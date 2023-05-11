Пресс-секретарь президента РФ: Российские военные адекватно ответят на поставки Украине британских ракет большой дальности

Поставка британскими властями украинской армии ракет большой дальности потребует со стороны российских вооруженных сил адекватного ответа. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что российское руководство весьма негативно отнеслось к поставкам боевикам киевского режима британских ракет большой дальности.Песков также отметил, что на фоне этих поставок соответствующие решения будут приниматься представителями вооруженных сил Российской Федерации.Ранее сообщалось, что британские власти передали украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Как сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники в руководстве западных стран, поставки Великобританией Украине нескольких единиц ракет большой дальности, Storm Shadow предоставит украинской армии ударный потенциал, который позволит ей наносить удары дальнего радиуса действия в рамках подготовки к анонсированному широкомасштабному контрнаступлению.Сообщается, что Лондон получил от украинских властей заверения, что предоставленные ракеты будут применяться исключительно по целям, расположенным в границах "суверенной территории Украины".По мнению одного из высокопоставленных американских чиновников, эти вооружения позволят "по-настоящему изменить существующие правила игры" и дают украинской армии те возможности, о предоставлении которых Киев просил с начала украинского кризиса.