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В офисе Зеленского не исключают, что «конфликт» Пригожина и Минобороны РФ был операцией российской разведки

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В офисе Зеленского не исключают, что «конфликт» Пригожина и Минобороны РФ был операцией российской разведки

Конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны России в отношении так называемого "снарядного голода" является искусственным и был разыгран российской разведкой для достижения конкретных целей в Бахмуте. Об этом пишут украинские ТГ-каналы со ссылкой на источники в офисе Зеленского.


Сразу оговоримся, что это не официальная информация, все пока на уровне предположений, данные взяты из украинских ресурсов, но дыма без огня не бывает. Утверждается, что российская разведка как по нотам разыграла операцию с якобы возникшим конфликтом между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством Министерства обороны России в лице Шойгу и Герасимова. Целью ее было показать мнимую слабость штурмовых отрядов "Вагнера" и якобы возможность отбить город обратно. Это вынудило Генштаб ВСУ перебрасывать в Бахмут подразделения, которые несли там огромные потери.

Как заявляется, информацию о "назревающем конфликте" российская разведки "слила" украинской еще в начале года, до того момента, когда она попала в публичную плоскость. Якобы возникший "снарядный голод" заставил политическое руководство Украины надавить на военное и бросить в "бахмутскую мясорубку" лучшие части, снимая их с различных направлений. Отсюда и переброска в город подразделений ССО ВСУ и "Альфы", а также прошедших обучение по стандартам НАТО.

Публичные заявления Пригожина о возникших проблемах только подогревали желание Зеленского завершить разгром ЧВК "Вагнер", даже западные разведки начали учитывать "фактор ссоры" в своих прогнозах. Между тем, несмотря на якобы имеющиеся "проблемы", отряды "Вагнера" как наступали, так и продолжали наступать, перемалывая ВСУ. Как пишут некоторые более-менее адекватные украинские ресурсы, потери ВСУ в Бахмуте составляют несколько десятков тысяч бойцов.

Сейчас в Киеве запустили информационную компанию, которая должна убедить население, что город выполнил свою задачу, "сковав" на длительное время силы российской армии и дав ВСУ подготовиться к контрнаступлению. Сообщать об огромных потерях в офисе Зеленского не планируют.
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19 комментариев
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  1. Бигль
    Бигль Сегодня, 13:57
    +1
    Интересно,а снарядные голод в других частях,о котором тоже пишут,но не так часто и громко,как о Вагнеровском - это тоже спецоперация разведки ?
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 14:16
      -5
      это тоже спецоперация разведки ?
      Спецоперация это когда Пригожину соломку стелют, похоже пытаются свой козырный и главный проект спасти.
      Все больше фактов, что "Повар" есть проект прозападных элит, направленный на деструкцию в России.
      Вот только ничего не вышло, не удалось Пригожину (и тем кто за ним стоит) обвалить фронт к началу украинского "контрнаступа", да и сам "контрнаступ" забуксовал.
      В результате "мятеж в России" помахал Пригожину ручкой.
      Теперь повару похоже предстоит держать ответ за потраченные деньги.
      ---
      Статья о расходах ЧВК Вагнер:
      "Сколько платят бойцам ЧВК «Вагнер» в ходе СВО на Украине в 2023 году: сколько получают за ранение, ампутацию и в случае гибели"
      ---
      Речь идет о сотнях млрд рублей.
      Откуда у Пригожина такие деньги?
      Может КТО ТО его тайно финансировал?
      Тем более деньги выдавались налом, а не карточкой.
      Кто то финансировал, Пригожин все прохавал, а мятеж поднять не смог.
      Вот сейчас с него похоже и спросят, те кто его финансировал ( а это могут быть и Абрамович, и Фридман, и Порошенко с Коломойским итд).
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 14:24
        -4
        Согласно данным, боевое довольствие для бойцов, состоящих в частном формировании «Вагнер», выплачивается щедрыми суммами:

        каждый месяц – 240 000 рублей;
        за полученное тяжелое ранение – 500 000 рублей;
        за ампутацию конечностей – от 1 до 2 миллионов рублей, а также ежемесячную выплату в размере 60 000 рублей до полного восстановления и протезирования;
        в случае гибели – от 1 до 5 миллионов рублей, а также 100 000 рублей на похороны.

