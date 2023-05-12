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Издание Politico пыталось разобраться, чем нравится и не нравится Эрдоган Евросоюзу

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Издание Politico пыталось разобраться, чем нравится и не нравится Эрдоган Евросоюзу

В преддверии президентских выборы в Турции, где два основных кандидата - Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу идут с практически одинаковым рейтингом, европейское издание Politico разместило статью о сложившихся «отношениях» Эрдогана и Евросоюза.


По мнению автора статьи Сьюзанн Линч, у западных лидеров много причин не любить Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время своего 20-летнего правления президент Турции заключал в тюрьмы журналистов и деятелей оппозиции, жестоко расправлялся с протестующими и безуспешно управлял экономикой.

Как сообщает статья в Politico, на внешнеполитическом фронте лидер Турции сблизился с Россией, начал вторжение в Сирию и воспользовался своим правом вето в НАТО, чтобы заблокировать вступление Швеции, как утверждается, в критический момент для альянса.

При этом, по мнению автора статьи, есть как минимум одна причина, по которой лидеры ЕС, в частности, могут скучать по Эрдогану, если он проиграет своему сопернику Кемалю Кылычдароглу. Присутствие Эрдогана у власти, особенно с учетом того, что в последние годы он становится все более авторитарным, позволило ЕС обойти вопрос о том, должна ли Турция вступить в его ряды.

Для многих европейских политиков Эрдоган был полезным политическим фоном, позволяющим ЕС на законных основаниях исключить любые серьезные переговоры с Анкарой о членстве. Его все более неприемлемое поведение, когда он заключал в тюрьму политических оппонентов и выступал против норм верховенства права, дало ЕС политическое прикрытие, чтобы избежать этой проблемы.

- пишет Сьюзанн Линч в своей статье, которая больше похожа на антипиар Эрдогана.

Именно авторитарный поворот Эрдогана прозвучал похоронным звоном для перспектив членства страны.

Выборы, которые когда-то считались проигрышными для Эрдогана, стали одним из самых больших испытаний в его политической карьере: опросы показывают, что он идет, что называется, практически ноздря в ноздрю с оппозицией, возглавляемой Кылычдароглу.

Смена правительства, как считает автор статьи издания Politico, вдохнет свежий воздух в партнерство между Турцией и Западом. Кылычдароглу заявил, что хочет возобновить процесс вступления в ЕС и обяжет Турцию выполнять решения Европейского суда по правам человека, что является еще одним отступлением от политики Эрдогана.

История отношений между ЕС и Турцией насчитывает более 60 лет. В 1959 году Турция подала заявку на ассоциацию с Европейским экономическим сообществом, предшественником ЕС, что привело к подписанию соглашения в 1963 году. В 1987 году Турция подала заявку на вступление в ЕС. Однако, в силу ряда причин, этого расширения ЕС до сих пор так и не состоялось.

Сейчас западные медиа активно делают реверансы в сторону оппонента Эрдогана, считая его более прозападным.
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8 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:16
    +1
    Спросите у Греции как "хорошо в ЕС"...
    прозвучал похоронным звоном для перспектив членства страны.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:47
      0
      Евросоюз быстрее на части развалится, чем примет Турцию в свои члены. Не у всех стран есть право на членство. В самом Евросоюзе некоторые членищи гораздо членнее других членов и члеников. wassat
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 08:56
        0
        Они мечтают из Турции сделать вторую Украину или как минимум вторую Польшу. С русофобией и агрессией по отношению к нам. Эрдоган мешает им. Вот и все.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +1
    у западных лидеров много причин не любить Реджепа Тайипа Эрдогана.
    "Светлоликие, цивилизованные и самые демократичные" не могут терпеть тех кто живет и руководит страной не по указке, а исходя из интересов страны. И конечно европейских чиновников не столько волнуют посаженные в тюрьмы, как экономическое сближение Турции с Россией и личные отношения Эрдогана и Путина. Здесь Брюссель начинает корежить по полной.
    Кылычдароглу заявил, что хочет возобновить процесс вступления в ЕС
    Чего не пообещаешь перед выборами отлично понимая, что для ЕС Турция чужая хоть и член НАТО.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:25
    0
    ну... Эрдоган двоякий и мнение по нему соответственно двоякое..... yes
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:35
    0
    Это по американскому рейтингу они идут нога в ногу.А по турецкому ,ставки на победу Эрдогана уже не принимаются . laughing
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:45
    0
    В первую очередь он не нравится ЕС отстутствием голубизны
  6. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 09:00
    0
    Турция нужна западу только в военном аспекте- из-зи пролива в чёрное море для противостояния нам. Только благодаря этому они с ней так цацкаются! Не будь этого, Турцию ждала бы судьба Ирана, Ирака....