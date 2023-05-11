В Сенате США заговорили о необходимости введения санкций против Азербайджана из-за Нагорного Карабаха

Вместо того чтобы прилагать все усилия для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализовать армяно-азербайджанские отношения, в США рассматривают возможность введения санкций против одной из сторон – азербайджанской.В частности, в сообщении на официальном микроблоге Twitter (заблокирован на территории РФ из-за распространения экстремистской информации) Комитета по международным отношениям Сената США Баку обвинили в создании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, который пять месяцев находится в осаде. Кроме того, в сообщении Комитета предлагается рассмотреть вопрос введения санкций против высокопоставленных чиновников Азербайджана. В Сенате считают, что таким образом необходимо оказать давление на Баку для открытия Лачинского коридора.Напомним, что Лачинский шестикилометровый горный коридор, который соединяет Армению и Нагорный Карабах, 12 декабря 2022 года был заблокирован азербайджанскими так называемыми эко-активистами, а в прошлом месяце Азербайджан установил там свой КПП. Такая ситуация, естественно, не приветствуется в Ереване и Степанакерте, а также и в Вашингтоне, где имеется традиционно сильное армянское лобби.Таким образом, можно констатировать, что США вместо поиска решений, которые устроили бы обе стороны, вновь пытаются размахивать санкционной дубиной.