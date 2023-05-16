Три войны каракки «Мэри Роуз»

«Гибель корабля «Мэри Роуз». Картина Джеффа Ханта. Фонд «Мэри Роуз»
«…прочим же спасаться кому на досках,
а кому на чем-нибудь от корабля;
и таким образом все спаслись на землю».
Деяния Апостолов, 27:44
а кому на чем-нибудь от корабля;
и таким образом все спаслись на землю».
Деяния Апостолов, 27:44
Корабли-музеи. Прежде чем затонуть во благо исторической науки, «Мэри Роуз» прослужила 33 года (что для деревянного судна срок немалый) и участвовала в трех войнах с французами, о чем сегодня мы вам и расскажем.
Первая англо-французская война
Впервые «Мэри Роуз» приняла участие в морском сражении в 1512 году, когда англичане заодно с испанцами воевали с французами. Англичанам предстояло встретить французский и бретонский флоты в проливе Ла-Манш, а испанцы должны были действовать в Бискайском заливе, а потом атаковать ещё и Гасконь.
Адмиралом флота (лордом-адмиралом) тогда был назначен 35-летний сэр Эдвард Ховард, и вот он-то и сделал «Мэри Роуз» своим флагманским судном. Под его командованием находился сравнительно большой флот из 18 кораблей, включая такие крупные суда, как «Регент» и «Петр Гранат», насчитывавшие в общей сложности более 5 000 членов экипажа. Ховарду удалось захватить двенадцать бретонских кораблей, после чего его флот возвратился в Саутгемптон, куда на встречу с ним прибыл сам король Генрих VIII, почтивший его своим посещением.
Фрагмент картины «Лев Сан-Марко» 1515 г. с изображением каракки. Витторе Карпаччо (1465–1526). Дворец дожей, Венеция
Затем, уже в августе Ховард направился в Брест, где его корабли встретились с франко-бретонским флотом и сошлись с ними в битве при Сен-Матье. Англичане воспользовались тем, что на их кораблях было установлено много пушек, и открыли по союзникам сильный артиллерийский огонь, заставивший их отступить.
Затем «Регент» взял на абордаж бретонский флагман «Кордельер», однако на нем взорвался пороховой погреб. «Кордельер» загорелся, пламя перебросилось на «Регента», и закончилось все тем, что оба корабля затонули. Спаслось 180 английских моряков и совсем немного бретонцев, тут же взятых в плен. Погибли капитан «Регента», 600 солдат и матросов. Потери французской стороны тоже были очень велики, а ещё на борту «Кордельера» погиб адмирал французского флота.
«Взрыв корабля испанского адмирала во время морского сражения у Гибралтара, 25 апреля 1607 года». Картина написана по заказу Амстердамского адмиралтейства в 1622 году. Государственный музей в Амстердаме
11 августа 1512 года стал днем очередного успеха британских моряков: им удалось уничтожить с помощью брандеров 27 французских кораблей, захватить ещё пять и высадить войска у Бреста. Правда, развить успех помешала погода. В море начался шторм, и кораблям пришлось вернуться на базу в Саутгемптон для текущего ремонта.
Каракки, очень напоминающие «Мэри Роуз», сражаются с галерами. Гравюра Франса Хьюса по рисунку Питера Брейгеля Старшего, ок. 1561 г.
А вот 1513 год стал для адмирала Ховарда роковым.
Он снова вышел в море на «Мэри Роуз», после чего устроил гонки своих кораблей, показавшие, что его флагман – самое быстроходное судно в его эскадре. Затем английские корабли отправились к Бресту, куда подошли французские галеры из Средиземного моря. Ховард вновь высадил на берег свои войска, но города взять не смог, так как у него закончились припасы. Но так как натура у него была деятельная, он 25 апреля лично возглавил отряд небольших весельных судов, атаковавших французские галеры.
И удача ему вроде бы сначала улыбнулась: Ховард смог взять на абордаж галеру французского адмирала Прежана де Биду. Вот только французы отчаянно сопротивлялись и даже сумели перерезать канаты, которыми были связаны оба корабля. После этого оказавшиеся на вражеской галере в меньшинстве Ховард и его люди были убиты. Вот так довольно-таки глупо они все и погибли на глазах своих товарищей, которые помочь им так и не смогли. В итоге, потеряв адмирала, английский флот был вынужден уйти в Плимут.
