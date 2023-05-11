Зеленский заявил, что с контрнаступлением нужно немного подождать

На Украине в очередной раз заговорили о необходимости повременить с началом контрнаступления. На этот раз с подобным заявлением выступил сам президент страны Владимир Зеленский.
Напомним, что ранее украинские политики и эксперты выражали опасения, что в случае провала неоднократно анонсированной операции, партнеры Киева перестанут ему помогать. В связи с чем, все чаще звучали заявления о необходимости более тщательной подготовки к контрнаступлению.
Между тем, буквально на днях, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Джеймс Клеверли решили успокоить своих украинских прокси и пообещали продолжить поддержку киевского режима независимо от исхода готовящейся операции.
Впрочем, президент Зеленский нашел другой повод, чтобы «выпросить отсрочку». С его слов, того оружия, которое сейчас имеется в распоряжении у ВСУ, будет достаточно, чтобы, дословно, «пойти вперед и добиться успеха». Но ,по мнению Зеленского, это обернется большими людскими потерями для его армии, что неприемлемо. Поэтому, на подготовку к контрнаступлению необходимо, как выразился глава киевского режима, больше времени, в связи с чем, нужно немного подождать.
В данном случае особого внимание привлекают слова Зеленского о недопустимости серьезных людских потерь. Это говорит человек, который запретил отвод войск из почти окруженного Бахмута (Артемовска), в результате чего ВСУ понесли катастрофические потери в живой силе и технике.
В то же время, как ранее сообщал один из бойцов российской ЧВК «Вагнер», до полного освобождения Артемовска осталось продвинуться менее чем на километр.