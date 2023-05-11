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В Эстонии возбудили уголовное дело по факту вандализма в отношении памятников коллаборантам ваффен-СС

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В Эстонии возбудили уголовное дело по факту вандализма в отношении памятников коллаборантам ваффен-СС

В Эстонии антифашисты разрушили мемориальные стелы коллаборантам ваффен-СС. Вот что рассказал об этом с места событий корреспондент эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR Сергей Степанов:


На Синимяэских высотах, где в 1944 году подразделения СС удерживали оборону, во вторник, 9 мая, было совершено несколько актов вандализма. В частности, были полностью разрушены 3 мемориальных камня в месте, где установлен крест 20-й дивизии войскам СС (Waffen-SS). Вместе с тем вандалы облили краской мемориальные плиты, расположенные неподалёку от местного музея. Расстояние между этими объектами составляет приблизительно 700-800 метров

Тем временем в Идаской префектуре сообщили о том, что осведомлены о подробностях произошедшего и уже приступили к поимке злоумышленников.

Сегодня утром, в ходе осмотра места происшествия в Синимяэ патрульные полицейские пришли к выводу о том, что вандалами были осквернены 3 мемориала в посёлке. Были опрокинуты 3 мемориальных доски на Гренадерском холме, рядом с мемориалом, в то время как одну из них облили краской. На территории Синимяэского музея были перепачканы краской 3 мемориальных доски иностранным легионерам времён Второй мировой войны. На автомобильной дороге Таллин-Нарва в Синимяэ опрокинули мемориал павшим солдатам

– сказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

В то же время, по словам Пюви, правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для установления лиц, причастных к данным инцидентам.

По мнению директора Вайвараского музея Синимяэ Ивики Майдре, всё это произошло посреди ночи, поскольку её не было на месте происшествия.

Отметим, что в День Победы в Идаской префектуре, в которой находится граничащий с Россией город Нарва, было открыто более 40 административных дел по причине ношения эстонцами георгиевской ленточки, которую власти Эстонии считают «символикой агрессора». Наказание же за публичную демонстрацию символов, связанных с так называемой поддержкой или оправданием «актов агрессии, геноцида, преступлений против человечества или военного преступления» караются штрафами до 1,2 тыс евро для физических лиц и до 32 тыс евро для юридических лиц.

Примечательно, что за вандализм в отношении памятников советским воинам в Эстонии никаких дел не возбуждается.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ Украина.ру
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:08
    +3
    Случайно ,оказался на одном немецком заброшенном кладбище, пароход находился на гарантийке на немецкой " чудо вефи"Чего то у меня не возникло желание ломать покосившееся надгробия в Штральзунде ,с датами смерти на гранитных надгробиях ,январь- апрель 1945 г.Только как цитатой из фильма сказал на все кладбище : могилами удовлетворён. Мы просто случайно там оказались ,машину скатили от полиции ,у нас бензин кончился ,а ветки каштанов были на уровне дороги.
    Явно это провокация ,властей Эстонии .Я даже не плюнул не на одну из могил ,только отметил для себя,что у обелисков не было признаков посещения могил.
    1. Stas157
      Stas157 Вчера, 20:39
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Чего то у меня не возникло желание ломать покосившееся надгробия

      Так понятно. Вы же там:

      Цитата: tralflot1832
      Случайно ,оказался

      Цитата: tralflot1832
      Мы просто случайно там оказались

      Песков вон тоже случайно оказался рядом с Пугачевой!))

      От меня плюс за историю.
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:20
    +1
    В Эстонии возбудили уголовное дело по факту вандализма в отношении памятников коллаборантам ваффен-СС
    . А кто у них там правит? Потомки недобитков, нациков...
    Яблоко от яблони... понятно, в общем.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 20:56
      0
      Цитата: rocket757
      В Эстонии возбудили уголовное дело по факту вандализма в отношении памятников коллаборантам ваффен-СС
      . А кто у них там правит? Потомки недобитков, нациков...
      Яблоко от яблони... понятно, в общем.

      ИМХО: нормальное
      Человеческое отношение... hi
  3. КТМ-5
    КТМ-5 Вчера, 20:31
    +3
    Удивительно, что у них там ещё нет памятника бесноватому Адольфику.
  4. A.A.G.
    A.A.G. Вчера, 20:48
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Случайно ,оказался на одном немецком заброшенном кладбище, пароход находился на гарантийке на немецкой " чудо вефи"Чего то у меня не возникло желание ломать покосившееся надгробия в Штральзунде ,с датами смерти на гранитных надгробиях ,январь- апрель 1945 г.Только как цитатой из фильма сказал на все кладбище : могилами удовлетворён. Мы просто случайно там оказались ,машину скатили от полиции ,у нас бензин кончился ,а ветки каштанов были на уровне дороги.
    Явно это провокация ,властей Эстонии .Я даже не плюнул не на одну из могил ,только отметил для себя,что у обелисков не было признаков посещения могил.

    Спасибо Вам за адекватное восприятие. Сам тоже родом из Прибалтики( корнями Русский).
    Часто бесит отношение соотечественников к "русскоязычным" в бывших Союзных?!
    9 мая в очередной раз показало кто чего стоит! : возложить цветы в Сибири к памятнику воинов( под патронажем ЕР, и, скажем в Эстонии, Латвии, - под угрозой, как минимум, - администиативного дела, - разные вещи! Вам ли этого не знать.
    Спасибо всем несгибаемым землякам! ( Признаюсь, - не все россияне настолько искренни, ...)...
    Lai drive Padomju Latvija! ( извините, могу ошибаться грамматикой, - гарудзиме...).
    1. SergioCDS
      SergioCDS Вчера, 23:35
      0
      ... - Ну вы же лабусы - очень "цивилизованные эВрАпейЦы" - поэтому и ВЕДЕТЕ себя СООТВЕТСВЕННО ВАШЕМУ уровню воспитания и цивилизованности - 14-16 в Н.Э.
      ... - ЗРЯ вашу "нацию", КУПЛЕННУЮ еще ПЕРТОМ ВМЕСТЕ С ЗЕМЛЕЙ у шведов, Иосиф Виссарионович ВСЕХ осваивать "Северный широтный ход" не ОТПРАВИЛ,
  5. Enceladus
    Enceladus Вчера, 20:58
    +1
    вандализм против могил вандалов наказумо - оригинально! good Пусть скажут спасбо и наградят, что там на каждую пару толовых шашек не заложили....
  6. Paul Neumann
    Paul Neumann Вчера, 21:03
    +1
    как по-эстонски будет "а нас-то за що"?