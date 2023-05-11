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Назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой» Мельник назначен послом Украины в Бразилии

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Назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой» Мельник назначен послом Украины в Бразилии

Скандально известный Андрей Мельник, ранее снятый с должности посла Украины в Германии, долго без должности «мидовского» ранга не засиделся. Напомним, что оскандалился Мельник в Берлине, когда назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», а после этого неоднократно делал откровенно грубые выпады в адрес как других представителей немецкого руководства, так и самой Германии. Запомнился на посту украинского посла в Берлине Мельник ещё и тем, что буквально ежедневно отмечался постами о том, что Украина «ждёт от Германии больше оружия и поддержки».


Теперь стало известно о том, что для Мельника подыскали другую посольскую должность. По последним сведениям, его направляют для работы чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бразилию. Информацию подтверждается бразильским МИД. Добавляется, что так называемый агреман правительством Бразилии Мельнику уже предоставлен.

При этом в самом Киеве по этому вопросу пока хранят молчание.

Что интересно, первым о назначении Мельника на должность посла Украины в Бразилии сообщили не бразильские и не украинские источники, а пресса Германии. Публикация вышла в издании «Бильд».

Учитывая скандальный характер Мельника, можно «делать ставки» на то, через какое время после начала работы в Бразилии он начнёт требовать от президента Лулы да Сильвы и бразильского Минобороны поставок оружия и боеприпасов Украине.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 20:28
    +5
    Так,если бразильцы не дадут броневики на халяву,страшно представить,какими обезьянами их обзовет этот пОсел
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 20:35
      +2
      А если он, сидя в Бразилии, продолжит требовать у Германии? lol
      1. Братков Олег
        Братков Олег Вчера, 22:51
        0
        А что, только американцам можно ноги о Германию вытирать? Чем титульная нация Европы (украинцы, то есть) хуже?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 20:29
    +2
    Эх ему в целях ознакомления экскурсию бы в фавелы устроить good.
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 20:32
    +3
    Как оказалось этот "дипломат" та субстанция которая не тонет... feel
  4. Enceladus
    Enceladus Вчера, 20:35
    +2
    а что не чрезвычайно упалНамоченный посол? laughing
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:37
    +3
    Назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой» Мельник назначен послом Украины в Бразилии
    . Там много диких обезьян, для такого деятеля компания самая подходящего...
    Не знаю, как теперешним их Глава может ответить, на эскопади свидомого придурка, а Болсанару мужик крутой, конкретные, горячий!!! КОНКРЕТНЫЙ... впрочем, свидомых, конечно дурик, но болтать лишнего, он бы точно не стал.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 21:04
      0
      президента Бразилии не помните.
  6. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 20:41
    +2
    А бразильцы могли отказаться от такого посла?
  7. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:44
    +1
    Учитывая скандальный характер Мельника, можно «делать ставки» на то, через какое время после начала работы в Бразилии он начнёт требовать от президента Лулы да Сильвы и бразильского Минобороны поставок оружия и боеприпасов Украине.

    Потребует признания 1000-летней евроидентификации от Бразилии? Или признания украинского языка вторым государственным в Бразилии?
    Ну не основным же. Такое ни один нормальный дипломат не озвучит.
    Или озвучит?
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 20:53
      0
      Цитата: Fangaro
      Учитывая скандальный характер Мельника, можно «делать ставки» на то, через какое время после начала работы в Бразилии он начнёт требовать от президента Лулы да Сильвы и бразильского Минобороны поставок оружия и боеприпасов Украине.

      Получит он отделение обезьян с гранатами...для охраны своего посольства.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 20:45
    +2
    И как он будет называть президента Бразилии? Бесхребетным ватапи?
  9. Анадыреанец
    Анадыреанец Вчера, 21:54
    -1
    Будет теперь юморить про бананы и обезьян с гранатой.
  10. alystan
    alystan Вчера, 22:46
    0
    Скорее всего бразильцы ему такие выходки не должны позволить.

    Хотя как знать, там ведь немаленькая еврейская диаспора. В настоящее время в Бразилии проживает около 150 тыс. евреев ашкеназского и сефардского происхождения. Евреи Бразилии хорошо интегрированы в общественную и экономическую жизнь страны.

    Неспроста они легко находят общий язык со своими сродственниками по всему миру.
    Лула Зеленского же отыскал...

    Луис Инасиу Лула да Силва собственной персоной - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Dep._lula.jpg/220px-Dep._lula.jpg
  11. solar
    solar Сегодня, 00:18
    0
    Напомним, что оскандалился Мельник в Берлине, когда назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», а после этого...

    после этого Шольц стал переть вооружение на Украину, как подорванный. Лично по бронетехнике лазил, проверял перед отправкой. Как подменили Шольца, до этого весь вклад Германии в вооружение Украины- кучка касок, а сейчас именно Германия стала одним из самых главных спонсоров Украины.
    Теперь вот Мельника в Бразилию отправляют. У них там, кажется, немецкие Леопарды и американские М113 без дела залежались?