Черноморская зерновая сделка уже пару раз продлевалась. Последний раз это было сделано 18 марта этого года на 60 дней. 18 мая 2023 года срок действия зернового соглашения завершается, и вновь встаёт вопрос о его продлении и конкретных сроках, на которые могут продлить сделку.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ожидается её продление ещё на два месяца. Однако как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, решение о сроках продления зерновой сделки пока не принято, а заявление Анкары, это лишь пожелания турецкой стороны.
Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях
- сказал собеседник агентства.
На данный момент в Стамбуле идут переговоры по зерновому соглашению. Напомним, что сторонами сделки являются Россия, Украина, Турция и ООН.
Соглашение по беспрепятственному вывозу зерна с Украины (так называемая «зерновая сделка») было заключено в июле прошлого года в Стамбуле и направлено на спасение бедных стран от продовольственного кризиса.
Однако в России не раз заявляли о нецелесообразности сохранения этой сделки, так как её условия часто нарушаются Киевом, да и конечные пункты назначения зерна сомнительные. Мало того, сделка так и не дала возможности российской сельскохозпродукции и удобрениям беспрепятственно выходить на мировой рынок.