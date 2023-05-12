Первые результаты: развитие российских барражирующих боеприпасов

Аппарат "Куб-БЛА" на стартовой катапульте. Фото Zala Aero
В течение нескольких последних лет на вооружение российской армии поступило ряд типов ударных беспилотных летательных аппаратов, поражающих цель прямым попаданием. Созданы, производятся серийно и применяются барражирующие боеприпасы и беспилотники-камикадзе разных классов и весовых категорий с резко отличающимися характеристиками. При этом все они находят применение на практике и подтверждают расчетные характеристики.
Поздний старт
Современная концепция барражирующего боеприпаса (ББ) была сформирована и впервые реализована в Израиле в восьмидесятых-девяностых годах. При этом подробная информация о таких разработках попала за рубеж лишь через несколько лет. В этот период, по известным причинам, российская промышленность не могла уделять должного внимания всему направлению беспилотной авиации, и потому аналогичные разработки пока отсутствовали.
В начале XXI в. ситуация изменилась, и в нашей стране началась активная разработка БПЛА разных классов для решения различных задач. При этом приоритет получили более простые и актуальные проекты. Концепция ББ лишь рассматривалась в теории, и ее реализация откладывалась на неопределенное будущее.
Полномасштабное развитие нового направления началось в середине десятых годов. В течение нескольких следующих лет российские предприятия представили целый ряд беспилотников-камикадзе с разными характеристиками и функциями. В дальнейшем эти изделия подверглись модернизации, а также появились новые образцы.
Выставочный макет БПЛА "Ланцет". Фото Zala Aero
По известным данным, все или почти все представленные и принятые на вооружение ББ с 2022 года используются в ходе Спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, прошлой осенью имела место громкая во всех смыслах «премьера» нового образца, заметно отличающегося от других БПЛА. Нельзя исключать, что вскоре поступят на вооружение и отправятся в зону боевых действий боеприпасы новых типов.
Первый в своем роде
Первым отечественным ББ, попавшим на открытые мероприятия и получившим широкую известность, стало изделие «Куб-БЛА» от компании Zala Aero (входит в состав Концерна «Калашников»). Этот БПЛА был разработан и вышел на испытания в 2018 г. Вскоре после этого его начали демонстрировать на отечественных и зарубежных выставках. На рубеже десятилетий «Куб-БЛА» пошел в серию и попал в войска.
Беспилоник-камикадзе построен по схеме «летающее крыло» с выраженным цилиндрическим фюзеляжем. Размах крыла превышает 1,2 м, длина – 950 мм. Изделие весит несколько килограммов и несет 3-кг боевую часть. Применена электрическая силовая установка с толкающим воздушным винтом. Взлет осуществляется с катапульты. В исходной версии «Куб-БЛА» имел автопилот с наведением по данным спутниковой навигации. Аппарат может оставаться в воздухе до получаса и преодолевать не менее 60-70 км.
БПЛА этого типа проходили проверку боем в рамках сирийской операции. С прошлого года их используют в Спецоперации на Украине. Судя по всему, «Куб-БЛА» применяются нечасто – ввиду ограниченных характеристик, специфики наведения и наличия более удобных альтернатив. Тем не менее, этот БПЛА уже занял свое место в истории отечественной беспилотной авиации.
Поражение наземной цели "Ланцетом". Фото Telegram / Sashakots
Следует отметить, что «Куб-БЛА» в исходной комплектации не в полной мере соответствует современному пониманию термина «барражирующий боеприпас». Этот БПЛА наводится только по координатам, и потому не может находиться в воздухе длительное время и ожидать появление цели для последующей атаки. С точки зрения боевых возможностей «Куб-БЛА» является своего рода крылатой ракетой, отличающейся от других образцов этого класса большей простотой и меньшей стоимостью.
Ударная серия
На основе опыта предыдущих проектов компания Zala Aero разработала следующий ББ, получивший название «Ланцет». Испытания этого БПЛА начались летом 2019 г., а вскоре его показали общественности. На тот момент предлагалось две модификации аппарата, «Ланцет-1» и «Ланцет-3», отличавшиеся размерами, характеристиками и боевыми возможностями.
Обе версии «Ланцета» были построены по особой аэродинамической схеме и имеют два Х-образных набора плоскостей на удлиненном фюзеляже. В обоих случаях используется электрическая двигательная установка с толкающим винтом. В носовой части фюзеляжа размещена подвижная оптико-электронная станция, используемая для разведки, поиска целей и наведения. Изделие «Ланцет-1» имеет массу 5 кг и несет 1-кг БЧ. Более крупный «Ланцет-3» при массе 12 кг имеет нагрузку 3 кг. Дальность полета – не менее 40 и 70 км соответственно.
