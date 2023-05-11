Американская пресса: Одной из основных тем на саммите КНР - Центральная Азия станет украинский кризис

На грядущем саммите лидеров стран Центральной Азии и КНР, проведение которого запланировано на 18—19 мая в китайском городе Сиань, одной из основных тем обсуждений станет вооруженный конфликт на Украине. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, по итогам саммита будет подписан важный политический документ.Как сообщает американское издание The Diplomat, на повестке международного саммита будет обсуждение международных и региональных геополитических вопросов, в число которых не может не войти украинский кризис.На саммите, участие в котором примут лидеры стран центральноазиатского региона, также будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, а также президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что китайский лидер в ходе своего выступления произнесет важную речь про отношения между Китаем и странами Центральной Азии. Этот саммит станет первым крупным дипломатическим мероприятием, в ходе которого председатель Китая лично, а не в формате видеоконференции встретится с лидерами центральноазиатских государств.Китай начал активно участвовать в центральноазиатской геополитике начиная с 2013 года, когда Си Цзиньпин в ходе визита в Астану объявил о запуске сухопутной части транспортной инициативы "Один пояс — один путь". В контексте этого сотрудничества важную роль играет активная демонстрация солидарности России и Китая в этом вопросе.Также примечательно, что саммит Китая и стран центральноазиатского региона будет проходить практически в то же время, что саммит стран "большой семерки" в японской Хиросиме.