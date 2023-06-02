Против «умирающей России». Идеология и воспитание

Вопросы очень непростые, но ответы на эти вопросы есть. Давайте разберемся.
Современная педагогическая теория и сложившаяся практика многократно доказали, что из любого ребенка можно вырастить кого угодно – можно фашиста, а можно и коммуниста, возможно вырастить жулика или бандита, а можно вырастить блюстителя закона. Можно вырастить кого угодно, направляя ребенка в нужную сторону в процессе формирования личности. Подробнее мы этот вопрос рассматривали вот здесь и тут.
Личность любого человека на земле конструируется под влиянием окружающих его людей и информационного поля, в котором он растет. Окончательно личность завершает свое формирование к возрасту 19–23 лет. Эта непростая трансформация у каждого человека на Земле может произойти всего один раз – так же, как из гусеницы может только единожды появиться бабочка.
В процессе взросления, достигнув возраста 6 лет, и до 19 лет каждый человек на Земле формирует свое понимание мироустройства (мировоззрение); учится гармонизировать свои взаимоотношения с другими людьми (формирует морально-этические правила и нормы поведения); обретает опыт и знания, которые должны помочь ему в дальнейшем занять достойное место в мире людей.
Классики ввели понятие идеологии. Идеология – это система концептуально оформленных идей, которые обозначают цели, мировоззрение и идеалы людей, объединённых этой идеологией. Идеология задает программу действий, реализация которой позволяет заинтересованному индивиду достичь озвученных целей.
Таким образом, получается, что с 6 лет и до 19 каждый подросток на земле подбирает себе идеологию, программа действий которой гарантирует ему возможность гармонично влиться в мир взрослых людей и получить достойное место.
С древнейших времен процесс взросления ребенка практически всегда происходил под руководством взрослого наставника. Именно взрослый наставник, обладая знаниями и опытом предыдущих поколений, объяснял ребенку мироустройство (формировал его мировоззрение); трактовал принятые в обществе правила поведения (формировал морально-этические нормы); излагал, какие навыки ценятся в современном мире, и передавал нужные знания; развивал в подростке нужные черты характера.
Впрочем, с этой бесспорной аксиомой мы с вами знакомы по спорту, ведь всем известно, что за спиной каждого великого спортсмена стоит не менее великий тренер.
Конечно, за долгую историю существования человечества не раз складывались ситуации (в результате войн или эпидемий), когда в обществе появлялись массы бездомных детей. Этим подросткам некому было передавать опыт и знания поколений. В результате их личности, мировоззрение, нормы морали, правила поведения формировались стихийно в окружении таких же подростков. Необходимость выжить толкала их на дорогу криминала – грабежи, кражи, убийства. Те немногие, кто доживал до совершеннолетия, не могли адаптироваться к жизни в нормальном обществе – уж очень была велика пропасть в нормах морали, поведения и жизненных принципов, а также не сформированной оказывалась способность к созидательному труду.
Сегодня во всех передовых странах, таких как США, Китай, Великобритания, Германия (а ранее СССР) и др., созданы специальные условия, которые позволяют правительствам этих стран формировать личности подрастающего поколения, а также нужное мировоззрение новых граждан, прививать необходимые морально-этические ценности, развивать востребованные черты характера. Вот как это делается (подробно можно прочитать во второй статье):
1. Правительства этих стран создают специальные идеологии, в духе которых и формируют личности подростков.
2. Создаются специальные подростковые организации (скаутские, религиозные, пионерско-комсомольские и др.). «Своды законов» всех этих организаций содержат в себе жизненные установки, морально-этические нормы, стандарты поведения.
3. Подростки, принимая участие в многочисленных регулярных мероприятиях, приучаются выполнять эти нормы и правила.
4. Правила и законы этих организаций прививают подросткам культуру беспрекословного подчинения старшим (по званию, статусу, возрасту и, конечно, педагогам-наставникам).
5. Подростки этих стран находятся в школе ежедневно, с 8:00 и до 16:00–20:00, смартфоны подростки сдают при входе в школу.
6. Заполняя каждый день уроками, тренировками, занятиями музыкой, творчеством и т. д., педагоги-наставники не оставляют возможности подросткам попасть под влияние утопичных идеологий, таких как эмо, готы, АУЕ, реданы и т. д.
7. Ежедневные тренировки развивают в подростках нужные черты характера и приучают соблюдать правила и в обычной жизни.
