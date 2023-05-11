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Зеленский в очередном интервью иностранной прессе заявил об уверенности в победе ВСУ до предстоящих выборов в США

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Зеленский в очередном интервью иностранной прессе заявил об уверенности в победе ВСУ до предстоящих выборов в США

Украина непременно победит в войне с Россией и сделает это до президентских выборов в США, запланированных на следующий год. Об этом заявил Зеленский.


Украинский президент дал интервью очередному западному изданию, в котором ответил на вопрос о возможном сокращении поддержки со стороны Соединенных Штатов в случае победы на выборах республиканцев. По словам Зеленского, Киев это не пугает, к ноябрю следующего года, когда запланированы выборы в США, Украина непременно победит.

Кто знает, где мы будем? Я верю, что к тому времени мы победим

- заявил он добавив, что Украину поддерживают как демократическая, так и республиканская партии США.

О том, что Украина выйдет победителем в конфликте с Россией, представители киевского режима заявляют постоянно, так как именно это хотят от них слышать на Западе. Отказ от "победной" риторики означает прекращение спонсирования режима, а значит полный крах современной Украины, которая существует только благодаря западной поддержке.

В настоящее время Генштаб ВСУ готовит контрнаступление, которое должно "разбить" оборону российских войск и стать началом полного "освобождения" украинских территорий. Заявляется о планах выхода на границы 1991 года, т.е. Зеленский и его окружение планируют выбить Россию с Донбасса и Крыма.

Между тем, режим продолжает оттягивать начало наступательной операции, заявляя о постоянно возникающих проблемах. То снарядов мало, то погода плохая, то план мобилизации срывается. В Киеве понимают, что другого шанса у них не будет, поэтому будут тянуть до последнего, пока не придет жесткий приказ с Запада. А там можно будет свалить все на союзников, которые не только не обеспечили ВСУ надлежащим вооружением, но и поторопили с наступлением.
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17 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:14
    +3
    Кто знает, где мы будем? Я верю, что к тому времени мы победим
    Тебе чех подарил пистолет ЧЗ с "намеком" поэтому должен знать где ты будешь. В Аду.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:29
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Кто знает, где мы будем? Я верю, что к тому времени мы победим
      Тебе чех подарил пистолет ЧЗ с "намеком" поэтому должен знать где ты будешь. В Аду.

      Если евреи подсуетятся, а "хитрые" украинцы и "воины света" не успеют добраться до Киева, похоже что после "победы" ВСУ кровавый шут будет греть пуза на родине обетованной или наслаждаться жизнью в Майями.
      Он себе давно уже "гнездышко" свил в разных местах нашего мира.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:54
        0
        Зеленский в очередном интервью иностранной прессе заявил об уверенности в победе ВСУ до предстоящих выборов в США

        Во истину Зеленский в подначиваниях Байдена не теряется!laughing
        На больную "мозоль" crying Байдена перед выбрами в США Зеленский так и давит! yes (Сарказм.)
    2. PPD
      PPD Сегодня, 13:44
      -1
      чех подарил пистолет ЧЗ

      Про патрон, а лучше 2, на случай осечки, надеюсь не забыл.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      Тебе чех подарил пистолет ЧЗ с "намеком" поэтому должен знать где ты будешь. В Аду.

  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:15
    +2
    У меня только одно желание, чтоб у окраины получилось как говаривал В.С. Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось как всегда" или, "Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела".
  3. Alex013
    Alex013 Сегодня, 13:17
    +1
    Комик слишком много в последнее время разговорился.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:01
      -1
      Цитата: Alex013
      Комик слишком много в последнее время разговорился.

      При увеличении дозы кокса, это обычное явление.
  4. Пижон
    Пижон Сегодня, 13:20
    0
    Киев это не пугает, к ноябрю следующего года, когда запланированы выборы в США, Украина непременно победит.
    Интересно, а отливает этот кокаинист тоже, ориентируясь на даты американских выборов? winked
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 13:27
    0
    Пригожин пишет что наступление уже началось
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:44
    0
    Ну ничего странного. что даже якобы глава якобы независимого государства планирует боевые действия, от которых вообще зависит - будет ли Украина существовать, хотя бы резервацией бандерлогов в Карпатах - и все рассчитано чтоб попасть к выборам с итогом.
    Ну то есть он прямо заявил - вся война на Украине выгодна только определенным силам в США. Потому надо успеть до выборов - ибо иначе смысла в контрнаступах вообще нет.
    Бандерлоги - это те обезьяны, что с дерева слезть не смогли. Ну вообще им сейчас выживать проще - пока с пальмы не слез, в теробараны не загребут, свиньи вверх смотреть не могут анатомически, потому свиновермахт бандерлогов не видит, и именно потому бандерлоги бегают по Одессам-Львивам и их военкомат не забирает
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:51
    0
    Зеленский в очередном интервью иностранной прессе заявил об уверенности в победе ВСУ до предстоящих выборов в США
    а там или ишак сдохнет или эмир
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 14:43
      0
      При чем шанс склеить ласты есть у обоих. У одного от передоза, второй того и гляди на автопилоте зайдет куда нибудь нетуда или навернется от куда нибудь.
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:54
    -1
    Осталось понять до каких по счету? Хотя кто их там считает?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:57
    0
    Этот чёрт что то знает о здоровье самоходного Джо.
  10. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:06
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Кто знает, где мы будем? Я верю, что к тому времени мы победим
    Тебе чех подарил пистолет ЧЗ с "намеком" поэтому должен знать где ты будешь. В Аду.

    Что-то не тянет это заявление на уверенность в своей победе am
  11. A2AD
    A2AD Сегодня, 14:49
    0
    Цитата: blackcat
    Что-то не тянет это заявление на уверенность в своей победе

    А может это намек, дескать не факт что самоходный дед, к выборам не переедет к своим изберателям... На кладбище. Кладбищенские избиратели были. Сенаторов с кладбища выбирали. Осталось выбрать кладбищенского президента для полного комплекта.