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Власти Забайкалья уточнили информацию о наградах за уничтожение западных танков

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Власти Забайкалья уточнили информацию о наградах за уничтожение западных танков

Власти Забайкалья уточнили информацию, касающуюся выплат для военнослужащих за уничтожение либо захват поставленных украинской армии странами Запада танков Leopard и Abrams.


По словам зампреда правительства региона Инны Щегловой, не имеет значения, каким образом будут переданы данные об уничтожении вражеской военной техники - этот фактор не повлияет на организацию выплат, которые будут однозначно.

За захват в зоне проведения российской спецоперации на Украине немецкого танка Leopard военнослужащим будет выплачено вознаграждение в размере 3 млн рублей, за уничтожение военной техники этого типа сумма награды составит 1 млн рублей. За захват американского танка M1 Abrams или других танков армий стран НАТО награды варьируются от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, а за уничтожение - от 100 до 500 тысяч рублей.

За период времени с декабря прошлого года украинская армия получила от стран Запада более 200 танков, а также около 300 боевых машин пехоты на общую сумму, превышающую 30 млрд долларов. Эта сумма превышает годовой бюджет армии США, заложенный на закупку новой бронированной техники.

По оценкам аналитиков, для проведения успешного контрнаступления украинскому командованию будет необходимо провести общевойсковую операцию, в ходе которой потребуется максимальная координация действий бронетехники, систем ПВО и саперных подразделений. Успех украинского контрнаступления также будет зависеть от подготовки боевиков ВСУ и от наличия разведданных.
Использованы фотографии:
Wikipedia/7th Army Training Command
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16 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 18:21
    0
    Сейчас на Бахмутском направлении эти западные танки,которыми вооружены новые бригады,как раз и участвуют в наступлении.
    Контрнаступление ВСУ уже идёт, враг заходит во фланги к ЧВК, стремясь взять реванш
    Об этом заявил Е. Пригожин:
    «По поводу контрнаступления. Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это у них успешно получается.
    Мы дальше идем в Артемовске для того, чтобы его захлопнуть. Как я уже и говорил много раз, план ВСУ в действии: мы идем захлопываем их, они захлопывают нас», — заявил Пригожин.
    «Для ВСУ важно проломить артёмовское направление, следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходом на территории РФ, а также Запорожье, после чего планируется задействовать северное и южное направления», — добавил глава ЧВК "Вагнер"

    https://t.me/RVvoenkor/44714

    Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» с боями вошли в укрепрайон «Гнездо» в Бахмуте, до западной границы бойцам осталось пройти «всего 625 метров», - Пригожин
    Они продолжают наступление, продвигаясь в западной части города.
    Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемы сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей, брались много месяцев, каждый день, проходя по десяткам или сотням метров, сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги.

    https://t.me/RVvoenkor/44717
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:28
    +4
    Три ляма за Лёпу и в разы меньше за Абрашку ,у меня есть подозрение ,что некоторые олигархи заплатят больше ,чтобы наних картошку вскапывать, а китайцы тем более.
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 18:35
      0
      Зато вполне достаточная сумма, чтоб лохлы прям из располаг рванули на рынок, продавать)
      1. Альф
        Альф Вчера, 18:48
        +8
        Цитата: Bingo
        Зато вполне достаточная сумма, чтоб лохлы прям из располаг рванули на рынок, продавать)

    2. Старый_геолог
      Старый_геолог Вчера, 18:40
      +3
      Приора дороже Абрамса. Я чего-то не понимаю, или Абрамсы такие дешевые, или Приоры у нас дорогие. Я б свой Матиз на Хаммер бы сменял.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 18:58
        +1
        Старый геолог hi, у вас есть собственная АЗС? Ибо "жрет" энтот Хаммер мама-не горюй.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 18:54
      0
      чтобы наних картошку вскапывать
      А зачем картошку "вскапывать"?
      1. Bingo
        Bingo Вчера, 19:27
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        А зачем картошку "вскапывать"?

        Чтоб укроп посадить. Головенкой вниз
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 18:33
    0
    Скоро увидим и эфективность этих "кошек" и как наши подготовились за предоставленное время.
    1. Адрей
      Адрей Вчера, 18:43
      0
      Цитата: Ропот 55
      Скоро увидим и эфективность этих "кошек" и как наши подготовились за предоставленное время.

      Уверены,что увидим (услышим, узнаем)? Что то мне подсказывает, что Коношенков будет уничтожать их сотнями. И только попробуйте не поверить ему! laughing
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 18:33
    0
    Вагнерам вроде и без этого мотивации хватает...
  5. геолог
    геолог Вчера, 18:36
    0
    200 танков плюс 300 бтр равно 500 шт. Делим 30 млрд.баксов на 500 и получаем 60 лимонов у.е. за бронеединицу. Наверное эту сумму и нужно платить за захват танков от государства, а не З млн.р. от местных чиновников.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 18:51
      +2
      Цитата: геолог
      200 танков плюс 300 бтр равно 500 шт. Делим 30 млрд.баксов на 500 и получаем 60 лимонов у.е. за бронеединицу. Наверное эту сумму и нужно платить за захват танков от государства, а не З млн.р. от местных чиновников.

      Если заплатить по 60 млн уе за бронединицу - то ВС УКраины вырежет все НАТО .Ножами...
      Чтоб больше в РФ притащить единиц бронетехники...
      За такие- то бабки....
      1. котик-русич
        котик-русич Вчера, 19:42
        0
        Цитата: свой1970
        Цитата: геолог
        200 танков плюс 300 бтр равно 500 шт. Делим 30 млрд.баксов на 500 и получаем 60 лимонов у.е. за бронеединицу. Наверное эту сумму и нужно платить за захват танков от государства, а не З млн.р. от местных чиновников.

        Если заплатить по 60 млн уе за бронединицу - то ВС УКраины вырежет все НАТО .Ножами...
        Чтоб больше в РФ притащить единиц бронетехники...
        За такие- то бабки....
        Тогда генералы НАТО сами на прямую будут сдавать бронетехнику в МО России.
        bully
  6. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:30
    -1
    Если бы с с середины 2000 рационально, с толком и чувством вкладываться в Украину , то была бы "дружба" крепче чем с Белоруссией. Причём обошлось бы это гораздо дешевле , чем затраты от СВО и убытки от санкций . О людских потерях и говорить нечего. Да и авторитет как власти, так и страны не упал бы , там где о сейчас
    1. котик-русич
      котик-русич Вчера, 21:11
      0
      Цитата: 1 z1
      Если бы с с середины 2000 рационально, с толком и чувством вкладываться в Украину , то была бы "дружба" крепче чем с Белоруссией. Причём обошлось бы это гораздо дешевле , чем затраты от СВО и убытки от санкций . О людских потерях и говорить нечего. Да и авторитет как власти, так и страны не упал бы , там где о сейчас
      Первый "Померанчивый Майдан" - Оранжевая революция произошёл с 22 ноября 2004г по 23 февраля 2005г.
      украина для России была потеряна уже тогда - Майдан 2013-14г "добивающий выстрел".
      sad
      Выход - только Победа России.
      1. Комментарий был удален.