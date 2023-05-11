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Западные СМИ: Великобритания отправила на Украину несколько крылатых ракет Storm Shadow с большой дальностью поражения

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Западные СМИ: Великобритания отправила на Украину несколько крылатых ракет Storm Shadow с большой дальностью поражения

Военное ведомство Великобритании передало киевскому режиму несколько крылатых ракет Storm Shadow с большой дальностью поражения целей. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на несколько источников в западных политических кругах.


По утверждению западных СМИ, в Лондоне считают, что киевский режим должен обладать ракетами, с помощью которых сможет наносить удары по тылам российских войск. Ракеты с дальностью поражения до 300 километров смогут поражать цели в глубине новых регионов Российской Федерации, включая республики Донбасса.

Британские военные руководители считают обладание дальнобойными ракетами критически значимым для дальнейшего успеха Украины в вооруженном конфликте. В то же время, CNN сообщает, что британское правительство якобы получило от киевского режима заверения об использовании этих ракет исключительно на той территории, которую на Западе считают украинской.

Но стоит ли верить обещаниям украинских нацистов? Если они проводят диверсии в регионах России и устраивают атаки беспилотников на Кремль, что мешает им применить дальнобойные ракеты против целей в глубине российской территории?

Вопрос в том, как отреагирует Россия, если украинский режим все же пойдет на применение дальнобойных ракет по объектам в «старых» регионах страны, находящихся за пределами зоны проведения специальной военной операции. К этим регионам, кстати, можно отнести и Крым, который с 2014 года входит в состав Российской Федерации и до начала спецоперации жил в принципе мирной жизнью. Вероятно, по Крыму киевский режим попытается наносить удары, так как Лондон не считает полуостров российским и, соответственно, не возражает против его атак украинскими формированиями.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Corrado Baldassi
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52 комментария
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  1. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 13:04
    +16
    Очередная красная линия пересечена. Кто нибудь знает что это означает?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:07
      +10
      Ну ДАМ опять в Твиттере гневной речью разразится, про цели опять чего-нить напишет... Бла-бла-бла....
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:52
        +5
        Сказано же было: "Мы оставляем за собой право на ответные действия". У меня аж кровь в жилах стынет от такой угрозы. Но торопиться не стоит, надо дождаться поставок западной авиации, вот тогда "сурово брови мы насупим" и враг согласится на зерновую сделку, которую мы вымаливаем у Эрдогана и ООН. belay request
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:15
      +4
      Цитата: Бодипанчер
      ...Но стоит ли верить обещаниям украинских нацистов? Если они проводят диверсии в регионах России и устраивают атаки беспилотников на Кремль, что мешает им применить дальнобойные ракеты против целей в глубине российской территории?...

      Можно подумать европейским и англо-американским нацистам можно верить. Их политики и СМИ по части русофобии и человеконенавистничества геббельсковскую пропаганду уже давно переплюнули.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 13:29
      +9
      Цитата: Бодипанчер
      Очередная красная линия пересечена. Кто нибудь знает что это означает?

      Остаётся только помочь украине с ремонтом ж/д путей, дабы не задерживать поставки вооружений в ВСУ! am
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:56
        +3
        Так им нечем расплачиваться за ремонт ж/д путей. Надо купить у них зерно, от которого отказывается коварная Европа и тогда им будет чем нам платить. Пойду подскажу Мишустину этот вариант lol
    4. Комментарий был удален.
    5. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 14:40
      0
      Me leíste el pensamiento. Y sí, creo que es muy simple saber qué es lo que significa: "la Pérfida Albión no respeta a Rusia y, occidente se burla de las líneas rojas".
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 13:07
    +3
    Вопрос в том, как отреагирует Россия,

    Никак не отреагирует. Лавров озаботится.
    А надо-бы было предупредить наглию, что в случае поставок таких ракет, РФ нанесёт удар по их территории. Вот визгу было-бы. И причина нашлась-бы, чтоб такие ракеты не поставлять.
  3. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 13:08
    +11
    Цитата: Бодипанчер
    Очередная красная линия пересечена. Кто нибудь знает что это означает?