Король назначил лордом-адмиралом Томаса Ховарда, старшего брата Эдварда, и поручил ещё раз атаковать Бретань. Но выполнить этот приказ флоту не удалось из-за неблагоприятного ветра и проблем со снабжением. После чего и «Мэри Роуз», и остальные корабли отправились на зимовку в Саутгемптон. Зато на суше шотландцы в августе месяце стали союзниками Франции в войне против Англии, но были разбиты в жестоком сражении – битве при Флоддене 9 сентября 1513 года.
Летом 1514 года и французы, и англичане на море ограничивались набеговыми операциями, но особого успеха не добилась ни та, ни другая сторона. К осени война наконец-то закончилась и был подписан мирный договор, но ещё в июле того же года «Мэри Роуз» была поставлена на прикол вместе со своим систершипом «Петр Гранат».
В 1518 году корабль прошел плановый ремонт, его заново проконопатили и осмолили. В «запасе» корабль находился до 1522 года, но в 1520 его на некоторое время выводили в море, где он участвовал в путешествии Генриха VIII через Ла-Манш для встречи с французским королем Франциском I на «Поле золотой парчи» в июне 1520 года.
Каракка. Фрагмент картины Питера Брейгеля Старшего «Падение Икара». 1558 г. Королевские музеи изящных искусств Бельгии
Вторая англо-французская война
В 1522 году Англия начала вторую войну с Францией, вступив в союз с императором Священной Римской империи Карлом V. «Мэри Роуз» вышла в море в июне 1522 года, участвовала в захвате бретонского порта Морле, после чего отправилась зимовать в Дартмут. Основные военные действия происходили на суше, причем война закончилась разгромом французской армии войсками Карла V в битве при Павии 24 февраля. Более того, в плен попал с сам король Франции Франциск I.
Что же касается «Мэри Роуз», то её опять вывели в резерв, в котором она находилась с 1522 по 1545 год. Известно, что в 1527 году её ещё раз ремонтировали в Портсмуте, но свидетельств о том, что происходило с ней в период с 1528 по 1539 год известно очень мало. Например, в одном из документов от 1536 года сообщается о том, что и «Мэри Роуз», и шесть других кораблей были «обновлены», хотя в чем именно заключалось это обновление совершенно не ясно.
Интересно, что происходило это одновременно с ликвидацией монастырского землевладения в Англии, да и самих монастырей, что обеспечило большой приток средств в королевскую казну. Поэтому-то, мол, корабли и стали «обновлять», так как на это появились деньги. Но как именно их обновляли? Ряд экспертов считали и считают, что «обновление» означало замену клинкерной обшивки на обшивку вгладь и установку всех тех впечатляющих надстроек, с которыми он и утонул, и что только после 1536 года корабль принял прежнюю форму.
Есть и такое предположение, что до 1536 году корабль пушечных портов по бортам не имел, и что они как раз и были прорезаны именно в то время. Как бы там ни было, но то, что за кораблем следили, регулярно килевали, конопатили и смолили, говорит о том, что во времена Генриха VIII за кораблями флота был установлен надлежащий уход, и что они вовсе не гнили на стоянке в порту, хотя и находились в резерве «на всякий случай».
«Отплывающий корабль». Гравюра Ганса Гольбейна-младшего (1533) Штедель, Франкфурт-на-Майне
Третья французская война
Разрыв Генриха VIII с папским престолом вызвал резкую неприязнь к Англии со стороны католических монархов. Тем не менее в 1544 году Генрих договорился с императором Карлом V о совместных боевых действиях против Франции.
В итоге в сентябре месяце английские войска сумели взять Булонь, но вышло так, что как только Карл V добился своих целей, он тут же заключил с Францией сепаратный мир, и Генриху пришлось воевать в одиночку. Это было более чем опасно, поскольку уже в мае 1545 года французы в устье Сены сумели собрать большой флот, чтобы посадить на него войска и высадить их в Англии.
