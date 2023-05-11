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Польский обозреватель рассказал о судьбе своей страны в случае поражения Украины

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Польский обозреватель рассказал о судьбе своей страны в случае поражения Украины

Среди некоторых российских военных экспертов бытует мнение, что конфликт с Западом не закончится победой ВС РФ на Украине. «Эстафету» ВСУ моментально подхватит польская армия и противостояние продолжится.


Что характерно, нечто подобное прогнозируют и в Польше. Правда «сценарии» польских экспертов выглядят весьма неутешительными для вооруженных сил их страны.

Так, обозреватель Анджей Шлензак в статье для издания Myśl Polska рассказал о судьбе своего государства в случае поражения Украины. По мнению эксперта, если Киев проиграет противостояние с Москвой, что, как он выразился, становится все более вероятным, Польша может оказаться один на один с ВС РФ.

Автор статьи считает, что США и другие союзники по НАТО не будут помогать Варшаве так, как они сейчас это делают на Украине. Причиной тому, со слов Шлензака, является вмешательство Китая с его мирными инициативами, которое превращает Пекин из регионального в глобального игрока.

В свою очередь, такая тенденция делает неизбежным столкновение США и Поднебесной. В итоге, если это произойдет, то НАТО, которая, естественно, встанет на сторону американцев, будет не до Польши. Следовательно, в случае поражения Украины, Варшаве придется воевать с Москвой один на один.

Стоит добавить, что эксперт в своих рассуждениях «скромно» умолчал о причинах, из-за которых Польша будет воевать с Россией. Ведь ни для кого не секрет, что после поражения Украины, Варшава планировала «присвоить» часть ее территорий. Правда делать это польские власти собирались под «надежной защитой» партнеров по НАТО, а не в одиночку.
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:51
    +3
    Могу сказать только одно,довольно интересное мнение польского аналитика.Пусть спускается в подвал своих родителей и ищет два знамени.
    1. кредо
      кредо Вчера, 18:02
      +7
      Украина бы до сих пор была в границах до 2014 года, если бы триумвират из немцев, французов и, вот же какая неожиданность, поляков в своё время не обманули действующего президента Украины Януковича и не возвели на его место украинских нацистов.

      Так что для освежения в памяти этого польского журналиста и всех тех кто в Польше скулит о неминуемой войне с Россией нам следует ещё и ещё раз напоминать этим спесивым недоумкам, что войну на Украине организовали именно они ещё в 2013-2014 годах и её окончание пока в пороховом тумане.

      Сами звали к себе беду а теперь заныли.
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 18:18
        +1
        Мне одному показалось что они немного бредят? Или вступление польши в конфликт уже факт?! Игра в бедного и несчастного в одного против большого медведя. Понятно что поляков для этого и готовили все это время но все же.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 18:48
          0
          вмешательство Китая с его мирными инициативами, которое превращает Пекин из регионального в глобального игрока

          Протрезвел, что-ли?
          Китай уж 30 лет как глобальный игрок
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Вчера, 18:14
      -4
      А мне кажется, что с зерновыми сделками и анонсированным сегодня новым этапом приватизации в России, Польше вообще не стоит сильно волноваться... С такими инновационными подходами, к моему большому сожалению, Россия вряд ли сможет победить даже Украину.
    3. Bingo
      Bingo Вчера, 18:15
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Пусть спускается в подвал своих родителей и ищет два знамени.

      Им не надо у них самый практичный флаг. Оторвал верхнюю полосу - и машешь, что сдаешься... А с нижней потом встречаешь победителей
    4. леонидыч
      леонидыч Вчера, 18:51
      -2
      А кто сказал что украина проиграет. Создаётся такое ощущение что будет Минск 3 или Стамбул 1. Ситуация на фронте очень интересная и тяжёлая.
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 17:53
    +2
    Für Russland ist es unvermeidlich, die "Sonderoperation" bis zur
    Ukrainischen Westgrenze zu Polen zu vollziehen, sonst rückt die
    Nato-Grenze durch die derzeit noch ukrainischen Gebiete die sich
    Polen gerne einverleiben möchte noch näher an Russland heran,
    als sie es durch die kranke Metamorphose der US- Ukraine-Nazis
    wurde...!!! Es gibt hierzu einfach keine Alternative!!

