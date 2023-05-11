На Синимяэских высотах, где в 1944 году подразделения СС удерживали оборону, во вторник, 9 мая, было совершено несколько актов вандализма. В частности, были полностью разрушены 3 мемориальных камня в месте, где установлен крест 20-й дивизии войскам СС (Waffen-SS). Вместе с тем вандалы облили краской мемориальные плиты, расположенные неподалёку от местного музея. Расстояние между этими объектами составляет приблизительно 700-800 метров

Сегодня утром, в ходе осмотра места происшествия в Синимяэ патрульные полицейские пришли к выводу о том, что вандалами были осквернены 3 мемориала в посёлке. Были опрокинуты 3 мемориальных доски на Гренадерском холме, рядом с мемориалом, в то время как одну из них облили краской. На территории Синимяэского музея были перепачканы краской 3 мемориальных доски иностранным легионерам времён Второй мировой войны. На автомобильной дороге Таллин-Нарва в Синимяэ опрокинули мемориал павшим солдатам

В Эстонии антифашисты разрушили мемориальные стелы коллаборантам ваффен-СС. Вот что рассказал об этом с места событий корреспондент эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR Сергей Степанов:Тем временем в Идаской префектуре сообщили о том, что осведомлены о подробностях произошедшего и уже приступили к поимке злоумышленников.– сказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.В то же время, по словам Пюви, правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для установления лиц, причастных к данным инцидентам.По мнению директора Вайвараского музея Синимяэ Ивики Майдре, всё это произошло посреди ночи, поскольку её не было на месте происшествия.Отметим, что в День Победы в Идаской префектуре, в которой находится граничащий с Россией город Нарва, было открыто более 40 административных дел по причине ношения эстонцами георгиевской ленточки, которую власти Эстонии считают «символикой агрессора». Наказание же за публичную демонстрацию символов, связанных с так называемой поддержкой или оправданием «актов агрессии, геноцида, преступлений против человечества или военного преступления» караются штрафами до 1,2 тыс евро для физических лиц и до 32 тыс евро для юридических лиц.Примечательно, что за вандализм в отношении памятников советским воинам в Эстонии никаких дел не возбуждается.