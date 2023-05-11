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Источник в Минобороны России опроверг возможность поражения ЗРК Patriot ВСУ российской ракеты «Кинжал»

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Источник в Минобороны России опроверг возможность поражения ЗРК Patriot ВСУ российской ракеты «Кинжал»

Зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства, который ранее был передан силам противовоздушной обороны киевского режима, не мог поразить российскую ракету «Кинжал», так как это не позволяют сделать его характеристики. Такую информацию озвучил РИА Новости высокопоставленный источник в Министерстве обороны Российской Федерации.


Ранее пресс-служба американского военного ведомства заявила, что украинским военным с помощью ЗРК Patriot якобы удалось сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал». До этого с таким заявлением выступали и представители командования воздушных сил ВСУ.

Дело в том, что скорость полета ракеты "Кинжал" превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot

- сообщил РИА Новости собеседник из Минобороны.

По утверждению высокопоставленного военного, ракета «Кинжал», приближаясь к цели, совершает специальный противоракетный маневр и заходит на цель почти вертикально. Эта особенность не позволяет зенитным ракетным комплексам, в том числе и Patriot, поразить ракету на подлете к цели. Заявления американских и украинских военных о том, что гиперзвуковая ракета была сбита поставленным США ЗРК являются вбросом, дезинформацией.

Понятно, что США выгодно распространять подобные заявления, так как это не только бросает тень на военную мощь и возможности Российской Федерации, но и является своеобразной рекламой американской военной промышленности. Поэтому в Пентагоне охотно подхватили вброс командования воздушных сил ВСУ, но от этого мечты все равно не воплотятся в реальность и ЗРК Patriot сбивать гиперзвуковые ракеты не смогут.
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40 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Вчера, 17:50
    +12
    Кличко сказал сбили - значит сбили. Скаженных нельзя нервировать, рецидив наступит.
    1. ААК
      ААК Вчера, 17:55
      -6
      Так тут всё просто - если в намеченную цель попали, то значит не сбили, а если в цель или рядом не попали, то...
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 17:58
        -1
        надо влупить конкретно по Куеву,десятком "кинжалов",назначить время и цели- пусть сбивают.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Вчера, 18:00
        +1
        Конечно, Петриот сбил Кинжал! Кинжал же в него попал.
      3. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Вчера, 18:05
        +8
        если в намеченную цель попали, то значит не сбили, а если в цель или рядом не попали, то...
        С закрытыми глазами пишете? laughing
      4. Хорон
        Хорон Вчера, 18:36
        -1
        а если в цель или рядом не попали, то...

        Произошёл технический сбой. tongue
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:02
      0
      Цитата: Nexcom
      Кличко сказал сбили - значит сбили. Скаженных нельзя нервировать, рецидив наступит.

      Я бы не был так категоричен. На встречном курсе могли попасть, поскольку тут важнее маневренность и точность наведения, чем скорость.
      Теория вероятности такое вполне допускает, даже если это произошло случайно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:53
    -4
    Мне уже только интересен срач между двумя нашими сайтами.И весьма популярными ,я за ФБ.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 17:56
      +2
      о каких сайтах идет разговор?
      p.s. нормальный размер у моего комментария, и вообще не всегда размер имеет значение
  3. Русфанер
    Русфанер Вчера, 17:54
    +1
    Так долбаните по Патриоту Кинжалом и проверите оба сразу!
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 17:55
    -1
    только вот почему то шумеры не показывают этот сбитый кинжал
    1. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Вчера, 18:02
      +3
      Показывают, Кличко позировал, только на Кинжал не похоже. Хотя некоторые эксперты говорят что похоже.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Вчера, 20:17
        +1
        А третьи эксперты говорят, что там выделится столько кинетической энергии, что любое изделие разнесёт в пыль. По логике, в этом случае чего-то хорошо идентифицируемого для фото не будет.
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Вчера, 17:56
    -6
    Сбил не сбил господи какая разница. Лучше бы фланги держали в Бахмуте а не сдавали при первой же атаке
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 17:56
      -1
      Цитата: Lemur2023
      Лучше бы фланги держали в Бахмуте а не сдавали при первой же атаке

