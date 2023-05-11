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Пресс-секретарь президента РФ: Российские военные адекватно ответят на поставки Украине британских ракет большой дальности

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Пресс-секретарь президента РФ: Российские военные адекватно ответят на поставки Украине британских ракет большой дальности

Поставка британскими властями украинской армии ракет большой дальности потребует со стороны российских вооруженных сил адекватного ответа. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что российское руководство весьма негативно отнеслось к поставкам боевикам киевского режима британских ракет большой дальности.

Песков также отметил, что на фоне этих поставок соответствующие решения будут приниматься представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что британские власти передали украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Как сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники в руководстве западных стран, поставки Великобританией Украине нескольких единиц ракет большой дальности, Storm Shadow предоставит украинской армии ударный потенциал, который позволит ей наносить удары дальнего радиуса действия в рамках подготовки к анонсированному широкомасштабному контрнаступлению.

Сообщается, что Лондон получил от украинских властей заверения, что предоставленные ракеты будут применяться исключительно по целям, расположенным в границах "суверенной территории Украины".

По мнению одного из высокопоставленных американских чиновников, эти вооружения позволят "по-настоящему изменить существующие правила игры" и дают украинской армии те возможности, о предоставлении которых Киев просил с начала украинского кризиса.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 14:57
    +12
    Лучше бы и не начинал шевелить своими усами. Бесит уже. Сборище пустобрëхов. Уже любому глупцу понятно - ответом будет робкое выражение озабоченностей и очередные уступки "партнёрам" по бизнесу.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:01
      -1
      Российские военные адекватно ответят на поставки Украине британских ракет

      Чего-то сомневаюсь, чтоб начались поставки ракет ИРА
      А по другому адекватно ответить - не представляю, как
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:06
        +1
        Правильно сомневаетесь, тк наши соплежуи кремлёвские скорее продадут клятым партнёрам ещё что нибудь из недр земли русской, нежели дадут отпор какой либо на такие поставки.
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:09
        0
        А герань долетит до Лондона, если с какой-нибудь посудины в северном море запустить? Представляю, как оттуда побегут олигархи и как повалятся цены на британскую недвигу
    2. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 15:03
      0
      Дайте снаряды Вагнеру! Шойгу, награждённый высшим орденом МАСОНОВ Мальтийского ордера, и Герасимов, в преддверии наступления ВСУ - оставили фронт без снарядов, тем самым - поставили наших бойцов на грань полного разгрома и уничтожения. Как такое получилось, что десантники, даже при первой разведки боем ВСУ - бросили фронт и оголили фланги Вагнеру?! А что будет, когда начнётся настоящее контрнаступление ВСУ?!

      Путин, наконец, прими кадровые решения! Ведь очевидно всем, что Шойгу и Герасимов - не справляются со своими обязанностями, а плетут только интриги, пытаясь сохранить свои теплые места. crying
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 14:59
    +7
    Конечно, продлением зерновой сделки на полгода
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:01
      +1
      Лишь бы не очередным жестом доброй воли.Пусть лучше зерновую сделку продляют в качестве альтернативы.
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:00
    +6
    Пресс-секретарь президента РФ: Российские военные адекватно ответят на поставки Украине британских ракет большой дальности

    Видели мы все эти адекватные ответы. И по России фигачат, и по Кремлю. Ответили?...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:00
    +5
    Понятно.Это уже не пурга,а просто пук в лужу..
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:01
    -1
    Отвечать мелкобритам надо а не их скотинке.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:02
    +3
    Лучше бы Пургомёт адекватно молчал и не злил народ. Было бы good
  7. Luminman
    Luminman Сегодня, 15:05
    +3
    военные адекватно ответят на поставки Украине британских ракет

    Так же, как на подрыв Северного потока или прилет БПЛА к Кремлю?
  8. g_ae
    g_ae Сегодня, 15:06
    +1
    Мама дорогая! Когда Песков говорит про "адекватные ответы", можно фейспалмом лицо разбить! Он специально это делает?! Прямо приступ пургометства какой-то. Может съел чего?
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:06
    0
    Разумеется не ударами по украинским аэродромам, их давно не трогают, там красные линии хранятся
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:07
    0
    А как он может ответить на вопрос журналиста ? А .У меня нет комментариев. Б.Разнесём к " чёртовой матери - Англию" ,В.Как он сейчас ответил.Он всего лишь прессекретарь Президента.