Посол США в Кейптауне обвинил ЮАР в поставках боеприпасов России

Южно-Африканская республика пополнила список стран, обвиняемых Соединенными Штатами в якобы поставках боеприпасов и вооружений в Россию. Об этом пишет англоязычный новостной портал Южной Африки News24.
ЮАР поставляет боеприпасы России, утверждает посол США в республике Рубен Бриджети. По словам американского дипломата, доказательством этого является швартовка российского грузового судна на военно-морской базе ВМС ЮАР Саймонстаун в Кейптауне. Бриджети уверен, что на судно грузили боеприпасы и оружие для российской армии, а иначе зачем оно там находилось несколько дней.
Среди того, что мы отметили, была стоянка грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года, на который, как мы уверены, грузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию
- заявил американский посол.
В США очень озабочены этим фактом, правда никаких доказательств, как обычно, у американцев нет. Впрочем, когда это мешало Вашингтону выдвигать обвинения. Если нет доказательств, значит их надо придумать. С другой стороны, как заявили в Госдепе США, американским чиновникам необходимо верить на слово, а не требовать каких-либо подтверждений.
Вооружение русских — это крайне серьезно, и мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать политику неприсоединения
- добавил Бриджети.
Таким образом, по мнению США, ЮАР присоединилась к Ирану и Северной Корее, которые уже длительное время якобы снабжают российскую армию оружием и боеприпасами. А про доказательства все объяснили в Госдепе.