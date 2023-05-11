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Спикер Командования США в Европе и Африке: Украина получила более 600 видов вооружения для предстоящего контрнаступления

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Спикер Командования США в Европе и Африке: Украина получила более 600 видов вооружения для предстоящего контрнаступления

Спикер Командования США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл заявил о том, что Украина уже получила более 600 видов вооружения для осуществления намеченного контрнаступления. По его словам, военнослужащие ВСУ ещё не использовали все образцы оружия.


Предоставление Киеву более 600 видов вооружений и амуниции, в том числе американских танков Abrams, ЗРК Patriot, а также танков Leopard немецкого производства является заслугой не только США, но и всего международного сообщества

– подчеркнул американский военный.

В то же время, уточнил американский полковник, каждый из видов вооружения требует боеприпасов для ПВО с тем, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства при проведении украинского контрнаступления.

Мартин О’Доннелл:

Почти все виды вооружений уже используются украинской армией. Что касается результата, то он обязательно будет виден в ближайшие недели или месяцы, когда наземные силы начнут контрнаступление

Отметим, что ещё в конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об отправке на Украину со стороны союзников 1550 бронемашин, 230 танков и большого количества боеприпасов.

Кстати говоря, госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил готовность ВСУ к контрнаступлению, считая, что у Киева имеется всё необходимое вооружение для «возврата своих территорий».

Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что окончательный план контрнаступления ВСУ ещё не утверждён.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Армии США
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4 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:20
    -1
    Мне нравится это заявление,американцы всегда считались демагогами. А сколько из 600 видов вооружения ,полученных ВСУ ,находится в боевых порядках. Не проданы налево ,а обслужены и имеют обученный экипаж? На сколько готовы ВСУ морально к наступлению
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 12:48
      +1
      Ну и какая у них демагогия? Сказали что будут бить Россию на истощение и бьют. А мы? Сказали что будем бить их технику, а вся техника дошла до фронта! Сказали про красные линии, но видимо оказались дальтониками! Думаете в США не знают про контрабанду? Или украинцы такие уникумы? Эти операции проводились по всему миру и не одно десятилетие! Штаты прекрасно знают пропорции! На сколько ВСУ морально готовы к наступлению? Насколько они морально готовы сдаваться армиями? Вот это вопрос! Пока массовой сдачи вроде не было! Или были? Другое дело наш ВПК. Почему не хватает снарядов? Саботаж? Кроты? Почему волонтёры много чего закупают для армии? Проделки ВСУ или всё это фейки? До СВО мы хвалились высокоточным оружием не имеющим аналогов в мире! И много из руководства окраины это оружие уничтожило? Или это высокоточное оружие плод фантазии мультипликатора? А вот окраина неплохо покосила наши ряды с 14-го года! Недавно очень так удачно машину взорвали! Ну! ? У кого же тогда распилы и воровство? Берём тему захвата и освобождения территорий. Тут у кого успехи? Чем осуждать США, давайте посмотрим на себя. Где наши достижения? Расширение НАТО с вхождением Финляндии это успех России? Швеция на очереди! Кто у нас вошёл в состав России? Ноль!? Не может быть!? Ну и как вам высокоэффективные менеджеры? Счёт в чью пользу?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    0
    Что касается результата, то он обязательно будет виден в ближайшие недели или месяцы, когда наземные силы начнут контрнаступление
    Ну вот и американцы наконец поняли, что одно дело говорить о наступлении ежедневно, а другое быть готовым к нему. Странно, что вечно выпрашивающий Зеленский вдруг заявил о том, что оружия достаточно.
    в том числе американских танков Abrams, ЗРК Patriot, а также танков Leopard немецкого производства
    "Леопарды" действительно поступили, как и одна батарея Patriot, а вот Abrams сами американцы обещали только летом или позже. Приписывает американец заслуги за невыполненное, обнадеживает и это по американски.
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:02
    0
    Мечта логистики. Они реально верят, что 600 видов вооружения это хорошо?