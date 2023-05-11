Военное обозрение
Войти Регистрация

Китайские ученые установили важный рекорд в области термоядерного синтеза

13
Китайские ученые установили важный рекорд в области термоядерного синтеза

Китайское «искусственное солнце», как прозвали в прессе экспериментальный сверхпроводящий токамака EAST, установил очередной рекорд по удержанию плазмы. Данное достижение КНР в области термоядерного синтеза еще сильнее приблизило человечество к созданию фактически бесконечного источника энергии.


До относительно недавнего времени отдельные эксперименты с токамаками обычно длились максимум несколько секунд. Ученые, занимающиеся термоядерным синтезом, называли их «выстрелами». В то же время, увеличение периода удержания раскаленной плазмы внутри магнитного поля имеет решающее значение для реализации перспективных проектов в области получения термоядерной энергии.

Стоит напомнить, что 30 декабря 2021 года, токамак EAST смог удержать плазму температурой 100 миллионов градусов Цельсия более 17 минут, что стало абсолютным рекордом. Результата удалось достичь отчасти благодаря открытию до сих пор неизвестного состояния плазмы, которое китайские ученые назвали «режимом Super-I».

Теперь, как пишет издание Asia Times, КНР вышла на новый уровень в области термоядерного синтеза. В ходе эксперимента 12 апреля 2023 года ученые из КНР смогли добиться времени удержания раскаленной до 100 миллионов градусов Цельсия плазмы внутри токамака EAST на протяжении 6 минут. При этом плазма находилась не в «режиме Super-I», а в «H-режиме», где H означает – высокая степень изоляции.

Данный эксперимент крайне важен, так как международный тороидальный экспериментальный реактор (ИТЭР), строящийся в настоящее время во Франции, по прогнозам, будет работать именно в «H-режиме». В свою очередь, предполагается, что данный гигантский токамак должен стать последним шагом на пути к прототипу термоядерной электростанции, подарив человечеству почти бесконечный источник энергии.

Стоит добавить, что параллельно с международным проектом ИТЕР, некоторые страны проводят собственные эксперименты в данной области. Так, Китай регулярно добивается роста показателей своего токамака EAST. В то же время, собственный исследовательский термоядерный реактор имеется и у нас. Российский Т-15 весной 2021 года был запущен в Курчатовском институте.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 13:14
    +8
    Есть ещё одно китайское достижение, о котором даже в китайских СМИ не особенно говорят.
    9-ого мая Китай посадил свой автоматический челнок, который провёл 276 дней на орбите
    https://vsluh.net/1631-kitaj-nakonec-prizemlil-svoj-zagadochnyj-kosmicheskij-samolet-posle-pochti-300-dnej-na-orbite.html
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:23
    0
    Та ладна!.. Это ж... не кошерно!
    А как же... ветряки... панели солнечные... биогазы?..
  3. Дво
    Дво Сегодня, 13:27
    -1
    В свою очередь, предполагается, что данный гигантский токамак должен стать последним шагом на пути к прототипу термоядерной электростанции, подарив человечеству почти бесконечный источник энергии. Мечтать невредно вспомните Николу Теслу он тоже мечтал увы и ах ,забыли однако все учённые про очень богатых людей ,которые получают прибыль от нефти и газа и угля поэтому даже удачный эксперимент отложат в папки и положат в сейф который засекретят на н количество лет. Этим миром правят деньги, вернее большие деньги.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:23
      +1
      Цитата: Дво
      забыли однако все учённые про очень богатых людей ,которые получают прибыль от нефти и газа и угля

      Разрабатывают технологию термоядерного синтеза как раз самые высокоразвитые государства, где вполне понимают, что качать нефть в прежних объемах осталось не долго, а уповать газ - это значит зависеть от России, Катара и тд. За новыми технологиями выработки и удержания энергии будущее, тот кто оседлает их, тот и будет в следующие века править планетой, и богатые как раз это очень хорошо понимают...
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:34
    +2
    приблизило человечество к созданию фактически бесконечного источника энергии.

    «Наука – это самый хороший способ удовлетворять свое любопытство о мире за государственный счет»
    (Академик Л.Ландау)
    what
    1. ААК
      ААК Сегодня, 14:07
      +1
      В 60-е-70-е и даже ещё в 80-е основные достижения в физике высоких энергий делались в СССР, в Обнинске, Дубне, Долгопрудном... а потом "керосинка" победила и будущее в сфере управляемого термоядерного синтеза было принесено в жертву "...продадим нефть и газ и купим шо надо..." нефть и газ в умной экономике - это сырьё для нефтехимии, а у нас - "...в квартире газ...", т.е те же дрова только жидкие и газообразные... кто-то из великих учёных сказал - "топить нефтью - это то же самое, что топить ассигнациями..."
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:35
    0
    каждый месяц подобные новости и подобные рекорды... и никто пока не подтвердил положительный баланс работы реактора (т.е. возможность вырабатывать энергию!)
    п.с. давайте вспомним результаты работы БАК (коллайдера), а стоил кажется не менее 5млрд. "зелени"
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: Владимир80
      каждый месяц подобные новости и подобные рекорды... и никто пока не подтвердил положительный баланс работы реактора (т.е. возможность вырабатывать энергию!)
      п.с. давайте вспомним результаты работы БАК (коллайдера), а стоил кажется не менее 5млрд. "зелени"

      По тепловой энергии уже США отчитались. А вот по электричеству даже ИТЭР не планирует этого делать. Это будет у следующего большого международного реактора DEMO
  6. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:39
    +2
    При этом плазма находилась не в «режиме Super-I», а в «H-режиме», где H означает – высокая степень изоляции.


    Изоляции плазмы, надо полагать? А как дела с защитой от жесткого гамма- и нейтронного излучения?
    Насколько мне известно, плотный поток нейтронов негативно влияет на конструктивные свойства материала рабочей камеры... а чтобы термоядерная установка вышла на положительную рентабельность, срок её эксплуатации должен измерятся годами, лучше - десятилетиями (как у современных АЭС).
    Подозреваю, этот виноград еще долго будет зелен. Не доживем до термоядерных электростанций, увы.
    Хотя разработать ракетные двигатели с использованием термоядерной энергии, может и получится.

    Успехов дальнейших китайским товарищам.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: Illanatol
      Подозреваю, этот виноград еще долго будет зелен.

      В термоядерном синтезе не волоку, но песни про то, что первый реактор вот-вот будет построен я блин как слушал лет 40 назад, так и сейчас слышу... Раньше просто не интересовался темой)))
      Перспективное направление, но явно конь еще не валялся. А пока надо заниматься отработкой рабочих АЭС. а экспериментальные разработки оставить Курчатовке и не теребить в "научно популярных" журналках-мурзилках для "зеленых" де Биллов, у них и без термояда мозги набекрень
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:05
    0
    А зачем столько бесплатной, если она неисчерпаема, энергии? Для чего?
  8. Zaits
    Zaits Сегодня, 14:13
    +1
    Помнится, ещё сравнительно недавно, ученые, занимающиеся термоядерным синтезом, отложили вопрос об экономически целесообразном использовании термояда ещё лет на 50.
    Основное достижение за предыдущие 50 лет - это осознание наличия проблем, которые могут быть так и не решены в ближайшем обозримом..
  9. KCA
    KCA Сегодня, 14:28
    +3
    И почему-то тихо прошла информация, что в России получили секунд на 180 устойчивый ТЯ синтез с положительным выходом энергии, т.е. получили мегаватты больше чем затратили, а, и хрен с ним... Кетай-же, однако