8. Запрет на смартфоны в школе, жесткое цензурирование выводит подростков этих стран из-под влияния информационного поля в Интернете.
9. Организация чтений и изучение определенных литературных и философских произведений непосредственно в школе позволяет формировать у подростков нужное мировоззрение.
Так правительства этих стран буквально создают новых граждан с единым мировоззрением, с одинаковыми убеждениями, с общими морально-этическими нормами, с одинаковыми жизненными установками. Именно так они создают монолит граждан, готовых защищать свое отечество.
Воспитание истинного англосакса
Давайте сравним нормы морали и жизненные ценности, которые прививаются в скаутских и пионерско-комсомольских организациях:
Согласитесь, нормы морали и жизненные ценности у социалистов и англосаксов практически идентичные, а вот мировоззрение отличается коренным образом.
Англосаксонская идеология утверждает, что нации и расы делятся по сортам – высшего сорта, первого, второго и т. д. Нация высшего сорта (англосаксы) имеет право на все на этой планете. Остальные нации и расы нужны лишь только для того, чтобы обслуживать интересы англосаксов. Англосаксы имеют право уничтожить военным путем любое государство или любого отдельно взятого человека на планете. Англосаксы имеют право за счет военной экспансии захватывать любые страны или территории, если это требуют «жизненные интересы» англосаксов. Англосаксы считают, что ничто, никакие границы не должны мешать распространению тотального глобализма (глобального государства) на планете...
Погодите! Вам это ничто не напоминает? Да вот же:
В центре фашистской идеологии – идеи военной экспансии, расового неравенства, «классовой гармонии» (теория «народного сообщества» и «корпоративности»), вождизма («принцип фюрерства»), всевластия государственной машины (теория «тотального государства»).
Получается, что идеология англосаксов – это фашизм? Ну конечно!
Кто развязал абсолютное большинство войн на планете? Кто в мире проводил самые успешные операции геноцида целых наций (этнические чистки для освобождения территорий) – американских индейцев, китайцев, австралийцев, новозеландцев, шотландцев? Кто придумал и ввел в практику концлагеря? Кто наделил себя исключительным правом распространить интересы своего государства на всю планету? Англосаксы.
На этом англосаксы не останавливаются. Англосаксы любят воевать чужими руками – от этого профит больше, ведь стравив два государства, англосаксы наносят урон сразу обоим. Выбрав какой-нибудь народ в качестве оружия против своего врага, англосаксы начинают накачивать фашистской идеологией и этот народ.
Украину англосаксы выбрали в качестве тарана, который должен разрушить Россию. И украинских подростков, поколение за поколением, вот уже почти 15 лет воспитывают в духе фашисткой идеологии и готовят к войне на уничтожение с Россией. Финансирование патриотического воспитания на Украине осуществляется за счет средств государственного бюджета и добровольных пожертвований (из бюджета США). Вот посмотрите подборку фото, которую приготовили корреспонденты МК еще 2014 году.
А что в России?
Так сложилось, что в современной России не принято в процессе воспитания детей использовать научные методы и открытия, сделанные отечественными и зарубежными учеными. Более того, государство Российское запретило самому себе воспитывать будущих граждан России – наших детей.
Вот такие заградительные меры существуют сегодня в России:
1. В существующем штатном расписании образовательных учреждений РФ отсутствуют ставки педагогов, которые должны заниматься не образовательной, а воспитательной деятельностью.
2. Правительство России под угрозой уголовной ответственности (ст. 156 УК РФ) запретило и педагогам-преподавателям воспитывать детей (реформа образования 2007 года).
3. В России запрещена государственная идеология (ст. 13 Конституции РФ).
Получается, что в США, Китае, Великобритании, Германии и в др. передовых странах именно государство определяет идеологию, в духе которой формируется мировоззрение, прививаются морально-этические нормы, развиваются нужные черты характера молодых граждан этих государств. А в России государство запретило самому себе воспитывать молодых россиян.
Ранее во второй статье мы выяснили, что в России примерно 32 % подростковых коллективов возглавляют спортивные тренеры, учителя по музыке и преподаватели кружков по интересам. Не имея специального образования, в меру своих талантов, эти подвижники воспитывают примерно 32 % российских подростков в рамках свойственной каждому в отдельности тренеру, учителю музыки или преподавателю идеологии.
А вот в остальных 68 % подростковые коллективы в России возглавляют самые агрессивные в классе подростки. И именно эти лидеры-подростки выбирают идеологии, в духе которых и воспитываются 68 % наших детей.
