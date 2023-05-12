Издание Politico пыталось разобраться, чем нравится и не нравится Эрдоган Евросоюзу

В преддверии президентских выборы в Турции, где два основных кандидата - Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу идут с практически одинаковым рейтингом, европейское издание Politico разместило статью о сложившихся «отношениях» Эрдогана и Евросоюза.
По мнению автора статьи Сьюзанн Линч, у западных лидеров много причин не любить Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во время своего 20-летнего правления президент Турции заключал в тюрьмы журналистов и деятелей оппозиции, жестоко расправлялся с протестующими и безуспешно управлял экономикой.
Как сообщает статья в Politico, на внешнеполитическом фронте лидер Турции сблизился с Россией, начал вторжение в Сирию и воспользовался своим правом вето в НАТО, чтобы заблокировать вступление Швеции, как утверждается, в критический момент для альянса.
При этом, по мнению автора статьи, есть как минимум одна причина, по которой лидеры ЕС, в частности, могут скучать по Эрдогану, если он проиграет своему сопернику Кемалю Кылычдароглу. Присутствие Эрдогана у власти, особенно с учетом того, что в последние годы он становится все более авторитарным, позволило ЕС обойти вопрос о том, должна ли Турция вступить в его ряды.
Для многих европейских политиков Эрдоган был полезным политическим фоном, позволяющим ЕС на законных основаниях исключить любые серьезные переговоры с Анкарой о членстве. Его все более неприемлемое поведение, когда он заключал в тюрьму политических оппонентов и выступал против норм верховенства права, дало ЕС политическое прикрытие, чтобы избежать этой проблемы.
- пишет Сьюзанн Линч в своей статье, которая больше похожа на антипиар Эрдогана.
Именно авторитарный поворот Эрдогана прозвучал похоронным звоном для перспектив членства страны.
Выборы, которые когда-то считались проигрышными для Эрдогана, стали одним из самых больших испытаний в его политической карьере: опросы показывают, что он идет, что называется, практически ноздря в ноздрю с оппозицией, возглавляемой Кылычдароглу.
Смена правительства, как считает автор статьи издания Politico, вдохнет свежий воздух в партнерство между Турцией и Западом. Кылычдароглу заявил, что хочет возобновить процесс вступления в ЕС и обяжет Турцию выполнять решения Европейского суда по правам человека, что является еще одним отступлением от политики Эрдогана.
История отношений между ЕС и Турцией насчитывает более 60 лет. В 1959 году Турция подала заявку на ассоциацию с Европейским экономическим сообществом, предшественником ЕС, что привело к подписанию соглашения в 1963 году. В 1987 году Турция подала заявку на вступление в ЕС. Однако, в силу ряда причин, этого расширения ЕС до сих пор так и не состоялось.
Сейчас западные медиа активно делают реверансы в сторону оппонента Эрдогана, считая его более прозападным.