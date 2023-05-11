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Президент США заблудился на сцене после выступления в Нью-Йорке

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Президент США заблудился на сцене после выступления в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден после своего выступления в Нью-Йорке в очередной раз заблудился на сцене и не сумел самостоятельно найти выход. Прямую трансляцию публичного выступления Байдена, в ходе которого американский лидер произнес речь, касающуюся вопроса повышения госдолга США, демонстрировали все ведущие телеканалы этой страны.


В финальной части своего выступления президент США поблагодарил собравшихся, после чего направился в правом направлении, однако по пути он остановился и, обернувшись, уточнил у своего помощника, туда ли он идет. После того, как ассистенты американского лидера подтвердили правильность пути и сопроводил его к выходу, Байден опять повернулся лицом к аудитории, поднял вверх большой палец и, наконец-то, покинул зал.

Байден ранее неоднократно сталкивался с трудностями, связанными с поиском выхода со сцены. Кроме того, президент США иногда протягивает правую руку для рукопожатия в то время, как рядом с ним никого нет. К тому же, демократ подвержен разнообразным оговоркам в своей речи, для которых в США даже придумали термин "байденизмы".

Представители республиканской партии используют нелепые ситуации, в которые попадает президент США в межпартийной борьбе, в том числе изготавливая и публикуя в социальных сетях свои предвыборные видеоролики, состоящие из "нарезок" из тех или иных "байденизмов", таким образом ставя под сомнение умственное и физическое состояние президента и его способность продолжать управлять государством.
Использованы фотографии:
Wikipedia/White House
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:58
    +5
    Блуждать по сцене, разговаривать с фантомами, спотыкаться и падать это фишка американского президента, по которой его можно идентифицировать в любой стране. Хоть и грешно смеяться над стариками, но к Байдену это не относится, т.к. он смеется над всем миром продвигая американскую политику.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:06
      +1
      Президент США заблудился на сцене после выступления в Нью-Йорке

      Да блуждать на сцене Байден может, сколько американским ВПК и ЦРУ будет угодно!
      Прибыли ВПК США сейчас такие огромные, что клоуна Байдена снова президентом США в Америке выберут - т.е. назначат!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: rotmistr60
      Блуждать по сцене, разговаривать с фантомами, спотыкаться и падать это фишка американского президента,

      Оппоненты называют "байденизм". Зачем оскорблять больного человека, могли бы говорить просто - человек болен Болезнью Альцгеймера.
      1. Комментарий был удален.
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 13:59
    +2
    Да понять и простить надо старого дедушку .
    И отобрать красную кнопку .
  3. frruc
    frruc Сегодня, 14:00
    -1
    Президент США заблудился на сцене .....

    Потом начнет блудить во времени и пространстве. А так пока еще крепкий старикан.
  4. Комментарий был удален.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:23
    0
    Он вообще заблудился. Старичку бы жидкую манку хлебать, на утке сидючи, а его живодёры таскают туда сюда. Фашисты!
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:45
    0
    Эта ходячая мумия, тем не менее, точно помнит, как манипулировать, врать и зарабатывать миллиардную копеечку в семейный бюджет. Опыт не пропьешь.
  7. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:05
    0
    Очень удобную позицию заняли. Все непопулярные решения потом можно спихнуть на старого Байдена, который во многом представляет собой лишь ширму. Решения всё равно принимают его советники, которые получают значительно меньше медийного внимания.