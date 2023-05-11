Военное обозрение
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Турецкие бронеавтомобили Otokar Cobra II замечены на вооружении украинской армии

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Турецкие бронеавтомобили Otokar Cobra II замечены на вооружении украинской армии

Украинская армия получила на вооружение бронеавтомобили Cobra II турецкого производства, машины были замечены на одном из участков в районе линии соприкосновения. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на ВСУ.


Количество полученных ВСУ броневиков не сообщается, в открытых источниках такой информации нет. Кроме того, украинское Минобороны нигде не афишировало закупку бронеавтомобилей Cobra II, хотя о тех же турецких бронемашинах Kirpi трубило чуть ли не на каждом углу. Предполагается, что Киев получил не больше 20 броневиков и это может быть только первая партия. Предполагается, что бронемашины заказала одна из европейских компаний для поставки украинской армии.

О возможной поставке турецких бронеавтомобилей на Украину стало известно еще в апреле, когда грузовой состав с броневиками Cobra II был заснят в Румынии, якобы движущимся в сторону украинской границы. При этом информации о доставке броневиков в Украину до сегодняшнего дня не было.

Cobra II - MRAP с колесной формулой 4х4, выпускается в двух вариантах - с тремя и пятью дверями и люком в крыше. Трехдверная модель рассчитана на 9 человек, пятидверный вариант вмещает уже одиннадцать военнослужащих. Броня обеспечивает защиту от пуль разных калибров, осколков и взрывных устройств массой до нескольких килограммов под днищем. Вооружение устанавливается в зависимости от выполняемых задач. В основном это крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет на открытой турели.

Броневик имеет длину 6,35 м, ширину 2,75 м и высоту по крыше 2,65 м, клиренс 0,45 м, и оснащается дизельными двигателями в вариантах мощностью 360, 375 и 400 л.с., с автоматической трансмиссией. Скорость по шоссе заявлена до 110 км/ч, запас хода до 700 км. Подвеска полностью независимая с пружинно-гидравлическими амортизаторами.
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:09
    0
    Вот что значит объявить войну или СВО .Первый вариант ,намного ближе к 3 мировой .
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Вчера, 19:11
      +18
      А мы им газ... с отсрочкой платы за него на год.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 19:24
        -1
        Может быть ,на сайте газпрома ни чего нет .Если западные сми зашкаливает ,то Газпром пишет:Информация не соответствует действительности.Вообщето нефтегазовая отрасль засекречена в России и это касается партнёров Газпрома.Западные СМИ любят выдавать желаемое ,за действительность.Чтобы показать что они в курсе всех событий. hi
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Вчера, 19:31
          -1
          Тут прочитал.
          https://topcor.ru/35007-rossija-razreshila-turcii-zaplatit-za-gaz-pozzhe.html#comment-id-340319

          Не думаю, что брехня. hi
        2. Diger
          Diger Вчера, 20:08
          -1
          Может быть ,на сайте газпрома ни чего нет

          Ну уж АЭС то ((АККУКУЯ) точно в кредит, и это нсть и на сайте росатома и правительства
          Да и ЗРС С-400 так же в кредит ( и вроде еще будет) и об жтом тоже есть на всех сайтах
      2. azkolt
        azkolt Вчера, 19:56
        +3
        Цитата: Monster_Fat
        А мы им газ... с отсрочкой платы за него на год.

        Тихо! Не вспугните! Завтра с уважаемыми партнерами состоятся переговоры по аммиакопроводу, который ,ясен пень, взаимовыгоден обеим странам. А будет он происходить в Турции. Вот где цимес, а вы про какие то броники пишете и газ. Что вам жалко что ли? Масштабно надо мыслить, масштабно!)))
  2. alystan
    alystan Вчера, 19:14
    +8
    Кругом гешефт у турков - с зерном полный порядок, и газа с нефтью выше крыши, российская атомная энергетика вот-вот даст первый ток, и возврата долгов Россия не требует срочного, а эти мерзавцы тем временем по-полной наживаются на продаже оружия укрорейху (?!)
    1. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Вчера, 19:30
      +1
      Украина заявляет, что из контракта, который она подписала с Турцией на 150 единиц бронетехники, на данный момент поставлено 70 единиц. В прошлом году было поставлено 50 «Кирпи», в апреле этого года – 20 «Кобр». Так что они еще должны Турции еще 80 машин.
      Турки зависят от России во многих вопросах, таких как газ с постоплатой, атомная электростанция, туристы, торговля на миллиард долларов и т. д. Да, они помогают России избежать санкций, но и туркам выгодна Россия. Разве российское правительство не может подтолкнуть Турцию либо к прекращению поставок, либо к поставкам таким образом, который не будет полезен для Украины (например, 2 машины каждые 2 месяца, а не 20/50 сразу)? Если российское правительство не может контролировать независимого соседа, как оно справится, если сосед снова станет полноценными западными марионетками, как в прошлом!
    2. donavi49
      donavi49 Вчера, 19:30
      +1
      А почему нет? С другой стороны, а какие варианты. Эрдоган на данный момент проигрывает выборы: Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%.

