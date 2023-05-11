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Российская сторона: сроки продления зерновой сделки пока не утверждены

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Российская сторона: сроки продления зерновой сделки пока не утверждены

Черноморская зерновая сделка уже пару раз продлевалась. Последний раз это было сделано 18 марта этого года на 60 дней. 18 мая 2023 года срок действия зернового соглашения завершается, и вновь встаёт вопрос о его продлении и конкретных сроках, на которые могут продлить сделку.


Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ожидается её продление ещё на два месяца. Однако как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, решение о сроках продления зерновой сделки пока не принято, а заявление Анкары, это лишь пожелания турецкой стороны.

Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях

- сказал собеседник агентства.

На данный момент в Стамбуле идут переговоры по зерновому соглашению. Напомним, что сторонами сделки являются Россия, Украина, Турция и ООН.

Соглашение по беспрепятственному вывозу зерна с Украины (так называемая «зерновая сделка») было заключено в июле прошлого года в Стамбуле и направлено на спасение бедных стран от продовольственного кризиса.

Однако в России не раз заявляли о нецелесообразности сохранения этой сделки, так как её условия часто нарушаются Киевом, да и конечные пункты назначения зерна сомнительные. Мало того, сделка так и не дала возможности российской сельскохозпродукции и удобрениям беспрепятственно выходить на мировой рынок.
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:29
    +2
    Если хотябы один пункт из российских требований не выполняется- сделку не продлевать.Турки с своими пошлинами не против.В Турции по любому будет весело после выборов,при любом исходе.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 12:38
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Если хотябы один пункт из российских требований не выполняется- сделку не продлевать

      А если продлят - значит предатели? wink Хотя по факту ее уже продлили.
      К чему вообще эти танцы с бубнами? Зачем требовать возможности поставок зерна и аммиака в страны, которые ввели против нас тотальные санкции, и поставляют вооружения нашему противнику? Ведь по факту мы у этих же стран ничего из-за санкций на вырученные средства не сможем купить, ведь санкции коснулись даже унитазов. Назло бабушке уши отморозить хотим?
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 12:50
        +3
        Интересы друзей самого, имя которого нельзя называть на первом месте. Иначе никак. Зерновая сделка и нетронутые, почти, жд пути незалежной. А плебеев не жалко.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:51
        +1
        Будем посмотреть ,Путин ВВ вчера издал указ об проработке увеличения экспорта сельхозпродукции в КНР.Значит КНР почти всё своё с Украины вывезли.КНР ещё те латифундисты на Украине.
        1. Andriuha077
          Andriuha077 Сегодня, 12:56
          0
          Есть такое.
          Поручено рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Китаем по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор"
          Пишут Известия https://t.me/izvestia/131006
        2. ААК
          ААК Сегодня, 14:15
          0
          И не только на материковой украине - при Янеке готовилось соглашение, по которому около трети посевных площадей Крыма должны были быть переданы в аренду Китаю, а также предусматривалось строительство под это специального зернового порта в Сакском районе, причём работников и на поля и в порт Китай завозил-бы только своих...
      3. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 14:17
        0
        Глупо рассчитывать на победу в войне, в которой интересы руководства страны идут вразрез с интересами народа самой страны...
  2. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:31
    -4
    Если мы выйдем из сделки - ее продлят без нашего согласия..Не станем же мы топить суда с гражданскими и хлебом
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:37
      +4
      А на кой хрен в море топить ? Порт он не двигается порт он на месте . А суда мы топить явно не будем , для этого сорвавшиеся мины существуют и хрен нашу от свиновской отличишь
      1. Dave36
        Dave36 Сегодня, 12:44
        0
        Думаю ждем выборы, но думаю если Султан останется, продлят без вопросов, если нет, будет повод для торговли с новым Султаном...
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:53
        0
        Вроде порты Украины в зоне досягаемости наших РСЗО.
        1. Andriuha077
          Andriuha077 Сегодня, 13:03
          +2
          в зоне досягаемости
          Сто километров, да.
          Вопрос в другом. Находятся ли в зоне наших РСЗО наши олигархи?
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 12:39
      +2
      Цитата: Dave36
      Не станем же мы топить суда с гражданскими и хлебом

