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Российский военкор: ВСУ организовали прорыв в районе Соледара, операция по окружению ЧВК «Вагнер» началась

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Российский военкор: ВСУ организовали прорыв в районе Соледара, операция по окружению ЧВК «Вагнер» началась

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в Бахмуте и уже смогли войти в последний мощный укрепрайон ВСУ под названием "Гнездо", до границы города осталось чуть больше 600 метров. Об этом заявил куратор "Оркестра" Евгений Пригожин.


Пока штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" успешно продвигаются в самом Бахмуте, на флангах ситуация складывается по самому наихудшему сценарию. Установившаяся хорошая погода позволила ВСУ перейти в наступление на некоторых участках и ударить по подразделениям Минобороны, прикрывающим фланги "Оркестра". К сожалению, часть обороны посыпалась, отмечается отступление некоторых подразделений с занимаемых позиций.

Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей, брались много месяцев, каждый день, проходя по десяткам или сотням метров, сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги

- заявил Пригожин.

Тяжелую обстановку на Бахмутском направлении подтверждает и военкор Евгений Поддубный. По его словам, после нескольких ударов в разных местах, ВСУ начали атаку в районе Соледара, бросив бой подразделения при поддержке бронетехники и сумели организовать прорыв. Наши снова отошли, противник закрепляется на отбитых позициях. По мнению военкора, контрнаступление, о котором предупреждал Пригожин уже началось. Сейчас противник предпринимает попытки окружить "Оркестр" в городе, выбивая российские силы из опорников. Не исключено, что уже в ближайшее время начнется атака и на юге, в районе Орехова, чтобы связать наши войска боями.

Вот и еще один мальчик видит волка. Только Самодовольная Красная Шапочка всё еще думает, что это бабушка

- прокомментировал ситуацию Пригожин.
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190 комментариев
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  1. Маз
    Маз Вчера, 20:36
    +20
    Подразделения 4 омсбр ВС РФ оставили территорию к северо-западу от Ивановского площадью до 3,5 км.

    Подразделения 4 омсбр и 374 омсб оставили также позиции на опорном пункте ВСУ к северо-западу от Клещеевки, которые были оперативно заняты бойцами ЧВК «Вагнер».

    Кроме этого, противник предпринял попытку прорыва к востоку от Богдановки. Надо бы в боевые порядки Герасима отправить на один фланг и его первого зама на другой, сразу и снаряды найдутся, и техника, и резервы, и авиация, и планирующие бомбы...

    От "не сахар"
    Враг начал операцию по окружению группировки войск в Бахмуте, нанеся фланговые удары
    Замысел врага примерно можно понять - выбраны участки, где стоят не самые подготовленные и хорошо вооруженные подразделения, а на них бросаются самые подготовленные и высокомотивированные нацисты с танками и другой бронетехникой.
    Враг проводит 2 операции, намереваясь взять город в клещи.
    Задействованные силы: 3 штурмовая бригада (бывший нацистский полк "Азов")
    92 бригада, куда входит "Иностранный легион" наёмников, а также другие соединения.
    Сегодня стало известно о прорыве ВСУ:
    - Наши подразделения оставили территорию к юго-западу от Ивановского площадью до 3,5 км.
    - оставлены также позиции на опорном пункте ВСУ к северо-западу от Клещеевки, которые были оперативно заняты бойцами ЧВК «Вагнер».
    Обстановка на Бахмутском фронте крайне тяжелая.
    Вероятно в ближайшее время враг нанесет удары и в других регионах.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Вчера, 20:50
      -24
      Пока не увидим 2 бригады на брэдли и страйкерах, это не контрнаступ. Это бои местного значения. В Запорожской области появились наши Т-54, с обустроенным оригинальным двойным «мангалом» над башней и БТР-50. Главное направление контрнаступа хинзиров, на юг, по линии Орехов - Угледар, важно его укрепить.
      "В 70 лет ствол стоит как у молодого!" с.



      1. ugos
        ugos Вчера, 21:02
        +8
        Танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией - военкор комсомольской правды Коц❗️
      2. A.A.G.
        A.A.G. Вчера, 22:35
        -1
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Пока не увидим 2 бригады на брэдли и страйкерах, это не контрнаступ. Это бои местного значения. В Запорожской области появились наши Т-54, с обустроенным оригинальным двойным «мангалом» над башней и БТР-50. Главное направление контрнаступа хинзиров, на юг, по линии Орехов - Угледар, важно его укрепить.
        "В 70 лет ствол стоит как у молодого!" с.




        Судя по количеству минусов, далеко не все оценили Вашу горькую иронию... (((.
      3. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 00:50
        -1
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Пока не увидим 2 бригады на брэдли и страйкерах, это не контрнаступ.

        Пока мы видим, что мобики из ЛНР опять драпают. (
    2. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Вчера, 20:55
      +36
      Хх'лы полгода сами трындели о контрударе и вот те на... Неужели подвижных резервов нет? Где ВВС, смерчи, ураганы?... Снова нет ответственных за это? Хуженетовича с его генеральшами ротными поставить, а роты из всего руководства МО и ГШ сформировать и прорыв закрыть... Может тогда бы по другому пошло?... Слов нет, ощущение, что Вагнера подставили...
      1. Aлеkc
        Aлеkc Вчера, 21:32
        +10
        Подвижные резервы сидят в интернете в тылу
        1. Бигль
          Бигль Вчера, 21:52
          +8
          Не совсем так... Целые дивизии родственников,а то и самих руководителей иногда сидят,а иногда и разъезжают по Саудовской Аравии,Лондонам,Парижам и прочим прифронтовым районам... Это главные формирования большого засадного полка... Так сказать наш иностранный легион...))
      2. alexoff
        alexoff Вчера, 21:45
        +5
        Мо и ГШ не воюют, они играют в сделки с врагом. А вагнерА это жест доброй воли, как Стремоусов
    3. Маз
      Маз Вчера, 20:59
      +4
      Контрнаступление ВСУ началось, украинская армия начала реализацию операции по окружению сил РФ на артемовском направлении, сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

      Поддубный, ссылаясь на источники, сообщает о прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного, там ВС РФ отступили с позиций, причем локальный успех ВСУ зафиксирован и в районе Клещеевки.

