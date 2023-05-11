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Французский политолог назвал «чистой победой Асада» возврат Сирии в Лигу арабских государств

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Французский политолог назвал «чистой победой Асада» возврат Сирии в Лигу арабских государств

Французский политолог и специалист по Ближнему Востоку Себастьян Буссуа в эфире France 24 назвал возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) «явной и чистой победой» президента Башара Асада. По его мнению, ситуация в ранее нестабильном регионе Ближнего Востока нормализуется довольно стремительно, хотя и не все государства, особенно в Европе, а также власти США, это полностью устраивает.


Эксперт отметил, что в 2011 году у большинства наблюдателей складывалось мнение, что Сирийскую Арабскую Республику (САР), где началась гражданская война, ждет судьба Ирака и Ливии. Нестабильной ситуацией, как всегда, воспользовались США, власти которых в декабре 2012 года объявили действующего главу государства утратившим легитимность и открыто заявили о поддержке вооруженной оппозиции. В этом же году министры государств ЛАГ приостановили членство Сирии в организации.

Однако Башар Асад проявил недюженную политическую волю и характер, продолжая удерживать власть и вопреки потери значительной части территории страны, перешедшей под контроль Исламского государства, продолжил оказывать военное сопротивление повстанцам. В сентябре 2015 года глава САР обратился за помощью к Москве. Уже к концу месяца ВС РФ перебросили в Сирию авиационную группировку и подразделения обеспечения.

С этого момента начался постепенный возврат территории САР под контроль официального Дамаска. После взятия сирийской армией в декабре 2016 года Алеппо, правительственные войска довольно быстро вытеснили разрозненные группировки вооруженной оппозиции почти со всей территории страны.

Комментируя решение Лиги арабских государств по возобновлению членства Сирии в организации, французский политолог отметил большую заслугу в этом Саудовской Аравии, которая вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами уже несколько лет инвестирует средства в восстановление Сирии. Именно экономические интересы ближневосточных государств стали одним из главных мотивов восстановления политических отношений с Дамаском.

Причем наладить отношения с Асадом стараются и другие страны региона, в том числе Турция, Иордания и Израиль, ранее бывший непримиримым врагом САР, отметил эксперт. Для Израиля очень важно сохранение стабильности в соседних арабских государствах, а сирийский президент наглядно показал, что умеет управлять страной и наводить в ней порядок.

Говоря о санкциях, продолжающих действовать против Сирии, политолог напомнил, что ОАЭ и ряд других стран в регионе уже давно их не соблюдают. К тому же, отметил Буссуа, прочные экономические связи САР с Россией и налаживание партнерских отношений с Китаем делают западные рестрикции практически неэффективными. Теперь даже некоторые европейские страны пытаются наладить отношения с Дамаском, учитывая, что Сирия располагает неплохими запасами нефти, фосфатов и различных редкоземельных минералов, отметил французский политолог.
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Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Вчера, 18:20
    0
    Теперь даже некоторые европейские страны пытаются наладить отношения с Дамаском
    Ух и тяжело будут даваться такие попытки, после всего, что вытворяла "коалиция ЕС" и сша. на территории Сирии.
    1. RipRap
      RipRap Вчера, 18:24
      +1
      Пфф, это же арабы, их такие вещи не особо заботят, только деньги
  2. anjey
    anjey Вчера, 18:29
    +2
    Сколько электората ,в основном прозападного,недавно еще брызгало слюнями-"Асад должен уйти",где эти удоды? Так же и Краина бандерская "победит" с этими западноамериканскими толлерастами laughing amда
    1. Labrador
      Labrador Вчера, 19:26
      0
      Еще не меньше тридварасов утверждало, что Сирия для России 2й Афганистан.
      Где вы, малохольные всепросральщики?
  3. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Вчера, 18:30
    +3
    Израиль - может кровью умыться в новой войне: противник получил большой опыт. Не зря же, Биби бомбит склады с вооружением в Сирии, значит - чего-то опасаются. Иран использует БПЛА, передаёт ракетное вооружение той же Хезболле и Сирии, как утверждает Тель-Авив. Иран обладает ОТРК.

    И обратите внимание, что сирийцы всё-таки за короткий срок, научились применять ПВО с ущербом для противника. А если РФ, Иран или тот же Пакистан(с Китая) - начнут насыщать комплексами ПВО Ливан или Сирию? Ещё один момент. Европейцы против Ливии - так быстро израсходывали свои высокоточные боеприпасы, что пришлось даже у Штатов просить. Израиль на применении такого БК - может быстро "разориться". Одним словом, "подорвать" бюджет Израиля и отбросить в развитии - противник способен.

    Если НАТО начнёт поддерживать Израиль - исламские страны могут и бойкот на поставки энергоресурсов объявить.
    Здесь израильтяне пишут, что "нас не трогайте и мы не будем". Но я что-то не вижуННИ ОДНОГО серьёзного разрушения на территории Израиля, даже ни одной жертвы с их стороны. А сами - наносят ощутимые удары по боеспособности Асадовской коалиции. Рук-во Израиля, на мой взгляд, НЕАДЕКВАТНО реагируют на события и упускает шанс на примерение в будущем, со своими соседями. fool
  4. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 18:30
    +3
    По его мнению, ситуация в ранее нестабильном регионе Ближнего Востока нормализуется довольно стремительно, хотя и не все государства, особенно в Европе, а также власти США, это полностью устраивает.

    Давно подмечено и не является секретом, как только из региона уходят США, шансы соседей договориться возрастают многократно. М.б. Звучит пафосно, но Штаты стали империей зла в буквальном смысле.
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 19:03
      0
      Ну так северяне и в их гражданскую за ограбление юга воевали а не за свободу негров каких то там. У их президентов тогда у всех свои рабы были и никого это не смущало а вот доходы юга очень даже покоя не давали.
  5. alystan
    alystan Вчера, 18:35
    +2
    Какая-то западная газета вчера сильно так возмущалась этим фактом, одновременно обозвав пригласивших Асада лидеров арабских государств тиранами, а его самого просто убийцей (?!)
  6. Bingo
    Bingo Вчера, 18:37
    0
    You can't Mossad The Assad!
    Народная арабская мудрость)
    1. alystan
      alystan Вчера, 19:25
      0
      Есть мудрое изречение одного султана Египта - Салах ад-Дина аль-Аюби (1174-1193):

      Где хлеб становится дороже, чем заработок батрака, две вещи становятся дешевле: женское достоинство и мужская гордость.
  7. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:00
    0
    Еще бы полосатых это устроило, одно дело на словах за мир боротся а другое под шумок и хаос грести лопатой ништяки. Но тенденция радует-ушли полосатых, сразу многим полегчало и наладилось моментально, есть пример не для подстилок также действовать.