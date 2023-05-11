Президент США заблудился на сцене после выступления в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден после своего выступления в Нью-Йорке в очередной раз заблудился на сцене и не сумел самостоятельно найти выход. Прямую трансляцию публичного выступления Байдена, в ходе которого американский лидер произнес речь, касающуюся вопроса повышения госдолга США, демонстрировали все ведущие телеканалы этой страны.В финальной части своего выступления президент США поблагодарил собравшихся, после чего направился в правом направлении, однако по пути он остановился и, обернувшись, уточнил у своего помощника, туда ли он идет. После того, как ассистенты американского лидера подтвердили правильность пути и сопроводил его к выходу, Байден опять повернулся лицом к аудитории, поднял вверх большой палец и, наконец-то, покинул зал.Байден ранее неоднократно сталкивался с трудностями, связанными с поиском выхода со сцены. Кроме того, президент США иногда протягивает правую руку для рукопожатия в то время, как рядом с ним никого нет. К тому же, демократ подвержен разнообразным оговоркам в своей речи, для которых в США даже придумали термин "байденизмы".Представители республиканской партии используют нелепые ситуации, в которые попадает президент США в межпартийной борьбе, в том числе изготавливая и публикуя в социальных сетях свои предвыборные видеоролики, состоящие из "нарезок" из тех или иных "байденизмов", таким образом ставя под сомнение умственное и физическое состояние президента и его способность продолжать управлять государством.