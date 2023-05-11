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Зеленский заявил, что с контрнаступлением нужно немного подождать

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Зеленский заявил, что с контрнаступлением нужно немного подождать

На Украине в очередной раз заговорили о необходимости повременить с началом контрнаступления. На этот раз с подобным заявлением выступил сам президент страны Владимир Зеленский.


Напомним, что ранее украинские политики и эксперты выражали опасения, что в случае провала неоднократно анонсированной операции, партнеры Киева перестанут ему помогать. В связи с чем, все чаще звучали заявления о необходимости более тщательной подготовки к контрнаступлению.

Между тем, буквально на днях, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Джеймс Клеверли решили успокоить своих украинских прокси и пообещали продолжить поддержку киевского режима независимо от исхода готовящейся операции.

Впрочем, президент Зеленский нашел другой повод, чтобы «выпросить отсрочку». С его слов, того оружия, которое сейчас имеется в распоряжении у ВСУ, будет достаточно, чтобы, дословно, «пойти вперед и добиться успеха». Но ,по мнению Зеленского, это обернется большими людскими потерями для его армии, что неприемлемо. Поэтому, на подготовку к контрнаступлению необходимо, как выразился глава киевского режима, больше времени, в связи с чем, нужно немного подождать.

В данном случае особого внимание привлекают слова Зеленского о недопустимости серьезных людских потерь. Это говорит человек, который запретил отвод войск из почти окруженного Бахмута (Артемовска), в результате чего ВСУ понесли катастрофические потери в живой силе и технике.

В то же время, как ранее сообщал один из бойцов российской ЧВК «Вагнер», до полного освобождения Артемовска осталось продвинуться менее чем на километр.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:20
    +1
    Идиот ,сми запада ясно сказали сегодня поставлено боле 200 танков ,за идиотов запад держать нельзя , они могут " игрушки " отобрать или " грибочками " накормить,последнее более реально,в гробу будешь лежать как живой.Гробов у хозяев много,найдут более решительного.
  2. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 12:24
    +4
    Угу. Теперь всё лето будем контрнаступа ожидать
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:30
      +4
      Возможно это связано с некоторым "отсутствием" господ Залужного и Сырского. Они где, что-то давненько не отмечались.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:36
      +1
      Устроили какое-то шоу. Разве перед наступлением такое бывает? Как если бы мы прошлой зимой начали финтить, вот сейчас мол, нападём, сил поднакопим да техники подвезём, и земля подмёрзнет а потом подсохнет...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    +7
    это обернется большими людскими потерями для его армии, что неприемлемо
    А сегодняшние потери при еще не начавшимся наступлении выходит приемлемы и наверное необходимы для того, чтобы наступление когда-нибудь началось? Времени оказывается не хватило на подготовку того, что уже анонсируется с февраля. А может просто удары российских войск по тылам и резервам играют большую роль? Если раньше виляли ссылаясь на погоду и даже российское "климатическое оружие", то сегодня уже прямо говорят, что не совсем готовы.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:27
    +3
    Впрочем, президент Зеленский нашел другой повод, чтобы «выпросить отсрочку».

    Отсрочка от
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:29
    +3
    Я тоже только ЗА, есть время проредить склады БК и ГСМ, л/с и технику в тылу.....Передайте там ему, мы одобрям..... Перед смертью не накуришься (нанюхаешься)....
  6. Kiring
    Kiring Сегодня, 12:34
    +2
    "надо чуть-чуть подождать" и тут главное не засмеяться и конечно не конкретизировать, чего именно тебе нужно подождать»
    (с) О чем говорят мужчины
    1. Zorro21
      Zorro21 Сегодня, 12:42
      +1
      Очевидно подождать пока Зеленский не скопит еще пару млд.$. Пока на посту президента руины он заработал всего 1,5 млд.$, судя по официальной декларации. Убежать этого наверняка хватит, а вот выжить большой вопрос.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:38
    +1
    Как там в песне- "подождем твою маму, подождем...".
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:53
    +1
    Должно быть герани прилетели в казармы заградотрядов, теперь некому гнать на убой всяких ровенских селюков