Что такое – идеология?
Когда ты главный, тебе приходится думать и
надо быть мудрым, в этом вся беда.
То и дело надо принимать быстрые решения.
И тут поневоле будешь думать, потому что мысли –
вещь ценная, от них много проку.
Уильям Голдинг «Повелитель мух»
надо быть мудрым, в этом вся беда.
То и дело надо принимать быстрые решения.
И тут поневоле будешь думать, потому что мысли –
вещь ценная, от них много проку.
Уильям Голдинг «Повелитель мух»
Идеология (греч. ἰδεολογία; от ἰδέα «прообраз, идея» плюс λόγος «слово, разум, учение») – система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы людей, объединённых этой идеологией. Идеология задает программу действий для удовлетворения интереса (достижения целей).
У истоков цивилизации главной целью для человечества было – выжить. Среда, в которой изначально существовал человек, двойственна. С одной стороны – это природа, реальность чуждая, враждебная и опасная. Чтобы противостоять силам природы, человек должен был понять и научиться, как действовать, как вести себя, чтобы не погибнуть.
С другой стороны – более близкий и, казалось бы, более понятный мир людей (социум). Но мир людей тоже суров, для него превыше всего интересы коллектива, а не индивида, а групповой инстинкт самосохранения оказывается сильнее индивидуального.
Социальный мир, объединяя силы, знания, опыт индивидов, защищает их от мира природного, не позволяя им погибнуть поодиночке, но в то же время он весьма требователен к тем, кто не желает поступиться собственными интересами ради коллектива. В противном случае социум отторгает индивида: во все времена это являлось жестоким наказанием, а в древности просто приводило к смерти отщепенца. Следовательно, и к миру людей тоже нужно приспосабливаться, соизмерять свои порывы с волей коллектива.
Таким образом, чтобы выжить, человеку нужно знать, как гармонизировать свои отношения с окружающим его мирами – природным и человеческим. С развитием цивилизации человечество обуздало природу, и вопросы гармонизации человека с миром природы отошли на второй план.
Сегодня для каждого человека главной остается только одна задача – как гармонизировать свои отношения с миром людей, чтобы выжить. Для разумного существа эта задача выражается в поиске ответов на следующие вопросы:
• что собой представляет мир, в котором ему приходится жить: кто представляет опасность, кто безопасен;
• как отличать членов «своего» социума (где можно найти защиту и поддержку) от членов «чужого» социума (которые могут представлять опасность);
• что нужно делать, чтобы члены социума признали тебя своим (человеком);
• как устроена иерархия в социуме и что нужно делать, чтобы занять место получше;
• чего нельзя делать, чтобы не вызвать гнев соплеменников (что такое «зло»);
• чему нужно научиться, чтобы тебя ценили, любили и уважали (что такое «добро»);
• идеалы нужны для человека как зримый, осязаемый образ, с ценностями, мировоззрением, моральными нормами и т. д., с чего можно брать пример в сложных жизненных ситуациях, когда индивид оказывается на очередном перепутье.
Концептуально оформленные ответы на все вышеперечисленные вопросы, в контексте конкретной страны и конкретного исторического периода, и являются идеологией для людей, желающих выжить в той самой стране и в то самое время.
И вот, спустя тысячелетия, у каждого из нас главная цель все та же – выжить. Выжить, гармонизируя свои отношения с миром людей. Так устроен человек, что в процессе взросления, достигнув возраста 6 лет, и до 19 лет (а то и больше), каждый из нас начинает искать ответы все на те же вопросы – отыскивает подходящую идеологию. И хорошо, когда рядом оказывается мудрый наставник, который помогает сформировать правильное мировоззрение, объясняет принятые в обществе моральные нормы, разъясняет что есть «зло», а что «добро», приводит примеры героев. Хорошо, когда подросток может из окружающего его информационного поля найти многочисленные подтверждения правильности концепции, предлагаемой учителем.
А вот представьте себе, что рядом с вами вовремя не появилось мудрого наставника. И вы очутились в одиночестве, перед этим жестоким миром людей, и никто не захотел помочь вам получить ответы на эти сложнейшие вопросы. Вот также оказываются в полном одиночестве и наши дети.
