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Глава СК РФ о покушении на писателя Захара Прилепина: Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами

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Глава СК РФ о покушении на писателя Захара Прилепина: Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами

Глава Следственного Комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил о том, что к покушению на российского писателя Захара Прилепина были привлечены украинские спецслужбы. Об этом он рассказал во время своего выступления на площадке Петербургского международного юридического форума.


Вот что он высказал по этому поводу:

Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами. Могу с уверенностью сказать о том, что подготовка была весьма мощной

Отметим, что 6 мая в Борском районе Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, а также его помощник Александр Шубин. Соратник Захара скончался на месте, в то время как российский публицист был госпитализирован с тяжёлыми ранениями. Позднее его прооперировали и ввели в медикаментозный сон для того, чтобы он как можно скорее пошёл на поправку. Уже на следующий день его успешно вывели из медикаментозного сна, после чего он пришёл в сознание. Его состояние остаётся стабильным.

СК России квалифицировал данный инцидент как террористический акт.

Тем временем Бастрыкин сообщил о том, что задержанный за подрыв автомобиля Александр Пермяков уже дал показания, в ходе которых признался, что на протяжении долгого времени выполнял заказы спецслужб Украины. Подозреваемому в покушении на российского писателя уже было предъявлено обвинение в терроризме. Семёновский районный суд Нижегородской области поместил его под стражу сроком на 60 дней. Также, добавил председатель СК, у него имелись и сообщники, которых сейчас разыскивает следствие.

Александр Бастрыкин:

Он действовал не один. Он выступал в роли исполнителя. Что касается других соучастников, то сейчас мы занимаемся установлением их личностей

Более того, добавил Бастрыкин, при расследовании покушения в Подмосковье был найден тайник с боеприпасами (минами), с помощью которых и была подорвана машина Захара Прилепина.

«Военное обозрение» желает Захару Прилепину скорейшего выздоровления!
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29 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 18:34
    +3
    Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами. Могу с уверенностью сказать о том, что подготовка была весьма мощной

    Только мощная профилактика внутри и охота на самих террористов снаружи позволит устранить причину, а не бить по хвостам.
    1. Быков.
      Быков. Вчера, 20:10
      +1
      Какая ещё спецоперация тут может быть? Бастрыкину терминалогию подправить надо бы. Теракт. И совершили его террористы.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 18:34
    +4
    А что были варианты, о том кто это сделал???
    1. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 18:38
      +2
      Ну хочется людям надеяться на лучшее, мы вот до последнего не верили, что партнеры нам совсем не партеры.
    2. Попуас
      Попуас Вчера, 18:43
      +2
      Я думал,что спецслужбы Лаоса... recourse ....слава богу, что ошибся winked
    3. alystan
      alystan Вчера, 19:02
      +2
      У меня вопрос возник только к цели теракта.
      Почему выбрали Прилепина?
      Чем же он им так насолил?
      И инфополе "гудело" посильнее, чем в случае теракта против Татарского.
      Да и после атаки на Кремль СК так себя не вел...
      1. dump22
        dump22 Вчера, 19:41
        +1
        Почему выбрали Прилепина?


        Наверное за вот это интервью Собчак:
        https://www.kp.ru/daily/26857/3899690/
        Захар Прилепин - Ксении Собчак: «Да, я убивал людей. Это такая работа»

        Собчак: И что вы при этом чувствовали?
        Прилепин: Да ничего я не чувствовал. Просто это такая работа, как и любая другая деятельность. Кто-то их лечит, кто-то друг друга стреляет.
        1. alystan
          alystan Вчера, 19:51
          +2
          Спасибо. Но только тогда можно предположить, что этот теракт дело рук Собчак? А если развить его, то она, как минимум, сексот СБУ...

          Если же серьезно, то, зная натуру Захара писать и говорить, можно утверждать нигде никогда он не воевал и тем более не стрелял в людей. Как его "пребывание на донбасском фронте", аккурат накануне всероссийского дня голосования, когда он безвылазно прожил в течение двух месяцев в донецкой гостинице.

          Да и подтверждений более ранних "заслуг" Прилепина тоже найти трудно. Может их просто не было, как не было учебы в школе милиции или командировки в Чечню во время проходившей там военной кампании?
          1. dump22
            dump22 Вчера, 23:55
            0
            можно утверждать нигде никогда он не воевал и тем более не стрелял в людей


            Ну сам он утверждал обратное. Вот в другом его интервью:
            https://novayagazeta.ru/articles/2019/08/20/81668-polnyy-golimyy-bespredel-chto-my-vytvoryali
            — А правда, что убитые приходят по ночам?
            — Нет, вообще никто не приходит. Никто не мучает. Просто я знаю, где они похоронены. Они лежат в земле, и их много.
            Просто по показателям… редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто то, что мы делали, полный голимый беспредел, что мы вытворяли.
            И меня это особенно смешит в силу наездов на меня, что я якобы фейковый полевой командир… Все эти документы всплывут однажды, однажды все прочитают эти документы, и все узнают, на каких направлениях сколько погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон, прикинь?
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 20:08
        -1
        Цитата: alystan
        Почему выбрали Прилепина?
        Чем же он им так насолил?