    Это всё пустопорожняя болтовня ни о чём! Никакого ответа не последует: так же будем жевать сопли и утираться, как после взрывов и уничтожения наших трубопроводов Северного Потока 2 и пересечения ВСЕХ многочисленных "красных линий"...

    ВСУ западным оружием уже на РЕГУЛЯРНОЙ основе бомбят: Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а Севастополь - замучили атаковать беспилотниками; сколько уже нефтебаз сожгли. И за подорванный крейсер Москва - тоже вразумительно никто не ответил... crying
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 13:36
      +13
      Ну так плебеев не жалко. Их пока хватает. Не отправлять же кровинушек рублевских жителей. Плевали кремлевские на свое же население. А наш главком после обещания денацификации похоже находится в прострации от им же выстроенной вертикали, что показала себя во всей красе. Даже прилет по башням не вывел его из спячки. Позорище.
    2. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 13:36
      +9
      А кому отвечать? Вы посмотрите на них у них же все на западе и дети и деньги. Послушайте их предложения- это неадекватные люди лучше молчать чем говорить. В стране куча предателей и это факт который не отрицают здравомыслящие политики.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:40
      0
      Салофаги визжат, что это они потопили "Москву", но почему-то никого за её потопление не наградили. С чего бы так? request
  4. Квас
    Квас Сегодня, 13:08
    0
    Интересно, несколько - это сколько?
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:36
      +2
      Любая цифра больше 0 - уже больше, чем хотелось бы.
  5. d4.fokin
    d4.fokin Сегодня, 13:09
    -4
    Калибром по Лондону, чтобы не раздавали ракеты придуркам. Это самый понятный для наглов язык.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 13:09
    +4
    Вопрос в том, как отреагирует Россия, если украинский режим все же пойдет на применение дальнобойных ракет по объектам в «старых» регионах страны, находящихся за пределами зоны проведения специальной военной операции.
    Я вот этого деления на "Старороссию" и "Новороссию" не понимаю. Россия она одна и едина или нет?
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:10
    +8
    Чем дольше непонятная сво тем больше дерьма вылезает из наших руководителей. Не уважаемый г. Песков может только попу поцеловать и выразить озабоченность. То что говорил Пригожин сбывается мо провалились на флангах и открыли дорогу на Часов Яр.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:38
      +4
      От богдановки и хромового утеряны позиции на 600 метров в глубину и 650 по фронту по словам Пригожина. Это бьется с утренними украинскими телегами, которые писали, об продвижении не только на Редкорубе (у речки на юге - где плацдарм схлопнулся/схлопывается).

      Вообще, странно. Ладно третьесортный участок отдали, но этот участок существенно облегчает снабжение = существенно осложняет жизнь музыкантам. Отдавать его на аутсорс вряд ли бы стали, это не логично. То ли задача прямо кровь из носу дожать район с высотками и сдать пост МО/Кадырову, для чего сняли вообще все что можно. Или что-то странное (например, уже идет отвод частей музыкантов из города, под завесой активных штурмовых действий - ибо если их прекратить, на плечи запрыгнут и никакие арьергарды не спасут).
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    +4
    Великобритании передало киевскому режиму несколько крылатых ракет Storm Shadow с большой дальностью поражения целей
    Наши действия если ракета (ы) полетит на российский город? Это является законным основанием ответного удара (пока не ядерного) по Лондону либо др. объекту в Англии? Есть сомнения, что на этот вопрос после случившегося будет получен ответ.
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 13:21
      -2
      собственно, это будет означать начало войны с нато с применением всех видов вооружений, включая ЯО. Перспектива так себе для всех.
      Но вопрос, что будут делать, конечно, не снимается
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 13:53
      -1
      Это является законным основанием ответного удара (пока не ядерного) по Лондону либо др. объекту в Англии? Есть сомнения, что на этот вопрос после случившегося будет получен ответ.


