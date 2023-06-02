Против «умирающей России». Идеология и воспитание







Воспитание истинного англосакса

В центре фашистской идеологии – идеи военной экспансии, расового неравенства, «классовой гармонии» (теория «народного сообщества» и «корпоративности»), вождизма («принцип фюрерства»), всевластия государственной машины (теория «тотального государства»).























А что в России?

Что такое – идеология?

Когда ты главный, тебе приходится думать и

надо быть мудрым, в этом вся беда.

То и дело надо принимать быстрые решения.

И тут поневоле будешь думать, потому что мысли –

вещь ценная, от них много проку.

Уильям Голдинг «Повелитель мух»

Демагогия – намеренное воздействие на чувства и настроение людей с целью введения их в заблуждение лживыми обещаниями, заманчивыми лозунгами, лестью, извращением фактов и т. д. для достижения своих корыстных целей (Словарь политических терминов).

Ярмарка идеологий

Откуда дровишки?» – «Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

(В лесу раздавался топор дровосека.)

Из поэмы Н. Некрасова «Крестьянские дети»

Комитет конгресса США одобрил законопроект о запрете TikTok. Авторы инициативы считают, что Китай использует соцсеть для того, чтобы влиять на американцев.

Справка по преступности. По данным ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ, в 2020 году было совершено 37 771 преступление несовершеннолетними или при их соучастии. В 2019 году, по данным МВД, примерно 3,9 % от всех раскрытых в стране преступлений совершены подростками либо при их участии. Всего были выявлены 37 953 несовершеннолетних преступника. Число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних остается высоким: если в 2018 году их было 9 716, то в 2019 – 10 113, в 2020 году – 9 797, 9 295 – за 2022.



Большинство несовершеннолетних, или 83 процента, в 2019 году совершили преступления против собственности, 8 процентов – против жизни и здоровья и более 4 процентов – это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, поставленных в 2019 году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них более чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста.

Вместо заключения

Название произошло от латинского слова existentia – «существование». Субъектом является личность, утратившая способность развиваться. Под экзистенциальным вакуумом понимают психологическую проблему, возникающую у людей, потерявших смысла бытия. Ощущается как «дыра в душе», внутренняя пустота.













































