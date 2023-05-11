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Зампред Банка России рассказал о продолжающейся работе по возврату замороженных на Западе активов

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Зампред Банка России рассказал о продолжающейся работе по возврату замороженных на Западе активов

Банк России не собирается отказываться от идеи вернуть замороженные в западных странах золотовалютные резервы страны. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, сообщает «Интерфакс».


По утверждению Гузнова, побеседовавшего с представителями прессы в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сейчас российский финансовый регулятор готовит подачу исков о возврате резервов страны. Поскольку замораживание российских денег происходило в различных юрисдикциях, будет подаваться не один, а несколько исков.

Гузнов также отметил, пишет «Интерфакс», что глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении рассказала о сложностях, возникающих при взаимодействии с представителями западных государств. Как оказалось, не столь просто работать даже с адвокатами в тех странах, где предстоит отстаивать российские резервы.

В то же время, зампред ЦБ РФ пообещал, что общественность обязательно проинформируют о том, когда начнутся процессы по разблокированию российских активов. Как только Банк России подготовит соответствующие мероприятия, он известит об этом прессу.

Напомним, что после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, только в Евросоюзе были заблокированы активы российских компаний и граждан на общую сумму в 24,1 млрд евро. По утверждению представителей ряда государств, включая и США, обсуждается возможность передачи замороженных российских резервов киевскому режиму. Как ранее заявляла министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон уже передает киевскому режиму активы физических лиц, но для передачи государственных активов пока нет правовых обоснований.

Между тем, замораживание российских активов и их передача Украине грубо нарушают не только международное право и законодательства стран, которые этим занимаются, но и сами принципы рыночной экономики и частной собственности.
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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 17:33
    0
    Банк России не собирается отказываться от идеи вернуть замороженные в западных странах золотовалютные резервы страны. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, сообщает «Интерфакс».


    Прийдётся тогда грабить Bank of America.Нужно только маски и стволы прикупить тем кто не собирается отказываться от идеи вернуть замороженные в западных странах золотовалютные резервы страны . Другого варианта я не вижу.
    1. кредо
      кредо Вчера, 17:43
      +9
      В ответ на западный грабёж Россия лишь взяла в управление западные активы, расположенные на территории России, либо разрешила части иностранных собственников продать с прибылью для них их активы на территории России.

      Как будет действовать Банк России мне не понятно, при том, что как известно эта контора и раньше то не была замечена в успешной защите российских активов за рубежом.

      Хочется верить в успех Банка России в зарубежных судах, но совершенно не получается.
    2. Теренин
      Теренин Вчера, 18:07
      +3
      Зампред Банка России рассказал о продолжающейся работе по возврату замороженных на Западе активов

      "Молодцы" финансовый блок, сами всем создали проблему, а теперь мужественно ее преодолевают winked
      1. кредо
        кредо Вчера, 18:18
        +3
        Цитата: Теренин
        Зампред Банка России рассказал о продолжающейся работе по возврату замороженных на Западе активов

        "Молодцы" финансовый блок, сами всем создали проблему, а теперь мужественно ее преодолевают winked

        Трезво смотря на данные потуги Банка России на память приходят известные судебные тяжбы Управделами Президента России с приснопамятной Ногой, Газпрома с разного рода импортными компаниями и России по кредиту Украине в 3 млрд. долларов.
        Изнуряющие суды, многомиллионные траты валюты на юристов и адвокатские конторы и не очевидные результаты тех немногих дел где нам удалось доказать свою правоту.
        Здесь будет тоже самое, если ещё не хуже.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 18:33
          +1
          Было дела, только по-моему
          Цитата: кредо
          Управделами Президента России
          тут не причем, это не его компетенция а Минфин России подал судебный иск против Украины в Высокий суд Лондона в целях взыскания...
    3. alystan
      alystan Вчера, 18:30
      0
      У Гузнова видимо есть несколько вариантов, потому что он от лица ЦБ судится с несколькими иностранными юрисдикциями.

      Зампред ЦБ РФ выглядит прямо таки оптимистом, не смотря на его же слова о том, что тамошние его визави ну никак не хотят нормально работать, при этом дав обещание обязательно проинформировать общественность о начавшихся процессах по разблокированию российских активов.

      1984-1985 - монтажник Горьковского института «Салют», Горький.
      1985-1990 - студент МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва.
      1990-1991 - юрисконсульт по договору Центра досуга и творчества Октябрьского района, Москва.
      1991 - руководитель юридической группы Международной ассоциации парламентариев, Москва.
      1991-1992 - помощник Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, Москва.
      1992-1994 - руководитель группы планирования, зам. заведующего отделом парламентаризма Парламентского центра Российской Федерации, Москва.

      С 1995 года трудится в ЦБ РФ.
      В настоящее время 51-летний Алексей Гузнов является директором юридического департамента ЦБ, непосредственно подчиняющегося Набиуллиной.
      С недавних пор член Совета директоров национального регулятора.

