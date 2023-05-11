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The New York Times: Китай проводит «деамериканизацию» своего бизнеса микрочипов

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The New York Times: Китай проводит «деамериканизацию» своего бизнеса микрочипов

Спустя семь месяцев после того, как Вашингтон объявил о жестких ограничениях на поставки чипов и комплектующих, китайские компании удваивают собственные цепочки поставок и получают миллиарды юаней от властей и инвесторов, пишет американская газета The New York Times.


Издание напоминает, что в октябре прошлого года планы китайских властей по строительству громадного завода по производству полупроводников потерпели фиаско, так как администрация Байдена обострила торговую войну с Пекином, отрезав ему доступ к западным технологиям и квалифицированным рабочим. Поставщики оборудования из США почти сразу же приостановили свое сотрудничество с Китаем в этом направлении и ожидается, что в скором времени то же самое сделают Европа и Япония.

Всё это заставило Китай приступить к ускоренному созданию более независимого сектора микрочипов. Западные технологии и деньги ушли, но государственное финансирование хлынуло рекой, пишет The New York Times. И Китай продолжил развивать производства пусть менее продвинутых, но все же прибыльных полупроводников. При этом производители пытаются работать со старыми деталями из-за рубежа, не заблокированными санкциями США, а также с менее современным оборудованием у себя дома.

Китайские технологические компании тем временем работают над полной заменой поставок западных чипов и связанных с ними компонентов, даже тех, на которые не распространяется пока запрет США. Так, Guangzhou Automobile Group, государственный производитель электромобилей, заявил в феврале, что намерен в конечном итоге закупить все около 1000 чипов для своих автомобилей у китайских поставщиков. В настоящее время компания покупает 90% своих чипов за границей.

Сейчас цель Китая во многих областях — деамериканизировать цепочки поставок

— сказал Пол Триоло, представитель американской компании в области бизнес-стратегии Albright Stonebridge Group.

Технологические споры между двумя крупнейшими экономиками мира не собираются утихать. По данным The New York Times, администрация Байдена разработала, но еще не опубликовала новые ограничения, связанные с производством чипов в Китае.

Власти КНР, в свою очередь, выделяют огромные субсидии на удаление западных компонентов из цепочек поставок чипов в Китае. Так, в этом году один город Гуанчжоу выделил более 21 миллиарда долларов на полупроводниковые и другие технологические проекты, сообщает издание.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе, по мнению экспертов The New York Times, отсутствие у Китая доступа к технологиям мирового класса, необходимым для производства чипов, может затормозить его прогресс во многих передовых отраслях, таких как, например, искусственный интеллект и аэрокосмическая промышленность. Правда, у китайских экспертов на этот счёт иное мнение.
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33 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 17:09
    +15
    Неплохо бы взять пример с Китая.Делом занимаются,а не тем что "не знаем кому продать".Потому и первая экономика мира.
    1. Peter1First
      Peter1First Вчера, 17:26
      -1
      Запад может серьезно подгадить Китаю. Если завинтят все гайки, то полупроводникам в Китае придется несладко. Своих современных у них кроме 28нм не производят пока, да и те на импортном оборудовании. Нового оборудования им уже никто не даст -сумеют или нет создать свой АСМЛ -ещё не известно...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 17:29
        +7
        В любом случае дорогу осилит идущий.Раньше Китай только игрушки по всему миру продавал.
      2. parabyd
        parabyd Вчера, 17:30
        +12
        Не совсем так. На чужом оборудовании они производят уже до 7нм, идёт освоение 5нм. И у них есть своё оборудование для производства 28нм, возможно 14нм.

        Так что всё относительно не плохо
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 17:36
          +3
          Стесняюсь спросить а что у нас в стране на счёт производства чипов?Как дела обстоят?
          1. А Нас Рать
            А Нас Рать Вчера, 18:08
            +1
            Цитата: Orange-Bigg
            Стесняюсь спросить а что у нас в стране на счёт производства чипов?Как дела обстоят?

            https://www.iphones.ru/iNotes/kto-v-rossii-proizvodit-processory-platy-i-mikrochipy-kak-vyzhit-bez-tsmc-08-04-2022
      3. Vitaly.17
        Vitaly.17 Вчера, 17:36
        +5
        Китай является крупным поставщиком редкоземельных металлов, более 85% мирового рынка! А некоторые редкоземы вообще практически являются монополией Китая. А это не только полупроводники, но и магниты, аккумуляторные батареи и еще тысячи высоко технологичных компонентов.
        Так что ответные санкции в США сразу могут остановить производства не только электроники, но и машиностроения.
      4. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Вчера, 21:28
        0
        Нового оборудования им уже никто не даст -сумеют или нет создать свой АСМЛ -ещё не известно...

