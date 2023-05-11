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Украинский эксперт: Российские планирующие бомбы – огромная проблема для ВСУ

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Украинский эксперт: Российские планирующие бомбы – огромная проблема для ВСУ

В зоне проведения СВО с обеих сторон применяется сегодня самое разное оружие, но, по мнению некоторых экспертов с украинской стороны, особо опасными для ВСУ являются российские планирующие бомбы.


В частности, по словам украинского военного эксперта Олега Старикова, подобные бомбы стали огромной проблемой, которую ВСУ не могут решить.

При этом Стариков подробно объяснил, почему эти боеприпасы так опасны для ВСУ. Эксперт отметил, что эти бомбы, например, ФАБ-500, имеют огромную тротиловую начинку в 300 кг, что в раз пять больше, чем имеется в 152-мм снарядах. Еще одна проблема противодействия этим боеприпасам связана с тем, что самолёты могут сбрасывать их, не входя в зону действия ПВО противника, так как бомбы планирующие.

Стариков также добавил, что эти бомбы довольно дешёвые в производстве и что у России их, особенно типа ФАБ-100, «вообще навалом». По его данным, в зоне конфликта в день сбрасывается примерно по 20 планирующих бомб. Данные боеприпасы используются для ударов по украинским штабам, бункерам и в целом по укрепрайонам, сказал Стариков.

ФАБ-500 — это 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой, которую создали в СССР ещё в 1950-е годы.
Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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9 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:45
    0
    Ну дадут им натовские самолёты, будут шмалять по аваксу дальнобойными амрамами и всё. Просто наверно в нате решают кого за штурвалы сажать, самим палиться или таки как то обучить аборигенов.
  2. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:46
    0
    Проблема не в бомбах, а в их количестве. Будет больше.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:51
      +1
      Чугуния как раз полно на складах. Главное чтобы было больше блоков наведения-коррекции и крылышек для конвертации обычного чугуния в высокоточный боеприпас. Вот их и не успевают производить - где-то читал в новостях об этом. Хотя фигачат в три смены....
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:47
    +3
    Не, проблема в том, что разрекламированные JDAM годятся только чтоб ими в навозе, пардон, в Азове, ковыряться... А так пели, какая они вундервафля! Но почему-то американские JDAM сшибает российское ПВО, а вот российские планирующие "отставшие-устаревшие", оказывается, "проблема"... Для "не имеющей аналогов и передовой" НАТОвской ПВО, притащеной на Окраину всем своим табором, во всех видах и сортах
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:53
      0
      Дык у нас всё по простому сделано - просто нечему там реагировать на помехи скорее всего.

      зы Если наши поанирующие бомбы проблема для ПВО шароварных - значит надо использовать этот факт по-полной, наваливать и наваливать.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:50
    +3
    Так ПВО Украины сбивает " Кинжалы" ,планирующие бомбы должна шёлкать как семечки.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:58
      +1
      Какие там Кинжалы?Они космолёты пачками кладут за сутки в своих межгалактических войнах.Это же древнейшая цивилизация мира.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:58
    +1
    Раз в пять боььше ,чем у снаряда 152 мм???Карл,с какого боку?Там что 60 кг тротила в снаряде? belay
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:09
    0
    Эти фаб 100 с их бч думаю под планирующие переделывать нерационально