Французские источники сообщают, что там собралось от 123 до 300 судов, а вот Эдвард Холл – британский историограф, приводит другое их количество – 226 парусных кораблей и галер. К посадке на эти суда были готовы 50 000 солдат. То есть французские силы, сосредоточенные против Англии, на этот раз были очень значительны. Английский флот состоял из 160 кораблей, на борту которых находилось 12 000 солдат. Иными словами, численно он сильно уступал флоту французскому.
«Битва в проливе между Кале и Дувром 3–4 октября 1602 года между испанскими галерами Федерико Спинола и англо-голландскими военными кораблями». Андрис ван Эртвельт (1590–1652). Государственный музей, Амстердам
Так что не удивительно, что французы начали первыми и уже 16 июля без сопротивления вошли в Солент – пролив в северной части Ла-Манша, который отделяет остров Уайт от южного берега Англии. Именно здесь находились два важных морских порта – Саутгемптон и Портсмут. Так что выбор цели для французов был естественным. Их флот насчитывал 128 кораблей. Англичане в проливе имели около 80 кораблей, включая и свой флагманский корабль «Мэри Роуз».
«Голландские корабли таранят испанские галеры у фламандского побережья в октябре 1602 года». Врум Хендрик Корнелис (1566–1640). Государственный музей, Амстердам
Но тут в дела людей вмешалась погода, вернее – ветер, который неожиданно совсем стих. А поскольку у англичан не было тяжелых галер, способных идти на веслах, то французы, у которых таких галер было много, получили сразу же большое преимущество. И не просто получили, они им тут же и воспользовались, и двинулись на англичан.
Так, 19 июля 1545 года началась печально знаменитая битва в Сольвенте, в начале которой французские галеры атаковали обездвиженный английский флот, но прежде всего попытались уничтожить отряд из 13 небольших галер, или в терминологии англичан, «гребных барж», которые находились в составе в английского флота.
Модель каракки «Матерь Христа». Лиссабонский музей ВМФ
Но тут, по счастью, задул ветер, и парусные корабли начали поднимать паруса и выходить на рейд, прикрывая свои вёсельные суда и спасая их от уничтожения противником.
Возглавили атаку на французские галеры два самых больших корабля, «Великий Гарри» и «Мэри Роуз». Один только их вид был способен посеять страх в сердцах противника. Но тут «Мэри Роуз», совершавшая поворот, внезапно сильно накренилась правым бортом, и вода хлынула внутрь корабля через открытые артиллерийские порты. Все произошло так быстро, что экипаж был просто бессилен что-либо предпринять, и корабль стремительно после этого начал тонуть.
Когда судно наклонилось, то все, что находилось на его палубах, и люди, и пушки, и боеприпасы – все это покатилось к правому борту, включая и тяжелые пушки левого борта. А они порвали канаты, которыми они к нему крепились, и начали давить прижатых к противоположному борту людей. Массивная кирпичная печь на камбузе по левому борту рухнула полностью, так что её огромный медный котел объемом 360 литров вылетел на верхнюю палубу.
У тех, кто не был ранен или же сразу убит свалившимися на них предметами, практически не было времени, чтобы спастись, поскольку над всеми верхними палубами корабля была натянута ещё и противоабордажная сеть. А люди попросту не смогли выбраться с трех нижних палуб, о чем говорит расположение многих найденных при подъеме корабля скелетов.
Фрагмент гравюры Каудрея, которая изображала битву при Соленте. Видны грот и фок-мачты только что затонувшей «Мэри Роуз», которые в центре. Вокруг плавают обломки, трупы, а оставшиеся в живых цепляются за боевые марсы. Слева вверху – французские галеры под красным флагом с белым крестом, ведущие огонь по английскому флоту. Справа по галерам стреляет «Великий Гарри». В нижней части показан замок Саутси, откуда Генрих VIII лично наблюдал гибель «Мэри Роуз»
Так что, даже если кто-то и успел выскочить на верхнюю палубу, он был накрыт сеткой, и не мог броситься за борт, чтобы спасаться вплавь. Повезло лишь тем из членов экипажа, кто оказался на мачтах.
В результате из экипажа «Мэри Роуз», в котором было почти 400 человек, спаслось меньше 35 человек, так что потери достигли 90 %.