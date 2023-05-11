Бывший аналитик ЦРУ США спрогнозировал изгнание Зеленского в случае провала анонсированного контрнаступления ВСУ

Ожидаемое контрнаступление украинских формирований может стать судьбоносным лично для президента Украины Владимира Зеленского. Такую точку зрения высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский эксперт, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.Как считает эксперт, если контрнаступление ВСУ окажется провальным, то Зеленского ждет изгнание, и это будет еще неплохой вариант. Ведь украинский лидер по сути обманул своих избирателей. Когда Зеленский баллотировался в президенты, он обещал стране мир, а в итоге развязал длительный вооруженный конфликт.По утверждению Джонсона, Зеленский поддерживает неонацистские группировки и занимается уничтожением русской культуры и русского наследия на Украине. Но когда он выдвигался в президенты, то делал упор как раз на русскоязычное население страны. Получается, что и здесь глава киевского режима пошел по пути обмана своих избирателей.В последнее время на Западе все чаще раздается критика в адрес политики Киева, а также поддержки киевского режима Соединенными Штатами и Евросоюзом. Например, другой военный эксперт, отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявлял, что США ставят своей целью в вооруженном конфликте Украины с Россией принести наибольший ущерб российскому государству, ослабив его экономический и военный потенциал и политические позиции.Следовательно, в скором завершении конфликта в Вашингтоне не заинтересованы, поэтому и препятствуют любым инициативам по мирному урегулированию. От самого Зеленского и его окружения в данном случае практически ничего не зависит. Ведь изменение курса станет для него фатальным: западные покровители не простят Киеву срыв своих планов, в реализацию которых были инвестированы колоссальные средства.