И вот стоят наши мальчишки и девчонки на «семи ветрах», как Маугли в джунглях, и присматриваются, к какому бы «волку» или «лису» прибиться. Чтобы хоть кто-то разъяснил бы им, что опасно, а что нет; что «зло», а что «добро». Разжевал бы чему нужно научиться, чтобы выжить в этом мире. И научил бы. Объяснил бы, что можно делать, а чего делать нельзя. Чему нужно научиться, чтобы тебя ценили и любили… На все эти сложнейшие вопросы наши дети вынуждены искать ответы сами. Одни.
Поскольку перед всеми сверстниками стоят одни и те же вопросы – это объединяет их в референтную группу. В этой группе стихийно выявляется вожак – самый агрессивный и стойкий из ребят. И вожак уже в силу своих способностей начинает формировать или выбирать идеологию, в соответствии с которой и будет лепиться личность вашего ребенка, его мировоззрение, нормы морали и свойства характера.
Еще раз оговорюсь – так происходит, если во главе детского коллектива не встает опытный педагог с готовой программой действий по формированию личности детей с нужными качествами и мировоззрением. С конкретной идеологией для подростков.
Помимо этого, выбранная идеология должна предлагать такую программу действий по достижению целей, которую заинтересованный индивид должен иметь возможность самостоятельно осуществить. Идеология, программа действий которой не ведет к означенной цели, является утопичной или демагогией.
Демагогия – намеренное воздействие на чувства и настроение людей с целью введения их в заблуждение лживыми обещаниями, заманчивыми лозунгами, лестью, извращением фактов и т. д. для достижения своих корыстных целей (Словарь политических терминов).
Любая идеология обозначает цели и содержит программу действий, позволяющих заинтересованному индивиду их достичь. Поэтому каждому интересанту жизненно важно убедиться, что предлагаемая идеология не является обманом.
Явным и однозначным подтверждением дееспособности идеологии для подростков будут истории жизни важных персон страны; нравоучительные сюжеты в самых популярных фильмах страны; контент в Интернете и т. д. В общем, информационное поле должно содержать достаточное количество подтверждений правильности предлагаемой идеологии.
Давайте зададимся вопросом: «могут ли существовать разные идеологии, предлагающие одни и те же ценности, мировоззрение, нормы морали, одинаковые программы действий»? Очевидно, что нет. Следовательно, ст. 13 Конституции РФ предлагает одновременное существование различных идеологий в нашей стране. Но различные идеологии будут формировать неодинаковое мировоззрение, предлагать, возможно, разные нормы морали, очевидно, различные цели и вариативные программы действий. Такое разнообразие, как на ярмарке, приведет лишь к тому, что граждане страны будут разобщаться все больше и больше.
США, как им и свойственно, решили и эту нерешаемую задачу. Для подростков в США есть несколько десятков скаутских, рыцарских, религиозных и других организаций. Эти организации по сути отличаются только форменной одеждой и незначительными идеологическими штрихами. Но финансируются все эти организации из одних и тех же источников; формируют одинаковое мировоззрение; прививают идентичные нормы морали, воспитывают одни и те же черты характера, предлагают схожие программы действий. Все они имеют в своем арсенале бывших скаутов – значимых персон в правительстве США, медийных героев и т. д.
Вывод. Идеология – это система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы людей, объединённых ею. Идеология задает программу действий, реализация которой позволит заинтересованному индивиду достичь озвученных целей. Идеология, предназначенная для воспитания подростков, должна иметь подавляющее количество подтверждений в информационном пространстве страны.
Ярмарка идеологий
Откуда дровишки?» – «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
Из поэмы Н. Некрасова «Крестьянские дети»
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
Из поэмы Н. Некрасова «Крестьянские дети»
Итак, мы выяснили, что идеологию утверждает (или создает) лидер коллектива (вождь, главарь, лидер партии и т. д.). Если во главе коллектива стоит профессиональный «лидер» (комиссар, педагог, вождь партии, тренер и т. д.), то у такого лидера существует выверенная и утвержденная идеология.
Если же во главе случайной группы оказался случайный человек, то он должен предложить идеологию, ценности которой соответствуют потребностям этой группы. На свете очень мало людей, способных породить новую, уникальную, доселе не существовавшую идеологию. В этом случае лидеру остается присматривать образец из ранее существовавших или ныне существующих идеологий и повторить. Продублировать, творчески привнося свои идеи, идейки и украшения.
Где же можно присмотреть образец идеологии? Люди образованные читают книги, в данном случае, очевидно, необходимо проштудировать работы философов, экономистов, политиков и т. д. Спрогнозировав вектор развития государства и экономики, а также тенденции развития науки и техники внутри страны и в мировом масштабе, нужно будет подобрать образцы для подражания.
