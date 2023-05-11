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Посол США в Кейптауне обвинил ЮАР в поставках боеприпасов России

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Посол США в Кейптауне обвинил ЮАР в поставках боеприпасов России

Южно-Африканская республика пополнила список стран, обвиняемых Соединенными Штатами в якобы поставках боеприпасов и вооружений в Россию. Об этом пишет англоязычный новостной портал Южной Африки News24.


ЮАР поставляет боеприпасы России, утверждает посол США в республике Рубен Бриджети. По словам американского дипломата, доказательством этого является швартовка российского грузового судна на военно-морской базе ВМС ЮАР Саймонстаун в Кейптауне. Бриджети уверен, что на судно грузили боеприпасы и оружие для российской армии, а иначе зачем оно там находилось несколько дней.

Среди того, что мы отметили, была стоянка грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года, на который, как мы уверены, грузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию

- заявил американский посол.

В США очень озабочены этим фактом, правда никаких доказательств, как обычно, у американцев нет. Впрочем, когда это мешало Вашингтону выдвигать обвинения. Если нет доказательств, значит их надо придумать. С другой стороны, как заявили в Госдепе США, американским чиновникам необходимо верить на слово, а не требовать каких-либо подтверждений.

Вооружение русских — это крайне серьезно, и мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать политику неприсоединения

- добавил Бриджети.

Таким образом, по мнению США, ЮАР присоединилась к Ирану и Северной Корее, которые уже длительное время якобы снабжают российскую армию оружием и боеприпасами. А про доказательства все объяснили в Госдепе.
Использованы фотографии:
USAmbRSA
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23 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Вчера, 18:06
    +1
    Как всегда, озабоченность есть - доказательств нет. ну или не требуются, что бы обвинять. Вот такая американская мораль с её демократическими взглядами.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:11
      +2
      на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года, на который, как мы уверены, грузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию

      Открой глаза, Госдеп, winked это грузили кондиционеры!
      1. роман66
        роман66 Вчера, 18:17
        +1
        И вообще, гнать таких послов ссаными тряпками
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Вчера, 18:18
      0
      А даже если ЮАР и продает что-то в Россию, что из того? Против нас что ли санкции ООН какие-то действуют???
      1. solar
        solar Вчера, 19:00
        0
        Есть формальные резолюции ООН об агрессии, целых три. Поэтому даже Иран категорически открещивается от признания помощи.
    3. alystan
      alystan Вчера, 18:59
      0
      У них ко всему озабоченность есть. Ко всем придирки. "Короновали" сами себя и диктуют всем как жить.
      1. ettore
        ettore Вчера, 19:11
        0
        Цитата: alystan
        У них ко всему озабоченность есть. Ко всем придирки. "Короновали" сами себя и диктуют всем как жить.

        Они себя короновали, а остальной мир этому подыгрывал, вот и доигрался.
  2. Nexcom
    Nexcom Вчера, 18:06
    +4
    Сев. Корейцев обвиняли в поставках, Китай - тоже, Иран - обвиняли, сейчас - ЮАР. Откуда столько идиотов в МИДе США ? Последствия половых извращений?
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:15
      +5
      Цитата: Nexcom
      Откуда столько идиотов в МИДе США ? Последствия половых извращений?

      Результаты наглости, хамства и безнаказанности.
  3. poquello
    poquello Вчера, 18:10
    +1
    "ЮАР поставляет боеприпасы России, утверждает посол США в республике "
    ну и послали бы посла из республики, чтобы не трындел
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:16
      +5
      Цитата: poquello
      ну и послали бы посла из республики, чтобы не трындел

      Посол США трындит, ветер носит, караван идет.
  4. Normann
    Normann Вчера, 18:10
    +3
    Вооружение русских — это крайне серьезно
    А с какого-такого перепугу это запрещено? Из-за США, так плевать на их запреты... пусть с КНР или КНДР попробуют что-нибудь сделать.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:16
      +2
      Цитата: Normann
      Вооружение русских — это крайне серьезно
      А с какого-такого перепугу это запрещено? Из-за США, так плевать на их запреты... пусть с КНР или КНДР попробуют что-нибудь сделать.

