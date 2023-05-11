В Луганске был вынесен приговор украинскому военному, обстреливавшему частный сектор города Рубежное

Верховный суд ЛНР вынес приговор украинскому военному, нанёсшему увечья мирному жителю. Речь идёт о стрелке 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ младшем сержанте Михаиле Гавляке, который выстрелом из гранатомёта покалечил гражданского.
Судом установлено, что 29 апреля 2022 года гражданин Украины Михаил Гавляк получил приказ об обстреле жилых домов с целью запугивания и уничтожения мирных граждан, а также дестабилизации деятельности органов власти. Именно он во время передвижения в составе группы военнослужащих по ул. Украинской в г. Рубежное Луганской Народной Республики прицелился в один из жилых домов, произведя в него выстрел осколочной гранатой ОГ-7В из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7В)
– сообщили ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.
В результате граната попала в кирпичный столб забора.
Находившийся в тот момент на своём приусадебном участке 52-летний местный житель получил ранение металлическим осколком в правый глаз, в результате чего был частично лишён зрения.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, являющегося представителем военной прокуратуры Объединённой группировки войск, который запросил для обвиняемого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Украинский военнослужащий был признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105, а также части 1 статьи 356 УК РФ. В итоге он получил 15 лет лишения свободы и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.