        Размер премии колеблется от 150 до 700 тысяч рублей.

        и еще интересный факт:
        Согласно информации, полученной у представителей “Вагнера” в Крыму, деньги выдаются наличными, а не переводятся на банковские карты
        Т.е. не проконтролируешь, откуда пришли (кто помог то?) и сколько потратили.
        Оттуда же
        финансирование деятельности «Вагнера», выплаты зарплат и компенсаций, производятся за счет личных средств Евгения Пригожина.

        Откуда такие огромные у Пригожина деньги?)
        Еще раз, речь о сотнях млрд рублей.
        Может кто помогал из за рубежа?
      2. Уникальный_ник
        Уникальный_ник Сегодня, 14:47
        0
        У него контракты с МО на аутсерс., по крупному. Кормит, поит, моет,стирает, строит . А выхлоп в дело(понятно не весь).
  2. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 13:59
    +4
    Пригожин накануне - пространно изложил своё видение событий на фронте и доказательно(с приведением цифровых данных) обосновал мнение о НАМЕРЕННОМ саботаже МО, действиям ЧВК Вагнер в боях за Артёмовск, ткнув носом самого "адъютанта Его Превосходительства" - г-на Шойгу, в тот хаос и беспорядок в управлении войсками СВО, которые тот учинил от имени подчиненного ему ведомства.

    Наконец-то нашёлся хоть один человек, который как-то, по-моему мнению, может повлиять на власть в лице Всемогущего. Который посягнул ПУБЛИЧНО усомниться в эффективности действий упомянутого выше "адъютанта"!
    1. ученый
      ученый Сегодня, 14:09
      +6
      Цитата: Сулла__Славный
      нашёлся хоть один человек, который как-то, по-моему мнению, может повлиять на власть в лице Всемогущего

      Грустно если это действительно так, особенно в условиях войны.
      Наверное впервые хочется согласится с предположением киевской хунты и надеяться что это действительно наша спецоперация.
  3. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 14:03
    0
    я считаю нужно брать дальше, какой-то маленький масштаб инсценировок предложен.
  4. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 14:09
    +3
    это не официальная информация, все пока на уровне предположений, данные взяты из украинских ресурсов, но дыма без огня не бывает.


    Учитывая, как жестко Пригожин прошелся по "перегруппировки" , генералам "ВС РФ" и т.д. я очень сильно сомневаюсь, что это операция разведки...тем более на месте ситуация как раз говорит в пользу слов Пригожина, т.к. всё выглядит на данный момент довольно мрачно на Артемовском направлении... если ВС РФ не удержат фланги, то боюсь что ситуация там может стать критической...

    + возникли трения между Пригожином и Кадыровым, т.к. Кадыров решил вписаться за Шойгу, а они судя по постам главы Чечни, в довольно хороших отношениях... даже учитывая его последний пост по этой теме: мол мы сами, с глазу на глаз всё порешаем (не дословно, но по сути).

    + Пригожин поднял в обществе очень неудобные вопросы, касательно деятельности министра обороны и начальника ген. штаба, и на такое в разведки сильно сомневаюсь,чтобы пошли..... возникают вопросы к государству, и оно выглядит не в лучшем свете.
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 14:10
    +2
    Шойгу давно пришла пора снимать с занимаемой должности. Лишать его незаслуженных наград . И судить. За развал армии , за коррупцию, кумовство, мздоимсво, и за то что армию довел до уровня гондураса. Сталин бы его к стенке поставил , и не его одного
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 14:10
    +3
    А трупы, показанные Пригожиным - тоже понарошку? Это были муляжи?
    А рассказы про бежавших с позиций соседей по флангу - это тонкая дезинформация?
    А увольнение генерала Мезенцева из МО и устройство его в Вагнер - это операция прикрытия?

