Глава дипломатии Евросоюза заявил о подготовке миллиона снарядов и тысячи ракет для ВСУ

Сейчас Евросоюз занимается накоплением большого количества боеприпасов для снабжения ВСУ. Европа готовится передать Украине 1 миллион снарядов и более 1000 ракет, заявил комиссар ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности Жозеп Боррель.
Один из наиболее отъявленных «ястребов» в руководстве Евросоюза, Боррель является последовательным сторонником эскалации вооруженного конфликта на Украине. Поэтому он постоянно пытается организовать наращивание военной помощи киевскому режиму, как в плане поставок оружия и боеприпасов, так и в вопросах подготовки личного состава украинских формирований.
Помимо обещанных снарядов, Боррель заявил, что до конца 2023 года в странах Евросоюза пройдут обучение по военным специальностям тридцать тысяч украинских боевиков. Он отчитался о подготовке 17 тысяч солдат ВСУ к настоящему времени. Украинских военных обучают во многих странах Евросоюза по самым разным направлениям подготовки – это и механики-водители, командиры и наводчики танков, и артиллеристы, и пехотинцы с десантниками.
По утверждению Борреля, киевский режим не должен проиграть. Если Украина окажется проигравшей в этом конфликте, считает главный европейский дипломат, то она превратится в пророссийскую страну вроде Белоруссии. Следовательно, Запад должен поддерживать Украину в любом случае. О том, в какие деньги это обходится европейским налогоплательщикам и как уже сейчас чувствует себя европейская экономика, Боррель предпочитает не распространяться.
Такая заинтересованность в поддержке Украины понятна: если киевский режим потерпит поражение, то далее могут рухнуть спонсировавшие его правительства в Европе, и тогда и к самому Боррелю могут возникнуть вопросы по поводу растрачивания европейских средств на военную помощь Киеву.