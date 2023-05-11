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Командир бригады украинской ПВО: Сейчас мы сбиваем 100 процентов ракет над Киевом

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Командир бригады украинской ПВО: Сейчас мы сбиваем 100 процентов ракет над Киевом

Эффективность работы украинской противовоздушной обороны продолжает обрастать легендами и мифами, которые теперь охотно тиражируют западные эксперты и журналисты.


Американская газета The Washington Post сообщает, что если в первые месяцы после начала спецоперации украинские зенитчики сбивали до половины российских ракет, то сейчас они перехватывают и уничтожают 90% воздушных целей по Украине и абсолютно все ракеты над Киевом. Такие данные американские журналисты почерпнули из «очень авторитетных» источников: отчета Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) и заявления Командира бригады ПВО «Центр» с позывным «Гранит».

Командир зенитной бригады ВСУ утверждает, что в первые месяцы СВО удавалось перехватить не менее 50% российских ракет. Американские эксперты из CSIS уточняют, что «на самом деле эта цифра могла быть намного ниже». Интересно, как к этой статистике отнесутся киевские пропагандисты, которые все это время утверждали после каждого налета, что силы ПВО сбили не менее 80-90% воздушных целей? Получается, врали.

Но только до октября прошлого года. Ведь по данным источников газеты, эффективность украинских ЗРК резко выросла осенью прошлого года. Произошло это в результате насыщения сил ПВО Украины западными установками и развития навыков украинских военных в их использовании. Так, в декабре Украина перехватывала уже около 80% российских крылатых ракет, сообщает автор материала в TWP.

По словам Гранита, ситуация резко улучшилась с 28 апреля этого года, когда системы ПВО вокруг Киева начали «сбивать 100% летящих на столицу ракет». Дата эта выбрана явно неслучайно. По некоторым данным, примерно в этот период на Украину прибыли первые батареи ЗРК Patriot. Очевидно, что задействовали их для защиты украинской столицы. Вот только и после этого из сети не исчезли сообщения о мощных взрывах как в Киеве, так и других городах Украины, случающиеся после российских атак.

Известно, что выстроить 100% защиту противовоздушной обороны — это, скорее, из области фантастики. Даже знаменитый израильский «Железный купол» не способен перехватывать все ракеты, которыми периодически обстреливают территорию страны со стороны сектора Газа. Впрочем, украинских пропагандистов это явно не смущает. Как и западных «экспертов» и журналистов, которые привыкли принимать за чистую монету вообще все, что говорят в Киеве.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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34 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:07
    +7
    Ну пусть "сбивают 100%".... Нам без разницы на их трындёж - главное чтобы наши ракеты и планирующие бомбы реально до целей долетали и поражали их. А что там шароварные будут при этом болтать, это уже пофигу...

    Как говорится "халва халва халва" ... (с)
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:14
      +3
      Да и не до Киева сейчас, до него дойдёт очередь, сейчас важнее наступленцев прореживать, и технику аыбивать
    2. стар
      стар Сегодня, 14:43
      0

      Они реально считают всех тупыми, ну или судят по себе…
  2. Aken
    Aken Сегодня, 14:09
    -5
    Хорошо, враньё.
    А какие цифры приводит наше МО в опровержение их вранья?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 14:11
      +3
      Ваше скорее всего и врет про 100%. Вот такой короткий комментарий получился.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 14:16
        -6
        Правильно ли я понял, Вы утверждаете, что Российское МО подтверждает данные Украинского МО про 100%?
        1. Пленник
          Пленник Сегодня, 14:27
          +1
          Шаровары свои отмой и вышиванку простирай. "Наш", понимаШЬ.
    2. бухач
      бухач Сегодня, 14:35
      0
      Вы это всерьёз?Во-первых вы всё равно не поверите что там скажет наше МО,во-вторых опровергать каждый раз враньё ВСУ сил не хватит,да и кому это надо,на войне,как известно,первой терпит поражение правда,наши тоже заливать горазды и ничего предосудительного в этом нет,информация-дезинформация,пропаганда-контрпропаганда,правда-кривда,всё окутано плотной словесной завесой и для большинства населения истинное положение вещей, по большей части, неведомо.Только время покажет и расскажет как и что было на самом деле,ну когда сроки подойдут рассекретить что можно,а что нет ещё полежит на полке,попылится век-другой.
  3. ian
    ian Сегодня, 14:09
    +2
    Ничего не прилетает. То что взрывается- взрывается само.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:12
    -9
    Это не враньё, это суть нашего времени высоких технологий 21 века. Потихоньку живём каждый в своей реальности и очень скоро повсеместные нейросети сделают окружающую жизнь реально у каждого своей.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:14
    0
    Известно, что выстроить 100% защиту противовоздушной обороны — это, скорее, из области фантастики. Даже знаменитый израильский «Железный купол»

    Реклама- двигатель... всего, чего угодно
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:16
    +1
    Над Банковой. Они сбивают 146% ракет над Банковой.
    Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
    — Ты чего руками машешь?
    — Не мешай. Крокодилов отгоняю.
    — Так здесь нет никаких крокодилов!
    — Вот потому и нет!