        Они уже несколько лет свои фотолитографические станки выпускают
        1. Peter1First
          Peter1First Вчера, 22:19
          0
          Выпускать то они могут, даже готов поверить что эти станки процентов на 90...95 китайские, но что-то мне кажется самые чувствительные узлы и детали в них все-таки западные
  2. кредо
    кредо Вчера, 17:10
    +10
    Ну хоть какие то положительные новости из Китая, а то от наших властей никак не добиться даже мало-мальского развития своих чипов и микроэлектроники.
    1. Комментарий был удален.
    2. фа2998
      фа2998 Вчера, 17:35
      +4
      В Китае это хотят власти!.И Китаю все же легче.Огромный экономический потенциал,людские ресурсы,финансы и большой внутренний рынок.
      А у нас это есть?Мы молотки и гвозди импортируем.Население малое и небогатое.Инвестиции предстоят огромные.Что бы их "отбить" надо рассчитывать на внешний рынок.Прям так взезем между "акул" микроэлектроники? hi
      1. кредо
        кредо Вчера, 17:52
        +9
        Цитата: фа2998
        В Китае это хотят власти!.И Китаю все же легче.Огромный экономический потенциал,людские ресурсы,финансы и большой внутренний рынок.
        А у нас это есть?Мы молотки и гвозди импортируем.Население малое и небогатое.Инвестиции предстоят огромные.Что бы их "отбить" надо рассчитывать на внешний рынок.Прям так взезем между "акул" микроэлектроники? hi

        Если бы в 30-е годы прошлого века такое сказали товарищу Сталину и его соратникам, а те бы взяли и согласились то не видать СССР никакой индустриализации и десятков тысяч новых предприятий, подъёма своей экономики и способности отстоять страну в годы ВОВ, восстановления страны, запуска первого спутника и космонавта в космос и много ещё чего.

        Кстати, Мао Дзедун и компартия вытаскивали свою страну из небытия теми же способами, а не жаловались на ущербность и убогость, малограмотность и бедность населения.

        Тут нужна воля и целеустремлённость, а не поиск причин для того чтобы ничего ни делать.
    3. Комментарий был удален.
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 17:17
    +6
    А мы? Мы то когда займёмся микроэлектроникой?
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 17:45
      -2
      Цитата: Лешак
      А мы? Мы то когда займёмся микроэлектроникой?

      Когда будет массовый спрос...иначе будет тоже что в СССР с ней - вроде есть, но не развивается....
  4. sdivt
    sdivt Вчера, 17:18
    +3
    Американцы, при всём желании исключить Китай из своей логистики производств, вряд ли быстро смогут подобрать замену дешевой рабочей силе
    Плюс ещё и производства строить. И некоторые - практически с нуля.
    Так что отказаться полностью от услуг Китая не смогут. А если Китай, вдобавок ко всему, приберет к рукам Тайвань, с его промышленным потенциалом в области микроэлектроники...
    Совсем несладко придётся американцам))
  5. sdivt
    sdivt Вчера, 17:20
    +1
    Цитата: Лешак
    А мы? Мы то когда займёмся микроэлектроникой?

    Нет времени раскачивать лодку!
    Нам надо нефть/газ продавать)
  6. Bingo
    Bingo Вчера, 17:26
    +6
    Между прочим, рынок чипов давно держится на искусственном ажиотаже. Технологии последнего поколения необходимы в очень узком секторе, например типа "умных часов", которые не являются товаром ни первой, ни даже ПРЕДпоследней необходимости. Что же до автомобилестроения. а тем паче оборонки и кораблестроения - они вообще там нафиг не нужны.
    Так что замещение именно старых чипов, предыдущих поколений - деамериканизирует не экономику Китая или России, а вообще деамериканизирует планету, даля их технологий останется рынок видеокарт и майнинга биткоинов у себя в США)))
    1. Alexey RA
      Alexey RA Вчера, 18:53
      +3
      Цитата: Bingo
      Технологии последнего поколения необходимы в очень узком секторе, например типа "умных часов", которые не являются товаром ни первой, ни даже ПРЕДпоследней необходимости. Что же до автомобилестроения. а тем паче оборонки и кораблестроения - они вообще там нафиг не нужны.