      Это почему же? Вам знакомо понятие - военно-морская блокада?
      1. Dave36
        Dave36 Сегодня, 12:43
        0
        Вы сами то верите в то, о чем пишите? Нечем блокировать...наши суда могут и притопить..было же, совсем не давно. Плюс репутационные потери.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 12:58
          +2
          На судно прилетает пара вертолетов, которые его арестовывают и для разъяснения доставляют в какую-нибудь Керчь. Мол - счас проверим, говорят у вас Бен Ладен прячется в трюме
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 12:31
    +4
    Первое видео полученных ВСУ турецких бронированных машин Otokar Cobra II (4x4)

    https://t.me/bmpd_cast/15833
    1. bayard
      bayard Сегодня, 15:05
      +1
      За эти броневики и "Байрактары" Россия туркам АЭС в Акую за свой счёт строит , газопровод протянула , газовый хаб пообещала и не берёт денег за поставляемый Турции газ до 2024 г. "относясь с пониманием к финансовым трудностям партнёров турок" .
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:31
    +5
    Выбор невелик.Между позором и войной.Не буду напоминать,что значит-позор
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:40
      -2
      Вы вроде работаете на элеваторе ,вам бы не знать от чего зависят цены на зерно на внутреннем рынке,на сколько упала стоимость зерна для производителей и их прибыль ? Они что должны работать себе в убыток?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:46
        +1
        У нас на элеваторе-подсолнечник.По поводу стоимости.Хлеб отнюдь не подешевел,поля засеяны.Был бы убыток -не работали бы.И да,я не вижу снижения потока зерновозов в Новороссийск,часто езжу в ту стороу,в Анапу
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:34
          -1
          Цены серьёзно упали ,тыщи на 2- 3 за тонну,смотря по регионам.Это как зарплата ,была вчера 5 ,а сегодня 3 .Кому это понравится.Да и пошлины на вывоз государству приходится понижать.Бюджет недобирает, 5500 это лучше чем 5000 руб ( пошлина на пшеницу,так просто пример) Пошлину корректируют вниз каждую неделю.
    2. РМТ
      РМТ Сегодня, 12:44
      0
      Стыд и честь как платье: чем больше потрёпаны , тем беспечнее к ним относишься
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:48
      0
      Планета розовых пони давно выбрала позор...сегодня Песков еще раз подтвердил,что розовые пони и примкнувшие к ним единорожки войну не ведут
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39
    +1
    решение не принято. Это было заявление об ожиданиях
    Еще при последнем продлении нужно было действовать по принципу "утром деньги - днем стулья, днем деньги - вечером стулья...", т.е. сначала открыть двери для наших удобрений и зерна, а потом и мы начнем выполнять свою сторону договора. А мы опять поверили на слово и естественно нас обманули. Нецелесообразно продлевать, значит не стоит и голову морочить. На турок надейся, а сам не плошай.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:41
    0
    Пока Султан не победит, никаких продлений.
  7. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 12:47
    0
    Хорошая мина при плохой игре. Не может Россия ничего противопоставить. Поэтому кремлевские, понимая, что их и не спросят, просто будут возить под охраной вмс Турции вешают плебеям лапшу о участии. Сказочники.
  8. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 13:21
    0
    В благодарность англия поставила украине крылатые ракеты большой дальности, по моему в Кремле не понимают куда идёт СВО, у стариков уже деменция, олигархи торгуются с врагом, поставляют хох.лам ГСМ итд, вчера прочел новость, что за первый квартал 23 года товарооборот России и Украины увеличился на 35 %. Это похоже на трагическую комедию
    1. old64
      old64 Сегодня, 13:49
      0
      Не те газеты читаете, наверное. Что-то цифра больно большая.
  9. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 13:40
    0
    Однако в России не раз заявляли о нецелесообразности сохранения этой сделки, так как её условия часто нарушаются Киевом, да и конечные пункты назначения зерна сомнительные.

    А что за условия, которые нарушаются?
    Мало того, сделка так и не дала возможности российской сельскохозпродукции и удобрениям беспрепятственно выходить на мировой рынок.

    А зачем подписывали тогда? Чтобы потом ныть что все вокруг обманывают?