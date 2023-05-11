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Глава дипломатии Евросоюза заявил о подготовке миллиона снарядов и тысячи ракет для ВСУ

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Глава дипломатии Евросоюза заявил о подготовке миллиона снарядов и тысячи ракет для ВСУ

Сейчас Евросоюз занимается накоплением большого количества боеприпасов для снабжения ВСУ. Европа готовится передать Украине 1 миллион снарядов и более 1000 ракет, заявил комиссар ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности Жозеп Боррель.


Один из наиболее отъявленных «ястребов» в руководстве Евросоюза, Боррель является последовательным сторонником эскалации вооруженного конфликта на Украине. Поэтому он постоянно пытается организовать наращивание военной помощи киевскому режиму, как в плане поставок оружия и боеприпасов, так и в вопросах подготовки личного состава украинских формирований.

Помимо обещанных снарядов, Боррель заявил, что до конца 2023 года в странах Евросоюза пройдут обучение по военным специальностям тридцать тысяч украинских боевиков. Он отчитался о подготовке 17 тысяч солдат ВСУ к настоящему времени. Украинских военных обучают во многих странах Евросоюза по самым разным направлениям подготовки – это и механики-водители, командиры и наводчики танков, и артиллеристы, и пехотинцы с десантниками.

По утверждению Борреля, киевский режим не должен проиграть. Если Украина окажется проигравшей в этом конфликте, считает главный европейский дипломат, то она превратится в пророссийскую страну вроде Белоруссии. Следовательно, Запад должен поддерживать Украину в любом случае. О том, в какие деньги это обходится европейским налогоплательщикам и как уже сейчас чувствует себя европейская экономика, Боррель предпочитает не распространяться.

Такая заинтересованность в поддержке Украины понятна: если киевский режим потерпит поражение, то далее могут рухнуть спонсировавшие его правительства в Европе, и тогда и к самому Боррелю могут возникнуть вопросы по поводу растрачивания европейских средств на военную помощь Киеву.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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27 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:48
    +2
    Надо поработать нашей разведке и накрыть эти снаряды и ракеты во время транспортировки, чтобы всушники не успели ими воспользоваться.
    Ведь они не только по нашим бойцам будут ими лупить - они и по гражданским ими же шмаляют. И по приграничным с 404 областям России тоже. Так что задача важная - обнаружить и уничтожить.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:50
      +2
      Надо петровым-бошировым сверху сбросить на транспорт радиоуправляемую мину, чтоб этот транспорт внезапно взорвался в каком-нибудь европейском городке. Пусть потом Боррель рассказывает местным жителям как так получилось
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:35
        0
        Один из наиболее отъявленных «ястребов» в руководстве Евросоюза, Боррель является последовательным сторонником эскалации вооруженного конфликта на Украине.

        Думаю, что скажу истинную правду, что этот отъявленный "ястреб" войны Боррель КОРРУУМПИРОВАННО ещё и "ЗАРАБАТЫВАЕТ" себе в карман на откатах за военные заказы ЕС от ВПК Европы, США и других вражеских нам стран!

        Без КОРРУПЦИИ у этого ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА Борреля это точно не обходится! И
        этот испанский русофоб-старпёр и ФАШИСТ Боррель, наверняка, лично наживается на гражданской войне в Укрорейхе, не платя от этой своей наживы никакие налоги!
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 12:53
      +4
      Цитата: Nexcom
      Надо поработать нашей разведке и накрыть эти снаряды и ракеты во время транспортировки, чтобы всушники не успели ими воспользоваться.

      Думается, пришло время поработать "вымпеловцам", организуя прямые диверсии на заводах изготовителях , ж/д узлах и перегонах европейских стран.
      Ведь , для чего то и для кого то их готовили, если конечно, это не рекламный блеф нашего "паркетного".
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:56
        +1
        Вы правы, но это давно пора уже делать... если "паркетный" не замохает...
        1. Комментарий был удален.
    3. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 13:13
      +2
      бесполезно, большую часть снарядов как и военной техники возят в гражданских фурах и других транспортных средствах.
  2. Летунъ
    Летунъ Сегодня, 12:49
    +2
    Автор так трогательно переживает за деньги европейских налогоплательщиков...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:00
      +1
      Есть такое, очень забавно читать. Ещё забавнее, вот эти фантазии о проигрыше Украины и как из за этого пострадают правительства ЕС. В первом случае, по идее, нужна оккупация всей страны и процесс на манер денацификации в Германии после ВМВ, которую проводили американцы. Во-втором случае, вон перманентные беспорядки во Франции, на которые тамошнее правительство кладёт известный прибор. А так да, обывателю понравится такой текст.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:50
    -1
    Прикольно.
    Походу... Европа пуста и беззащитна?..
    Надо брать. )
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    0
    Копили уже в Павлодаре....., предлагаю следующую партию складировать во Львове.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:51
    0
    Надо подготовить тысячи ланцетов, чтоб эти снаряды неоткуда было пускать
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:00
      0
      Да, Ланцеты "хорошо зашли". Им бы ещё более мощную боевую часть и продолжительность полета увеличить в режиме поиска цели - вообще зашибись дрон-камикадзе был бы.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:24
        -2
        Им боевую часть надо просто нормальную сделать, а не древний инженерный боеприпас времён Хрущёва. Видимо Zala далеко от Базальта находится, не могут договориться чтоб им нормальный кумулятивно-осколочный боеприпас сделали хотя бы на основе боезарядов от рпг-7
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:54
    +4
    Европа готовится передать Украине 1 миллион снарядов и более 1000 ракет, заявил комиссар ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности Жозеп Боррель.