      Я попробую дать вам ответ, можно?
      Буду рассуждать по аналогии.
      Вот мы поставляем свое оружие по всему миру.
      И потом никак не контролируем его последующего применения.
      И поэтому применение российского оружия безусловно не является законным основанием для удара по России. Логично?

      Яркий пример, мы поставляли оружие одновременно и Армении и Азербайджану. Имеют ли они хоть какое-нибудь законное основание на какие-либо претензии к России по результатам использования российского оружия в конфликте друг против друга? По моему никакого.

      Или вот мы поставили Турции С-400. И если турки собьют из этой системы ПВО сирийский самолет на территории Сирии, будет ли это законным основанием для какой-либо претензии Башара Асада к нам? По моему нет.

      Кстати мы еще поставили в свое время нашу С-300 для Греции. И греки могут легко сбить из нее турецкий самолет (был уже такой прецедент в 1996) и турки не будут иметь никаких законных оснований для какой-либо претензии к нам.
    3. Третий район
      Третий район Сегодня, 14:03
      +2
      Такими темпами , вскоре они и ядерную боеголовку предоставят украм для этих ракет. А кто им сможет в этом помешать. Захарова или Медведев только могут что нибудь ляпнуть.
  9. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 13:15
    +11
    В Кремле не до этого, там озабочены продлением зерновой сделки и аммиачной чтобы у Вексельберга ещё больше миллиардов появилось, его родня же в Израиле живёт наверное, а не в Белгородской или в Брянской области. Ощущение что красные линии установлены для России и она их строго соблюдает, лишь бы у олигархов жидов не было убытков, продолжайте дальше с ними торговать и договорняки устраивать, терпил всегда ч.мрят
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 13:39
      +6
      Так я давно предлагал, за что, кстати, меня минусами закидали, Минобороны со всеми внучками и жучками переселить в Белгород. Или Донецк . Сразу бы все проблемы были решены. А рока Хуженетович в первопрестольной, толка нп будет.
  10. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 13:16
    +3
    А в конституции есть такое понятие-старые регионы?а то согласно автору по новым регионам значит можно лупить?и про красные линии уже хватит..никаких ответов при этом деятеле не будет.тут некоторые писали что когда по кремлю бахнут ну тогда уж конечно так ответим,что все содрогнуться.и бахнули и что???тишь да гладь,да божья благодать...
  11. Последний_Витязь
    Последний_Витязь Сегодня, 13:17
    +1
    А с чего будут эти ракеты запускать?
    1. Petio
      Petio Сегодня, 13:37
      +2
      Скорее всего с Су-24 будут запускать
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 14:29
        -1
        С какого? С последнего или предпоследнего? У них же полные ангары этих Сушек.
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 13:39
      +1
      С самолетов, это ракеты воздушного базирования.
      Носители могут быть европейские Торнадо, Мираж, Рафаль, Грипен, Тайфун.
      Американские самолеты не подойдут.
  12. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:18
    +5
    Ну вот, дождались...
    Storm Shadow — крылатая ракета, разработанная Великобританией и Францией. Производитель – европейский консорциум MBDA. Во Франции он был принят на вооружение под названием SCALP. Википедия
    Производитель: Matra BAe Dynamics
    Силовая установка: Microturbo TRI 60-30 Turbojet
    Скорость: 0,8 Маха
    Обозначение НАТО: Storm Shadow
    Дальность: около 560 км
    Тип: Крылатая ракета
    Оружие может запускаться с подводных лодок, кораблей, самолетов или с суши и летит на высоте от 15 до 100 метров настолько низко, что его трудно обнаружить радаром противника. Его также трудно обнаружить инфракрасными датчиками из-за его низкого тепловыделения.
    Правда пишут, что у экспертного варианта дальность "только" 250 км., но и это не очень радует.
    Опять же, Украина, насколько я знаю, не имела установок для запуска этой гадости, но...
  13. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 13:19
    -3
    Осталось западным СМИ объяснить из какой рогатки украинцы смогут их запускать. Как и то, почему упоминается 300 км (но это скорее всего вопрос уже к нашим "ньюсмейкерам") для ракеты, которую передают англичане, с дальностью более 500 км. Если с урезанной дальностью ракета сделанная французами под конкретный заказ арабов.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:30
      +4
      Су-24 доработанные. Аналогично как и ЖДАМы пускают. Данные вводят через костыли и пускают.

