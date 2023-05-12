ФАБ-500: легендарная авиабомба, которая «поумнела»

О российских планирующих авиабомбах или, как их еще называют «умных» бомбах, в последнее время слышали даже те, кто совсем не интересуется оружием.
Именно эти смертоносные боеприпасы сегодня применяются ВКС РФ для уничтожения тыловых складов и живой силы ВСУ в зоне СВО. По мнению многих зарубежных экспертов, российские планирующие бомбы на данный момент являются настоящей «головной болью» для украинского командования, так как средства ПВО против них бессильны.
Впрочем, речь сейчас пойдет не об «умных» бомбах, а об их прародителе – фугасной авиационной бомбе ФАБ-500.
Авиабомбы такого калибра были приняты на вооружение в СССР в 1932 году. С того момента боеприпас не единожды претерпевал изменений. В частности, в 1962 году появилась версия бомбы с низким сопротивлением, предназначенная для перевозки на внешних подвесах, а не во внутреннем отсеке бомбардировщика.
Именно к ним сегодня и «прикручивается» модуль планирования и коррекции.
Стоит отметить, что сделать «умную» бомбу из ФАБ-500 было гениальным решением. Ведь разрушительная мощь данного боеприпаса действительно впечатляет. После взрыва 213-кг боевой части остается воронка до 8 м в диаметре и глубиной 3 метра.
В то же время, едва ли можно найти авиабомбу, конструкция которой проще, чем у ФАБ-500. Кроме того, корпус боеприпаса выполнен из чугуна, который гораздо дешевле стали, но при этом лучше дробится на осколки. В итоге, стоимость доработки ФАБ-500М-62 и превращения ее в планирующую бомбу сегодня обходится в сумму около 300 тыс. рублей.
Между тем самое главное то, что в России после распада СССР на складах осталось огромное количество данных бомб, которые при минимальных финансовых затратах наносят максимальный урон противнику.