Украинский эксперт: Российские планирующие бомбы – огромная проблема для ВСУ

В зоне проведения СВО с обеих сторон применяется сегодня самое разное оружие, но, по мнению некоторых экспертов с украинской стороны, особо опасными для ВСУ являются российские планирующие бомбы.
В частности, по словам украинского военного эксперта Олега Старикова, подобные бомбы стали огромной проблемой, которую ВСУ не могут решить.
При этом Стариков подробно объяснил, почему эти боеприпасы так опасны для ВСУ. Эксперт отметил, что эти бомбы, например, ФАБ-500, имеют огромную тротиловую начинку в 300 кг, что в раз пять больше, чем имеется в 152-мм снарядах. Еще одна проблема противодействия этим боеприпасам связана с тем, что самолёты могут сбрасывать их, не входя в зону действия ПВО противника, так как бомбы планирующие.
Стариков также добавил, что эти бомбы довольно дешёвые в производстве и что у России их, особенно типа ФАБ-100, «вообще навалом». По его данным, в зоне конфликта в день сбрасывается примерно по 20 планирующих бомб. Данные боеприпасы используются для ударов по украинским штабам, бункерам и в целом по укрепрайонам, сказал Стариков.
ФАБ-500 — это 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой, которую создали в СССР ещё в 1950-е годы.