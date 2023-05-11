Командир бригады украинской ПВО: Сейчас мы сбиваем 100 процентов ракет над Киевом

Эффективность работы украинской противовоздушной обороны продолжает обрастать легендами и мифами, которые теперь охотно тиражируют западные эксперты и журналисты.Американская газета The Washington Post сообщает, что если в первые месяцы после начала спецоперации украинские зенитчики сбивали до половины российских ракет, то сейчас они перехватывают и уничтожают 90% воздушных целей по Украине и абсолютно все ракеты над Киевом. Такие данные американские журналисты почерпнули из «очень авторитетных» источников: отчета Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) и заявления Командира бригады ПВО «Центр» с позывным «Гранит».Командир зенитной бригады ВСУ утверждает, что в первые месяцы СВО удавалось перехватить не менее 50% российских ракет. Американские эксперты из CSIS уточняют, что «на самом деле эта цифра могла быть намного ниже». Интересно, как к этой статистике отнесутся киевские пропагандисты, которые все это время утверждали после каждого налета, что силы ПВО сбили не менее 80-90% воздушных целей? Получается, врали.Но только до октября прошлого года. Ведь по данным источников газеты, эффективность украинских ЗРК резко выросла осенью прошлого года. Произошло это в результате насыщения сил ПВО Украины западными установками и развития навыков украинских военных в их использовании. Так, в декабре Украина перехватывала уже около 80% российских крылатых ракет, сообщает автор материала в TWP.По словам Гранита, ситуация резко улучшилась с 28 апреля этого года, когда системы ПВО вокруг Киева начали «сбивать 100% летящих на столицу ракет». Дата эта выбрана явно неслучайно. По некоторым данным, примерно в этот период на Украину прибыли первые батареи ЗРК Patriot. Очевидно, что задействовали их для защиты украинской столицы. Вот только и после этого из сети не исчезли сообщения о мощных взрывах как в Киеве, так и других городах Украины, случающиеся после российских атак.Известно, что выстроить 100% защиту противовоздушной обороны — это, скорее, из области фантастики. Даже знаменитый израильский «Железный купол» не способен перехватывать все ракеты, которыми периодически обстреливают территорию страны со стороны сектора Газа. Впрочем, украинских пропагандистов это явно не смущает. Как и западных «экспертов» и журналистов, которые привыкли принимать за чистую монету вообще все, что говорят в Киеве.