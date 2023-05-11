Польский обозреватель рассказал о судьбе своей страны в случае поражения Украины

Среди некоторых российских военных экспертов бытует мнение, что конфликт с Западом не закончится победой ВС РФ на Украине. «Эстафету» ВСУ моментально подхватит польская армия и противостояние продолжится.Что характерно, нечто подобное прогнозируют и в Польше. Правда «сценарии» польских экспертов выглядят весьма неутешительными для вооруженных сил их страны.Так, обозреватель Анджей Шлензак в статье для издания Myśl Polska рассказал о судьбе своего государства в случае поражения Украины. По мнению эксперта, если Киев проиграет противостояние с Москвой, что, как он выразился, становится все более вероятным, Польша может оказаться один на один с ВС РФ.Автор статьи считает, что США и другие союзники по НАТО не будут помогать Варшаве так, как они сейчас это делают на Украине. Причиной тому, со слов Шлензака, является вмешательство Китая с его мирными инициативами, которое превращает Пекин из регионального в глобального игрока.В свою очередь, такая тенденция делает неизбежным столкновение США и Поднебесной. В итоге, если это произойдет, то НАТО, которая, естественно, встанет на сторону американцев, будет не до Польши. Следовательно, в случае поражения Украины, Варшаве придется воевать с Москвой один на один.Стоит добавить, что эксперт в своих рассуждениях «скромно» умолчал о причинах, из-за которых Польша будет воевать с Россией. Ведь ни для кого не секрет, что после поражения Украины, Варшава планировала «присвоить» часть ее территорий. Правда делать это польские власти собирались под «надежной защитой» партнеров по НАТО, а не в одиночку.