      Кроме того, в районе Соледара ВСУ несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка, смогли организовать прорыв. В ближайшие сутки, судя по всему Киев начнет наращивать усилия на юге. В районе Орехова, чтобы связать ВС РФ боями и в районе Гуляй Поля с целью прорвать первую линию обороны, сообщает Поддубный.
      С Ореховского направления сообщают о применении ВСУ химических боеприпасов, от которого после вдоха теряют сознание — военкор КП Коц
      1. invisible_man
        invisible_man Вчера, 23:11
        -1
        Про химическое оружие - треньдеж, как всегда.
    4. azkolt
      azkolt Вчера, 21:26
      0
      * Танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией — сообщает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Он считает, что «украинское командование сейчас ставит целью раздёргать наши порядки на Сватовском рубеже и параллельно продавить фланги в Артемовске. Чтобы посыпалась вся оборонительная конфигурация ЛНР».
    5. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 23:12
      +2
      А не кажется странным,что готовясь к гребанному контрнаступу ,мы отправили на фланги " не самые подготовленные ,но плохо вооруженные подразделения" ?!
      Полдня воюют,а сколько уже оставили и отдали ?!
  2. Bulrumeb
    Bulrumeb Вчера, 20:37
    +56
    Об этом уже месяца три талдычили все у кого хоть капля разума есть, но МО как видно все божья роса
    1. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 20:39
      +8
      Цитата: Bulrumeb
      Об этом уже месяца три талдычили все у кого хоть капля разума есть, но МО как видно все божья роса

      Нужно было Пригожину сваливать, как планировал. Сейчас бы уже вывел свои войска из города. А так ему пообещали что снаряды дадут, но похоже не сказали кому.
      1. Аргон
        Аргон Вчера, 20:42
        +28
        Вот ему отправили.
        а если серьезно, это что, игра какая то? Если да то не смешная
        1. Григорий_Николаев
          Григорий_Николаев Вчера, 20:58
          +27
          вот и сказочке конец.. либо это гениальный план по заманиванию противника в капкан и щаз из всех щелей посыпятся резервы, танки, авиация и через месяц будем разминировать пляжи Одессы, либо это феерическая профанация после которой весь мир поймет, что король-то голый..
          1. A.A.G.
            A.A.G. Вчера, 23:13
            -1
            Цитата: Григорий_Николаев
            вот и сказочке конец.. либо это гениальный план по заманиванию противника в капкан и щаз из всех щелей посыпятся резервы, танки, авиация и через месяц будем разминировать пляжи Одессы, либо это феерическая профанация после которой весь мир поймет, что король-то голый..

            До этого не подозревали? Согласен, -до последнего сам надеялся на ХПП( разумные понимают, что не вся информация им доступна. Это про обывателей... А если руководитель крупнейшей Страны в Мире не смог организовать информирование
            ( или не захотел услышать/?! / Нарышкина, - как тогда глумились над ним... А, похоже, он знал, и, судя по реакции, обалдевал от принятого решения,... а ему это в вину ставили... /).)))). hi
            1. Григорий_Николаев
              Григорий_Николаев Сегодня, 00:09
              -1
              если кто и дул в уши господину ПэЖэ то очень скоро это будет предельно ясно всем, кто думает головой..
      2. Николай310
        Николай310 Вчера, 20:54
        +4
        Так сейчас только на его и надежда...иначе зеленские скоро будут в Попасной интервью давать...

        Эх,кресты похоже одному клоуну на Красной площади не помогли...может пора генеральшу Марковскую бросить на латание брешей,как Сталин Жукова под Ленинград?
    2. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 20:42
      +9
      но МО как видно все божья роса


      Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
      А сапоги тачать пирожник,
      И дело не пойдет на лад.
      Да и примечено стократ,
      Что кто за ремесло чужое браться любит,
      Тот завсегда других упрямей и вздорней:
      Он лУчше дело всё погубит...
      И. А. Крылов (1769—1844).
      request
    3. azkolt
      azkolt Вчера, 21:32
      +5
      Цитата: Bulrumeb
      Об этом уже месяца три талдычили все у кого хоть капля разума есть, но МО как видно все божья роса

      Интересно, а где эти охранители, которые минусовали здесь налево и направо , говорили, что хватит панику разводить, все будет нормально. Один даже . давно его не вижу.обещал Марьинку до Нового года взять. Очень надеюсь, что все они на фронте! // Здесь на этом месте была инфа, которую боюсь пускать в эфир, возможно секретная.//
      1. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 00:27
        0
        Интересно, а где эти охранители, которые минусовали здесь налево и направо , говорили, что хватит панику разводить, все будет нормально. Один даже . давно его не вижу.обещал Марьинку до Нового года взять. Очень надеюсь, что все они на фронте! // Здесь на этом месте была инфа, которую боюсь пускать в эфир, возможно секретная.//
        От вашего коментария ни разу не веет сежим постчернобыльским духом.
        а где эти охранители
        В контрнаступ полезли, давняя привычка из той (или не той краины - украины).
        // Здесь на этом месте была инфа, которую боюсь пускать в эфир, возможно секретная.//
        Особенно радует слово "инфа", высокоинтелектуально. Для Вас свойственно дописывать - договаривать, то что превратилось в краине украинской в национальную идею. Ничего своего украинцы придумать не могут, даже велосипед... wassat
    4. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 00:43
      -1
      Или у министерства обороны какие-то другие цели, которых оно без сарказма достигает по плану.
  3. Аргон
    Аргон Вчера, 20:37
    +6
    Вот те на... Кому верить то теперь? Пригожин подозревал такое?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 20:41
      +25
      Цитата: Аргон
      Пригожин подозревал такое?

      Да, Пригожин говорил, что фланги ненадежные.
      1. azkolt
        azkolt Вчера, 21:34
        +7
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Аргон
        Пригожин подозревал такое?

        Да, Пригожин говорил, что фланги ненадежные.

