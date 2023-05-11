В офисе Зеленского не исключают, что «конфликт» Пригожина и Минобороны РФ был операцией российской разведки

Конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны России в отношении так называемого "снарядного голода" является искусственным и был разыгран российской разведкой для достижения конкретных целей в Бахмуте. Об этом пишут украинские ТГ-каналы со ссылкой на источники в офисе Зеленского.Сразу оговоримся, что это не официальная информация, все пока на уровне предположений, данные взяты из украинских ресурсов, но дыма без огня не бывает. Утверждается, что российская разведка как по нотам разыграла операцию с якобы возникшим конфликтом между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством Министерства обороны России в лице Шойгу и Герасимова. Целью ее было показать мнимую слабость штурмовых отрядов "Вагнера" и якобы возможность отбить город обратно. Это вынудило Генштаб ВСУ перебрасывать в Бахмут подразделения, которые несли там огромные потери.Как заявляется, информацию о "назревающем конфликте" российская разведки "слила" украинской еще в начале года, до того момента, когда она попала в публичную плоскость. Якобы возникший "снарядный голод" заставил политическое руководство Украины надавить на военное и бросить в "бахмутскую мясорубку" лучшие части, снимая их с различных направлений. Отсюда и переброска в город подразделений ССО ВСУ и "Альфы", а также прошедших обучение по стандартам НАТО.Публичные заявления Пригожина о возникших проблемах только подогревали желание Зеленского завершить разгром ЧВК "Вагнер", даже западные разведки начали учитывать "фактор ссоры" в своих прогнозах. Между тем, несмотря на якобы имеющиеся "проблемы", отряды "Вагнера" как наступали, так и продолжали наступать, перемалывая ВСУ. Как пишут некоторые более-менее адекватные украинские ресурсы, потери ВСУ в Бахмуте составляют несколько десятков тысяч бойцов.Сейчас в Киеве запустили информационную компанию, которая должна убедить население, что город выполнил свою задачу, "сковав" на длительное время силы российской армии и дав ВСУ подготовиться к контрнаступлению. Сообщать об огромных потерях в офисе Зеленского не планируют.