Спикер Командования США в Европе и Африке: Украина получила более 600 видов вооружения для предстоящего контрнаступления

Предоставление Киеву более 600 видов вооружений и амуниции, в том числе американских танков Abrams, ЗРК Patriot, а также танков Leopard немецкого производства является заслугой не только США, но и всего международного сообщества

Почти все виды вооружений уже используются украинской армией. Что касается результата, то он обязательно будет виден в ближайшие недели или месяцы, когда наземные силы начнут контрнаступление