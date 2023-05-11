Почему современные японцы избегают темы Хиросимы и Нагасаки, а также считают США союзниками

Сегодня японские Хиросима и Нагасаки являются процветающими городами-миллионниками. Между тем именно эти населенные пункты 78 лет назад стали первыми (и, к счастью, пока последними), кто подвергся ядерной бомбардировке.
Стоит напомнить, что жертвами сброса американских атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, в общей сложности стали порядка 350 тысяч человек.
В то же время, сегодня японское общество разделилось на два лагеря – тех, кто еще помнит о трагедии и считает американцев виновными в гибели тысяч мирных граждан, и тех, кто считает США союзниками, обходя стороной тему трагедии. Кроме того, большая часть молодежи в Японии и вовсе почти ничего не знает о случившемся в августе 1945 года, зато с удовольствием продолжает познавать американскую «культуру потребления».
Почему так происходит? Ведь вышеупомянутая трагедия является, безусловно, одним из самых страшных событий в истории Страны восходящего солнца.
Возможно, все дело в восприятии произошедшего. Едва ли японцы в 1945 году понимали, насколько подлое и страшное преступление совершили США против их страны.
На тот момент мало кто знал (разве только те, кто владел атомными бомбами) о последствиях ядерного взрыва. Ведь согласно историческим справкам, уже на третий день в Хиросиме и Нагасаки на месте испепеленных зданий начали появляться бараки. Никто не понимал, что подвергается смертельному радиационному облучению.
В то же время, количество жертв сразу после взрыва американских атомных бомб не превышало, а может даже и было ниже, чем после бомбардировки теми же США напалмом мирных кварталов Токио в марте 45-го.
Таким образом, долгое время после трагедии японцы попросту не понимали, что произошло на самом деле. Позднее, многих из тех, кто мог бы рассказать о происходящем в те роковые дни, попросту не стало, в большинстве случаев, как раз из-за последствий воздействия радиации.
Следующие поколения уже вовсю жили мирной жизнью и не имели особого желания «ворошить прошлое», особенно с учетом того, что Япония потерпела сокрушительное поражение во Второй Мировой войне.
Сегодня же политические элиты страны и вовсе не хотят фокусировать внимание на событиях 1945 года в Хиросиме и Нагасаки, чтобы не нервировать США, которые являются союзниками Японии.
К слову, американцы, а также ряд их союзников и по сей день считают, что сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки был полностью оправданным и справедливым, так как именно Япония развязала войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе.