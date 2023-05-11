Очередная модификация МТ-ЛБ с парой ДШК попала в кадр

В кадр попала очередная модификация на базе советского многоцелевого легкобронированного армейского тягача МТ-ЛБ. На видео можно увидеть, что на МТ-ЛБ установлена пара крупнокалиберных пулеметов ДШК. Эта машина, в свое время выпущенная в количестве более 55 тысяч единиц, за время своего использования во многих странах мира неоднократно подвергалась различным модификациям.Огромное количество имеющихся бронированных тягачей этого типа помогает быстрому насыщению армии бронетранспортерами. Часто вооружение МТ-ЛБ представлено всего одним пулеметом, что недостаточно в условиях интенсивных боевых действий. Для того чтобы эти машины были способны оказывать огневую поддержку пехоты, появляются новые модификации на базе строевых МТ-ЛБ.Наряду с заводскими вариантами модернизаций, например такими как МТ-ЛБМ 6МБ, нередко производится также множество "кустарных" модификаций. Этому способствует наличие на крыше МТ-ЛБ платформы, куда возможно устанавливать различные типы вооружений.На шасси МТ-ЛБ массово устанавливаются пулеметные турели, артиллерийские орудия, а также наваривается защитная бронировка. В итоге получаются вполне боеспособные образцы военной техники, которые с успехом используются в качестве бронетранспортеров и машин поддержки пехоты.Базовая модификация МТ-ЛБ применялась советской армией во время войны в Афганистане, а после распада СССР использовалась в ходе практически всех многочисленных вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве.