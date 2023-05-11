Российский военкор: ВСУ организовали прорыв в районе Соледара, операция по окружению ЧВК «Вагнер» началась

Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей, брались много месяцев, каждый день, проходя по десяткам или сотням метров, сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги

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Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в Бахмуте и уже смогли войти в последний мощный укрепрайон ВСУ под названием "Гнездо", до границы города осталось чуть больше 600 метров. Об этом заявил куратор "Оркестра" Евгений Пригожин.Пока штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" успешно продвигаются в самом Бахмуте, на флангах ситуация складывается по самому наихудшему сценарию. Установившаяся хорошая погода позволила ВСУ перейти в наступление на некоторых участках и ударить по подразделениям Минобороны, прикрывающим фланги "Оркестра". К сожалению, часть обороны посыпалась, отмечается отступление некоторых подразделений с занимаемых позиций.- заявил Пригожин.Тяжелую обстановку на Бахмутском направлении подтверждает и военкор Евгений Поддубный. По его словам, после нескольких ударов в разных местах, ВСУ начали атаку в районе Соледара, бросив бой подразделения при поддержке бронетехники и сумели организовать прорыв. Наши снова отошли, противник закрепляется на отбитых позициях. По мнению военкора, контрнаступление, о котором предупреждал Пригожин уже началось. Сейчас противник предпринимает попытки окружить "Оркестр" в городе, выбивая российские силы из опорников. Не исключено, что уже в ближайшее время начнется атака и на юге, в районе Орехова, чтобы связать наши войска боями.- прокомментировал ситуацию Пригожин.