Но современные дети книг не читают, да и не смогут они переработать труды философов, политиков, экономистов и т. д. – они же еще дети. Поэтому они будут выбирать модель идеологии (мировоззрение, ценности, нормы морали, программу действия), им доступную для понимания и реализации, из ранее ими виденных. А информацию подростки черпают из фильмов, видеоклипов, мультфильмов и из Интернета. Именно оттуда и будут выбирать себе образец идеологии.
Вот не зря Ленин напутствовал: «Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» (февраль 1922 года). Из книг могут почерпнуть информацию не все, ведь чтение – это серьезный труд, нужно терпение, богатое воображение, чтобы представить себе образы, переживания героев, суметь самостоятельно провести анализ и сделать выводы.
То ли дело в кино – сидишь, жуешь попкорн, а перед тобой талантливые актеры демонстрируют и переживания, и гнев, и эмоции. Режиссёры и на переднем, и на задних планах вовсю демонстрируют поддерживающие главную нить повествования картинки. И только совсем тупой или эмоционально незрелый не сможет понять и принять предложенную режиссёром интерпретацию. В кино «плохих» сразу видно – это условные «злобные карлики», в кино если появляется красавец на белом коне, то сразу понятно, что это – герой. В кино герой, совершив благое дело, немедленно получает почет, уважение и приятное музыкальное сопровождение. Круто! Для программирования людей на желаемую ответную реакцию кино – наиглавнейшее из искусств.
Музыкальные клипы для программирования детей – еще круче. Ведь клип – это маленькое кино, в котором за 2–3 минуты можно посмотреть на героя, его поведение, ценности, его типаж и образ жизни.
Тик-токи – это тоже кино, но еще короче. Психологи-маркетологи давно уже установили, что чем ниже интеллект человека, тем короче строчку текста (или короче фильм, или короче текст песен) он способен воспринимать. Именно поэтому в журналах и газетах начали в свое время печатать тексты узенькими колонками. Это было сделано всего лишь для того, чтобы газетами и журналами заинтересовались и туповатые тоже (и стали их покупать). То есть Тик-токи – это мини-кино для совсем тупых (и рэп тоже). Вот в США понимают, что с помощью Тик-токов КНР меняет мировоззрение молодых американцев. И поэтому:
Комитет конгресса США одобрил законопроект о запрете TikTok. Авторы инициативы считают, что Китай использует соцсеть для того, чтобы влиять на американцев.
В СССР было все просто и понятно. Существовала государственная идеология, были сформированы и утверждены образы (с чертами характера, моральными нормами и мировоззрением) и взрослого человека (настоящего коммуниста), и молодого человека (комсомолец), и подростков (пионеры – всем примеры), и малышей (октябрята), и даже пенсионеров (добродушные, уважаемые, заботливые). Визуализация образов с моделями поведения, мировоззрением, нормами морали и программой действия и героев, и антигероев была отработана в 30–60-е годы на все сто процентов. Для малышей – Мальчиш-Кибальчиш и Плохиш, Чиполлино и синьор Помидор; для пионеров – Тимур и его команда, антигерой – Квакин; для комсомольцев – Павел Корчагин, молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская, для взрослых – герои Шолохова и Фадеева и т. д.
В 60-е годы (когда Хрущев начал разрушать и общую идеологию СССР) в кинематографе появилась масса странных героев – неуверенных в себе, ищущих чего-то, сомневающихся и т. д., в 70–80-е все стало совсем плохо. Герои 70–80-х носились с ценностями 20–30-х годов, были «плоскими», неестественными и неактуальными.
Герои всегда должны быть актуальны, это должны быть «парни с нашего двора». Они должны быть носителями современных идей и добиваться того, что актуально для зрителей сегодня. По этой причине образы из иностранных фильмов и журналов завоевали сердца, а затем и умы советских граждан 70–80-х годов. Ну да ладно, вернемся к нашим, так сказать, «барашкам».
Использовать сегодня в капиталистической стране героев из СССР 20–50-х годов, которые борются с буржуинами – глупо и не подлежит обсуждению (а Мальчиш-Кибальчиш и Тимур с командой до сих пор в школьной программе). Поэтому давайте посмотрим, что же предлагают современным детям кинематограф, Интернет и клипы.
