Грузинский премьер: Если кому-то не нравится решение РФ отменить визовый режим с Грузией, пусть тогда сами введут безвиз для наших граждан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение российского правительства об отмене для грузинских граждан визового режима и возобновлении прямого авиасообщения между странами положительным.Глава грузинского правительства также призвал власти стран, которым не нравится подобная инициатива России, самим отменить визовый режим для грузинских граждан.Гарибашвили добавил, что Грузия готова принимать рейсы российских авиакомпаний и авиаборты из России, не подпадающие под санкции Евросоюза.Ранее руководство Евросоюза призвало грузинские власти отказаться от возобновления прямого авиасообщения с Россией, исходя из введенного ЕС запрета на полеты авиакомпаний стран, входящих в него, над российской территорией, а Грузия претендует на получение статуса кандидата на вступление в это наднациональное образование.Кроме того, представитель американского Госдепа пригрозил введением санкций против грузинских авиакомпаний, в случае, если руководство этой страны согласится возобновить прямое авиасообщение с Россией.Отмена Россией визового режима для граждан Грузии вызвала неоднозначную реакцию в грузинском руководстве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "провокацией" отмену виз и возобновление авиасообщения с Россией. Зурабишвили также потребовала созвать Совет безопасности республики для введения трехмесячных виз для въезда в Грузию граждан России.