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ФАБ-500: легендарная авиабомба, которая «поумнела»

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ФАБ-500: легендарная авиабомба, которая «поумнела»

О российских планирующих авиабомбах или, как их еще называют «умных» бомбах, в последнее время слышали даже те, кто совсем не интересуется оружием.


Именно эти смертоносные боеприпасы сегодня применяются ВКС РФ для уничтожения тыловых складов и живой силы ВСУ в зоне СВО. По мнению многих зарубежных экспертов, российские планирующие бомбы на данный момент являются настоящей «головной болью» для украинского командования, так как средства ПВО против них бессильны.

Впрочем, речь сейчас пойдет не об «умных» бомбах, а об их прародителе – фугасной авиационной бомбе ФАБ-500.

Авиабомбы такого калибра были приняты на вооружение в СССР в 1932 году. С того момента боеприпас не единожды претерпевал изменений. В частности, в 1962 году появилась версия бомбы с низким сопротивлением, предназначенная для перевозки на внешних подвесах, а не во внутреннем отсеке бомбардировщика.

Именно к ним сегодня и «прикручивается» модуль планирования и коррекции.

Стоит отметить, что сделать «умную» бомбу из ФАБ-500 было гениальным решением. Ведь разрушительная мощь данного боеприпаса действительно впечатляет. После взрыва 213-кг боевой части остается воронка до 8 м в диаметре и глубиной 3 метра.

В то же время, едва ли можно найти авиабомбу, конструкция которой проще, чем у ФАБ-500. Кроме того, корпус боеприпаса выполнен из чугуна, который гораздо дешевле стали, но при этом лучше дробится на осколки. В итоге, стоимость доработки ФАБ-500М-62 и превращения ее в планирующую бомбу сегодня обходится в сумму около 300 тыс. рублей.

Между тем самое главное то, что в России после распада СССР на складах осталось огромное количество данных бомб, которые при минимальных финансовых затратах наносят максимальный урон противнику.

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11 комментариев
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  1. Maluck
    Maluck Сегодня, 07:09
    0
    А если к ней еще небольшой ускоритель в хвост привинтить, то дальность можно повысить вдвое....
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:13
      0
      Цитата: Maluck
      А если к ней еще небольшой ускоритель в хвост привинтить, то дальность можно повысить вдвое....

      А вы считаете что она 70 км на 2 крылышках пролетает при весе в полтонны?
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:12
      -1
      Цитата: Maluck
      А если к ней еще небольшой ускоритель в хвост привинтить, то дальность можно повысить вдвое....

      Не знаю,как бонба,но в детстве пацаны скипидар собаке "в хвост привинтили"... Вообще, из посёлка убежала ! request feel
    3. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: Maluck
      А если к ней еще небольшой ускоритель в хвост привинтить, то дальность можно повысить вдвое....

      Если приделать ускоритель, то нарушится центровка бомбы и после сброса она начнет беспорядочно кувыркаться.
      Конечно можно переработать планирующий модуль, доработать ПО и тд. Но весь смысл превращения простой бомбы в умную, в хорошем соотношении цена/результат.
      Если же начать дополнительно прикручивать к бомбе что то ещё, то стоимость начнет быстро расти, а вот результативность будет расти гораздо медленней.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:19
    -1
    Ага, год потребовался чтоб поумнела... Правда в других странах уже много лет подобное используют, но это ничего страшного... А вот что будет когда фабы из советских запасов закончатся?
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 07:33
      +1
      Ещё наклепают. Чугунная болванка набитая взрывчаткой + взрыватель.. Конструкция проста до безобразия. Думаю форма бомб нового поколения будет сразу оптимизирована под установку модуля планирования и коррекции и доработана в плане аэродинамики.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 08:07
        -1
        Цитата: Бодипанчер
        Думаю форма бомб нового поколения будет сразу оптимизирована под установку модуля планирования и коррекции и доработана в плане аэродинамики.

        Вы надеетесь ,что "свободнопадающие" (неуправляемые) авиабомбы такого "калибру" по прежнему будут разрабатывать после СВО ?
        1. Lozovik
          Lozovik Сегодня, 08:40
          -1
          В 2023 году в России продолжают выпуск бомб образца 50-х, так что все возможно laughing

  3. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 07:53
    -3
    Поумнела и от большого ума спланировала на Белгород.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:04
      0
      Цитата: AVESSALOM
      Поумнела и от большого ума спланировала на Белгород.

      Не трожь бонбу ! Она тут не причём !
  4. Lozovik
    Lozovik Сегодня, 08:33
    -1
    Автору не следует вводить читателей в заблуждение: корпуса авиабомб, будь то модели 46, 54, 62 или 76 года, выполняются из стали, различается лишь метод получения тех или иных элементов. Например, головная часть литая, цилиндр и хвостовой конус вальцованные, стабилизатор штампованный и т.д.