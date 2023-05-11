Зеленский в очередном интервью иностранной прессе заявил об уверенности в победе ВСУ до предстоящих выборов в США

Кто знает, где мы будем? Я верю, что к тому времени мы победим

Украина непременно победит в войне с Россией и сделает это до президентских выборов в США, запланированных на следующий год. Об этом заявил Зеленский.Украинский президент дал интервью очередному западному изданию, в котором ответил на вопрос о возможном сокращении поддержки со стороны Соединенных Штатов в случае победы на выборах республиканцев. По словам Зеленского, Киев это не пугает, к ноябрю следующего года, когда запланированы выборы в США, Украина непременно победит.- заявил он добавив, что Украину поддерживают как демократическая, так и республиканская партии США.О том, что Украина выйдет победителем в конфликте с Россией, представители киевского режима заявляют постоянно, так как именно это хотят от них слышать на Западе. Отказ от "победной" риторики означает прекращение спонсирования режима, а значит полный крах современной Украины, которая существует только благодаря западной поддержке.В настоящее время Генштаб ВСУ готовит контрнаступление, которое должно "разбить" оборону российских войск и стать началом полного "освобождения" украинских территорий. Заявляется о планах выхода на границы 1991 года, т.е. Зеленский и его окружение планируют выбить Россию с Донбасса и Крыма.Между тем, режим продолжает оттягивать начало наступательной операции, заявляя о постоянно возникающих проблемах. То снарядов мало, то погода плохая, то план мобилизации срывается. В Киеве понимают, что другого шанса у них не будет, поэтому будут тянуть до последнего, пока не придет жесткий приказ с Запада. А там можно будет свалить все на союзников, которые не только не обеспечили ВСУ надлежащим вооружением, но и поторопили с наступлением.