      покажите как это делается
      1. Lemur2023
        Lemur2023 Вчера, 17:58
        -5
        Спосите у комадиров Вагнера как это только им из всей групировки удается продвигаться в перед
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 18:00
          +5
          еще раз, если ВЫ НЕ НА ПЕРЕДОВОЙ, то не надо рассказывать КАК ДЕРЖАТЬ ФЛАНГИ
          умеете и знаете?!!!
          идите и покажите как
  6. Fachmann
    Fachmann Вчера, 17:57
    +5
    По-моему, за эти пару дней уже самые ленивые и "упоротые" убедились, что это бред. А в Германии, где я живу, "Bild" и ему подобные, продолжают морочить голову людям об "успехах" доблестных ПВО ВСУ, основанных на НАТО-вской технике. Тфу, противно!
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 17:57
    +1
    Die Überschrift zu diesem Artikel ist völlig irreführend...!!
  8. 1 z1
    1 z1 Вчера, 17:58
    -1
    Сбили. Нет не сбили. Нет сбили. Нет не сбили.А вот не подеретесь
  9. Комментарий был удален.
  10. Удав КАА
    Удав КАА Вчера, 18:09
    +6
    Подобная инфа уже вывешивалась на параллельном сайте. И вот что я написал по этому поводу:

    Удав КАА (Александр) Сегодня, 15:40

    Как говорил персонаж Яковлева в к/ф "Иван Васильевич меняет профессию" : -- "Смутные сомнения терзают меня..." И вот почему:
    1. максимальная скорость поражаемой ЗРС "Патриот" цели -- 2200м/с;
    скорость АБР 9-А-7660 (на высоте 20 км) = 4080 м/с (!), т.е. в 2 раза выше технического предела американской ЗРС.
    2. новейший ЗРК «Patriot» PAC-3 (на вооружение Армии США с 2001 года) имеет следующие ТТХ:
    - вероятность поражения самолёта — 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,6-0,8 одной ракетой в отсутствие помех. Максимальная скорость цели — 1600 м/c. Высота поражения баллистических целей — до 15 км. Используя ЗУР MIM-104C/D/E — для перехвата баллистических целей -- имеет Д стрельбы мин = 3 км, макс. (по баллистической цели) = 20 км. При этом комплекс должен получать ЦУ с ИСЗ (КА) системы ПРО ТВД. А она в/на Украина уже развернута?
    3. Янки не могли поразить иранские Скады (на основе Р-17), а тут вдруг изловчились и завалили новейшую АБР, которая к тому же маневрирует на траектории... (Сказки бабушки Арины!)
    4. Но если все-таки "перехват" с подачи свидомитов был, то приведенные на видео ГЧ и остатки изделия явно не от Кинжала. ГЕОМЕТРИЯ головной части -- не та! И это видно невооруженным взглядом.
    АГА.
    1. Diger
      Diger Вчера, 20:33
      -2
      1. Ни где точных данных нет.
      Дают только 5М зур, после выработки рдтт.
      АБР 9-А-7660
      не является баллистической и уж точно не подходит к цели на такой скорости .
      2. Не должен получать с исз. Это в прошлом иракской войны
      Рлс и кп позволяют выдать боевую задачу на бОльшие скорости целей
      3. Поражали. И много.
      ( и да у Р-17 действительно скорость больше чем 1600 м/с, она почти до «космоса» долетает.
      4. Это как бы да. «Отработанных» кинжалов ни кто не видал ( фото), кроме мо.
  11. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:16
    +3
    Источник в Минобороны России опроверг возможность поражения ЗРК Patriot ВСУ российской ракеты «Кинжал»
    . Спорить смысла нет, загнать пару ракет им прям в... куда надо и всех делов.
  12. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 18:17
    +1
    Цитата: Nexcom
    Кличко сказал сбили - значит сбили. Скаженных нельзя нервировать, рецидив наступит.


