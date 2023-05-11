В Луганске был вынесен приговор украинскому военному, обстреливавшему частный сектор города Рубежное

Судом установлено, что 29 апреля 2022 года гражданин Украины Михаил Гавляк получил приказ об обстреле жилых домов с целью запугивания и уничтожения мирных граждан, а также дестабилизации деятельности органов власти. Именно он во время передвижения в составе группы военнослужащих по ул. Украинской в г. Рубежное Луганской Народной Республики прицелился в один из жилых домов, произведя в него выстрел осколочной гранатой ОГ-7В из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7В)

Верховный суд ЛНР вынес приговор украинскому военному, нанёсшему увечья мирному жителю. Речь идёт о стрелке 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ младшем сержанте Михаиле Гавляке, который выстрелом из гранатомёта покалечил гражданского.– сообщили ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.В результате граната попала в кирпичный столб забора.Находившийся в тот момент на своём приусадебном участке 52-летний местный житель получил ранение металлическим осколком в правый глаз, в результате чего был частично лишён зрения.Суд согласился с позицией государственного обвинителя, являющегося представителем военной прокуратуры Объединённой группировки войск, который запросил для обвиняемого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Украинский военнослужащий был признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105, а также части 1 статьи 356 УК РФ. В итоге он получил 15 лет лишения свободы и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.