      Ну Су-25 Зуни прикрутили, а там разные шины питания если что, колхозинга тоже порядочно. Кстати, этот Су-25 тоже пережил без малого 15 месяцев бд (он с историей спотинга с 00-х).
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 14:15
        0
        Ну Су-25 Зуни прикрутили, а там разные шины питания если что

        Так может расскажете, как АСП-17 сопрягли с баллистикой Zuni?
  14. dump22
    dump22 Сегодня, 13:33
    +3
    британское правительство якобы получило от киевского режима заверения об использовании этих ракет исключительно на той территории, которую на Западе считают украинской


    Крым 100% в опасности.
    Французы и англичане уже применяли эти ракеты по Сирии. Утверждалось ими, что сбить их тогда сирийцы не смогли. Мы же заявили, что их сбили.

    https://tass.ru/armiya-i-opk/5156635
    Генеральный штаб продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет. "На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США Tomahawk и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow"
  15. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 13:33
    -3
    Почему бы нам не передать, например, Аргентине полтора десятка ПКР?
    1. Комментарий был удален.
  16. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:35
    +1
    Diese permanente Erweiterung der Waffengattungen zeigt vor allem, dass es mehr als notwendig ist, endlich Angriffe auch auf die Länder durchzuführen, die die Ukraine mit derartigen, immer gefährlicheren Waffen versorgen...!! Neben den USA ist England der größte Aggressor gegen Russland, der weder historisch noch aktuell jemals Skrupel hatte, Russland mit aller Gewalt zu schaden...!! Ob mit Uran angereicherte Munition, oder jetzt weitreichende Raketen, dieses Pack wird niemals aufhören, wenn es nicht endlich ebenfalls mit aller Härte angegriffen wird...!! Die Zündschnur der aggressiven Handlungen
    dieses Staates von Sklavenhaltern und Mordbuben wird immer
    kürzer und wird in typisch angelsächsischer Manier erst aufhören, wenn London endlich ebenfalls brennt...!!!!!

    Eines steht jedenfalls unumstößlich fest, das Zögern Moskaus sich der Tatsache der Notwendigkeit eines Angriffs zu stellen, wird die Wahrscheinlichkeit eines notwendigen, taktischen Atomschlages immer noch weiter erhöhen und nicht etwa reduzieren...!!!

    Auch China wird das wohl oder übel noch einsehen müssen...!!!
  17. km-21
    km-21 Сегодня, 13:40
    -1
    Настоящий наш противник - не Киев и даже не Брюссель. Наш противник - Вашингтон. Против него ни танки, ни пушки, ни даже Калибры с Искандерами не помогут. Против Вашингтона нужны Сарматы, Ярсы, Авангарды и Посейдоны. А также противоспутниковое оружие, позволяющее обнулить американскую космическую группировку, осуществляющую связь, навигацию и разведку с целеуказанием. Поэтому Россия сегодня вынуждена ждать, маневрировать и возможно даже отступать с целью выиграть время, необходимое для производства козырных аргументов в товарном количестве. Только после этого станет возможным заставить Запад отказаться от агрессии. А пока придется потерпеть.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:05
      +1
      Понятно, что наш основной враг вашингтон и преданные ему агенты среди наших башен.
      Но раз мы не можем справиться с "шавкой" вашингтона, куда уж нам тягаться с хозяином!?
      И черепашье "перемалывание" всу ничему киевский режим не научит, потому что у них все в порядке - ездят по заграницам и ролики снимают, кредиты от мвф получают, готовятся вступить в нато.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 14:48
        +1
        Вашингтон (и Лондон) - не основной враг, а единственный враг. Все остальные - не враги, а шавки у ног сильного хозяина. В случае военного поражения Вашингтона шавки переметнутся к новому победителю. Поэтому наша задача состоит не в уничтожении шавок, а в развенчании гегемонии главного врага.
    2. 220-volt
      220-volt Сегодня, 15:06
      0
      А кто нам тогда памперсы, айфоны, компьютеры будет продавать в обмен на нефть?
  18. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:41
    -3
    Как только Storm Shadow пойдёт в дело на Украине можно смело нанести удар по английским базам на Кипре в качестве ответа и привета. Может не самим а например Сирией или из Африки по Гибралтару неизвестной военной организации. soldier
    1. osp
      osp Сегодня, 14:10
      +4
      Вот не надоело Вам это?
      Думаете за более чем 14 месяцев на Западе не сделаны реальные выводы ?
      Ну не оказалось у нас даже такой палки под рукой, какой можно было прижать быстро эту Украину.
      Или хотя-бы ее привести на переговоры.
      Или хотя-бы ее заставить отказаться от обстрелов российской территории в глубоком тылу.
      И так во всем.
  19. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:43
    0
    Вопрос в том, как отреагирует Россия