        Пригожин это сказал неделю назад. а Стрелков еще прошлой осенью говорил,что возможным вспомогающим ударом может быть по вагнеровцам, как не имеющим хорошего тыла и с плохой коммуникацией с МО.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 23:20
          +2
          Цитата: azkolt
          Стрелков еще прошлой осенью говорил

          И его задвинули с глаз долой. По ходу, говорящие по делу не пользуются популярностью.
          1. Uriy Petroff
            Uriy Petroff Вчера, 23:45
            0
            Стрелков ещё тот обиженный нытик, гоаориь много, что- то сбывпюается.Дажк сломанные часы показывают правильное время 2 разамв сутки
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 21:55
        -2
        Так может ему стоило не по 100 метров в Бахмуте продвигаться, а заняться флангами? А если договорились, что это зона ответственности МО, то не требовать истерически снаряды на перемалывание кого-то там, а настаивать, чтобы боекомплект в первую очередь пошёл его соседям, которые эти фланги и держали? Это уже какая-то шизофрения, когда Пригожин говорит об угрозе флангам, вклинившемся на километры противнике, и тут же с гордостью заявляет об очередных отбитых в Бахмуте 50 тысячах метрах (если что - это 250х200 метров). Такое впечатление, что у ЧВК контракт на взятие Бахмута, а во всём остальном - хоть трава не расти. Хоть оставляй город на следующий день после его освобождения - контракт выполнен, наряд закрыт, распишитесь здесь и здесь.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 23:24
          +1
          Цитата: УАЗ 452
          Так может ему стоило не по 100 метров в Бахмуте продвигаться, а заняться флангами?

          Я вообще до сих пор не пойму, нафига эти многмесячные бодания стенка на стенку? request
          Я бы еще в начале, сконцентрировал бы ударный кулак, обошёл бы город, и закрыл его в котёл. Даже штурмовать бы не стал, отцепил и пошёл дальше, жрать захотели бы - сами бы вылезли, как на Азовстали.
          Но вместо этого, данный сценарий уступили ВСУ.
          Если это не ловушка для ВСУ, то я окончательно разочаруюсь.
          1. Алексей G
            Алексей G Сегодня, 00:32
            -1
            Я бы еще в начале, сконцентрировал бы ударный кулак, обошёл бы город, и закрыл его в котёл.

            Нельзя так! Что вы? Для окружения нужны крупные силы, их голос разума запрещает применять. Согласно новой тактике пехоты надо по 10 чел в лоб ползти к 5 этажке, но осторожно, ибо там за шкафом всушники! laughing
          2. Жгучая_Крапива
            Жгучая_Крапива Сегодня, 00:54
            0
            С точки зрения олигархов, сокращение количества невписавшихся в рынок потребителей макарошек - это неплохо.
        2. Жгучая_Крапива
          Жгучая_Крапива Сегодня, 00:44
          0
          Такое впечатление, что у ЧВК контракт на взятие Бахмута,


          Почему нет.
    2. Bulrumeb
      Bulrumeb Вчера, 20:45
      +28
      Подозревал? Да ведь все прямо таки кричало об этом: Вагнеры вырвались вперед, растянули фланги, тут не нужно быть гением военного искусства - удар по флангами прямо напрашивался. Вопросом времени всё было. И то ВСУ даже очень много времени дали на исправление ситуации, однако ж...
      1. Aken
        Aken Вчера, 20:59
        +1
        Чему мы удивляемся? Это же Шойгу. Я скучаю по Табуреткину. Тот, хотя бы, умный. Верните его.
        Табуреткин, мы облажались. Спаси нас.
        1. azkolt
          azkolt Вчера, 21:36
          +6
          Цитата: Aken

          Пригожин это сказал неделю назад. а Стрелков еще прошлой осенью говорил,что возможным вспомогающим ударом может быть по вагнеровцам, как не имеющим хорошего тыла и с плохой коммуникацией с МО.
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          Цитата
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          Да, Сергей Хуженетович полностью оправдал свое отчество!
        2. УАЗ 452
          УАЗ 452 Вчера, 21:59
          +3
          Табуреткин генералов гнобил, за что его и подставляли люто, раскручивая по полной антипиар. Шойгу же позволил всем делать свои гешефтики, а требовал только показухи и парадной мишуры, щедро раздавая за это звания и награды. А наши лампасники этим готовы были заняться с большим удовольствием. В его адрес славословия рекой лились - лучший МО, исправил всё, что развалил Сердюков... Ну вот теперь хаваем, что заслужили.
    3. Aken
      Aken Вчера, 20:57
      +7
      Пригожин не подозревал. Он знал, что его приговорили.
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Вчера, 20:57
      +3
      Цитата: Аргон
      Вот те на... Кому верить то теперь? Пригожин подозревал такое?

      Он предвидел это.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 22:04
        +4
        Там нетрудно было предвидеть - здесь, на форуме об этом многие писали - Вагнеру дадут выдохнуться, штурмуя подготовленные рубежи, а потом окружат, либо ударят вообще в другом месте. И чем громче Пригожин требовал все поступления боеприпасов себе, тем, объективно, он приближал этот сценарий, повышая шансы противника на успех. А Бахмутовское "перемалывание" давно уже превратилось из военной операции в медийное пиар-шоу.
  4. Румaтa
    Румaтa Вчера, 20:40
    +20
    Только ВКС МО РФ могут спасти ситуацию. Где они, вашу мать??????????
    Это ещё даже не "контрнаступ" это такой себе отвлекающий удар.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:42
      +18
      Что,уже на остальных надежды нет?Странная военная операция..
      1. Аргон
        Аргон Вчера, 20:46
        -1
        Ждём мобилизацию теперь? Иначе , как выпутываться из ситуации? Или это все же очень хитрый план и наконец сумели их вытащить?
        1. ugos
          ugos Вчера, 20:56
          +11
          Ну да, план очень хитрый, как сдать Вагнер, и руками укров избавится от Пригожина.
        2. Aken
          Aken Вчера, 21:09
          +2
          Поздняк метаться. Мобилизацию надо было делать в октябре.
          1. azkolt
            azkolt Вчера, 21:37
            0
            Цитата: Aken
            Поздняк метаться. Мобилизацию надо было делать в октябре.

            А она уже началась, вы разве не слышали про сборы?
            1. azkolt
              azkolt Вчера, 21:45
              -2
              Ура! Один минусовщик все таки работает, значит не все потеряно!!! А то я подумал они уже возле Верхнего или Нижнего , а возможно и возле обоих, Ларсов!))))
            2. УАЗ 452
              УАЗ 452 Вчера, 22:10
              +5
              Предлагаете партизан эшелонами в Запорожье с Донбасом, и сразу с колёс в бой? Если уж имеющуюся армию Т-54 вооружили, то для партизан с пьедесталов придётся тридцать четвёрки снимать. Армия - это лишь в десятую очередь про численность, а в первую-вторую-третью - про оснащённость, обученность, управляемость, связь, разведку, мотивацию, уверенность (обоснованную) в командование. И что из перечисленного у нас есть? А без этого любая мобилизация - отправка на бесполезный убой толпы мяса.
              1. Алексей G
                Алексей G Сегодня, 00:40
                0
                Армия - это лишь в десятую очередь про численность

                Численность как раз и выручала нас в прежних войнах, когда обученность и вооружение хромало!
        3. Себастьян Аристархович Перейра
          Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 23:17
          0
          Какая ,нахрен, мобилизация? Опять пьяное воинство гнать в окопы ,а они видео про третьи кольца охраны складов будут снимать для жен и губернаторов?!
        4. Тарелка
          Тарелка Вчера, 23:39
          +1
          Цитата: Аргон
          Ждём мобилизацию теперь? Иначе , как выпутываться из ситуации?