    Вся Европа уже давно "в полный рост", ведет войну против России, а нам втирают мозг про СВО. Пора бы и Ф.И.О. тех кто мешает назвать войну, войной и кто мешает "божий дар с яичницей" ( один уже сам себя засветил ).
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:03
      0
      дык вроде как их имена и так известны......
    2. vik669
      vik669 Сегодня, 13:03
      0
      А сколько миллионов снарядов и тысяч ракет могут получить в ответке евросоюз и прочие борцуны за территорию 404 ... - мало ведь не покажется!
      1. Alexandr2637
        Alexandr2637 Сегодня, 13:15
        0
        А сколько миллионов снарядов и тысяч ракет могут получить в ответке евросоюз и прочие борцуны за территорию 404

        Значительно меньше, зато какие! fellow действительно мало не покажется... wassat
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:01
    +4
    Глава дипломатии Евросоюза заявил о подготовке миллиона снарядов и тысячи ракет для ВСУ
    Если бы раньше кому-то в Европе сказали, что у главы дипломатии в приоритете снаряды и ракеты, то они бы не поверили. А сегодня это обыденность: Боррель занимается боеприпасами для Киева, привлекая для этого деньги из "Европейского фонда мира" (?), рассуждает о "победе на поле боя", ратует за продолжение войны до последнего украинца... Европа с лицом фашиста - реальность.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:09
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Европа с лицом фашиста - реальность.

      А нацизм-фашизм никуда из Европы и не уходил....Пока был СССР они прятали свои моськи, а теперь выставили свои фашистские рыла !
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:42
        0
        Это где они прятали? Ничего они не прятали, в Греции или Испании так и остались сидеть, как перешли на службу к США так сразу хорошими стали
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:02
    +4
    Вот вам и Евросоюз. Организовывался как экономическое и политическое объединение, а превратился в военный блок.
    По сути четвёртый рейх всё с той же нацистской идеологией.
    Подлежит уничтожению, как и предыдущие.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:05
      0
      Предыдущий раз, уничтожала еврорейх Россия, но в блоке с кучей других территорий.
  9. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:05
    +2
    Именно поэтому необходимо отрезать путь военного снабжения из Европы, иначе война может затянуться на годы. И тогда не надо бояться Боррелей или других европейских чиновников, потому что они просто людишки, одни разговоры и пропаганда.
  10. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 13:10
    0
    заявил о подготовке миллиона снарядов и тысячи ракет для ВСУ

    Ну у РФ для ВСУк тоже ракеты со снарядами подготовлены fellow laughing
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: Alexandr2637
      Ну у РФ для ВСУк тоже ракеты со снарядами подготовлены

      А нам уже Пригожин всё рассказал. Подготовлены и лежат на складах вместе с «Искандерами», «Кинжалами», ударными БПЛА типа «Орион», «Арматами», «Курганцами», «Коалициями», «Су-57» и другими интересными вещами...На подходе «Су-75»...
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:44
    0
    Борель видимо постеснялся сказать, что на данный момент столько боеприпасов Европа поставить одномоментно не может (как и до конца текущего года).
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:51
    0
    Es darf einfach nicht wahr sein...!?!

    Warum erst schon wieder und immer noch warten, bis die
    nächste Pest aus diesem widerwärtigen Kreis von EU-Mördern
    auf Russland nieder geht?!?

    Wann werden endlich die WAHREN Schuldigen bestraft und der
    von diesen Mordbuben angezettelte Krieg auch nach Brüssel
    getragen?!?

    Warum sollte man warten bis früher oder später 1. Million Granaten
    auf russisches Territorium "regnen" und tausende unschuldige Menschen,
    russische Menschen (!!!) getötet werden?!?

    Ich will verdammt sein wenn ich jemals verstehen werde, warum eine
    Atommacht mit den größten Atomwaffen-Arsenalen der Welt sich all
    dies immer noch wieder und wieder antuen lässt...!!!???

    Es muss doch möglich sein, diesen skrupellosen, dummen Idioten und
    Mördern endlich einen "taktischen" Warnschuss vor den Bug zu setzen?!!