    Это "вопрос" для того, кто живёт не на этой планете.
  20. dementor873
    dementor873 Сегодня, 13:43
    +6
    Походу пока не начнут мочить чиновников, они не начнут чесаться.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 13:57
      -1
      Цитата: dementor873
      Походу пока не начнут мочить чиновников, они не начнут чесаться.

      Возможно и так . Но опять же это не точно...
    2. 220-volt
      220-volt Сегодня, 15:09
      0
      Кто их будет мочить? Украина?
      Так они уже дизайн медалей и памятников для российских чиновников разрабатывают. Они искренне и, вероятно, обоснованно считают их своими наиглавнешими союзниками.
  21. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:52
    0
    Для терактов, типа ударов по городам. Надо бы и нам поддержать радикальные течения в Британии, например обучением диверсионным операциям - недорого, но ОЧЕНЬ полезно
    1. osp
      osp Сегодня, 14:06
      0
      Когда был Советский Союз то становым хребтом для таких операций были коммунистические движения и партии. Которые кстати были развиты в Европе.
      Они и сейчас там есть , но не в том масштабе.
      Но кто у нас с ними работает если с Украиной за 30 лет ничего не смогли сделать ?
      Никакую здравую пророссийскую оппозицию там создать.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: osp
        Никакую здравую пророссийскую оппозицию там создать.

        А она нужна, пророссийская-то? Пусть будет прошотландская, проуэльсская и проирландская - зато англам совсем не до России будет)))
  22. osp
    osp Сегодня, 14:03
    +2
    Эти ракеты наверняка завезены на Украину не сегодня , а несколько месяцев назад. И где-то лежат , ждут своего часа.
    Ибо информация о их поставках гуляет уже более полугода.
    Применяться будут с украинских Су-24М которые прошли доработку на польской авиабазе под применение этих ракет.

    Что касается самих англичан , то судя по всему эти средства поражения им больше не нужны - основные носители выводятся с эксплуатации или выведены. "Торнадо" выведены. "Еврофайтеры" первых модификаций выводятся.
    А значит применять эту ракету ВВС Британии будет просто нечем.
    Потому теоретически все запасы (может не одна сотня) могут быть переданы Украине по мере расходования.

    США подсадили англичан на F-35 и соответствующие ему боеприпасы американского производства.
    А "Грозовую Тень" этот истребитель нести не может.
  23. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 14:30
    +1
    Цитата: svp67
    одна и едина или нет?

    Это как с реферундумами. Если Каталония хочет отделиться, то это неправильный реферундум, который сразу противоречит требованиям сохранения территориальной целостности. А если Чехословакия безо всякого референдума, то тут уже территориальная целостность никого не волнует.
  24. al3x
    al3x Сегодня, 14:30
    +2
    Ну что сказать, поздравляю наше "гениальное" руководство, Генштаб, мид. Они давно хотели попробовать на вкус дальнобоные деликатесы. Такими темпами у хххлов и флот восстановят и ядрен батон подарят. (Сарказм, если что)