    Ну хитрецы, ну ловкачи! Как ловко они всех обманули!
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 14:50
      0
      Не понарошку. Трупы каждый день, увы, есть .Вы америку открыли или что? Это война, каждый день трупы, в том числе и у вагнера, и? Что он этим хотел показать? Что именно вагнеру надо давать снаряды, хотя и это недоказуемо, мы тут, они - там. Как узнать? Чувака повели куда надо, и этот кто ведет его, уверен в себе. такие истерии как он вел себя ,мимо не проходят. Мат в сторону министра и Герасимова...ну попробуйте так поорать и записать на видео, опубликуйте ,посмотрим, мне интересно, что будет дальше.
  7. Обычный
    Обычный Сегодня, 14:18
    +2
    Я понимаю теперь почему на земле хотят оставить один миллиард. Информацию заглатывают круче чем три икса. Первый вопрос: сколько получает боец вагнера? Ответ - около 250 тыщ. Значит 4 вагнера - миллион. Если допустить что их тысяч десять, это я для удобного счета, это два с половиной ярда в месяц .Теперь, дебилам вопрос - есть такие деньги у Пригожина? Нет конечно. Кто платит тогда? Государство? Допустим, тогда государству невыгодно топить то, за что оно платит. МО? Тем паче. Вот и всосите свои сомнения, кто же платит за Пригожина? Получите ответ, начнете мелкими перебежками тут печататься.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 14:32
      0
      Всё верно, всегда нужно смотреть на денежные документы, они правдивее любых слов.

      P.S. Только вот не понятна ситуация с антисоветскими фильмами, которые снимают на деньги из Бюджета.
    2. Vitaly.17
      Vitaly.17 Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: Обычный
      тогда государству невыгодно топить то, за что оно платит

      Финансовая война против России и Пригожина в частности ведется из США. В данном случае речь идет об информационной войне. И в этом случае главное это имиджевые потери ВС РФ после его заявления о гораздо большей эффективности действий его ЧВК в отличии от подразделений МО РФ, а потом логичные последствия сбоев в поставке боеприпасов. Очевидно, что если сами генералы не причем, то подобная дискредитация не понравится даже прапорщику. От сюда и "гранаты не той системы".
      1. Обычный
        Обычный Сегодня, 14:43
        0
        Ха, кто так решил, Вы? А я вот иначе думаю. Срач на Шойгу и Герасимова кто открыто начал? Да даже дело не в этом, пусть. Почему нигде не были удалены эти видео? Попробуйте сами снять на видео такой ролик ,с матом в адрес Шойгу и Герасимова ,выложите в ютюбе, а потом засеките время через сколько к вам постучатся ребята с тремя буквами на спине?
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 14:22
    -2
    Больше похоже на то, что руководство пытается оправляться почему потеряло элитные подразделения в боях за Бахмут. К тому же Пригожин это не комедиант Зеленский. Он если троллит, то по чесноку. Он тогда просил детей и стариков не присылать и потом сказал публично спасибо за подготовленные подразделения.
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 14:27
      +2
      Пригожин комерс, ни о каких чесноках не может и быть речи. Он делает ровно то, в медиа пространстве, что выгодно ему. Вопрос только в том ,выгодно ему или еще кому?
  9. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:29
    0
    Это чё, в офисе Зеленского плагиатят идеи у меня, как это делал Вассерман?/искренне недоумевает/ :)
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:40
    0
    Звучит как бред. С другой стороны тоже не дураки, и первое о чём подумает человек, это о том, что ему впаривают откровенную дичь, а значит стоит стать ещё более осторожным.
    Т.е по логике склоняющихся к этой теории, ВСУ увидев разборки в интернете, с криками "Эхехей, врываемся, у них снарядов нет", пойдут в атаку? laughing
    Они с этим или без этого, посылают людей.