          Да очень легко выпутаться из ситуации можно было даже без первой мобилизации, которая была ошибкой, так же как и формальное присоединение к себе территорий. Но ладно, что сделано, то сделано. Тем не менее, рецепт тот же - бомбить всю Украину бомбами и ракетами безжалостно. Думаю, если в течение пары месяц совершать на Киев ежедневные налёты и за каждый сбрасывать примерно по 50 тонн бомб хотя бы, то Украине станет живо не до Донбасса. Да до Киева можно даже из РСЗО достать с Белоруссии, кажется. И приграничные города Украины так же бомбить. Вот рецепт - ровнять с землёй вообще всё. Злобно и безжалостно, но упорно и методично. За каждого убитого российского солдата или российского гражданина не грех под бомбами случайно положить даже десяток тысяч украинцев. Раньше я бы выступил против такого рецепта, аргументируя это реакцией в мире и на Украине. Но ныне Украина это уже чужая народность - тут терять нечего. Они от нас даже дальше, чем немцы и американцы. А в мире и так уже есть те, кому падение американской гегемонии невыгодно, они готовы хоть с сатаной дружить, и те, кому выгодно, про них могу написать то же самое. Так что даже если мы будем чертями из ада, ничего не потеряем. Да и на любые визги можно визжать в ответ кадрами американских бомбардировок Югославии.
          Вот, и никакой мобилизации не нужно. Мобилизация бесполезна. Она не принесёт ничего, кроме вреда, поскольку лишь вырвет руки из экономики. А победить мы можем только экономикой. Надо производить больше бомб, больше ракет, больше снарядов, больше БПЛА, больше танков, больше вертолётов и самолётов, организовать связь и поставить оборудование, организовать всем обеспечение ПНВ... всё это - задачи для всей экономики. Вырывание рук из неё посредством мобилизации лишь повредит делу.
          А если не сможем победить на Украине военным путём, то и выкатиться не грех. При условии, что после себя оставим выжженную пустыню, в которой жить будет невозможно. Чтоб даже после нашего поражения у всех осталась мысль, что они лучше сдадутся России, если та придёт, чем отобьются такой ценой.
      2. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 20:52
        +16
        Нет, не странная а страшная. Пассионарии должны сложить головы в степях Донбасса, а на их место придут смуглые трудолюбивые новые граждане...
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 00:05
          0
          Цитата: Владимир80
          Пассионарии должны сложить головы в степях Донбасса

          Эй, а как же участники форума на ВО? Они-то останутся! laughing
    2. Sebostyuan
      Sebostyuan Вчера, 21:04
      +8
      Да они бы- рады. Только кто цели будет выдовать? Там боевыми летчиками часто рукаводят такие же ... , что отправили на передний край в окопы бойцов без ПТС. Любители строевых песен попрежнему на своих постах.
    3. БорзРио
      БорзРио Вчера, 21:10
      -5
      Без истерик только. Завтра к обеду генералы МО проснутся и начнут исправлять ситуацию.
      1. azkolt
        azkolt Вчера, 21:38
        -2
        Цитата: БорзРио
        Без истерик только. Завтра к обеду генералы МО проснутся и начнут исправлять ситуацию.

        Уже возможно начали, самолеты один за другим идут на посадку! А вот неделю до этого одни транспортники, только что то подозрительно много!
      2. Vashek
        Vashek Вчера, 23:42
        0
        А опохмелиться, рассолу выпить, душ приныть - забыл!
    4. Алексей G
      Алексей G Сегодня, 00:37
      0
      Где они, вашу мать??????????

      Так запас планирующих за неделю последнюю видно подисчерпался слегка! Должно быть экономят... fellow
  5. Konnick
    Konnick Вчера, 20:40
    +14
    И опять кто-то как-то что-то профукал. Когда будут называть своими именами тех, кто целенаправленно сливает, а господин Поддубный?
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Вчера, 21:01
      +6
      Цитата: Konnick
      И опять кто-то как-то что-то профукал. Когда будут называть своими именами тех, кто целенаправленно сливает, а господин Поддубный?

      Никто их не сольёт. Разве-что пересадят в другое кресло. Они ведь в политику не лезут.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 22:13
      -2
      Один из сливщиков-манипуляторов - Пригожин. Продолжать освобождать по сотне метров в Бахмуте, требуя на это весь запас снарядов группировки в преддверии контрнаступления противника... Это либо шиза, либо какая-то мутная схема.
  6. Enceladus
    Enceladus Вчера, 20:41
    +26
    Шойгу оторвать руки и засунуть откуда они ростут на самом деле. Сколько можно! Как у коммунальщиков - снег выпал внизапно в начале декабря.
    1. nachkar67
      nachkar67 Вчера, 21:36
      +9
      Но Шойгу ведь кто-то терпит до сих пор
      1. kventinasd
        kventinasd Вчера, 22:14
        +3
        Цитата: nachkar67
        Но Шойгу ведь кто-то терпит до сих пор

        Шойгу по уши замазан с главным. Там рука руку моет. Кто с главным на пикники кататься будет, как не спец по оленям?
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 22:15
        0
        Так ведь как на нём мундир сидит! Настоящий генерал! Вот его предшественник в пиджаке ходил, так военные его люто ненавидели за это.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 20:42
    +35
    Если с Вагнером в Артемовске сложится плачевная ситуация, то Шойгу и его команда должны будут уйти... angry Коней на переправе не меняют, их стреляют, если они не наши. request Сталин стрелял и выиграл войну..
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 20:50
      +3
      Вы так категорично грворите потому что не знаете целей кое чего... Возможно они противоположны вашим представлениям...
    2. Николай310
      Николай310 Вчера, 20:55
      +12
      Сталин такого как Шойгу во-первых и близко бы не допустил...
    3. alexandr 66
      alexandr 66 Вчера, 21:08
      +8
      Вся беда в том что генералы не отвечают за свои действия. Вчера у Рожина на канале видео от 404 с коптера как 2 Вагнера молодые ребята кончают с собой раненые чтобы в плен не попасть. А кто то драпает. Пишут что много техники нацистов идёт в сторону Белгорода, а на Запорожье наци применяют хим.оружие
      1. azkolt
        azkolt Вчера, 21:48
        -1
        Цитата: alexandr 66
        Вся беда в том что генералы не отвечают за свои действия. Вчера у Рожина на канале видео от 404 с коптера как 2 Вагнера молодые ребята кончают с собой раненые чтобы в плен не попасть. А кто то драпает. Пишут что много техники нацистов идёт в сторону Белгорода, а на Запорожье наци применяют хим.оружие

