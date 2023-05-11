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В Сенате США заговорили о необходимости введения санкций против Азербайджана из-за Нагорного Карабаха

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В Сенате США заговорили о необходимости введения санкций против Азербайджана из-за Нагорного Карабаха

Вместо того чтобы прилагать все усилия для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализовать армяно-азербайджанские отношения, в США рассматривают возможность введения санкций против одной из сторон – азербайджанской.


В частности, в сообщении на официальном микроблоге Twitter (заблокирован на территории РФ из-за распространения экстремистской информации) Комитета по международным отношениям Сената США Баку обвинили в создании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, который пять месяцев находится в осаде. Кроме того, в сообщении Комитета предлагается рассмотреть вопрос введения санкций против высокопоставленных чиновников Азербайджана. В Сенате считают, что таким образом необходимо оказать давление на Баку для открытия Лачинского коридора.

Напомним, что Лачинский шестикилометровый горный коридор, который соединяет Армению и Нагорный Карабах, 12 декабря 2022 года был заблокирован азербайджанскими так называемыми эко-активистами, а в прошлом месяце Азербайджан установил там свой КПП. Такая ситуация, естественно, не приветствуется в Ереване и Степанакерте, а также и в Вашингтоне, где имеется традиционно сильное армянское лобби.

Таким образом, можно констатировать, что США вместо поиска решений, которые устроили бы обе стороны, вновь пытаются размахивать санкционной дубиной.
Использованы фотографии:
Википедия/Scrumshus
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7 комментариев
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  1. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 14:38
    +1
    Бешеный санкционный принтер!
    Американцы совсем сошли с ума...
    Отсутствие позитивной повестки по урегулированию мировых проблем - признак скорой утраты статуса "мирового жандарма и гегемона".

    Они грозят санкциями всем подряд. Некоторым "первичные", другим "вторичные". Какие еще будут? Компании, государства, физлица...
    А у себя сносят памятники историческим деятелям - это тоже санкции, но уже против истории?
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 14:46
      0
      Судя по сообщениям - Армении приходит конец как государству, армяне не смогут выстоять против азербайджано-турецких войск. В таком случае вывод нашей базы неизбежен.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:05
      0
      ...Таким образом, можно констатировать, что США вместо поиска решений, которые устроили бы обе стороны, вновь пытаются размахивать санкционной дубиной...

      Автор явно не в теме если думает, что янки используют санкции ради эстетики.
      Всё просчитано. Сядут армяне с азербайджанцами, с подачи США, за стол переговоров и вновь откроют коридор. Янки в плюсе, ещё и свою базу предложат открыть у этого коридора.

      Не удастся открыть коридор, так янки кроме санкций снова разожгут огонь войны между армянами и азербайджанцами, будут покидывать дровишек в него и снова создавать напряжение на юге России.

      Куда не кинь но всюду у янки профит.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:40
    +3
    Чихал Алиев на эти санкции у него в заложниках западные нефтедобывающие компании на Каспии и их экспортные трубопроводы.Хотят повышения цены на нефть ,так оно будет.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:42
      -1
      Это если азеровская элита ориентирована во всех смыслах на туретчину. А вот если тот же "домик в майями" и тп, то тут уже не так просто.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:58
        0
        Алиев, на сколько помню ,совсем недавно считался на Западе - диктатором.Но после заварушки с Арменией ,это затихло по явным причинам. Не думаю что чета Алиевых что то имеет на западе,МГИМО при СССР хорошо учило.
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:02
    0
    О! И с этой стороны к Армении подъезжают!