      ЕМНИП, там они даже вредны. Недавно в комментах писали, что согласно американским исследованиям для самолётного БРЭО 180 нм - уже предел, за которым число сбоев электроники на рабочих высотах полёта самолётов начинает резко расти.
  7. DenD
    DenD Вчера, 17:28
    +3
    Интересно, доживу ли я, до того дня, когда в подобной новости, страна Китай, будет заменена Россия, а вместо условного Гуанчжоу будет фигурировать условная Тула? Вот прямо, очень бы хотелось её прочитать.
    1. Andriuha077
      Andriuha077 Вчера, 17:40
      +4
      Даже США, которые производят львиную долю полупроводникового оборудования, не производят машины фотолитографии. Их производят либо Нидерланды (ASML), либо Япония (Nikon, Canon). Applied Materials (США), один из крупнейших (а может и крупнейший) производитель оборудования, обычно хвастается, что может поставить полную линейку оборудования только из своих машин, но всегда добавляет: кроме фотолитографии.

      Ещё в 2002 году для генерации рентгеновского излучения в диапазоне 13,5 нм к.ф.-м.н. К.Н.Кошелев из лаборатории атомной спектроскопии впервые предложил использовать олово.
      То есть, наши институты фактически и оказались донорами двух ключевых технологий для ASML. Они не производили для неё это оборудование, но участвовали в его разработке а также в моделировании многих внутренних процессов.
      Наша наука с тех пор не стояла на месте, и наши учёные к настоящему моменту разработали более компактный, более дешёвый и более экономичный (эффективный) источник излучения на основе ксенона.

      «Росэлектроника» создала основу для полупроводниковых пластин полностью из российских материалов
      07/07/2022
      Оборудование для выпуска чипов из Японии и Нидерландов всё равно будут поставлять в Китай в обход санкций США
      02/05/2023
      Индия анонсирует строительство первого в стране предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов
      22/03/2023
      Китай обходит санкции США, покупая б/у оборудование для производства чипов
      15/02/2023

      «Три ключевые технологии есть!»: российский академик считает, что создать свой литографический сканер можно за 2-3 года
      19 декабря 2022
      1. В первую очередь ученые хотят сделать лазер, который будет иметь большую среднюю мощность, чем у конкурента.
      2. В российской установке вместо олова будет применяться иное рабочее тело. Сейчас его созданием занимается РФЯЦ-ВНИИЭФ.
      3. Третья технология — это, соответственно, упомянутые рентгеновские зеркала.
      https://dzen.ru/a/Y6B3vMhZqV0Qtb64
      https://dzen.ru/a/Y7ROOhyLeixHT_ag
      https://dzen.ru/a/YZujLipnkXEzJyXR
      https://dzen.ru/a/Y63h4sIlkxtOdQzC
      https://dzen.ru/a/Y7Lj-ud0w2iIQN74
      1. Engineer
        Engineer Вчера, 18:15
        -2
        Зачем вы притащили сюда эту хрень?

        Наша наука с тех пор не стояла на месте, и наши учёные к настоящему моменту разработали более компактный, более дешёвый и более экономичный (эффективный) источник излучения на основе ксенона.

        Источника излучения на длине волны 13.5 нм или меньше в России нет. Его еще предстоит создать.
        Ксеноновый источник не может быть эффективнее оловянного по определению (исходя из спектральных диаграмм)
        «Три ключевые технологии есть!»: российский академик считает, что создать свой литографический сканер можно за 2-3 года

        Российский академик бредит.
        Мощных высокочастотных лазеров нет, широкоапертурных зеркал нет, источника нет, прецизионной механики тоже нет.
        Можно создать машину с экспериментальным источником, маленьким зеркалом, слабым лазером. И даже получить какую-ту электронику на нем. Но литографом это не будет
        1. Andriuha077
          Andriuha077 Вчера, 19:18
          +3
          Зачем
          Для того, чтоб читать, как у нас всё бы было бы, если бы.
          Вам почитать, или чипы? Не не шмог академик их сделать с зарплаты, а наши скудные ассигнования на науку и без него очень даже востребованы.
  8. Born
    Born Вчера, 17:31
    0
    У нас к сожалению нет таких ресурсов - ни человеческих, ни экономических, ни технологических. Один китайский город выделил только на это направление 21 млрд долларов. Охренеть можно. У нас на всю науку на год выделяются сопоставимые деньги.
    1. Andriuha077
      Andriuha077 Вчера, 17:55
      +1
      Поменьше.
      В рублях в 2021 году бюджетные ассигнования РФ на гражданскую науку в действующих ценах составили 626,6 млрд руб. Затраты на прикладные и фундаментальные исследования распределились в соотношении 64,1% и 35,9% соответственно.
      29 авг. 2022 г.
      За короткое время Китай практически догнал США по объему затрат на науку (525,7 млрд долларов у Китая против 655,4 млрд долларов у США).
  9. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 17:33
    +5
    Опять у запада мантры про халву и куды вы без нас то. Союз как то в космос без их помощи вышел, и китай в конечном итоге разработает свою отличную от них архитектуру и по и еще не факт что будет хуже. Я например на 10 летнем проце играю во все последние современные игры без всяких танцев с бубном(а по многим уверениям комп гуру вообще не должен даже заставку увидить-т.е зачем платить 200 и более тысяч если на ведре за 5 всё супер.) Так и с чипами евразийско латинской зоны будет-будут свои и без возможности влесть с чужими приборами, что и хорошо-закладки замучаются делать полосатые и хакерить.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Вчера, 18:56
      0
      Цитата: evgen1221
      Я например на 10 летнем проце играю во все последние современные игры без всяких танцев с бубном(а по многим уверениям комп гуру вообще не должен даже заставку увидить-т.е зачем платить 200 и более тысяч если на ведре за 5 всё супер.)

