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Вертолёты Ми-171Ш чешской армии получили израильский бортовой комплекс обороны

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Вертолёты Ми-171Ш чешской армии получили израильский бортовой комплекс обороны

Оборонная компания BIRD AeroSystem из Израиля завершила выполнение контракта 2021 года, предусматривавшего оснащение очередной партии вертолётов Ми-171Ш чешской армии бортовыми комплексами ПВО AMPS, которые предназначены для борьбы с ракетной угрозой, исходящей от различных ЗРК, включая переносные.


БКО защищает машину от ракет за счёт применения системы инфракрасного противодействия и использования приманок. Как отмечается в издании Shephard Defense, в настоящее время в чешских войсках служат 17 Ми-171Ш. Они проходят модернизацию и, как ожидается, будут выведены из эксплуатации ВВС не ранее 2045 года.



В компании BIRD сообщают, что выпускаемый ими БКО способен бороться со всеми известными типами ракет класса «земля-воздух»:

AMPS получили сотни единиц гражданских и военных платформ, используемых ведущими заказчиками, такими как правительство США, члены НАТО, ООН и другие военно-воздушные силы по всему миру. Система уже давно, непрерывно и успешно работает в зонах повышенного риска, включая Ливию, Ирак, Афганистан, Мали и Сомали.


Как указывается на сайте компании, всего выпускаемые на её мощностях БКО получили 550 вертолётов различных типов, как западного, так и советского или российского производства.
Использованы фотографии:
BIRD AeroSystem
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7 комментариев
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  1. Lemur2023
    Lemur2023 Вчера, 18:22
    +1
    Не плохо бы закупить для групировки СВО
    1. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Вчера, 18:32
      +1
      У нас Президент стоит, но не всех)))
  2. km-21
    km-21 Вчера, 18:33
    +2
    Современные ПЗРК способны распознавать не только источники ИК-излучения, но и их сигнатуру (уникальные особенности сигнала). Поэтому, в случае разделения цели, не факт, что ракета уйдет в сторону наиболее яркого ИК-источника. Вполне возможно, что она останется на траектории пеленга того ИК-источника, сигнатуру которого она запомнила в момент запуска.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 19:02
      -1
      Этот гвинтокрыл будет Зелю возить, у того внутри стоит система РЭБ, которая даже пули со снарядами останавливает, не то что ПЗРК
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 19:13
      0
      Современные ПЗРК способны распознавать не только источники ИК-излучения, но и их сигнатуру
      Всё так, но и старых ПЗРК в мире ещё много, гораздо больше, чем современных.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 23:56
      0
      Цитата: km-21
      Современные ПЗРК способны распознавать не только источники ИК-излучения, но и их сигнатуру (уникальные особенности сигнала). Поэтому, в случае разделения цели, не факт, что ракета уйдет в сторону наиболее яркого ИК-источника. Вполне возможно, что она останется на траектории пеленга того ИК-источника, сигнатуру которого она запомнила в момент запуска.

      Именно поэтому в подобных современных системах используют лазер, который ослепляет ГСН.
  3. RealPilot
    RealPilot Вчера, 19:02
    +3
    Цитата: ЗЭМЧ
    У нас Президент стоит, но не всех)))

    Верно. Называется БКО "Витебск", экспортное наименование "Президент-С". Ну а сам вертолет Ми-171Ш у нас называется Ми-8АМТШ. hi