        Коц пишите, что по объездной Харькова в сторону нашей границы много техники идет. Успокаивает только то, что самолеты разлетались!
  8. военком Котёнок
    военком Котёнок Вчера, 20:42
    +4
    Как и ожидалось, слова Зеленского были ИПСО для усыпления бдительности.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 20:50
      +1
      Цитата: военком Котёнок
      Как и ожидалось, слова Зеленского были ИПСО для усыпления бдительности.

      Это и есть тот "сюрприз", который Зеля обещал Путину? Надеюсь, что он просчитался. Выгребет "Вагнер" всем смертям назло.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 22:17
        +2
        Из окружения они выйдут, но вот Бахмут, который 10 месяцев брали, будет оставлен за дни, если не за часы. И какую часть вооружения они смогут вытащить - вопрос. Буксируемую артиллерию - вряд ли.
    2. Aken
      Aken Вчера, 21:02
      +9
      Никто этому не верил. Но тот, кто написал бы неделю назад, что начнётся окружение Вагнера, влетел бы в серую зону. До вчерашнего дня на сайте правили подбрасыватели чепчиков.
      1. Бигль
        Бигль Вчера, 21:21
        +6
        Дык они всегда тут правят... Кстати,можно посмотреть клиенты и увидеть кто и как переобувается прям за день .. От хвалебных од и до гневных осуждений ..
        1. Военком77
          Военком77 Вчера, 21:33
          +5
          Куда пропал Михан? Давно не слышно его
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 23:23
            +1
            Цитата: Военком77
            Куда пропал Михан? Давно не слышно его

            Соскучились по ласковым словам? winked
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 00:08
              0
              Цитата: Теренин
              Соскучились по ласковым словам?

              А и правда, соскучился. Надеюсь, что у него все в порядке, и не случился очередной сердечный приступ. hi
          2. А Нас Рать
            А Нас Рать Вчера, 23:44
            0
            Цитата: Военком77
            Куда пропал Михан? Давно не слышно его

            Сгинул на невидимом фронте с мировым сионизьмом, поехал в Моссад сдаваться.
  9. Sebostyuan
    Sebostyuan Вчера, 20:45
    +9
    Я предлогаю не метать копья в адрес НГШ. Да, может как начальник ГШ, человек не на своём месте. Вспомним начало ВОВ. Жуков - возглавлявший ГШ. Был снят и направлен командующим резервным фронтом. Историю пора повторить. Дать Герасимову шанс. Стать лучшим- командиром роты.
    1. Николай310
      Николай310 Вчера, 20:57
      +3
      Снятый Жуков,во-первых сам просил его освободить с должности,во-вторых, он срезал Ельнинский плацдарм сразу же после снятия...советская Гвардия родилась в тех боях...
    2. Бигль
      Бигль Вчера, 21:23
      +7
      Шансы уже давали...15 месяцев шанцев - не многовато ли?????
    3. nachkar67
      nachkar67 Вчера, 21:39
      0
      А у украинцев как? Как у нас или нет? Я о министре и НГШ.
  10. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 20:46
    +3
    Ну если мы не наступаем, это делает противник, можно конечно контратаковать по флангам и взять эти прорыва в окружение, но...
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 23:28
      +1
      Цитата: 75Сергей
      Ну если мы не наступаем, это делает противник, можно конечно контратаковать по флангам и взять эти прорыва в окружение, но...

      Полагаю, что на первых порах успех у ВСУ будет, добегут они не более 10 км, но потом-то, когда иссякнет резерв, чем они удержат позиции?
      Рано тут начали сматывать удочки. Пару- тройку недель нужно подождать с выводами и всё прояснится.
      Засекаем.
  11. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Вчера, 20:48
    -2
    Ну если боеспособных частей мало, тут ни Герасимов, никто ничего не сделает. Это как в Сирии, было хорошее подразделение Силы Тигра, его по всем фронтам таскали куда срочно нужно. А остальная армия разбегалась при серьезной угрозе.
  12. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 20:48
    +7
    Да все идёт по плану, по хитрому плану, хох.лы должны разгромить вторую army мира чтоб народ ещё прочнее сплотился вокруг кое кого и его верных оруженосцев!!!
    1. Aken
      Aken Вчера, 21:04
      +12
      Уже не вторую. Уже двадцать третью. Ибо двадцать вторая - это армия Окраины.
  13. seviller
    seviller Вчера, 20:49
    +9
    Господа, которые шарят в истории,это повторение Крымской или Русско-японской?
    1. Cartalon
      Cartalon Вчера, 20:52
      +7
      Первой мировой
      Слишком короткий комментарий
    2. Николай310
      Николай310 Вчера, 20:59
      +16
      Это полная копия России,которую мы потеряли с Николашей кровавым. Только тот хотя бы пытался на себя ответственность брать...
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 21:03
      +10
      Цитата: seviller
      Господа, которые шарят в истории,это повторение Крымской или Русско-японской?