    Und was den sogenannten "Friedensplan" der Chinesen angeht,
    so ist er auch vor diesem Hintergrund nicht das Papier Wert, auf
    dem er geschrieben wurde; die Chinesen denken nur an sich und
    ihre eigenen, wirtschaftlichen Interessen, das ist verständlich, aber
    für Russland einfach unannehmbar...!!!
    1. роман66
      роман66 Вчера, 18:15
      0
      Только по-русски
      Можно и коротко
      Или ещё короче
    2. Хорон
      Хорон Вчера, 18:26
      -1
      Сказанное вами имеет конечно логику, но есть факторы которые не дадут этого сделать. Первый фактор это не готовность России к сво, и уж тем более к войне более глобального масштаба. Второе - неспособность российской элиты к принятию серьёзных решений и главное к реальной ответственности. Третье - усталость которая имеет свойство накапливаться. И четвёртым фактором является экономическая и производственная зависимость от того же Китая.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 18:01
    0
    А где выводы о судьбе Польши? Или остаться один на один с Россией это и есть предполагаемая судьба?
  4. Bingo
    Bingo Вчера, 18:05
    +1
    У них там сосалистическая эстафета, похоже... Передача грабель от щени вмерлой щене сгинелой... Теперь их очередь скакать
  5. Хорон
    Хорон Вчера, 18:14
    0
    Что характерно, нечто подобное прогнозируют и в Польше. Правда «сценарии» польских экспертов выглядят весьма неутешительными для вооруженных сил их страны.

    Это означает что он требует увеличить армию и дать ей больше оружия и денег. Пессимистичный вывод сделан только для побуждения к нужным выводам.
    эксперт в своих рассуждениях «скромно» умолчал о причинах, из-за которых Польша будет воевать с Россией. Ведь ни для кого не секрет, что после поражения Украины, Варшава планировала «присвоить» часть ее территорий.

    Чушь. Предложи польша сейчас втихаря раздел украины и наши с радостью согласятся.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Вчера, 18:36
      -1
      хорон\ Они собирались с зелей выкатить такое решение но Кремль внезапно подтянул на сцену этого конфликта гиганта,не только по населению и экономике но и в дипломатии-КНР и вашингтонский обком ради того чтобы КНР вдруг не стал дипломатической фигурой планетного масштаба тормознул своих вассалов(хотя лучше подходит определение-марионеток!)
  6. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 18:14
    0
    Конечно денацификация на 404 не остановится это всем понятно.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Вчера, 18:24
      -2
      Судя по состоянию окраинской ж\д и мостов на Днепре,всякое может у Кремля плитическое настроение(наших скоробогачей обкусывают на западе все кому ни лень-а некоторые из них двери в кремлёвские кабинеты пинком ноги открывают)-они же мастера принимать"трудные решения".
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 18:22
    0
    Вопрос полякам.
    Поляки, что вам современная Россия плохого за 30 лет сделала?
    По пунктам пожалуйста.
    Сдается мне, что ничего. Ни одного вопроса к современной России быть не может.
    Даже ту березу еще при СССР сажали.
    А они вот воевать собрались. Типа Россия плохая и просто обязана напасть на беззащитную Польшу. fool
    1. Miłosław Majstruk
      Miłosław Majstruk Вчера, 18:44
      +2
      Dear friend. Dear brothers and sisters.

      I know, that Rossia did nothing. And some (let say 1/4) people in Poland know that too.

      Rossia did nothing. But propaganda based on historic anger did the job.
      And to be honest - it's not a foult of Polish people. Media are in hands of government and western corporations. They are to blame for.
      And doesn't matter, what political option is ruling - all do the same, beacouse all are the same Western puppets like Zelenski.
      Especially since 2014 there is very hard pressing war propaganda in Poland. Take a look, what such a propaganda have done to Ukrainian people. So, please, do not blame Polish people - ordinary people are in the same situation as Ukrainians.

      Fortunatly, more and more people are waking up and do not want to support Ukraina, and do not want any war with Russia. Will be it enough to stop the war? We'll see. But I'm sure, there will be not independent Polish decision - orders will come from Washington, we, Polish citizens, will be forced to obey them.