Глава СК РФ о покушении на писателя Захара Прилепина: Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами

Глава Следственного Комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил о том, что к покушению на российского писателя Захара Прилепина были привлечены украинские спецслужбы. Об этом он рассказал во время своего выступления на площадке Петербургского международного юридического форума.
Вот что он высказал по этому поводу:
Эта спецоперация была спланирована украинскими спецслужбами. Могу с уверенностью сказать о том, что подготовка была весьма мощной
Отметим, что 6 мая в Борском районе Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, а также его помощник Александр Шубин. Соратник Захара скончался на месте, в то время как российский публицист был госпитализирован с тяжёлыми ранениями. Позднее его прооперировали и ввели в медикаментозный сон для того, чтобы он как можно скорее пошёл на поправку. Уже на следующий день его успешно вывели из медикаментозного сна, после чего он пришёл в сознание. Его состояние остаётся стабильным.
СК России квалифицировал данный инцидент как террористический акт.
Тем временем Бастрыкин сообщил о том, что задержанный за подрыв автомобиля Александр Пермяков уже дал показания, в ходе которых признался, что на протяжении долгого времени выполнял заказы спецслужб Украины. Подозреваемому в покушении на российского писателя уже было предъявлено обвинение в терроризме. Семёновский районный суд Нижегородской области поместил его под стражу сроком на 60 дней. Также, добавил председатель СК, у него имелись и сообщники, которых сейчас разыскивает следствие.
Александр Бастрыкин:
Он действовал не один. Он выступал в роли исполнителя. Что касается других соучастников, то сейчас мы занимаемся установлением их личностей
Более того, добавил Бастрыкин, при расследовании покушения в Подмосковье был найден тайник с боеприпасами (минами), с помощью которых и была подорвана машина Захара Прилепина.
«Военное обозрение» желает Захару Прилепину скорейшего выздоровления!