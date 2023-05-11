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Бывший аналитик ЦРУ США спрогнозировал изгнание Зеленского в случае провала анонсированного контрнаступления ВСУ

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Бывший аналитик ЦРУ США спрогнозировал изгнание Зеленского в случае провала анонсированного контрнаступления ВСУ

Ожидаемое контрнаступление украинских формирований может стать судьбоносным лично для президента Украины Владимира Зеленского. Такую точку зрения высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский эксперт, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.


Как считает эксперт, если контрнаступление ВСУ окажется провальным, то Зеленского ждет изгнание, и это будет еще неплохой вариант. Ведь украинский лидер по сути обманул своих избирателей. Когда Зеленский баллотировался в президенты, он обещал стране мир, а в итоге развязал длительный вооруженный конфликт.

По утверждению Джонсона, Зеленский поддерживает неонацистские группировки и занимается уничтожением русской культуры и русского наследия на Украине. Но когда он выдвигался в президенты, то делал упор как раз на русскоязычное население страны. Получается, что и здесь глава киевского режима пошел по пути обмана своих избирателей.

В последнее время на Западе все чаще раздается критика в адрес политики Киева, а также поддержки киевского режима Соединенными Штатами и Евросоюзом. Например, другой военный эксперт, отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявлял, что США ставят своей целью в вооруженном конфликте Украины с Россией принести наибольший ущерб российскому государству, ослабив его экономический и военный потенциал и политические позиции.

Следовательно, в скором завершении конфликта в Вашингтоне не заинтересованы, поэтому и препятствуют любым инициативам по мирному урегулированию. От самого Зеленского и его окружения в данном случае практически ничего не зависит. Ведь изменение курса станет для него фатальным: западные покровители не простят Киеву срыв своих планов, в реализацию которых были инвестированы колоссальные средства.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:40
    +2
    Интересно.Что нибудь сбылось из вангований этих внилитЭгов?Макгрегоров,юриков и Ко?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:47
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Что нибудь сбылось из вангований этих внилитЭгов?Макгрегоров,юриков и Ко?

      Ничего не сбылось, но негоже если Зелю выпрут из "смотрящих по руине" и за ноги, некого будет подвесить.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:53
        0
        ... эксперт.... если контрнаступление ВСУ окажется провальным, то Зеленского ждет изгнание

        Не изгнание, а удавка . Все намного серьезнее и на его места назначат другого фюрера.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:59
      +2
      Что нибудь сбылось из вангований этих внилитЭгов

      ничего, у них оплата "по строчная" за такие предсказания... в принципе, я бы на месте заказчиков таких предсказаний удешевил схему - ИИ (чат гпт) за бесплатно может такую чепуху придумать, заодно придумает имя и должность "бывшего сотрудника спецслужб сша"
    3. spirit
      spirit Сегодня, 13:07
      0

      Что нибудь сбылось из вангований этих внилитЭгов?

      Ну вот его высказывание марта 22 года
      Можете оценить уровень Американских аналитиков которые тут выкладывают вместе с легендарным Риттером)Других "реальных" аналитиков тут не постят hi

      Да уж напугали США так напугали
      https://politobzor.net/247515-byvshij-analitik-cru-ssha-otmetil-vysokij-professionalizm-rossijskoj-armii.html
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:44
    +1
    Какая разница - Зе или не Зе? Одну марионетку сменит другая - только и всего...
    Зе - всего лишь кукла-исполнитель воли США. Ничего он сам глобального не решает.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:49
      +3
      Цитата: Nexcom
      Зе - всего лишь кукла-исполнитель воли США. Ничего он сам глобального не решает.

      Что Зеля, что Бидон, ничего не решают, им только приказывают, а они исполняют.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:47
    +2
    Изгнан?!
    Ого!
    Хотя... Делайте с ним, что хотите!
    Только... не бросайте его в терновый куст.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:54
    +1
    Не, такие персонажи после отставки долго не живут. "Как говорил один мой знакомый, покойный, я слишком много знал". (из к/ф "Бриллиантовая рука").
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:56
    +1
    если контрнаступление ВСУ окажется провальным, то Зеленского ждет изгнание
    Что-то аналитик ЦРУ слишком в стиле старых романов высказался. Изгнание - прямо, как какого-то короля или члена королевской семьи. А вот тут прав бывший
    Зеленский поддерживает неонацистские группировки и занимается уничтожением русской культуры и русского наследия на Украине
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:04
    0
    Да уже и ролик сняли как Зеленский подписывает капитуляции.
    До Иллюзиониста РФ все никак не дойдёт , что Украину не бросят(нет причин для этого), и ордер на орест - это не отниситесь с пониманием.