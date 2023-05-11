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Глава СК РФ: ВСУ планировали осуществить нападение на Донбасс ещё до начала российской спецоперации

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Глава СК РФ: ВСУ планировали осуществить нападение на Донбасс ещё до начала российской спецоперации

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что ВСУ планировали осуществить нападение на Донбасс в марте прошлого года (до 24 февраля 2022). Слова председателя СК прозвучали во время его выступления на XXI Петербургском международном юридическом форуме.


Сегодня мы с уверенностью можем утверждать – и всё это подкреплено документально – что ещё в марте 2022 года украинские военные готовились к военной операции против Донбасса, что предусматривало также и выход на границы Российской Федерации

– отметил Бастрыкин.

В то же время, коснулся он и темы проведения Россией спецоперации на Украине, подчеркнув, что в этом случае власти руководствовались статьёй 79.1 Конституции. Появилась эта статья, как уточнил российский государственный деятель в 2020 году, после внесения соответствующих поправок в Основной закон страны. В соответствии с её положениями, Россия вправе «принять меры с целью поддержания и укрепления международного мира и безопасности, обеспечения мирного сосуществования государств и народов, а также недопущения вмешательства во внутренние дела государства».

Как подчеркнул глава СК, именно таким образом Москва и выполняет свою главную обязанность – обеспечение защиты мирных жителей Донбасса путём проведения СВО, цель которой – противостоять агрессии и различного рода провокациям в отношении российского государства.

Отметим, что ещё в марте 2022 года МО РФ сообщило об обнаружении документов, из которых следует, что Украина планировала наступление в Донбассе в том же месяце.

Больше всего здесь поражает цинизм украинских высокопоставленных должностных лиц, уверявших в том, что у страны отсутствовали какие-либо планы нападать на Донбасс или Крым. В частности, подобное заявление было сделано в январе прошлого года постпредом Украины в ООН Сергеем Кислицей. Стоит сказать, что «отличился» в этом случае и глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, также опровергавший информацию о том, что Киев намерен напасть на Крым.
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10 комментариев
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  1. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:36
    0
    Янукович планировал подавить весь этот бардак, и подавил бы, еще до истории с американскими партнерами.
    Ну тот, который "Януковощ".
    1. Фразах
      Фразах Сегодня, 14:51
      0
      Судя по предшествующим и дальнейшим событиям ни хрена он не планировал, рассчитывая, как и его папередники иметь профит с двух сторон, но одна сторона решила попросту его грохнуть.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:41
    +1
    Да это как бы уже перекрестно и давно доказаный факт... Не понимаю, зачем повторять - просто озвученая официальная позиция
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 14:45
      0
      Да это как бы уже перекрестно и давно доказаный факт.

      Кем?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: Bingo
      Да это как бы уже перекрестно и давно доказаный факт... Не понимаю, зачем повторять - просто озвученая официальная позиция

      Ну-ну. Лукашенко тоже какой то картой махал. А мне интересно, как наши войска умудрились просочиться аж до Киева, сквозь всю эту ватагу, которая в марте 2022 года готовилась переть на Россию и Беларусь.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 14:53
        +1
        Честно говоря,тоже очень сомневаюсь в данной информации.
      2. Ярославский
        Ярославский Сегодня, 14:55
        0
        мне тоже интересно, как с юга, как нож в масло, прошли буром до Запорожья и Николаева?) где редуты ВСУ, готовые отбивать Крым?а он главная головная боль...что то не стыкуется...
  3. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 14:42
    +1
    ну-ну,если знали,чё не подождали...
  4. Zebralet
    Zebralet Сегодня, 14:42
    +1
    Никаких доказательств конечно не предоставим. Ни фото группировок со спутника, ни данных по частям, ни перебежчиков, данных по технике и т.п.

    Все это демонстрировали западные газеты перед началом СВО. И скрыть такие приготовления было невозможно, поэтому и прикрывались учениями.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 14:58
    0
    Уже давно сказано:

    «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям. Четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо что начали»
    (с) Батька

    https://www.youtube.com/watch?v=TL01N-rgv6Q