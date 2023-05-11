Сегодня мы с уверенностью можем утверждать – и всё это подкреплено документально – что ещё в марте 2022 года украинские военные готовились к военной операции против Донбасса, что предусматривало также и выход на границы Российской Федерации

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что ВСУ планировали осуществить нападение на Донбасс в марте прошлого года (до 24 февраля 2022). Слова председателя СК прозвучали во время его выступления на XXI Петербургском международном юридическом форуме.– отметил Бастрыкин.В то же время, коснулся он и темы проведения Россией спецоперации на Украине, подчеркнув, что в этом случае власти руководствовались статьёй 79.1 Конституции. Появилась эта статья, как уточнил российский государственный деятель в 2020 году, после внесения соответствующих поправок в Основной закон страны. В соответствии с её положениями, Россия вправе «принять меры с целью поддержания и укрепления международного мира и безопасности, обеспечения мирного сосуществования государств и народов, а также недопущения вмешательства во внутренние дела государства».Как подчеркнул глава СК, именно таким образом Москва и выполняет свою главную обязанность – обеспечение защиты мирных жителей Донбасса путём проведения СВО, цель которой – противостоять агрессии и различного рода провокациям в отношении российского государства.Отметим, что ещё в марте 2022 года МО РФ сообщило об обнаружении документов, из которых следует, что Украина планировала наступление в Донбассе в том же месяце.Больше всего здесь поражает цинизм украинских высокопоставленных должностных лиц, уверявших в том, что у страны отсутствовали какие-либо планы нападать на Донбасс или Крым. В частности, подобное заявление было сделано в январе прошлого года постпредом Украины в ООН Сергеем Кислицей. Стоит сказать, что «отличился» в этом случае и глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, также опровергавший информацию о том, что Киев намерен напасть на Крым.