Из всех «утюгов» у нас утверждается, что главная ценность в российском обществе – это деньги. У кого много денег – тому хорошо жить. Он может позволить себе все, что захочет, и занимает привилегированное место в обществе (может даже не работать вообще). И подростки это тоже вполне понимают и начинают хотеть иметь много денег.
Культ денег в подростковом социуме проявляется в наличии «правильной» (и, разумеется, дорогой) одежды, дорогих и новеньких гаджетов, а также карманных денег. Подросток-лидер, встав во главе детского коллектива, в точности так же нуждается для самоутверждения во владении правильной одеждой, стильных гаджетов и карманных денег в нужном количестве.
В случае если его родители могут ему обеспечить все искомые «ценности», подростку более ничего не нужно. В ситуации, если родители подростка не могут или не хотят приобрести нужные вещи и не готовы давать деньги в нужном количестве, подросток вынужден добывать деньги сам. А где же ребенку добыть денег? Пойти работать? Но это не котируется, наоборот, в предлагаемых обществом ценностях, культивируется образ неработающего человека.
Остается только криминальный способ добывания денег – воровство или грабеж. Кого грабить? Неизвестных грабить опасно – вдруг что-то пойдет не так (нажалуются, дадут отпор и т. д.). Поэтому подростки начинают грабить своих собственных одноклассников из числа омега-особей. Потому что подросток-лидер твердо знает, какой реакции можно ожидать от омега-одноклассников. Далее аппетиты начинают расти, и под финансовый гнет начинают попадать омега-особи из других классов и т. д.
Все остальные одноклассники адаптируют предложенную идеологию и в силу особенностей своего достатка и характера принимают участие во всех «спецоперациях» группы – от избиения и унижения своих омега-особей до «эксов» в виде массовых драк или грабежей «на районе».
В пубертатном возрасте финансовые потребности подростков увеличиваются еще больше – нужны финансы для того, чтобы ухаживать за противоположным полом. В ход идут все те же деньги, точнее вещи, которые можно купить за деньги – алкоголь, сигареты, кино, кафе, съемные квартиры и т. д. Растет финансовый аппетит – растут и суммы поборов и, возможно, составы преступлений.
Проявления открытой агрессии в отношении абсолютно незнакомых людей на улице нужны подросткам для подтверждения растущей собственной силы и возможностей, а также для запугивания других подростков «на районе» и закрепления «территории».
Преступный метод добычи денег требует подкрепления в виде нужной идеологии и норм морали. Поэтому и нормы морали подбираются соответствующие, дающие право одним грабить других. Это мораль кастового общества. Мол, есть мы (воры, братва, знать, Рёданы и т. д.), а есть они (лохи, ватники, быдло и т. д.). Мы имеем право делать с ними все, что захотим. В отношении «них» не действуют нормы морали. Нормы морали только для «нас». Подросткам все это и так знакомо, поскольку у себя в классе они уже выстроили вполне себе аналогичную модель.
Источниками криминальной пропаганды является интернет и телевидение. На всех российских каналах крутят бесконечные сериалы про бандитов и ментов, сцены убийства, грабежей, насилия, хамства и разврата не сходят с экранов. Чего только стоят сериалы на каналах Газпрома: «Беременна в 16» – 6 сезонов; «Пацанки» – 7 сезонов, «Содержанки», «Училка в законе» и т. д.
Зарубежные фильмы тоже не балуют разнообразием: обман, ложь, насилие, истязания и тирания. В любом фильме герой, сломав систему (нарушив все допустимые правила и моральные нормы), уничтожив по дороге груду чужого имущества, покалечив и убив множество людей, получает приз (девушку, деньги, почет и музыкальное сопровождение).
И лидер подростковой группы, и так склонный к насилию, выбирает, как правило, насилие в качестве способа достижения цели. И эту систему ценностей, мировоззрение, нормы морали, а также методы действия начинают усваивать наши дети. В свой единственно возможный раз.
Деформация личности детей происходит ужасная. Дома папа с мамой пытаются прививать ребенку правильные нормы морали, но их призывы в количестве двух голосов противостоят хору из десятков (количество детей на потоке) или тысяч голосов (если добавить сюда информационные реки из Интернета). И, очевидно, что голоса родителей теряются. Наличие двойных стандартов и норм морали ставит ребенка перед нелегким выбором. Родителей он любит, но противопоставить себя детскому коллективу – означает стать омега-особью, со всеми вытекающими последствиями.
