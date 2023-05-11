Зампред Банка России рассказал о продолжающейся работе по возврату замороженных на Западе активов

Банк России не собирается отказываться от идеи вернуть замороженные в западных странах золотовалютные резервы страны. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, сообщает «Интерфакс».
По утверждению Гузнова, побеседовавшего с представителями прессы в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сейчас российский финансовый регулятор готовит подачу исков о возврате резервов страны. Поскольку замораживание российских денег происходило в различных юрисдикциях, будет подаваться не один, а несколько исков.
Гузнов также отметил, пишет «Интерфакс», что глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении рассказала о сложностях, возникающих при взаимодействии с представителями западных государств. Как оказалось, не столь просто работать даже с адвокатами в тех странах, где предстоит отстаивать российские резервы.
В то же время, зампред ЦБ РФ пообещал, что общественность обязательно проинформируют о том, когда начнутся процессы по разблокированию российских активов. Как только Банк России подготовит соответствующие мероприятия, он известит об этом прессу.
Напомним, что после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, только в Евросоюзе были заблокированы активы российских компаний и граждан на общую сумму в 24,1 млрд евро. По утверждению представителей ряда государств, включая и США, обсуждается возможность передачи замороженных российских резервов киевскому режиму. Как ранее заявляла министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон уже передает киевскому режиму активы физических лиц, но для передачи государственных активов пока нет правовых обоснований.
Между тем, замораживание российских активов и их передача Украине грубо нарушают не только международное право и законодательства стран, которые этим занимаются, но и сами принципы рыночной экономики и частной собственности.