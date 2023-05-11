Источник в Минобороны России опроверг возможность поражения ЗРК Patriot ВСУ российской ракеты «Кинжал»

Зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства, который ранее был передан силам противовоздушной обороны киевского режима, не мог поразить российскую ракету «Кинжал», так как это не позволяют сделать его характеристики. Такую информацию озвучил РИА Новости высокопоставленный источник в Министерстве обороны Российской Федерации.
Ранее пресс-служба американского военного ведомства заявила, что украинским военным с помощью ЗРК Patriot якобы удалось сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал». До этого с таким заявлением выступали и представители командования воздушных сил ВСУ.
Дело в том, что скорость полета ракеты "Кинжал" превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot
- сообщил РИА Новости собеседник из Минобороны.
По утверждению высокопоставленного военного, ракета «Кинжал», приближаясь к цели, совершает специальный противоракетный маневр и заходит на цель почти вертикально. Эта особенность не позволяет зенитным ракетным комплексам, в том числе и Patriot, поразить ракету на подлете к цели. Заявления американских и украинских военных о том, что гиперзвуковая ракета была сбита поставленным США ЗРК являются вбросом, дезинформацией.
Понятно, что США выгодно распространять подобные заявления, так как это не только бросает тень на военную мощь и возможности Российской Федерации, но и является своеобразной рекламой американской военной промышленности. Поэтому в Пентагоне охотно подхватили вброс командования воздушных сил ВСУ, но от этого мечты все равно не воплотятся в реальность и ЗРК Patriot сбивать гиперзвуковые ракеты не смогут.