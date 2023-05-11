Украинские ресурсы подтверждают уничтожение в Бахмуте спецподразделения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ

С противником приходиться пободаться. Мы показываем себя сильнее, быстрее и умнее

Украинское командование пытается не дать штурмовикам ЧВК "Вагнер" завершить освобождение Бахмута, постоянно перебрасывая в город подкрепления. Но отправка в качестве резервов не имеющих нормальной подготовки мобилизованных ситуацию исправить не в состоянии, поэтому Генштаб ВСУ вынужден перебрасывать на данное направление подразделения специального назначения, используя их в качестве простой пехоты.В конце прошлой недели ВСУ в Бахмуте потеряло целое подразделение из состава 8-го полка Сил специальных операций (ЦССО-UA SOF "Запад"/8 ОП). По имеющимся данным, вся группа спецов попала в засаду в городе и была практически уничтожена. Украинские паблики сообщают, что группа, как боевая единица, перестала существовать, очень много "двухсотых", имеются и тяжелые "трехсотые".Еще одним подтверждением уничтожения подразделения ССО в Бахмуте является появление официальной информации о гибели командира группы Дмитрия Крамара. Сообщалось, что он был ликвидирован вместе с другими офицерами спецподразделения в Бахмуте при выполнении "задания командования" 6 мая.Между тем "музыканты" продолжают штурмовать укрепрайон с названием "Гнездо", созданный ВСУ в высотках в западных кварталах Бахмута. Штурмовые отряды уже подошли практически вплотную к этому опорнику. Сами бойцы говорят, что город практически взят, по прямой до въезда чуть более 700 метров, но их еще надо пройти. Противник сопротивляется ожесточенно, в бой брошены кадровые части и националисты. Иностранных наемников не много, но они есть.- заявляют бойцы "Оркестра".