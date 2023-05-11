Китайские ученые установили важный рекорд в области термоядерного синтеза

Китайское «искусственное солнце», как прозвали в прессе экспериментальный сверхпроводящий токамака EAST, установил очередной рекорд по удержанию плазмы. Данное достижение КНР в области термоядерного синтеза еще сильнее приблизило человечество к созданию фактически бесконечного источника энергии.До относительно недавнего времени отдельные эксперименты с токамаками обычно длились максимум несколько секунд. Ученые, занимающиеся термоядерным синтезом, называли их «выстрелами». В то же время, увеличение периода удержания раскаленной плазмы внутри магнитного поля имеет решающее значение для реализации перспективных проектов в области получения термоядерной энергии.Стоит напомнить, что 30 декабря 2021 года, токамак EAST смог удержать плазму температурой 100 миллионов градусов Цельсия более 17 минут, что стало абсолютным рекордом. Результата удалось достичь отчасти благодаря открытию до сих пор неизвестного состояния плазмы, которое китайские ученые назвали «режимом Super-I».Теперь, как пишет издание Asia Times, КНР вышла на новый уровень в области термоядерного синтеза. В ходе эксперимента 12 апреля 2023 года ученые из КНР смогли добиться времени удержания раскаленной до 100 миллионов градусов Цельсия плазмы внутри токамака EAST на протяжении 6 минут. При этом плазма находилась не в «режиме Super-I», а в «H-режиме», где H означает – высокая степень изоляции.Данный эксперимент крайне важен, так как международный тороидальный экспериментальный реактор (ИТЭР), строящийся в настоящее время во Франции, по прогнозам, будет работать именно в «H-режиме». В свою очередь, предполагается, что данный гигантский токамак должен стать последним шагом на пути к прототипу термоядерной электростанции, подарив человечеству почти бесконечный источник энергии.Стоит добавить, что параллельно с международным проектом ИТЕР, некоторые страны проводят собственные эксперименты в данной области. Так, Китай регулярно добивается роста показателей своего токамака EAST. В то же время, собственный исследовательский термоядерный реактор имеется и у нас. Российский Т-15 весной 2021 года был запущен в Курчатовском институте.