      Они так и делают yes Это не гейевропейцы.
    2. solar
      solar Вчера, 19:04
      0
      А с какого-такого перепугу это запрещено?

      Вот с этого.
      https://digitallibrary.un.org/record/3965290
      Это большой вопрос к МИДу- как можно было это допустить, имея право вето?
      1. Негритенок
        Негритенок Вчера, 21:18
        -1
        Цитата: solar
        как можно было это допустить, имея право вето?

        Это резолюция генасамблеи, на генасамблее ни у кого нет права вето. Простое голосование.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:16
    +4
    Откуда у ЮАР боеприпасы советского калибра? Может пора ЮАР отмутузить посла США в ресторане на Столовой Горе ?
  6. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Вчера, 18:18
    -1
    ЮАР, могла тайно по дипломатическим каналам - попросить президента России, озвучить отказ от поездки в ЮАР. Вот тогда, да: и волки сыты и овцы целы, тем более, что Путин и сам не особо рвался в ЮАР. Но тем не менее, ЮАР объявила президента России - персоной нон грата и даже пообщала арестовать его и выдать Гаагскому трибуналу, в случае если он появится в ЮАР. Это предельно оскорбительно и недипломатично. Похоже, с нами дипломатничать больше не будут. crying

    Как были неграми, так неграми и остались(и не только афронегры)... А интересно: какова реакция на сей позор остальных членов БРИКС? Вот так и познаются "кружки по интересам". Стесняюсь спросить: а что бы сделали в подобной ситуации америкосы и посоветовали бы партнёры США поучаствовать их президента(ну например в сборище G7) в видеоформате из-за выдачи Бастрыкиным - ордера на арест байдена? lol
    1. poquello
      poquello Вчера, 18:32
      +2
      Цитата: Сулла__Славный
      ЮАР объявила президента России - персоной нон грата

      ссылочку дайте пожалуйста
  7. Клон
    Клон Вчера, 18:22
    +1
    Ничего нового в попытках профессиональных лжецов "натянуть сову на глобус"... А пОсЁл, по всей видимости, вдохновился еще и нашим анекдотом, когда заяц объяснял волку, что такое "логика"... начал со спичек в кармане у серого и закончил утверждением о том, то волк явно принадлежит к сексуальным ненормальностям. Поэтому...раз русский корабль, то там нет толерастов, а раз их нет, то они грузят оружие. Убийственная "логика". belay
  8. osp
    osp Вчера, 18:25
    0
    В целом ЮАР это очень большая кладовая полезных ископаемых.
    От драгоценных камней до редкоземельных и платиновых металлов.
    И именно эта страна снабжает мировых производителей автомобильных канализаторов
    платиной да палладием.
    Именно африканский палладий идет на автозаводы Кореи, Японии, Китая и Европы.
    Ну и многие другие металлы для производства электроники ведущие мировые фирмы получают
    из ЮАР.
    Богаты ее недра очень.
  9. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:06
    0
    Ну эти как всегда-работают обвинениями и кнутом на упреждение. А чтоб даже мысли не было реально чем то помочь, иначе если за мнимую помощь по хрепту прилетает то за реальную и подавно прилетит. Любимый прием полосатых.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 19:31
    +1
    мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать политику неприсоединения

    Ну так, может, надо начать с себя - и США должны показать пример и начать практику неприсоединения. И своим ручным обезьянам на веревке из ЕС - приказать не вмешиваться.
    А разрешение конфликта России и Украины - предоставить только России и Украине!
  11. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Вчера, 22:22
    0
    [quote По словам американского дипломата, доказательством этого является швартовка российского грузового судна на военно-морской базе ВМС ЮАР Саймонстаун в Кейптауне. Бриджети уверен, что на судно грузили боеприпасы и оружие для российской армии, а иначе зачем оно там находилось несколько дней.][/quote] Да было оружие ,никто не отрицает,только его наоборот выгружали с Российского корабля для братского народа ЮАР crying