Как правило, дети этот непростой выбор делают не в пользу родителей. Перепалки с родителями начинаются со слов «вы ничего не понимаете», а заканчиваются порой открытой неприязнью и ненавистью по отношению к предкам (ведь сам факт существования родителей заставляет ребенка делать этот нелегкий выбор и страдать).
Поэтому не стоит удивляться тому, что Россию захлестнула волна подростковой преступности. И так и будут идти волна за волной, пока правительство России не изменит парадигму воспитания детей.
Справка по преступности. По данным ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ, в 2020 году было совершено 37 771 преступление несовершеннолетними или при их соучастии. В 2019 году, по данным МВД, примерно 3,9 % от всех раскрытых в стране преступлений совершены подростками либо при их участии. Всего были выявлены 37 953 несовершеннолетних преступника. Число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних остается высоким: если в 2018 году их было 9 716, то в 2019 – 10 113, в 2020 году – 9 797, 9 295 – за 2022.
Большинство несовершеннолетних, или 83 процента, в 2019 году совершили преступления против собственности, 8 процентов – против жизни и здоровья и более 4 процентов – это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, поставленных в 2019 году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них более чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста.
Большинство несовершеннолетних, или 83 процента, в 2019 году совершили преступления против собственности, 8 процентов – против жизни и здоровья и более 4 процентов – это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, поставленных в 2019 году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них более чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста.
На учет ставят в возрасте 14–16 лет. В этой возрастной категории насчитывается примерно 2 миллиона подростков. Т. е. получается, что почти 10 % российских подростков уже стоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. А ведь это самые одиозные из подростков. А сколько еще не попалось? Нужно отдавать себе отчет, что реальное количество российских подростков, вовлеченных в криминал, больше в несколько раз .
Вывод. В подростковых коллективах, место лидера в которых педагог уступит лидеру-подростку, как правило, будет устанавливаться идеология криминального толка. Главными ценностями там будут объявлены деньги, гаджеты, вещи и др. материальные ценности.
Криминальный способ добычи ценностей (воровство и грабеж) будет легализован. В классе сложится кастовая иерархия, часть школьников попадут в разряд омега-особей. Омега-школьники будут подвергаться унижениям и вымогательствам.
Морально-этические нормы будут приняты те, которые оправдывают и позволяют унижать и грабить других людей. При этом будут сформулированы «благородные» причины, обеляющие такое поведение агрессоров.
Для идентификации «своих» (принявших это мировоззрение, нормы морали и ценности), подростки выберут одежду, обувь и гаджеты определенных брендов.
В качестве способов решения разногласий между школьниками в классе и на потоке будут применяться драки и насилие.
Мы помним, что подростком-лидером в классе становится самый агрессивный, но, как правило, не самый умный школьник. Лидеру-подростку нужно демонстрировать свое превосходство перед всеми членами подросткового коллектива, чтобы оставаться на вершине. Поэтому лидер начинает «обнулять» значение образования и высмеивать знания. Оттого нападкам и преследованиям будут подвергаться все ученики, которые проявят большие знания в освоении школьной программы, чем лидер. Поэтому школьники не будут учить уроки, а будут кичиться своим незнанием, неумением и плохой успеваемостью. Успеваемость будет очень низкая.
Ввиду того, что подростков в России наказывать нельзя, педагоги оказываются беззащитными перед школьниками-хулиганами. Поэтому в классах, в которых место лидера занял подросток, педагоги будут подвергаться нападкам, унижениям и издевательствам со стороны учеников наравне с омега-школьниками.
Вот здесь можно посмотреть этот ужас.
Подростки, занимающиеся спортом и не вошедшие в криминализированные подростковые сообщества, не станут омега-особями – потому что они смогут дать физический отпор лидеру-подростку. В качестве идеологии такие подростки примут идеологию их тренера.
Остальные подростки, которые не войдут в криминализированные подростковые сообщества, займут роль омега-особей в школьных коллективах. В качестве идеологии они будут выбирать на «ярмарке идеологий» утопичные неагрессивные идеологии – готы, эмо, гламуры, вейперы, анимешники, растаманы, веганы, экоактивисты, рэперы и др.
Многие дети будут уходить от окружающего агрессивного мира в виртуальный мир компьютерных игр.
У 68 % российских подростков, выбравших какую-либо из утопичных идеологий, формирование личности, мировоззрение, нормы морали и поведения будут формироваться в духе выбранной утопичной идеологии. Этих подростков в дальнейшем ждет «тяжелое похмелье», разочарования и депрессии. Рассмотрим немного подробнее.
