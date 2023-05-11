Военное обозрение
Войти Регистрация

В Луганске был вынесен приговор украинскому военному, обстреливавшему частный сектор города Рубежное

14
В Луганске был вынесен приговор украинскому военному, обстреливавшему частный сектор города Рубежное

Верховный суд ЛНР вынес приговор украинскому военному, нанёсшему увечья мирному жителю. Речь идёт о стрелке 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ младшем сержанте Михаиле Гавляке, который выстрелом из гранатомёта покалечил гражданского.


Судом установлено, что 29 апреля 2022 года гражданин Украины Михаил Гавляк получил приказ об обстреле жилых домов с целью запугивания и уничтожения мирных граждан, а также дестабилизации деятельности органов власти. Именно он во время передвижения в составе группы военнослужащих по ул. Украинской в г. Рубежное Луганской Народной Республики прицелился в один из жилых домов, произведя в него выстрел осколочной гранатой ОГ-7В из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7В)

– сообщили ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

В результате граната попала в кирпичный столб забора.

Находившийся в тот момент на своём приусадебном участке 52-летний местный житель получил ранение металлическим осколком в правый глаз, в результате чего был частично лишён зрения.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, являющегося представителем военной прокуратуры Объединённой группировки войск, который запросил для обвиняемого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Украинский военнослужащий был признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105, а также части 1 статьи 356 УК РФ. В итоге он получил 15 лет лишения свободы и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач
    Бородач Вчера, 18:30
    +6
    Что-то маловато 15 лет за такое преступление. am
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 18:57
      +3
      15 строгача не так уж и мало, тут главное чтоб эти гады не под какие амнистии и обмены не попадали а сидели от и до. А там еде за какие провинности накинуть можно,мож еще что на него и иже с ним всплывет.
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 19:05
        +7
        Цитата: evgen1221
        тут главное чтоб эти гады не под какие амнистии

        Да, хватит в нашей истории одного Хрущева.
        1. роман66
          роман66 Вчера, 19:10
          0
          Приговорить бы его к обстрелу из точнот такого же гранатомета
        2. Ильнур
          Ильнур Вчера, 20:05
          +2
          хватит в нашей истории одного Хрущева.

          Хватит, то хватит, но такое и в современной истории имеет место быть, как Стамбульские «договорняки» наших кремлевских евреев с их киевскими соплеменниками, в результате которого отявленные укронацисты из "Азова" поехали отдыхать на турецуюкие курорты...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 19:32
      0
      Цитата: Бородач
      Что-то маловато 15 лет за такое преступление.

      Выбить глаз и отрубить правую руку...
    3. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 20:03
      0
      Только за то что в всу лет 10 надо сразу строгача.
  2. divan
    divan Вчера, 18:31
    +2
    хорошее начало! главное что бы не так быстро закончилось!
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 18:33
    0
    Желательно действовать согласно Ветхому Завету - вдобавок ещё "глаз за глаз", но у нас светское государство.
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Вчера, 18:40
      0
      Цитата: Авиатор_
      Желательно действовать согласно Ветхому Завету - вдобавок ещё "глаз за глаз", но у нас светское государство.

      Желательно действовать по мусульманским законам - законам кровной мести!
  4. Фёдор М
    Фёдор М Вчера, 18:35
    +2
    Он военный преступник!!! Расстрел... А лучше на поля пустить, пускай разминирует
  5. Cartograf
    Cartograf Вчера, 18:39
    +1
    Опять отпустят,как и приговорённых к смертной казни наёмников, пустой трёп,который порядком надоел
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 19:26
    0
    Вешать надо, а то что это 15 лет, через год обмен...
  7. Румaтa
    Румaтa Вчера, 21:15
    -1
    выстрелом из гранатомёта покалечил гражданского.

    Чепуха. Через месяц обменяют.