      Как бы не оказалось повторением Советско-польской войны 1920 года с разгромом Тухачевского.
    4. Aken
      Aken Вчера, 21:05
      -4
      Ни то, ни другое. Это атака Петра Первого на Нарву.
      1. Ryaruav
        Ryaruav Вчера, 21:34
        +6
        это вы где петра первого в современной власти увидели?
    5. alexandr 66
      alexandr 66 Вчера, 21:10
      +2
      Это и крымская и русско- японская и 1 мировая.
    6. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 22:06
      +1
      Очередной виток истории,которая повторяется,как фарс.Кровавый к сожалению.То же невнятное руководство,та же пропасть между интересами элит и народом..
    7. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 22:24
      0
      Да у нас, если по честному, а не по прилизанным учебникам истории, кроме двух отечественных войн, остальные по такому сценарию и проходят. Либо сначала побеждаем, потом огребаем по самые помидоры (Ливонская, Крымская и многие другие), либо сначала огребаем, потом, выжав все ресурсы, разорив страну, начинаем побеждать (Северная война, с её Нарвским разгромом, перелитыми на пушки колокола). А войн, в которых Россия теряла меньше, чем её противники, было ну очень немного, разве что турки воевали тоже потерь не считая. Так что примеров куча, вопрос - по какому сценарию в этот раз дальше пойдёт.
  14. Kuziming
    Kuziming Вчера, 20:50
    +8
    Ну, началось.
    Надеюсь, стало понятно, что со взятием последней многоэтажки Бахмута чуда не произойдёт, и все эти штурмы не имели стратегического значения. Кто теперь будет держать оборону, помогут ли пирамидки дракона, узнаем в ближайшее время.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 22:27
      0
      Одна надежда - подаренные Верховным иконы успели по всем воинским частям провезти, так что если Бог СВО одобряет - то поможет.
  15. monetam
    monetam Вчера, 20:50
    -10
    Эх, военкоры... Им бы военные репортажи делать из тыла или с передовой, но нет- начинается анализ и рассказы про то, кто где насколько и почему отступил.
    " При Сталине такого не было!"
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 20:58
      +3
      Большинство военкоров вдвойне рискуют - получить мину от хох.ла и статью ук за честность суждений.
  16. Hellcos
    Hellcos Вчера, 20:50
    +3
    надеюсь, харьковская история не повторится, но новость тревожная. Что будет когда леопарды и прочее попрут во всю силу?
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 20:59
      +3
      Пегов написал что колонны техники в тч леопардов движутся в сторону белгородской области... (новость не моя!)
    2. БорзРио
      БорзРио Вчера, 21:03
      +3
      Поддубный рассказыаает, что в сторону границы и Белгорода идут бронеколонны украинцев, в том числе и танки западного образца.
    3. Aken
      Aken Вчера, 21:07
      +4
      Предположу очередной жест доброй воли. И грозные пляски МИД.
      1. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 21:38
        -3
        Жест доброй воли это ещё не самый плохой вариант...
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 22:28
        -1
        Жест доброй воли из Белгорода - это не очередной будет. Такого ещё не было. Уже 80 лет не было, и быть не должно.
    4. Бигль
      Бигль Вчера, 21:26
      +1
      Не повторится.... Будет другая... Белгородская история....
  17. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:51
    -1
    Российский военкор: ВСУ организовали прорыв в районе Соледара, операция по окружению ЧВК «Вагнер» началась
    . Вопрос, вопрос, а потом... а вот посмотрим, что, где, как будет потом.
  18. Николай310
    Николай310 Вчера, 20:52
    +9
    Вот это поворот...когда я это написал утром,мне яростно минусили ура-патриоты...когда днем-просто удалили сообщение...а теперь во оно че,оказывается,Михалыч...
    1. Aken
      Aken Вчера, 21:22
      +4
      Такова жизнь, коллега. А ура- патриоты активно побеждают. Гарантирую, харакири, дабы смыть позор, не сделает никто.
  19. Максим Сергеевич
    Максим Сергеевич Вчера, 20:52
    -8
    Ну всякое бывает. Сейчас за то как вдарят, все отобьют и вперед пойдем. Руководство ведь спокойно и по ТВ все нормально показывают, что РФ потихоньку но идет в перёд
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 21:02
      +2
      В принципе если смотреть тв (особенно шлак-каналы тнт, муз, питница,...) - то все хорошо, прекрасная маркиза...
    2. 1 z1
      1 z1 Вчера, 21:07
      +8
      Похоже , что руководство ещё в себя не пришло , после "встреч со многими гостями 9 мая .
      1. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 21:24
        +1
        Возможно, было много мероприятий (наверняка очень важных и сложных!)
    3. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 21:28
      +4
      Да, Конашенков сегодня как обычно "выглядел орлом, глядел соколом" (с). Всё хорошо.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 22:32
        +1
        Да он вообще - кремень-человечище! Вот уверен: он такой же бравый и подтянутый будет, даже если к нему в студию всушники с оружием зайдут. Он и тогда продолжит вещать про 100500 уничтоженных мест скопления личного состава и техники противника, пунктов управления и объектов военной инфраструктуры. Восхищаюсь я им! Настоящий российский генерал!
  20. sopot
    sopot Вчера, 20:53
    0
    Цитата: Bulrumeb
    Об этом уже месяца три талдычили все у кого хоть капля разума есть, но МО как видно все божья роса

