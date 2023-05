The New York Times: Китай проводит «деамериканизацию» своего бизнеса микрочипов

Сейчас цель Китая во многих областях — деамериканизировать цепочки поставок

Спустя семь месяцев после того, как Вашингтон объявил о жестких ограничениях на поставки чипов и комплектующих, китайские компании удваивают собственные цепочки поставок и получают миллиарды юаней от властей и инвесторов, пишет американская газета The New York Times.Издание напоминает, что в октябре прошлого года планы китайских властей по строительству громадного завода по производству полупроводников потерпели фиаско, так как администрация Байдена обострила торговую войну с Пекином, отрезав ему доступ к западным технологиям и квалифицированным рабочим. Поставщики оборудования из США почти сразу же приостановили свое сотрудничество с Китаем в этом направлении и ожидается, что в скором времени то же самое сделают Европа и Япония.Всё это заставило Китай приступить к ускоренному созданию более независимого сектора микрочипов. Западные технологии и деньги ушли, но государственное финансирование хлынуло рекой, пишет The New York Times. И Китай продолжил развивать производства пусть менее продвинутых, но все же прибыльных полупроводников. При этом производители пытаются работать со старыми деталями из-за рубежа, не заблокированными санкциями США, а также с менее современным оборудованием у себя дома.Китайские технологические компании тем временем работают над полной заменой поставок западных чипов и связанных с ними компонентов, даже тех, на которые не распространяется пока запрет США. Так, Guangzhou Automobile Group, государственный производитель электромобилей, заявил в феврале, что намерен в конечном итоге закупить все около 1000 чипов для своих автомобилей у китайских поставщиков. В настоящее время компания покупает 90% своих чипов за границей.— сказал Пол Триоло, представитель американской компании в области бизнес-стратегии Albright Stonebridge Group.Технологические споры между двумя крупнейшими экономиками мира не собираются утихать. По данным The New York Times, администрация Байдена разработала, но еще не опубликовала новые ограничения, связанные с производством чипов в Китае.Власти КНР, в свою очередь, выделяют огромные субсидии на удаление западных компонентов из цепочек поставок чипов в Китае. Так, в этом году один город Гуанчжоу выделил более 21 миллиарда долларов на полупроводниковые и другие технологические проекты, сообщает издание.Тем не менее, в долгосрочной перспективе, по мнению экспертов The New York Times, отсутствие у Китая доступа к технологиям мирового класса, необходимым для производства чипов, может затормозить его прогресс во многих передовых отраслях, таких как, например, искусственный интеллект и аэрокосмическая промышленность. Правда, у китайских экспертов на этот счёт иное мнение.