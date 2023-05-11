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Грузинский премьер: Если кому-то не нравится решение РФ отменить визовый режим с Грузией, пусть тогда сами введут безвиз для наших граждан

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Грузинский премьер: Если кому-то не нравится решение РФ отменить визовый режим с Грузией, пусть тогда сами введут безвиз для наших граждан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение российского правительства об отмене для грузинских граждан визового режима и возобновлении прямого авиасообщения между странами положительным.


Глава грузинского правительства также призвал власти стран, которым не нравится подобная инициатива России, самим отменить визовый режим для грузинских граждан.

Гарибашвили добавил, что Грузия готова принимать рейсы российских авиакомпаний и авиаборты из России, не подпадающие под санкции Евросоюза.

Ранее руководство Евросоюза призвало грузинские власти отказаться от возобновления прямого авиасообщения с Россией, исходя из введенного ЕС запрета на полеты авиакомпаний стран, входящих в него, над российской территорией, а Грузия претендует на получение статуса кандидата на вступление в это наднациональное образование.

Кроме того, представитель американского Госдепа пригрозил введением санкций против грузинских авиакомпаний, в случае, если руководство этой страны согласится возобновить прямое авиасообщение с Россией.

Отмена Россией визового режима для граждан Грузии вызвала неоднозначную реакцию в грузинском руководстве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "провокацией" отмену виз и возобновление авиасообщения с Россией. Зурабишвили также потребовала созвать Совет безопасности республики для введения трехмесячных виз для въезда в Грузию граждан России.
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18 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Вчера, 19:42
    -3
    Отменили визы с Грузией. Ну отменили и отменили. Какое-то мелкое событие, а разговоров-то... Или я чего не понимаю?
    1. палестинец
      палестинец Вчера, 20:02
      +1
      Грузия это форпост Кавказа.. почитайте историю.. плюс граница с Турцией
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 20:10
        -3
        Любопытно, что грузинский премьер спокойно говорит с ЕС так, как должно бы говорить в ней наше правительство.
        А наши всё боятся "как бы не ухудшить" ...
        1. Светлан
          Светлан Вчера, 20:22
          +2
          Давно уже ничего не боятся. Очень давно. Это ты какие-то не те новости смотришь))
    2. poquello
      poquello Вчера, 20:05
      +4
      Цитата: Тарелка
      Отменили визы с Грузией. Ну отменили и отменили. Какое-то мелкое событие, а разговоров-то... Или я чего не понимаю?

      так визы отменили наши, а завыли США
      1. Тарелка
        Тарелка Вчера, 21:11
        0
        Так вот я этому и удивляюсь. Ну им-то там вообще по барабану должно быть это всё.
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 20:59
      +2
      Глава грузинского правительства также призвал власти стран, которым не нравится подобная инициатива России, самим отменить визовый режим для грузинских граждан.

      Адекватно и тонко умыл завывающих истеричек. yes
      1. SergioCDS
        SergioCDS Вчера, 23:16
        0
        ... - "грызуны" "чотка" просчитали... - ... Грузия не Джорджия ... - ... "поматросили", и после 2008 "погулять иди" - как с "девушкой нетяжелого поведения и низкой социальной ответственностью" ...
        - А ГРУЗИИ и ГРУЗИНАМ "чо ДЕЛАТЬ"???! - ... "ФСЕМ" Мигрировать в ш. Джорджия спш???! - ... КОМУ ОНИ ТАМ НУЖНЫ (за "минерадку" поддельную - 10 лет, "кинзмараулей" и в других Южных штатах за 50 центов литр - пей не хочу)???!
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 19:43
    +11
    Премьер молодец. Здравия ему.
    Ну теперь жди Грузия новой революции...
    Не отпустят ее европиоиды....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:18
      +4
      Вообще то грузинская экономика,как и правительство попала под турков.Отсюда и телодвижения.
  3. monetam
    monetam Вчера, 19:46
    +1
    Вот не зря же все таки 08.08.08 было ! Все таки немало в Грузии людей, у которых мозги прочищены правильным образом - когда с соседями надо именно дружить, а не рычать на них !
    Такими вот темпами , глядишь, Грузия в помощь российским войскам еще свои регулярные части направлять будет...
    1. Ильнур
      Ильнур Вчера, 20:15
      +3
      когда с соседями надо именно дружить

      Тем более во времена СССР Грузия была одна из самых высокобеспеченных республик, а после развала СССР Россия также помогала ей...
    2. красноярск
      красноярск Вчера, 20:21
      +1
      Цитата: monetam

      Такими вот темпами , глядишь, Грузия в помощь российским войскам еще свои регулярные части направлять будет...

      Блажен кто верует.
      А я не верю грузинам. Общался два года с ними, знаю. И я их ни в чем не обвиняю. Просто мы не такие как они. У нас с ними мало общего. Хоть и жили мы с ними очень долго в одном государстве.
    3. Светлан
      Светлан Вчера, 20:29
      0
      Такими вот темпами , глядишь, Грузия в помощь российским войскам еще свои регулярные части направлять будет...

      Не при этом поколении. Это поколение- поколение разрушевшее Союз и обратно оно его не создаст.
  4. Попуас
    Попуас Вчера, 19:46
    +1
    Ловко он их good ....как бы кишечным гриппом не заболел recourse
  5. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Вчера, 20:00
    0
    Грузия — успешный пример демилитаризации и денацификации
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:18
    0
    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение российского правительства об отмене для грузинских граждан визового режима и возобновлении прямого авиасообщения между странами положительным.
    . Чисто прагматичны подход, больше ничего там нет.
  7. Светлан
    Светлан Вчера, 20:27
    +2
    К лету, к сезону отпусков, нагрузка на Стамбульский аэропорт снизится а на Тбилисский возрастёт и Грузия хорошо на этом заработает. Чисто прагматический подход.
    ..
    Вся заграница сегодня в Россию через Стамбул летает. Ну или почти вся