    А может, быть, Пуимн-вор, опять, как и всю эту войну, что-то сдал своим дорогим "партнёрам"...
  21. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 20:55
    +5
    А, армия России не собирается воевать?
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 21:07
      +9
      Вам усы объявили, что мы не воюем! "брацкий" народ ведь!
  22. Пулково1942
    Пулково1942 Вчера, 20:55
    -7
    Удивительная манипуляция общественным сознанием. Когда "В" отодвигали под Ступочками и в районе Сакко и Ванцетти, то господин "П" тоже такую клоунаду устраивал?) А теперь оказывается МО виновато)
  23. Бигль
    Бигль Вчера, 20:58
    +18
    Сейчас подтянутся клоуны из урапатриотов. Которые минусами вечно кидаются. Диванная гвардия... Запомните из за таких как вы,уродцев комнатных
    моральных жополизов ,в нашей армии и в нашей стране происходит сейчас вся эта дичь...
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 21:09
      +1
      Не сердитесь на них, возможно это просто боты (патриотический ИИ)
    2. Aken
      Aken Вчера, 21:24
      +1
      Они не поймут. Нас-то за шо? Мы же верные Скабеевцы. Мы же свои, компрадорские.
    3. Аргон
      Аргон Вчера, 21:35
      0
      Вам то урапатриоты мешают, то всепропальщики. Кто вам нужен то?
      1. Aken
        Aken Вчера, 21:52
        -3
        А что, кроме них в России людей уже не осталось? Например те, кто берёт сейчас Бахмут. О них не вспоминаете?
  24. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:00
    +1
    Может проблема в отсутствии координации между солдатами "Вагнера" и солдатами ВС РФ?
    Ну не рядовыми, а командирами подразделений, от роты и крупнее.
    Хоть забаньте, но не могу поверить, что те, кто смертельным риском для своих жизней участвуют в реальных боях, и не стараются договориться против врага, а не за кого то сверху. Большие звезды и лампасы по окопам не сидят же в нынешнее время. ?
  25. БорзРио
    БорзРио Вчера, 21:01
    +3
    Поддубный рассказыаает, что в сторону границы и Белгорода идут бронеколонны украинцев, в том числе и танки западного образца. Похоже скоро начнётся бойня с оьоих сторон. Дай Боже силы нашим российским войнам и отваги!
  26. PVV66
    PVV66 Вчера, 21:01
    +12
    Сейчас ГШ организует "перегруппировку" и все будет норм! Опыт есть.
    1. Комментарий был удален.
    2. Aken
      Aken Вчера, 21:26
      0
      Боюсь, не все поймут иронию. Свидетели ХПП точно - нет.
      Как минимум двое точно не поняли.
  27. nikanikolich
    nikanikolich Вчера, 21:01
    +4
    Пригожин предупреждал, но видно кому-то очень надо было этих ребят слить, что в общем-то это сейчас и происходит. Эти чвк ?газваз? и тому подобные формирования это подстава подстав. Жаль мужиков, всё как х/ф - "батальоны просят огня". Вопрос только один-кто за это ответит? Судя по последним тридцати трём годам-никто.
    1. Бигль
      Бигль Вчера, 21:36
      +1
      Почему же никто не ответит? Ответят за это своими жизнями обычные рядовые пехотные Ваня,Магомед,Рамзан,Абидо...
  28. al3x
    al3x Вчера, 21:02
    +13
    Включил 1 канал - там всё отлично, враг несёт потери и отступает. Хапнул пропаганды и спокоен wassat ещё Конашенкова послушаю и вообще в эйфории буду пребывать)
    1. Бывший солда
      Бывший солда Вчера, 21:14
      -1
      Включил 1 канал - там всё отлично, враг несёт потери и отступает. Хапнул пропаганды и спокоен wassat ещё Конашенкова послушаю и вообще в эйфории буду пребывать)

      Вообще-то надо немножко и самому думать.
      1. al3x
        al3x Вчера, 21:16
        +2
        Вообще-то это был сарказм. Ну да ладно.
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Вчера, 21:20
      +1
      Включил 1 канал - там всё отлично, враг несёт потери и отступает

      Накупил журнал "Корея" - там тоже хорошо (с).
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 22:36
        0
        В северной или южной? Как в южной - нам не светит, как в северной - похоже, скоро у нас тоже всё будет так же хорошо.
  29. ximkim
    ximkim Вчера, 21:02
    +15
    Цитата: Mavrikiy
    Если с Вагнером в Артемовске сложится плачевная ситуация, то Шойгу и его команда должны будут уйти... angry Коней на переправе не меняют, их стреляют, если они не наши. request Сталин стрелял и выиграл войну..

    Шойгу ещё вторую медаль (героя России) получит , а там глядишь и до героя Украины недалеко..
  30. котик-русич
    котик-русич Вчера, 21:02
    +2
    Может тот участок земли, что занял враг просто выжечь ТОСами, Смерчами, Градами...
    И только потом самим идти в атаку по "выжженой земле".
  31. Сергей_52
    Сергей_52 Вчера, 21:03
    0
    С Ореховского направления сообщают о применении ВСУ химических боеприпасов, от которого после вдоха теряют сознание — военкор КП Коц
  32. Николай310
    Николай310 Вчера, 21:04
    +7
    Военное обозрение полсуток пыталось делать вид,что ничего не происходит и великий Путин снова переигрывает шведов и прочие гондурасы...ну что ж,с добрым утром!!!
  33. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Вчера, 21:05
    +6
    Какая неожиданность. Никогда такого не было.
  34. donavi49
    donavi49 Вчера, 21:06
    +3
    Ну пока прямо ничего критического не произошло. Про окружение - это вообще не в тему, на карту гляньте.

    ВСУ проводят разведку боем и локальные удары. Также как они делали и раньше. Одно отличие - цемента в виде музыкантов или еще кого толкового не оказалось (о чем пригожин сегодня сказал прямо - у Вагнера нет резервов закрыть фланги, стойте насмерть). Если отставить панику, то итог трех дней:

    На севере серьезный тактический провал - облегчающий логистику, на юге практически оперативный кризис. Если бы опорник у Клещеевки не отбили, то все остальные посыпались и у трассы появился бы буфер безопасности в 3 км. И вопрос бы встал уже на Клещеевку. Но опорник вернули - поэтому там довольно небольшие реальные утраты.

    Под Соледаром, если это в реку - то опять же выдавливание плацдармов взятых давно на перспективу. Если в Краснополовку/Яковлевку, то да, уже с целью создать оперативный кризис. Но опять же, пока конкретных данных нет.
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 21:08
      +1
      Ну вобщето украинские войска разблокировали дорогу снабжение на Часов Яр в Артемовск.
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 21:18
        0
        Но в полукилометре от которой позиции. Там накатаны полевые дороги, сейчас просохло, поэтому ими пользуются активно.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Вчера, 21:34
        0
        Можно подумать, она была заблокирована...
    2. Бывший солда
      Бывший солда Вчера, 21:11
      -2
      Про окружение - это вообще не в тему, на карту гляньте.

      +
  35. МоеИмя
    МоеИмя Вчера, 21:07
    -3
    Вердикт в принципе ясен. Воевать и командовать в нашей армии умеет только Вагнер. Остальные не могут ничего.
    Отсюда вывод- разогнать весь наш генеральный штаб, вместо них назначить командиров ЧВК вагнер.
    Иначе предвижу очередное "Изюмское отступление" с оставлением соледара и бахмута.
    1. d4rkmesa
      d4rkmesa Вчера, 21:25
      +1
      Еще год назад умели, а сейчас "умеет только Вагнер"? Как по мне, сейчас вагнеровцы потеряли потенциал ровно по тем же причинам - убыль в отсутствие ротации.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Вчера, 21:34
      -3
      Хохлам надо было бить с юга по Курдюмовке с выходом на Отрадовку, а с севера на Прасковиевку. Тем самым сразу отсекая наши позиции западнее Бахмута. Ну и отвлекающий удар на Брянск. Блеск. Разгром полный, рухнувший фронт, дикие потери и оперативный простор с выходом к Донецку.
  36. мерцание
    мерцание Вчера, 21:09
    0
    Вот и еще один мальчик видит волка. Только Самодовольная Красная Шапочка всё еще думает, что это бабушка

    - прокомментировал ситуацию Пригожин

    Прокомментировал с плохо скрываемым злорадством.
    ---
    Кадыров же предлагал заменить Вагнер на позициях в Бахмуте, Пригожин вроде согласился, а потом вдруг решил остаться.
    Его не поймешь?
    1. мерцание
      мерцание Вчера, 21:22
      -2
      В дополнение к сказанному
      Русвесна со ссылкой на генштаб ВСУ:
      Российские войска ведут наступательные действия на Донбассе, атакуя позиции ВСУ, сообщает в своей сводке украинский генштаб.

