Военное обозрение
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Минобороны подписало приёмный акт завершившего госиспытания корвета «Меркурий» проекта 20380

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Минобороны подписало приёмный акт завершившего госиспытания корвета «Меркурий» проекта 20380

Построенный для Черноморского флота корвет проекта 20380 "Меркурий" завершил государственные испытания, приемный акт на корабль подписан. Об этом говорится в пресс-релизе "Северной верфи", поступившем в адрес "Военного обозрения".


Многоцелевой корвет "Меркурий" передан военным, приемный акт об окончании государственных испытаний подписал председатель Комиссии государственной приёмки кораблей капитан I ранга Виктор Иванов. Дату поднятия Андреевского флага на корабле назначит главком ВМФ Николай Евменов. Будем надеяться, что корвет уже в ближайшее время официально войдет в состав Черноморского флота.

В настоящее время корабль находится на "Северной верфи", корвет прошел итоговую ревизию и полностью готов к передаче военным. Отправится ли "Меркурий" к месту постоянной дислокации в Севастополь, или будет нести службу на Балтике или в составе Средиземноморской эскадры до конца конфликта, пока не известно.

Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".

Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.
Использованы фотографии:
Северная верфь
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6 комментариев
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  1. Андрей А
    Андрей А Сегодня, 14:32
    0
    А сколько было стенаний(в т.ч. совсем недавно, несколько месяцев назад) о том, что корвет "Меркурий" нам не нужен, что его нужно разобрать и начинать строить заново. А между тем, корвет закончил гос. испытания и вот-вот войдет в состав флота. Черноморский флот, где он будет служить, пополнится еще одной боевой единицей. И это хорошо!!!
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: Андрей А
      А сколько было стенаний(в т.ч. совсем недавно, несколько месяцев назад) о том, что корвет "Меркурий" нам не нужен, что его нужно разобрать и начинать строить заново.

      это другой "Меркурий"...стенания были про "Меркурий", он же "Дерзкий" проекта 20386 https://topwar.ru/184158-prozhekt-20386-veselo-vesele-tjazhelo-pohmele.html
    2. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 14:51
      0
      Достроили-то не тот корабль: строившийся корвет 20380 "Ретивый" переименовали в "Меркурий" и вуаля.. Непродуманный же, мягко говоря, проект 20386 накрылся, гм, медным тазом.
    3. двп
      двп Сегодня, 14:52
      0
      Речь шла о другом корабле. Тот хотят довести в качестве учебного,он по стоимости равен фрегату.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:32
    +1
    Скорее всего пойдёт в Средиземное море ,на смену Горшкова ,моё личное мнение.
  3. spirit
    spirit Сегодня, 14:40
    0
    Самый главный вопрос по этому корвету это зрк который так долго создавали, и способен он хоть что то сбить в случае атаки.Проводились ли "реальные" а не бумажные учения этого зрк с реальным отражением ПКР?Вот тут загадка под семью печатями.