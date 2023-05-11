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Очередная модификация МТ-ЛБ с парой ДШК попала в кадр

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Очередная модификация МТ-ЛБ с парой ДШК попала в кадр

В кадр попала очередная модификация на базе советского многоцелевого легкобронированного армейского тягача МТ-ЛБ. На видео можно увидеть, что на МТ-ЛБ установлена пара крупнокалиберных пулеметов ДШК. Эта машина, в свое время выпущенная в количестве более 55 тысяч единиц, за время своего использования во многих странах мира неоднократно подвергалась различным модификациям.







Огромное количество имеющихся бронированных тягачей этого типа помогает быстрому насыщению армии бронетранспортерами. Часто вооружение МТ-ЛБ представлено всего одним пулеметом, что недостаточно в условиях интенсивных боевых действий. Для того чтобы эти машины были способны оказывать огневую поддержку пехоты, появляются новые модификации на базе строевых МТ-ЛБ.

Наряду с заводскими вариантами модернизаций, например такими как МТ-ЛБМ 6МБ, нередко производится также множество "кустарных" модификаций. Этому способствует наличие на крыше МТ-ЛБ платформы, куда возможно устанавливать различные типы вооружений.

На шасси МТ-ЛБ массово устанавливаются пулеметные турели, артиллерийские орудия, а также наваривается защитная бронировка. В итоге получаются вполне боеспособные образцы военной техники, которые с успехом используются в качестве бронетранспортеров и машин поддержки пехоты.

Базовая модификация МТ-ЛБ применялась советской армией во время войны в Афганистане, а после распада СССР использовалась в ходе практически всех многочисленных вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vitaly V. Kuzmin
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19 комментариев
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  1. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:38
    +4
    А еще в кадр попал новый вариант нанотехнологичной противодроновой защиты.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:44
      +2
      Если ставят ,значит он эффективен.Как там в Израиле, палестинцы " трубами " разогнали тысячные манифистации,подпитываемые американскими деньгами?
      1. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 14:20
        -3
        А еще лет 8-9 назад мы сами смеялись с таких же шушпанцеров у Украины...
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 12:46
      +4
      Цитата: donavi49
      новый вариант нанотехнологичной противодроновой защиты

      А шо?! Не хило так ! good
    3. Злобный_минусатор
      Злобный_минусатор Сегодня, 12:47
      +4
      А что не так, работает же. Надо разработать заводские комплекты, модульные, легко монтируемые в полевых условиях.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:40
        0
        Надо, вплоть до складных, подъемных, сдвижных и с дверцами конструкций.
  2. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 12:38
    +9
    На этот раз со спаркой 2-УК-Т с 12,7-мм пулеметами ДШК, некогда стоявшей на торпедных катерах проекта 123бис типа "Комсомолец".
    Нормальные мы делали галоши.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:46
      +3
      Цитата: Andriuha077
      На этот раз со спаркой 2-УК-Т с 12,7-мм пулеметами ДШК, некогда стоявшей на торпедных катерах проекта 123бис типа "Комсомолец".
      Нормальные мы делали галоши.


      1. Комментарий был удален.
    2. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 13:10
      +1
      Всё равно мелковато, вот лично я жду спарку В-11 на маталыге.
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 13:56
        0
        В-11 на маталыге
        Боевая масса, т 9,7; 12,2 с грузом
        Общая масса АУ, кг 3150
        Наверно, тянет, но придётся сделать сошки, и с остановки.
        Питание автоматов было обойменное (по 5 патронов); подача обойм ручная.
        Но мы не беспилотные.
        Вот что. Пусть это будет он. Робот Фёдор.
    3. bayard
      bayard Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: Andriuha077
      На этот раз со спаркой 2-УК-Т с 12,7-мм пулеметами ДШК

      Получилась мобильная ЗПУ . Для борьбы с многочисленными дронами\БПЛА - самое то .
      Цитата: Andriuha077
      Нормальные мы делали галоши.

      yes
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:47
    +2
    Мы не можем гнать всю современную технику с заводов на СВО ,с НАТО надо держать ухо востро.
    1. Russian_Ninja
      Russian_Ninja Сегодня, 13:39
      0
      К сожалению старая техника не беспилотная, так что за желание сохранить что-то на «черный день» может быть слишком догорая расплата.
      + «Шилка» и «Тунгуска» тоже не суперсовременное вооружение для борьбы с беспилотниками
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:48
      +1
      Это скорее от нежелания МО заказывать, а так же неспособности промышленности предложить, пулеметные турели и боевые модули с требуемыми, в современных условиях, характеристиками.
      В первую очередь нужны средства борьбы с вражескими дронами и беспилотниками, автоматизированные и автоматические.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:57
    +5
    Всё что полезно на фронте,можно и нужно использовать.
    Только те кто на фронте определяют нужно им это вооружение или нет.
    Спасибо СССР, что оставил нам такое наследство.
    Правда некоторые говорят что только галоши.
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:58
    +2
    Советские бронетранспортеры БТР-50, вооруженные зенитными установками ЗУ-23-2, засветились на танковозах ВС РФ по пути на линию фронта.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:58
    +1
    Там и одного ДШК хватит .Аппарат очень серьезный .Прошивает МТЛБ на сквозь
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 13:03
      +4
      "Насквозь", "откуда", "оттуда", "отсюда", "вверх", "вниз", "налево", "направо" - пишутся слитно.
  7. Бигль
    Бигль Сегодня, 13:44
    +1
    Да уж... Очевидно это чудо юдо входит в те более чем 70% нового вооружения объявленного Шойгу... Кстати,можно установить счетверенную установку пулемётов Максим... Благо Пригожин располагает складами с Максимами в практически неограниченных количествах... Интересно,а есть возможность смонтировать установку из хотя бы 100 ППШ? Вот это вообще будет вал огня... Ну или катапульту или баллисту... А что? Дёшево и практично... Да и оружие проверено парой тысячелетий....