      То, что у Вас всё летает на старом железе - не Ваша заслуга, а наша недоработка. © разработчики ПО и производители железа smile

      Ничё-ничё, ещё 5-10 апдейтов - и системные требования огнелиса перекроют "Крайзис". laughing
  10. alystan
    alystan Вчера, 17:35
    +2
    администрация Байдена обострила торговую войну с Пекином, отрезав ему доступ к западным технологиям и квалифицированным рабочим.

    Отрезать всем неугодным доступ к западным технологиям, причем не обязательно своим, они умеют. Кто бы сомневался...

    А вот квалифицированных специалистов и рабочих они сами не имеют, ну или очень мало, заманивая их со всего мира к себе. Но и Китай не лыком шит в этом вопросе и давно всех желающих к себе приглашает, прямо вместе с семьями.

    Конечно как раньше у США не получится насолить, но вонять он будет и делать все, что еще получается.

    У самого Китая тоже есть немалые успехи в плане самостоятельного развития этого сектора экономики. Неплохих результатов добились их специалисты в деле разработки и создания собственных современных фотолитографов.
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 17:43
    -1
    Только вот в 21-22 году, закрыты и сняты с регистрации около 10 000 производителей чипов. Тем более сейчас идёт спад из-за снижения цен и роста затрат. Не хватает специалистов.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 18:27
    0
    Отличное слово - деамериканизация. Нужна во всех областях культуры и народного хозяйства. Иногда диву даешься, насколько глубоко запад в нас прошит. Одна поп-культура чего стоит.
  13. kventinasd
    kventinasd Вчера, 19:17
    +1
    Тем не менее, в долгосрочной перспективе, по мнению экспертов The New York Times, отсутствие у Китая доступа к технологиям мирового класса, необходимым для производства чипов, может затормозить его прогресс во многих передовых отраслях, таких как, например, искусственный интеллект и аэрокосмическая промышленность.

    Страна которая строит за год десятки новейших кораблей и прокладывает тысячи километров железнодорожных и автомобильных дорог, легко подотрётся мнением этих экспертов.
  14. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 19:35
    +1
    "Кто хочет, тот ищет возможности,
    кто не хочет - ищет причины." © Сократ
    Первые - это китайцы. good
    Вторые - это наши власти. negative
  15. штурм
    штурм Вчера, 20:05
    0
    Спустя семь месяцев после того, как Вашингтон объявил о жестких ограничениях на поставки чипов и комплектующих, китайские компании удваивают собственные цепочки поставок и получают миллиарды юаней от властей и инвесторов, пишет американская газета The New York Times.


    А что сделано в России за десят лет после введения санкций и принятия программы по импортозамещению?

    где полностью российские смартфоны, компьютеры, серверы, где отечественное програмное обеспечение?
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:32
    0
    Тем не менее, в долгосрочной перспективе, по мнению экспертов The New York Times, отсутствие у Китая доступа к технологиям мирового класса, необходимым для производства чипов, может затормозить его прогресс во многих передовых отраслях, таких как, например, искусственный интеллект и аэрокосмическая промышленность. Правда, у китайских экспертов на этот счёт иное мнение.
    . Палка всегда о двух концах!
    Китай не собирается тормозить, буксовать на месте, а вод забугорные"продвинутые" производители того, сего, пятого, десятого, рискуют остаётся от огромных бабок... сырьевых ресурсов, капиталов и рынков сбыта! На пользу им это не пойдёт!!!
    Мир не будет плясать под дутку "прогрессивных, дермократичных" и прочих дуриков, а он много, много больше, чем та, совсем сдуревшая, офигевшая часть, когда то общего, целого.