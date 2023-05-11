Назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой» Мельник назначен послом Украины в Бразилии

Скандально известный Андрей Мельник, ранее снятый с должности посла Украины в Германии, долго без должности «мидовского» ранга не засиделся. Напомним, что оскандалился Мельник в Берлине, когда назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», а после этого неоднократно делал откровенно грубые выпады в адрес как других представителей немецкого руководства, так и самой Германии. Запомнился на посту украинского посла в Берлине Мельник ещё и тем, что буквально ежедневно отмечался постами о том, что Украина «ждёт от Германии больше оружия и поддержки».
Теперь стало известно о том, что для Мельника подыскали другую посольскую должность. По последним сведениям, его направляют для работы чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бразилию. Информацию подтверждается бразильским МИД. Добавляется, что так называемый агреман правительством Бразилии Мельнику уже предоставлен.
При этом в самом Киеве по этому вопросу пока хранят молчание.
Что интересно, первым о назначении Мельника на должность посла Украины в Бразилии сообщили не бразильские и не украинские источники, а пресса Германии. Публикация вышла в издании «Бильд».
Учитывая скандальный характер Мельника, можно «делать ставки» на то, через какое время после начала работы в Бразилии он начнёт требовать от президента Лулы да Сильвы и бразильского Минобороны поставок оружия и боеприпасов Украине.