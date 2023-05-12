Издание Politico пыталось разобраться, чем нравится и не нравится Эрдоган Евросоюзу

Во время своего 20-летнего правления президент Турции заключал в тюрьмы журналистов и деятелей оппозиции, жестоко расправлялся с протестующими и безуспешно управлял экономикой.

Для многих европейских политиков Эрдоган был полезным политическим фоном, позволяющим ЕС на законных основаниях исключить любые серьезные переговоры с Анкарой о членстве. Его все более неприемлемое поведение, когда он заключал в тюрьму политических оппонентов и выступал против норм верховенства права, дало ЕС политическое прикрытие, чтобы избежать этой проблемы.

Именно авторитарный поворот Эрдогана прозвучал похоронным звоном для перспектив членства страны.