      Закрутить гайки он не успел, а тут пошло не в масть. Поэтому партнера нужно спасать к 28 мая - когда будет второй и решающий тур. Ибо Кылычдароглу хоть и декларирует диалог со всеми, за все хорошее, против всего плохого, но он же и декларирует перезагрузку отношений с США и ЕС как один из основных предвыборных пунктов.
      1. красноярск
        красноярск Вчера, 20:36
        0
        Цитата: donavi49

        Закрутить гайки он не успел, а тут пошло не в масть. Поэтому партнера нужно спасать к 28 мая - когда будет второй и решающий тур.

        А Вы всерьез надеетесь, что султан нас потом, в случае победы на выборах, отблагодарит? А я уверен, что "благодарность" его нам боком выйдет.
    3. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Вчера, 19:55
      -5
      А то что РФ продаёт за границу в тч Европе энерго ресурсы ты не знал?! А также от этих продаж зависит твоя пенсия - тоже чтоль не знал - или по твоему бюджет РФ на дереве растёт!
      1. Diger
        Diger Вчера, 20:12
        -1
        А также от этих продаж зависит твоя пенсия -

        belay
        Ключевые факторы, влияющие на количество пенсионных коэффициентов и итоговый размер будущей пенсии: размер официальной, «белой» зарплаты; продолжительность страхового стажа; возраст выхода на страховую пенсию по старости (сразу после возникновения права на нее или в более позднем возрасте)

        https://sfr.gov.ru/branches/sevastopol/news~2020/10/13/214313#:~:text=Ключевые%20факторы%2C%20влияющие%20на%20количество,или%20в%20более%20позднем%20возрасте).
        Ничего про поставки энергоресурсов в европу не сказано…
  3. Житель Урала
    Житель Урала Вчера, 19:36
    +6
    СМИ: "Украинская армия получила на вооружение бронеавтомобили Cobra II турецкого производства"
    Песков: "В кремле об этом ничего не известно"..
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Вчера, 19:41
    +1
    Новая турецкая бронированная машина в трёхдверном варианте, пишет http://armiya.az/ru/news/197254 Может выпускаться с альтернативными схемами рассадки до 11 человек с конфигурациями в 3 или 5 дверей в соответствии с конкретными требованиями.
    Вроде, на поезде как раз пятидверки.


  5. Million
    Million Вчера, 19:41
    +2
    Голова у нас сгнила окончательно,тело живет отдельно.
  6. ximkim
    ximkim Вчера, 19:48
    +1
    Цитата: Monster_Fat
    А мы им газ... с отсрочкой платы за него на год.

    no . Подарок будет , а не отсрочка lol
  7. JD1979
    JD1979 Вчера, 19:49
    +6
    Нормальный бартер))) Россия туркам АЭС бесплатно, газ бесплатно))) На зерне разрешили навариваться) Туристы кэш везут тоннами))) А Турция Украине оружие))) Что-бы "дарагия расияне" не скучали) Just business)))
    1. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Вчера, 19:58
      +1
      Да так же все "дружественные путину" страны ведут! А Турция азербайджанецы и казахи - начали строить "свое" государство отчасти против РФ!
  8. Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 19:51
    +2
    Турецкие бронеавтомобили Otokar Cobra II замечены на вооружении украинской армии


    В Осетии, первую модель этой Кобры с успехом жгли и брали трофеем.


  9. штурм
    штурм Вчера, 20:01
    -2
    Украинская армия получила на вооружение бронеавтомобили Cobra II турецкого производства, машины были замечены на одном из участков в районе линии соприкосновения. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на ВСУ.


    А кремлёвскиие деятели наверно в благодарность за поставки вооружений и боевой техники для ВСУ согласовали Турции отсрочку по оплате за газ, а Росатом строит в Турции за российские деньги АЭС.....

    Вы на чьей стороне будете???
  10. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Вчера, 20:23
    -1
    Друг. Ничего личного. Бизнес. Им мало одного землятресения.