    1. Яро Полк
      Яро Полк Вчера, 18:20
      -1
      *если бы это был Кинжал..их дружки из Матрасии..уже бы изъяли этот неповрежденный *кинжал*..для изучения...под микроскопом..Виталька дурдочок.
  13. Normann
    Normann Вчера, 18:17
    -1
    Гиперзвуковое оружие ВС РФ - это миф, его легко уничтожают натовские противоракетные комплексы - покупайте все у нас. Я сильно сомневаюсь что даже у РФ, признанного лидера по созданию систем ПВО-ПРО, есть возможность их сбить, но пэтриоты надо брать.
    1. Brain_
      Brain_ Вчера, 18:31
      -1
      С-400 и С-500 с определёнными ракетами могут.
      Но думаю, что даже у них всё будет не так гладко при перехвате гиперзвукового оружия.
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Вчера, 18:36
      -2
      У стратегической ПРО ракеты со спец. БЧ. Точность до миллиметра не нужна. Так что РФ собьет.
      А вот с китайскими дронами с Али, запущенными из фургончика, тут посложнее. По ним из А-135 стрелять не станешь.
      1. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 20:27
        -1
        Про спец бч устаревшая информация, сегодня по другому все
  14. Vladgar
    Vladgar Вчера, 18:33
    +2
    Длина ракеты ,,Кинжал,, - 7,2 метра и диаметр корпуса 1,2 метра. Вес БЧ 500 кг. Посмотрите что демонстрирует В.Кличко.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Вчера, 19:01
      +1
      Цитата: Vladgar
      Длина ракеты ,,Кинжал,, - 7,2 метра и диаметр корпуса 1,2 метра. Вес БЧ 500 кг. Посмотрите что демонстрирует В.Кличко.

      Вы просто недооцениваете размеры Кличко. wink
    2. solar
      solar Вчера, 19:16
      -3
      Заявляется, что Кличко демонстрирует проникающую БЧ часть Кинжала высотой по виду чуть более полтора метра. Судя по толщине стенки- там есть повреждение- очень тяжелая, может, кил 500 и есть.

      Чертеж взял на одном израильском сайте.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 00:09
        0
        Цитата: solar
        Чертеж взял на одном израильском сайте.

        Головотяпство везде. Одни не уберегли секретный чертеж, другие не уберегли добытую развединформацию. Сталина на них всех нет. laughing
        Хотя мне кажется, это схема Искандера, 2 метра диаметр? Кинжал явно потоньше будет.
  15. solar
    solar Вчера, 19:07
    -4
    А что тогда на фотографиях? Заявляют, что это проникающая БЧ Кинджала. Если это не оно, то что тогда?
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 19:58
      -1
      Цитата: solar
      Заявляют, что это проникающая БЧ Кинджала. Если это не оно, то что тогда?

      Это оно и есть. Только русская ракета называется Кинжал, а "Кинджал" - это изобретение хоxлоботов. Его они и показывают yes

      Цитата: Стругацкие
      Кинжал старинный, в ножнах. Кинжал утерян, ножны не от него
      1. solar
        solar Вчера, 23:03
        -1
        проникающую БЧ часть Кинжала

        Читаем плохо? Или очередной любитель делать глубокие выводы из опечатки?
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 23:12
          0
          Цитата: solar
          Читаем плохо?

          Читаем хорошо. Ваши комментарии в том числе, выводы делаем. Правильные. yes
  16. Nightwalker
    Nightwalker Вчера, 20:08
    0
    Цитата: ААК
    Так тут всё просто - если в намеченную цель попали, то значит не сбили, а если в цель или рядом не попали, то...

    Кличко на ВО?
  17. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 20:34
    -1
    Логика здесь простая- сколько правды сказали и подтвердили носители больших погон и их друзья тв эксперты? Вот и с "несбиваемым", "гиперзвуком" и прочими "нет аналогов" так же надо расценивать!
  18. German Brit
    German Brit Вчера, 20:50
    0
    отправить на киев в раду несколько штук Кинжалов своим ходом для проверки. Собьют или нет.Давно пора.За год ни разу!