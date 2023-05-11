Вертолёты Ми-171Ш чешской армии получили израильский бортовой комплекс обороны

AMPS получили сотни единиц гражданских и военных платформ, используемых ведущими заказчиками, такими как правительство США, члены НАТО, ООН и другие военно-воздушные силы по всему миру. Система уже давно, непрерывно и успешно работает в зонах повышенного риска, включая Ливию, Ирак, Афганистан, Мали и Сомали.

Оборонная компания BIRD AeroSystem из Израиля завершила выполнение контракта 2021 года, предусматривавшего оснащение очередной партии вертолётов Ми-171Ш чешской армии бортовыми комплексами ПВО AMPS, которые предназначены для борьбы с ракетной угрозой, исходящей от различных ЗРК, включая переносные.БКО защищает машину от ракет за счёт применения системы инфракрасного противодействия и использования приманок. Как отмечается в издании Shephard Defense, в настоящее время в чешских войсках служат 17 Ми-171Ш. Они проходят модернизацию и, как ожидается, будут выведены из эксплуатации ВВС не ранее 2045 года.В компании BIRD сообщают, что выпускаемый ими БКО способен бороться со всеми известными типами ракет класса «земля-воздух»:Как указывается на сайте компании, всего выпускаемые на её мощностях БКО получили 550 вертолётов различных типов, как западного, так и советского или российского производства.