        Прилепин вместе с Захарченко создавал Новороссию. Почитайте его книгу: "Некоторые не попадут в ад".
  3. divan
    divan Вчера, 18:36
    +4
    пора, ох пора вводить смертную казнь для таких упырей! иначе мы погрязнем в этих диверсионных актах . , причем расследование должно быть максимально быстрым ( не чего сопли по тарелке размазывать)
    1. Normann
      Normann Вчера, 18:46
      +2
      пора вводить смертную казнь для таких упырей
      можно и далее соблюдать мораторий, только их отправлять туда где на высшую меру нет запрета.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 18:54
        +1
        Normann hi, ага то есть диверсии они осуществляют на территории России, против граждан России а судить их приводить приговор предлагаете где??? Если Донецк и Луганск то это тоже Россия а значит и законы там наши и "вышка" не приводится в исполнение, хотя и может выносится.
  4. Jovanni
    Jovanni Вчера, 18:37
    +3
    Глава СК РФ о покушении на писателя Захара Прилепина: Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами

    Ну. И дальше что? Как говорил один мой друг: "сказав А, не будь Б...
    1. ник7
      ник7 Вчера, 18:53
      +2
      Ну. И дальше что

      А что вы хотите? На то и придумали подпольную агентуру для диверсий.
      Ему и другим надо самому быть более осмотрительным, поменьше туда-сюда ездить, не устраивать публичных встречь гулянок и соблюдать конспирацию.
      1. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Вчера, 19:29
        +1
        Ну Вы правы. Многим нужно убавить публичности и активности с в своей жизни. Рагозина тоже в ресторане подловили hi
  5. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 18:41
    +3
    Справедливости ради, эти т.в.а.р.и занимаются террором с 2015 года (взрывы в крыму, ) а мы все "ого го", "вот это да", "ну ты подумай". Помните нападение на границе крыма, когда погиб в том числе старший офицер фСБ. Мы ведь так и не ответили тогда.
  6. Комментарий был удален.
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 18:45
    0
    Для того чтоб подобное прекратилось надо иметь ВОЛЮ и "ДЛИННЫЕ РУКИ" но с чем то из этого проблемы.
  8. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Вчера, 18:47
    +2
    Захар - отчаянный мужик... Ему столько раз угрожали, но он опасность игнорировал. Попытка устранить уже вторая, первый раз - собака бомбу учуяла...
    Он много сделал для России и для Донбасса, его люто ненавидят не только на Украине, но и на Западе. Они в заголовках написали, что подорвался "военный блогер". Хотя, у него ни одна книга написана, он официально автор и писатель. Но, им главное - информационно понизить его уровень... crying
  9. Vrotkompot
    Vrotkompot Вчера, 18:48
    0
    Как-то у нас выборочно предупреждают теракты. Все на кого покушались или убили были ярыми патриотами и против жидомасонской власти, которая сейчас правит в РФ. Не находите это странным? А на украинцев можно все списать...
  10. 1 z1
    1 z1 Вчера, 18:48
    +1
    Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами.

    Не прошло и месяца, преступление раскрыто.Шерлок Холмс от зависти повесился.
    Если противодиверсионная работа останется на том же уровне, украинским деверсантах перестанут платить за "вредность" и "риск" .
  11. Николай310
    Николай310 Вчера, 18:53
    0
    Но при этом террористом признаны ни ГУР и Буданов,а "испуганный патриот" Смольянинов...
  12. MaKeNa
    MaKeNa Вчера, 19:15
    +2
    Как не прискорбно это признавать, но факты вещь упрямая, внутренней контроразведки -нет. Работы по агентуре на опережение нет! А почему? А потому что ВОЙНЫ нет!!!! Есть СВО и всё. Больше года болтаемся как г...о в проруби! Как говорил один деятель " Ни мира , ни войны , а армию распустить!"
  13. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:19
    -1
    Больше года болтаемся

    Это не причина ,а следствие . Следствие многих негативных процессов, в том числе и отсутствия нормальной работы контрразведки.
  14. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Вчера, 19:26
    +3
    Подозреваемому в покушении на российского писателя уже было предъявлено обвинение в терроризме

    А вот ни хрена это не терроризм, а измена Родине в форме диверсионной деятельности! И такими, действующими по указанию вражеских спецслужб персонами, должна заниматься специальная госструктура с широчайшими полномочиями, включая арест подозреваемых в недонесении и допросы третьей степени для вскрытия всех фигурантов дела. При выявлении причастных к проведению диверсионной деятельности на территории Союзного Государства лиц или организаций, находящихся вне юрисдикции Российской Федерации и Республики Беларусь, должны быть приняты исчерпывающие меры по привлечению их к ответственности перед законом. При невозможности исполнения процессуальных норм должны быть приняты меры по полной ликвидации угрозы, исходящей от данных лиц (или организаций) не смотря на сопутствующий ущерб.
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Вчера, 19:28
      +2
      Евгению Николаевичу - скорейшего выздоровления!
  15. dump22
    dump22 Вчера, 19:47
    +1
    задержанный за подрыв автомобиля Александр Пермяков уже дал показания, в ходе которых признался, что на протяжении долгого времени выполнял заказы спецслужб Украины


    https://www.mk.ru/politics/2023/05/07/obvinyaemyy-v-podryve-mashiny-prilepina-permyakov-voeval-kak-prorossiyskiy-opolchenec-za-dnr.html
    Обвиняемый в подрыве машины Прилепина Пермяков воевал как пророссийский ополченец за ДНР

    Уроженец Донецкой области Украины, Пермяков после боев за Донбасс на стороне пророссийского ополчения переметнулся на другую сторону.
    Сторонник независимости Донбасса без единой царапины провоевал до 2015 года.
    ...он был завербован СБУ в 2018 году. Тем не менее, Александр Пермяков все это время до весны 2022 года прожил в Дружковке.
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Вчера, 19:59
      +1
      ...он был завербован СБУ в 2018 году. Тем не менее, Александр Пермяков все это время до весны 2022 года прожил в Дружковке.

      Контакты, родственники, система связи...Короче, все кто его знал и может говорить. Да и не Бастрыкину этим заниматься, а военной контрразведке с соответствующей лицензией.
  16. Million
    Million Вчера, 20:06
    +1
    А в это время Песков целовал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина....