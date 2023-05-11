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Украинские ресурсы подтверждают уничтожение в Бахмуте спецподразделения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ

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Украинские ресурсы подтверждают уничтожение в Бахмуте спецподразделения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ

Украинское командование пытается не дать штурмовикам ЧВК "Вагнер" завершить освобождение Бахмута, постоянно перебрасывая в город подкрепления. Но отправка в качестве резервов не имеющих нормальной подготовки мобилизованных ситуацию исправить не в состоянии, поэтому Генштаб ВСУ вынужден перебрасывать на данное направление подразделения специального назначения, используя их в качестве простой пехоты.


В конце прошлой недели ВСУ в Бахмуте потеряло целое подразделение из состава 8-го полка Сил специальных операций (ЦССО-UA SOF "Запад"/8 ОП). По имеющимся данным, вся группа спецов попала в засаду в городе и была практически уничтожена. Украинские паблики сообщают, что группа, как боевая единица, перестала существовать, очень много "двухсотых", имеются и тяжелые "трехсотые".

Еще одним подтверждением уничтожения подразделения ССО в Бахмуте является появление официальной информации о гибели командира группы Дмитрия Крамара. Сообщалось, что он был ликвидирован вместе с другими офицерами спецподразделения в Бахмуте при выполнении "задания командования" 6 мая.


Между тем "музыканты" продолжают штурмовать укрепрайон с названием "Гнездо", созданный ВСУ в высотках в западных кварталах Бахмута. Штурмовые отряды уже подошли практически вплотную к этому опорнику. Сами бойцы говорят, что город практически взят, по прямой до въезда чуть более 700 метров, но их еще надо пройти. Противник сопротивляется ожесточенно, в бой брошены кадровые части и националисты. Иностранных наемников не много, но они есть.

С противником приходиться пободаться. Мы показываем себя сильнее, быстрее и умнее

- заявляют бойцы "Оркестра".
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:37
    +11
    Где был? в засаде. Ну и как? Засадили........
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:09
      +2
      Вот некоторые из этих "героев":
      На Донбассе денацифицирован начальник связи батальона 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ Вячеслав Хохлюк. После 24 февраля он добровольно пошел воевать. Был зачислен в киевскую 112 бригаду теробороны.

      В Артемовске, где «оркестранты» продолжают перемалывать ВСУ, 6 мая уничтожен украинский боевик, командовавший группой 8-го полка ССО — Дмитрий Крамар. Также в список потерь украинской армии вошли и другие офицеры спецподразделения.

      Несмотря на то, что Крамар и остальные являлись участниками Сил специальных операций Украины, никакого преимущества в бою им это не дало. Реального сопротивления, сталкиваясь с ожесточенными боями в Артемовске, ССО не оказывают.

      Также ликвидирован прошедший обучение в Великобритании украинский боевик Тарас Дмитриренко, оператор ПТРК Стугна-П.

      Ещё и уроженец Львовской области, укроснайпер Мыкола Зайченко больше не сможет прицелиться…
  2. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 12:39
    +7
    В принципе, этих "специальных" бандеро - нациков, скорее всего в настоящее время, для "использования" в Крыму и/или в ПМР (Колбасна...) готовят. "Совместно" с НАТО-вскими "спецами"...

    И то, что их "досрочно утилизируют" в Артёмовске, очень хорошо...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 12:42
    +2
    Это вот одно из тех достижений, которым Вагнеру можно гордиться - уничтожили этих спецов именно в бою ( хотя лучше бы где-нибудь на марше), а они - явление почти штучное, просто так из любых кандидатов не получаются.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:43
    +1
    Ну,земля им гвоздями.Впрочем,группа.Сколько их там накромсали?Взвод,роту?
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:08
      0
      Ну, "группа" спецназа, это, вообще-то, человек 13 - 15...
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:45
    +6
    Стесняюсь спросить...
    А снести к чертям эти "высотки"?..
    Не? Зря.
    Говорят, очень помогает.
  6. Zorro21
    Zorro21 Сегодня, 12:48
    -8
    Именно в это время Пригожин сделал эмоциональное выступление о нехватки боеприпасов на фоне наших погибших солдат. Приучили наших что ВСУ в качестве подкрепления в бой бросает мясо не подготовленное и не вооруженное. А нарвались на спецуру. Уничтожили конечно, но это дорого обошлось вагнеровцам.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    +1
    ВСУ в Бахмуте потеряло целое подразделение из состава 8-го полка Сил специальных операций
    Это хорошо когда профессионалов ВСУ становится все меньше.
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:57
    -8
    Я так понимаю,про фланговый заход укров на Вагнера и поведение 9 мсп говорить не обязательно? Кому интересно,можете у телеге Военкор Ярем почитать...ну а розовын пони пусть и дальше живут в своем мире...
    1. monetam
      monetam Сегодня, 13:02
      -3
      нет, необязательно. тема тут другая. так что всё правильно понимаете.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 13:04
      -2
      Цитата: Николай310
      Я так понимаю,про фланговый заход укров на Вагнера и поведение 9 мсп говорить не обязательно?

      Ну да, 9-ый полк оставил часть позиций отошел и открыл дорогу из Часов Яра на Артемовск. Ну, а чего Вы хотели от людей которые уже 9-ть лет живут на линии фронта?
      Полк же укомплектован дончанами
  9. solar
    solar Сегодня, 13:04
    -10
    Украинские ресурсы подтверждают уничтожение в Бахмуте спецподразделения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ

    Внимательно прочитал статью и так и не понял, какие конкретно украинские ресурсы это подтверждают. Картинка тоже приведена без указания на источник. Нельзя ли как-то содержательнее, что ли, писать?
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 13:18
      -6
      Внимательно? Весь этот мусор читать? За содержание надо платить, тут вам не рынок, что дают, то и бери
  10. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 13:05
    -10
    А снаряды как не выдавали так и не выдают (Сегодняшное сообщение от Пригожина)
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 13:17
      0
      Ну да, они там одними лопатками украинцев разгоняют
  11. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 13:16
    -1
    Цитата: Zorro21
    Именно в это время Пригожин сделал эмоциональное выступление о нехватки боеприпасов на фоне наших погибших солдат. Приучили наших что ВСУ в качестве подкрепления в бой бросает мясо не подготовленное и не вооруженное. А нарвались на спецуру. Уничтожили конечно, но это дорого обошлось вагнеровцам.

    А вы там были в это время? Пригожин много что говорит и правильно использует средства информации, а многие на это ведутся. Уже американцы говорят, а вдруг Пригожин нас дурит.
  12. Олег . Б.
    Олег . Б. Сегодня, 13:34
    +2
    Давить до последнего гада. Людской ресурс в этой ситуации решающий . Нужно что бы уже не кому было брать автомат , не кому садиться в танк. Профессиональных, военных наемников - нельзя брать в плен а потом отпускать.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:55
    0
    Карашо. Вот это очень ценно, это штучные кадры и готовить их долго