Вместо заключения
Для большинства взрослых людей увлечение подростков утопичными идеологиями кажутся непонятными и поэтому временными. Не понимая причин происходящего, родители и другие взрослые склонны оправдать эти увлечения как проявления подросткового переходного возраста. Но мы с вами теперь знаем, что это глубочайшее заблуждение.
Поиск идеологии заложен в нас эволюционно и, как лосось неотвратимо идет на нерест, так же и подростки, выполняя заложенную программу, ищут себе идеологию, которая должна дать им возможность встроиться в мир людей, получить почет и уважение.
Выбрав утопичную идеологию, подростки методично выполняют предлагаемую программу – носят определенную одежду, делают конкретные прически, используют специфический макияж, говорят на определенном сленге, слушают модную музыку, изучают мироустройство в рамках идеологии и т. д. и т. п. И этой ерундой они занимаются лет с 10 и до 16–18.
К 18–20 годам они к своему ужасу обнаруживают, что все эти прически, сленг, одежда, наколки и т. д. не помогают занять достойное место в мире взрослых людей и заслужить уважение. Напротив, они сталкиваются с тем, что их убеждения высмеивают. А манкирование учебой оборачивается отсутствием знаний, которые требуются для освоения востребованных профессий.
И вот все эти разбирающиеся в нюансах рэпа, крашенные, нужным образом одетые и подстриженные, разговаривающие на «правильном» сленге молодые люди максимум на что могут рассчитывать – это работа продавцов, курьеров и официантов.
Падение старых идеалов, отсутствие смысла жизни приводит к экзистенциальной фрустрации, которая порождает у подростков состояние, названное В. Франклом экзистенциальным вакуумом.
Название произошло от латинского слова existentia – «существование». Субъектом является личность, утратившая способность развиваться. Под экзистенциальным вакуумом понимают психологическую проблему, возникающую у людей, потерявших смысла бытия. Ощущается как «дыра в душе», внутренняя пустота.
Люди, находящиеся в психологическом состоянии «экзистенциальный вакуум», чувствуют себя глубоко несчастными, зачастую такая патология приводит к наркомании, алкоголизму, самоубийствам и совершению преступлений (Виктор Э. Франкл – австрийский психиатр, психолог, философ и невролог).
Конечно, эти молодые люди чувствуют себя обманутыми. Вместо того, чтобы жить полной жизнью, двигаться по карьерной лестнице от успеха к успеху, любить и быть любимыми, они влачат (как им кажется) жалкое существование. Их зарплаты нисколько не могут удовлетворить их непомерно раздутые Интернетом потребности. Каждый день они страдают, наблюдая за мнимыми успехами своих сверстников в соцсетях.
Они начинают ненавидеть всех и вся – родителей, которые их клюют; работодателей, которые не хотят платить по 100–200 тысяч в месяц; правительство, которое не может им обеспечить желаемую жизнь; и само государство за то, что в других странах якобы все гораздо лучше.
Желание отомстить государству за свою не складывающуюся жизнь толкает таких подростков и молодых людей на преступления. Потеряв свои мнимые идеалы, они хотят навредить идеалам государства и общества. А в России объединяющими идеалами являются символы героев Великой Отечественной войны и православная религия. Поэтому зачастую гнев подростков и молодых людей выливается на памятники Героев и православные храмы.
Ощущая свою ненужность российскому обществу, эти молодые люди могут становиться легкой добычей для вербовки спецслужбами ВСУ и США.
Примером такого типажа может служить убийца военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) Дарья Трепова, она же Офелия Трепова, она же Даша Тыковка – бросила Медуниверситет, радикальная феминистка, вегетарианка, экоактивист, а по жизни –продавец в секонд-хенде.
Главная же мысль моего длинного повествования заключается в том, что нельзя бросать наших детей на произвол судьбы, чтобы они, еще не смышлёные, искали сами себе какие-то идеологии. Нужно, чтобы государство обратно взяло на себя обязанность по формированию личностей юных граждан России, их мировоззрения, норм морали и взаимоотношений, развитию нужных черт характера. Чтобы государство вернуло себе функцию по защите еще не сформировавшихся личностей от опасного и пагубного информационного влияния.
И тогда мы не будем удивляться очередям в Верхнем Ларсе, и не станут у нас замирать сердца в ожидании шокирующих новостей.