      Видать умный перец, значит можно доверять его обещаниям?
  2. vladimirvn
    vladimirvn Вчера, 17:36
    +4
    Работайте, вам за это деньги платят! Не справляетесь, уйдите в сторону?! Виноватых в этой ситуации, как минимум нужно озвучить, и обязательно привлечь к ответственности!Вспоминаем бессмертное: "У каждой ошибки, есть Имя и Фамилия!"
    И "Ошибки нужно не признавать, их нужно смывать кровью!"
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 17:37
    +4
    Свежо поверие да верится, с трудом.
  4. Легат
    Легат Вчера, 17:42
    +5
    «Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов», – отметил ЦБ на своем сайте.

    Грянул внешний кризис и резервы испарились.
    И не плохой такой посыл гражданам
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:43
    -1
    Значит будет обмен ,то что у нас заблокировано у Запада.То что у нас заблокировано,запад иногда говорит.Шелл например ни каких платежей не получал .А на западе любое слово отражается на бирже.
  6. ettore
    ettore Вчера, 17:53
    +4
    глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении рассказала о сложностях, возникающих при взаимодействии с представителями западных государств. Как оказалось, не столь просто работать даже с адвокатами в тех странах, где предстоит отстаивать российские резервы.

    Вот ведь какая неожиданность для ЦБ, тю. Об этом в мире знают все, только небожители в России не в курсе или косят под дурачков.
  7. Diger
    Diger Вчера, 17:57
    +1
    Цитата: заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов
    сейчас российский финансовый регулятор готовит подачу исков о возврате резервов страны

    recourse
    На дворе 11.05.2023
    27.02.2022
    ЕС и США решили заблокировать активы Банка России.

    =365+31+30+11=>860 дней «собираются»
    belay
    %ставка ЕЦБ и ФРС в разы меньше инфляции
    Bloomberg узнал, что ЕС не может найти большую часть российских активов

    https://www.bloomberg.com/europe
    В США ( по данным WSJ) так же не шибко с розыском.
    Ищут пожарные,
    Ищет милиция,
    Ищут фотографы
    В ~нашей столице~,
    Ищут давно,
    Но не могут найти

    Может быть верна древняя нанайская пословица?
  8. фа2998
    фа2998 Вчера, 17:58
    +5
    Цитата: vladimirvn
    Работайте, вам за это деньги платят! Не справляетесь, уйдите в сторону?!

    Ну кто уйдет?Больше года резервы России заморожены-а они еще иски готовят.И зарплаты там не детские.Никто не гонит,еще несколько лет будут готовить,потом на годы суды-а тут и карьера закончилась,пора на заслуженный отдых. laughing lol
  9. Novichek)
    Novichek) Вчера, 17:59
    +3
    Ну раз официальные лица " прокукарекали" то теперь уже даже то что ещё можно было, то и эти лазейки теперь прикроют. А уж участие Набиуллиной , уже само по себе исключает любой шанс для России хоть что то " поиметь". Как там у Булгакова: " А ты , Фагот чем занимался на пожаре? - Я ? Я помогал пожарным! - А, ну тогда можно не сомневаться что дом сгорел до тла. - Да. Так оно и было"
  10. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 18:07
    +5
    Все эти существа - прямые пособники Запада и их шестерки. На эти деньги сейчас производится и закупается вооружение против нашей армии. Эти сообщники Запада несут прямую ответственность за военные действия против наших вооружённых сил.
  11. Rom8681
    Rom8681 Вчера, 18:12
    +3
    Зампред Банка России рассказал о продолжающейся работе..
    Героя России сразу надо давать.ведь продолжают работать аки пчелы и всё на благо Родины.Их штат 49.4 тысячи человек,не успевают всё
  12. Задира
    Задира Вчера, 18:23
    +3
    В свое время страны Антанты пытались взыскать с правительства Советской России оплату царских долгов (надо сказать, что кредитов при Николае 2 набрали немеряно). Однако, представители правительства большевиков подготовились и на встречу приехали со встречными требованиями по компенсации ущерба, нанесенного Антантой прямо и косвенно в годы гражданской войны. Ллойд Джордж, ознакомившись с документами, произнес: "Так это что, мы еще вам и должны!" belay
    Как говорится, почувствуйте разницу hi
  13. штурм
    штурм Вчера, 19:09
    +2
    лава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении рассказала о сложностях, возникающих при взаимодействии с представителями западных государств. Как оказалось, не столь просто работать даже с адвокатами в тех странах, где предстоит отстаивать российские резервы.


    Так о чём она думала когда 300 с лишним млрд. долл. размещала в западных банках?
    Уже были санкции, уже были проблемы в отношениях.....

    Ситуация должна исправиться в лучшую сторону как только Россия приступит к национализации западных активов, на всю сумму замороженных средств плюс проценты.....
  14. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 19:42
    +5
    Зампред Банка похоже опух от голода.
    Денег же у него нет, все на Западе. Как жить ?
  15. Александр Х
    Александр Х Вчера, 19:51
    +2
    О работе по возврату замороженных на Западе активов
    Работают не покладая языка... Но никак не наработают...толку ноль, да и изымать прожолжают... negative