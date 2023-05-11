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Американская пресса: Одной из основных тем на саммите КНР - Центральная Азия станет украинский кризис

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Американская пресса: Одной из основных тем на саммите КНР - Центральная Азия станет украинский кризис

На грядущем саммите лидеров стран Центральной Азии и КНР, проведение которого запланировано на 18—19 мая в китайском городе Сиань, одной из основных тем обсуждений станет вооруженный конфликт на Украине. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, по итогам саммита будет подписан важный политический документ.


Как сообщает американское издание The Diplomat, на повестке международного саммита будет обсуждение международных и региональных геополитических вопросов, в число которых не может не войти украинский кризис.

На саммите, участие в котором примут лидеры стран центральноазиатского региона, также будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, а также президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что китайский лидер в ходе своего выступления произнесет важную речь про отношения между Китаем и странами Центральной Азии. Этот саммит станет первым крупным дипломатическим мероприятием, в ходе которого председатель Китая лично, а не в формате видеоконференции встретится с лидерами центральноазиатских государств.

Китай начал активно участвовать в центральноазиатской геополитике начиная с 2013 года, когда Си Цзиньпин в ходе визита в Астану объявил о запуске сухопутной части транспортной инициативы "Один пояс — один путь". В контексте этого сотрудничества важную роль играет активная демонстрация солидарности России и Китая в этом вопросе.

Также примечательно, что саммит Китая и стран центральноазиатского региона будет проходить практически в то же время, что саммит стран "большой семерки" в японской Хиросиме.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:25
    +1
    А если на саммите не будет обсуждаться украинский кризис - тогда можно( надо) американским журналистам перед дачей интервью морду бить а уже потом давать интервью! wassat
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: tralflot1832
      американским журналистам перед дачей интервью морду бить а уже потом давать интервью!

      Да они и без интервью, этого заслужили (это про морды.)
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:33
    0
    одной из основных тем обсуждений станет вооруженный конфликт на Украине.

    А что в Центральной Азии уже нет проблем, если так интересует Украина ?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    0
    Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
    С Китаем понятно, т.к. он инициатор своего плана по завершению конфликта. А страны, которые ни как не могут повлиять на конфликт и которые до сих пор не высказали конкретной позиции по СВО, а тем более не поддержали Россию будут разговаривать об Украине? Казахстан умудряется даже зарабатывать на этом.
    1. solar
      solar Сегодня, 13:17
      -1
      С Китаем понятно...

      С учетом того, что Китай недавно проголосовал в ООН за резолюцию, признающую Россию агрессором, не очень-то с Китаем и понятно.
      Или он и нашим и вашим :(
      1. ААК
        ААК Сегодня, 14:23
        0
        Китай был всегда и будет всегда только для китайцев, их интересы - высший приоритет, все остальные - "северные (и прочие по направлениям) варвары", поэтому крайняя недальновидность тешить себя иллюзиями по поводу "...русский и китаец братья навек...", этого и при Сталине с Мао не было, а сей час тем более...
    2. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 13:22
      -1
      Цитата: rotmistr60
      С Китаем понятно

      А что вам понятно?
      Цитата: rotmistr60
      инициатор своего плана по завершению конфликта

      Что за план? Не тот, где первым пунктом "территориальная целостность"?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    0
    Американская пресса: Одной из основных тем на саммите КНР - Центральная Азия станет украинский кризис
    . Да ладно... кризисы проявляются, кризисы заканчиваются, тем или иным образом, а ИНТЕРЕСЫ ОСТАЮТСЯ ВСЕГДА!!!