Как и «Куб», «Ланцеты» впервые использовались по реальным целям в Сирии. В прошлом году их начали применять по украинским объектам и технике. Регулярно появляются видеоматериалы, показывающие процесс и результат работы «Ланцетов». Кроме того, недавно этот беспилотник модернизировали с учетом опыта эксплуатации. По известным данным, была усовершенствована электроника и увеличен заряд боевой части.
В крупном масштабе
В октябре 2022 г. стало известно, что российская армия располагает еще одним беспилотником-камикадзе. В массированных ударах по украинским объектам начали использовать ранее неизвестные БПЛА «Герань-2». Это изделие принципиально отличается от предыдущих отечественных ББ, хотя и имеет некоторое сходство с одним из них.
Попадание "Ланцета" в самоходный ЗРК противника. Фото Telegram / WarZ
Точная информация о происхождении «Герани-2» пока отсутствует. По одним данным, это отечественная разработка на основе доступных компонентов, тогда как другие источники считают этот БПЛА лицензионной копией иранского изделия «Шахед-136». При этом сообщается, что серийное производство ударных беспилотников налажено на одном из российских предприятий.
Внешне и по своей конструкции БПЛА «Герань-2» похож на легкий «Куб-БЛА». Используется схема «летающее крыло» без плавного сопряжения поверхностей. Размах крыла достигает 2,5 м, длина – не менее 3 м. Взлетная масса – ок. 200 кг. Аппарат комплектуется поршневым двигателем с толкающим винтом. Скорость полета ограничивается 170-180 км/ч, однако низкий расход топлива позволяет получать дальность до 2-2,5 тыс. км. «Герань-2» наводится на цель с известными координатами при помощи автопилота с инерциальной и спутниковой навигацией. Используется фугасная БЧ массой 50 кг.
БПЛА «Герань-2» отличается определенной простотой конструкции, которая позволяет массово производить и применять его. Эти изделия в больших количествах регулярно используются для нанесения ударов по украинским объектам и давно заслужили хорошую репутацию.
Как и в случае с «Кубом-БЛА», изделие «Герань-2» предназначается для простого полета к цели с заданными координатами и не может вести дежурство в воздухе, ожидая объект для атаки. С такой точки зрения «Герань-2» является управляемым боеприпасом «земля-земля» – аналогом крылатых ракет со своими специфическими преимуществами.
Большие результаты
Таким образом, всего за несколько последних лет российская промышленность приняла необходимые меры и разработала сразу несколько барражирующих боеприпасов с разными возможностями. Это дало нашей армии новые возможности, а также позволило сократить отставание от иностранных государств. Кроме того, в некоторых случаях можно говорить и о превосходстве новой отечественной техники.
"Герань-2" над Украиной. Фото AFP
Любопытно, что при помощи всего нескольких новых образцов российская промышленность и армия смогли закрыть сразу несколько важных ниш. Так, легкие «Кубы» и «Ланцеты» поступили в сухопутные подразделения и расширили их возможности по поиску и поражению объектов, вооружений и техники противника. Кроме того, армия получила новое дальнобойное ударное средство в виде «Герани», способное эффективно дополнить полноценные крылатые ракеты воздушного или морского базирования.
Примечательно, что темой ББ занимаются не только крупные предприятия. Свои варианты такой техники создают различные небольшие фирмы и организации. В боеприпасы перестраивают БПЛА легкого класса или их полностью собирают из доступных комплектующих. Такая техника официально не принимается на вооружение, но тоже вносит свой вклад в общие результаты. Легкие беспилотники-камикадзе занимают нишу средств малой дальности, для которой «Куб-БЛА» или «Ланцет-1» избыточны и/или слишком дороги.
Высокие характеристики и эффективность новых отечественных ББ и беспилотников-камикадзе регулярно демонстрируется в зоне проведения Спецоперации. При этом серийные изделия нескольких типов используются параллельно с другим вооружением, в т.ч. для решения общих задач – в зависимости от обстановки, поставленных целей и т.д.
Барражирующие боеприпасы хорошо зарекомендовали себя и можно не сомневаться, что это направление беспилотной авиации получит дальнейшее развитие. Новые образцы этого класса уже могут разрабатываться и даже испытываться на полигонах. Не останавливается и сборка кустарной техники. Соответственно, беспилотники-камикадзе уже не пропадут из зоны боевых действий, а их роль, возможно, будет даже расти.