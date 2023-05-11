Турецкие бронеавтомобили Otokar Cobra II замечены на вооружении украинской армии

Украинская армия получила на вооружение бронеавтомобили Cobra II турецкого производства, машины были замечены на одном из участков в районе линии соприкосновения. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на ВСУ.Количество полученных ВСУ броневиков не сообщается, в открытых источниках такой информации нет. Кроме того, украинское Минобороны нигде не афишировало закупку бронеавтомобилей Cobra II, хотя о тех же турецких бронемашинах Kirpi трубило чуть ли не на каждом углу. Предполагается, что Киев получил не больше 20 броневиков и это может быть только первая партия. Предполагается, что бронемашины заказала одна из европейских компаний для поставки украинской армии.О возможной поставке турецких бронеавтомобилей на Украину стало известно еще в апреле, когда грузовой состав с броневиками Cobra II был заснят в Румынии, якобы движущимся в сторону украинской границы. При этом информации о доставке броневиков в Украину до сегодняшнего дня не было.Cobra II - MRAP с колесной формулой 4х4, выпускается в двух вариантах - с тремя и пятью дверями и люком в крыше. Трехдверная модель рассчитана на 9 человек, пятидверный вариант вмещает уже одиннадцать военнослужащих. Броня обеспечивает защиту от пуль разных калибров, осколков и взрывных устройств массой до нескольких килограммов под днищем. Вооружение устанавливается в зависимости от выполняемых задач. В основном это крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет на открытой турели.Броневик имеет длину 6,35 м, ширину 2,75 м и высоту по крыше 2,65 м, клиренс 0,45 м, и оснащается дизельными двигателями в вариантах мощностью 360, 375 и 400 л.с., с автоматической трансмиссией. Скорость по шоссе заявлена до 110 км/ч, запас хода до 700 км. Подвеска полностью независимая с пружинно-гидравлическими амортизаторами.