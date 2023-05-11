Власти Забайкалья уточнили информацию о наградах за уничтожение западных танков

Власти Забайкалья уточнили информацию, касающуюся выплат для военнослужащих за уничтожение либо захват поставленных украинской армии странами Запада танков Leopard и Abrams.
По словам зампреда правительства региона Инны Щегловой, не имеет значения, каким образом будут переданы данные об уничтожении вражеской военной техники - этот фактор не повлияет на организацию выплат, которые будут однозначно.
За захват в зоне проведения российской спецоперации на Украине немецкого танка Leopard военнослужащим будет выплачено вознаграждение в размере 3 млн рублей, за уничтожение военной техники этого типа сумма награды составит 1 млн рублей. За захват американского танка M1 Abrams или других танков армий стран НАТО награды варьируются от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, а за уничтожение - от 100 до 500 тысяч рублей.
За период времени с декабря прошлого года украинская армия получила от стран Запада более 200 танков, а также около 300 боевых машин пехоты на общую сумму, превышающую 30 млрд долларов. Эта сумма превышает годовой бюджет армии США, заложенный на закупку новой бронированной техники.
По оценкам аналитиков, для проведения успешного контрнаступления украинскому командованию будет необходимо провести общевойсковую операцию, в ходе которой потребуется максимальная координация действий бронетехники, систем ПВО и саперных подразделений. Успех украинского контрнаступления также будет зависеть от подготовки боевиков ВСУ и от наличия разведданных.