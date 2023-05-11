Посол США в Кейптауне обвинил ЮАР в поставках боеприпасов России

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Вооружение русских — это крайне серьезно, и мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать политику неприсоединения