  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:17
    +2
    Командир бригады украинской ПВО: Сейчас мы сбиваем 100 процентов ракет над Киевом

    Можно ведь и 200% из 100% сбивать. Есть куда стремится, особенно если пво ракеты легко и непринуждённо сбивают свои дома, торговые центры и беспилотники самих вфу. wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:20
      +1
      Они так и делают. В прошлый раз 100% сбили, в этот раз тоже 100%. Значит всего 200% сбили, ага. wassat
    2. стар
      стар Сегодня, 14:49
      0

      Пиплу всегда можно сказать, что это российские С-300 по их окнам летают laughing
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:19
    0
    Скоро будет уже 146% ракет, надо же куда-то расти
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:20
    +5
    Кличко уже показал "сбитый" "Кинжал". Клоун похлеще ихнего "президента". laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:24
      0
      Не просто показал, а всё пояснил немцу-журналисту. А тот только поддакивал - в Инете есть ролик.
      Особливо тщательно Кличко демонстрировал головную часть "ракеты" с дыркой, куда "попала" их ракета от Пэтриот. laughing
      В общем " Раз косяк, два косяк - и граница на замке! " (с) Бригада
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:33
        0
        Цитата: Nexcom
        Особливо тщательно Кличко демонстрировал головную часть "ракеты" с дыркой

        Все говорят Зеля клоун, нет Зеля наркоман, а вот Кличко самый настоящий клоун.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 14:43
          0
          Цитата: carpenter
          а вот Кличко самый настоящий клоун.

          Ну какой же он клоун. Клоуны понимают, что они шутят и веселят публику, а Виталик все говорит и делает на полном серьезе. Он человек с поврежденным мозгом. Бокс даром не прошел.
    2. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 14:29
      0
      Кличко и Ронцхаймер, вероятно, готовятся к комедийному дуэту
      Соперничать с Диком и Дуфом (он же Стэн Лорел и Оливер Харди).
      любой "успех" должен быть ложью... ääähhhm сообщил... - иначе конец внешнего финансирования конструкции 404.....
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:20
    0
    Командир бригады украинской ПВО: Сейчас мы сбиваем 100 процентов ракет над Киевом
    . Сказочник... не интересно.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:22
    +3
    Впрочем, украинских пропагандистов это явно не смущает.
    Потому что украинский пипл, всё съедает и верит, что ему сварили.
    Вчера пацан лет 25, развозчик пиццы, рассказывал какой у них хороший Зеля, и как при нем стали хорошо жить на Украине.
    Только на вопрос -" А чего ты живешь в Таллине, а не в Киеве ?", начал нести про любовь к ЕС и как он мечтал с детства жить в Эстонии. Но главное верит, что шумеры победят, а Россия будет выплачивать триллионы.
    И такое можно слышать каждый день.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:30
      0
      Это украинизм головного мозга. Не лечится.

      зы Вестимо этот шумерский развозчик пиццы ещё и верит что ему Зеля выплатит долю с репараций которые 404 стрясёт с России ???
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:38
      0
      начал нести про любовь к ЕС и как он мечтал с детства жить в Эстонии. Но главное верит, что шумеры победят, а Россия будет выплачивать триллионы.

      В этих Ваших двух строчках вся сущность украинского менталитета, жажда к халявным деньгам, "творит" чудеса с их мозгами. Не зря пышным цветом телефонное мошенничество расцвело именно на украине. У меня работал один, еще до 14 года, с Донбасса товарищ и он был первый и единственный из моих знакомых кто клюнул на развод своих же, в день зарплаты пришла СМС о том,что он выиграл 800 рублей и его попросили прислать реквизиты карточки или что-то еще, ну в общем он лишился 45 тысяч.рублей.
      Какое небо голубое,
      Мы не сторонники разбоя:
      На жадину не нужен нож,
      Ему покажешь медный грош -
      И делай с ним, что хошь!
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 14:25
    0
    Ну, сначала манекены а потом правильные ракеты.
  13. Denis812
    Denis812 Сегодня, 14:26
    +1
    знаменитый израильский «Железный купол» не способен перехватывать все ракеты

    Железный купол заточен под перехватывание всяких ближневосточных поделок, которыми боевики пуляют из своих деревень.
    Это абсолютна не та система, которая борется с КРами и прочим.
  14. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:27
    +1
    Американская газета The Washington Post сообщает, ... сейчас они перехватывают и уничтожают 90% воздушных целей по Украине
    Так, в декабре Украина перехватывала уже около 80% российских крылатых ракет, сообщает автор материала в TWP.

    what Ну что тут скажешь?! Только анекдот вспомнишь, про проценты:

    Мозг человека на 80% процентов состоит из жидкости, мало того что
    у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно недолили... yes
  15. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:27
    0
    сказочники - или нет, вопрос в другом: значит объектовые ПВО у них есть...
    беспокоит другое - сколько ПВО осталось вблизи ЛБС? какой качественный состав оставшегося? и насколько нам (ВКС) будет позволено работать по переднему краю...
    если вокруг объектов их (ПВО) достаточно - значит "на передке" у них не все плохо...иначе бы сняли
  16. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:30
    -3
    Чем вызван веселый скепсис комментаторов? Так проще не принимать то, что ПВО Киева 2023 на самом деле эффективнее ПВО Киева 2022? Расширьте свой список телеграмм-каналов не только пророссийскими, которые не выкладывают видео работы украинской ПВО в Киеве, чтобы не понижать градус ура-патриотизма у своих подписчиков.
  17. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 14:37
    0
    чтобы заткнулись, чубатые сбивальщики,надо иппануть,по чему нибудь существенному....например, по штабу сбу
  18. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:00
    0
    В ответ на поставку Израилем и СЩА укромухобоям системы "Железный купол" и "Патриот", Россия направит в зону СВО системы крылатых и тактических ракет "Медный таз" и "Мамина пЕлотка" для устранения разногласий в качестве работы свиноПВО.
  19. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:03
    0
    Ни у кого в мире нет такого эффективного ПВО, только у Украины.
    Хотя с их заявлениями получалось даже больше 100% сбитых дронов и ракет.

    Удивительно, что кто-то ещё верит подобным заявлениям. Как и данным по потерям ВСУ в украинских и западных СМИ.
  20. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:06
    0
    100% маловато будет. А пятилетку в четыре года, слабо?