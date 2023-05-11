Французский политолог назвал «чистой победой Асада» возврат Сирии в Лигу арабских государств

Французский политолог и специалист по Ближнему Востоку Себастьян Буссуа в эфире France 24 назвал возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) «явной и чистой победой» президента Башара Асада. По его мнению, ситуация в ранее нестабильном регионе Ближнего Востока нормализуется довольно стремительно, хотя и не все государства, особенно в Европе, а также власти США, это полностью устраивает.
Эксперт отметил, что в 2011 году у большинства наблюдателей складывалось мнение, что Сирийскую Арабскую Республику (САР), где началась гражданская война, ждет судьба Ирака и Ливии. Нестабильной ситуацией, как всегда, воспользовались США, власти которых в декабре 2012 года объявили действующего главу государства утратившим легитимность и открыто заявили о поддержке вооруженной оппозиции. В этом же году министры государств ЛАГ приостановили членство Сирии в организации.
Однако Башар Асад проявил недюженную политическую волю и характер, продолжая удерживать власть и вопреки потери значительной части территории страны, перешедшей под контроль Исламского государства, продолжил оказывать военное сопротивление повстанцам. В сентябре 2015 года глава САР обратился за помощью к Москве. Уже к концу месяца ВС РФ перебросили в Сирию авиационную группировку и подразделения обеспечения.
С этого момента начался постепенный возврат территории САР под контроль официального Дамаска. После взятия сирийской армией в декабре 2016 года Алеппо, правительственные войска довольно быстро вытеснили разрозненные группировки вооруженной оппозиции почти со всей территории страны.
Комментируя решение Лиги арабских государств по возобновлению членства Сирии в организации, французский политолог отметил большую заслугу в этом Саудовской Аравии, которая вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами уже несколько лет инвестирует средства в восстановление Сирии. Именно экономические интересы ближневосточных государств стали одним из главных мотивов восстановления политических отношений с Дамаском.
Причем наладить отношения с Асадом стараются и другие страны региона, в том числе Турция, Иордания и Израиль, ранее бывший непримиримым врагом САР, отметил эксперт. Для Израиля очень важно сохранение стабильности в соседних арабских государствах, а сирийский президент наглядно показал, что умеет управлять страной и наводить в ней порядок.
Говоря о санкциях, продолжающих действовать против Сирии, политолог напомнил, что ОАЭ и ряд других стран в регионе уже давно их не соблюдают. К тому же, отметил Буссуа, прочные экономические связи САР с Россией и налаживание партнерских отношений с Китаем делают западные рестрикции практически неэффективными. Теперь даже некоторые европейские страны пытаются наладить отношения с Дамаском, учитывая, что Сирия располагает неплохими запасами нефти, фосфатов и различных редкоземельных минералов, отметил французский политолог.