными кораблями». Андрис ван Эртвельт (1590–1652). Государственный музей, Амстердам



«Голландские корабли таранят испанские галеры у фламандского побережья в октябре 1602 года». Врум Хендрик Корнелис (1566–1640). Государственный музей, Амстердам



Модель каракки «Матерь Христа». Лиссабонский музей ВМФ



Фрагмент гравюры Каудрея, которая изображала битву при Соленте. Видны грот и фок-мачты только что затонувшей «Мэри Роуз», которые в центре. Вокруг плавают обломки, трупы, а оставшиеся в живых цепляются за боевые марсы. Слева вверху – французские галеры под красным флагом с белым крестом, ведущие огонь по английскому флоту. Справа по галерам стреляет «Великий Гарри». В нижней части показан замок Саутси, откуда Генрих VIII лично наблюдал гибель «Мэри Роуз»