Глава СК РФ о покушении на писателя Захара Прилепина: Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами

Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами. Могу с уверенностью сказать о том, что подготовка была весьма мощной

Он действовал не один. Он выступал в роли исполнителя. Что касается других соучастников, то сейчас мы занимаемся установлением их личностей

Глава Следственного Комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил о том, что к покушению на российского писателя Захара Прилепина были привлечены украинские спецслужбы. Об этом он рассказал во время своего выступления на площадке Петербургского международного юридического форума.Вот что он высказал по этому поводу:Отметим, что 6 мая в Борском районе Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, а также его помощник Александр Шубин. Соратник Захара скончался на месте, в то время как российский публицист был госпитализирован с тяжёлыми ранениями. Позднее его прооперировали и ввели в медикаментозный сон для того, чтобы он как можно скорее пошёл на поправку. Уже на следующий день его успешно вывели из медикаментозного сна, после чего он пришёл в сознание. Его состояние остаётся стабильным.СК России квалифицировал данный инцидент как террористический акт.Тем временем Бастрыкин сообщил о том, что задержанный за подрыв автомобиля Александр Пермяков уже дал показания, в ходе которых признался, что на протяжении долгого времени выполнял заказы спецслужб Украины. Подозреваемому в покушении на российского писателя уже было предъявлено обвинение в терроризме. Семёновский районный суд Нижегородской области поместил его под стражу сроком на 60 дней. Также, добавил председатель СК, у него имелись и сообщники, которых сейчас разыскивает следствие.Александр Бастрыкин:Более того, добавил Бастрыкин, при расследовании покушения в Подмосковье был найден тайник с боеприпасами (минами), с помощью которых и была подорвана машина Захара Прилепина.«Военное обозрение» желает Захару Прилепину скорейшего выздоровления!