      Самые ожесточенные бои — за Бахмут и Марьинку. При этом в сводке ничего не говорится о наступательных действиях ВСУ на флангах Бахмута, о которых говорит Пригожин. Говорится только о наступательных действиях ВС РФ.

      Российские войска провели более 30 атак на направлениях:

      — лиманском — в районе Серебрянского лесничества,

      — бахмутском — в Бахмуте и в направлении Ступочек,

      — авдеевском — в районе Авдеевки,

      — марьинском — в районе Марьинки,

      — шахтерском — в районе Новомихайловки.
      1. 9lvariag
        9lvariag Вчера, 21:27
        -2
        Ах ну да Мерцание пукана. Уже на росс. сайтах ссылаются на генштаб. ВСУ?
    2. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 21:23
      0
      Цитата: мерцание
      Вот и еще один мальчик видит волка. Только Самодовольная Красная Шапочка всё еще думает, что это бабушка

      - прокомментировал ситуацию Пригожин

      Прокомментировал с плохо скрываемым злорадством.
      ---
      Кадыров же предлагал заменить Вагнер на позициях в Бахмуте, Пригожин вроде согласился, а потом вдруг решил остаться.
      Его не поймешь?

      Так Шойгу в последней момент боеприпасы дал
  37. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 21:09
    +4
    Хватит Шойге совести уйти в отставку ? Или такое понятие как совесть ему неизвестно ?
    1. Николай310
      Николай310 Вчера, 21:13
      +4
      Зачем? Ему еще Героя Украины получать и от НАТы награды
    2. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 21:18
      +3
      Был хаймарс в общагу, был изюм, был купянск, крейсер мск... Сейчас то с чего???
      1. Aken
        Aken Вчера, 21:28
        +2
        Такое ощущение, он вообще не понимает, что происходит и чем лично он рискует. Куда он бежать собрался? Кто и где его ждёт?
        1. kventinasd
          kventinasd Вчера, 22:21
          +1
          Цитата: Aken
          Такое ощущение, он вообще не понимает, что происходит и чем лично он рискует.

          А что парадно-картонный генерал который в военном деле полный ноль, понимать должен?
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Вчера, 22:58
            0
            Так он, если быть объективным, никогда и не скрывал отсутствие военного образования, так что все претензии к тому, кто гражданского строителя поставил министром обороны.
    3. Владимир М
      Владимир М Вчера, 21:20
      +4
      Его не в отставку, его судить надо. Вообще нонсенс - 23 или 27армия мира наступает на 2 армию мира и не без успеха. Как такое может быть? И объяснение наличием наемников и поставками вооружения - не проходит. И проблема не в солдатах, офицерах, боевых генералах честно выполняющих свой долг.
      1. мерцание
        мерцание Вчера, 21:30
        -1
        Вы что-нибудь слышали про пригожинских троллях? Можете о них что-нибудь рассказать? bully
      2. Aken
        Aken Вчера, 21:31
        +2
        Не так. 22 армия мира наступает на 23 армию.
  38. Николай310
    Николай310 Вчера, 21:12
    -1
    Похоже стоит окончательно осознать,тесть Столярова и Му-Му предатели
  39. 1 z1
    1 z1 Вчера, 21:14
    +1
    Песков о ходе спецоперации: «Вы спросите, почему русские действуют так медленно? Потому что русские не ведут войну»

    Я думал , что после этого заявления, всё и всем должно стать понятно
  40. Pavel73
    Pavel73 Вчера, 21:18
    -4
    Читаешь комментарии и диву даёшься... Ну кто нам реально будет рассказывать, что там на самом деле происходит?! Идёт масса информации вперемешку с дезинформацией. Иначе нельзя.
  41. seviller
    seviller Вчера, 21:20
    -1
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: seviller
    Господа, которые шарят в истории,это повторение Крымской или Русско-японской?

    Как бы не оказалось повторением Советско-польской войны 1920 года с разгромом Тухачевского.

    В Советско-польской, всё-же проиграл конкретный военачальник. В Крымской проиграла сама система. Если сейчас вместо Герасимова поставить генштабиста уровня Василевского, он все равно ничего не сможет сделать.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 21:49
      +1
      Цитата: seviller
      В Советско-польской, всё-же проиграл конкретный военачальник.

      Там также отмечалась нехватка боеприпасов, плохая разведка, проблемы со связью, поляков накачивали западным оружием, а кавалерию Буденного бомбили американские наемники.
  42. Million
    Million Вчера, 21:20
    +4
    Похоже,что Вагнер решили слить.
    Очень многое Пригожин наговорил нелицеприятного в отношении МО.
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 21:26
      +2
      странно вообще что его так долго терпели!
    2. d4rkmesa
      d4rkmesa Вчера, 21:27
      +2
      Был уже Хашам, там что вполне возможно. Подставят - глазом не моргнут.
    3. мерцание
      мерцание Вчера, 21:28
      -9
      Похоже,что Вагнер решили слить.
      Не Вагнер, а Пригожина.
      Очень многое Пригожин наговорил нелицеприятного в отношении МО.
      Не за это и не МО, его хозяева, так как он слил хозяйские деньги (а это сотни млрд рублей), а главную задачу не выполнил: не смог поднять мятеж в России.
      А значит хозяева Пригожина не смогут отбить потраченные на сценарий мятежа деньги.
  43. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Вчера, 21:26
    +1
    Пригожину пора оставлять Артемовск и оттягивать подразделения из мешка. Уже ясно, что кадровые подразделения бегут, оголяя фланги и угроза глубокого охвата нашей группировки в Бахмуте встала в полный рост.
  44. 9lvariag
    9lvariag Вчера, 21:26
    -2
    Цитата: Маз
    Контрнаступление ВСУ началось, украинская армия начала реализацию операции по окружению сил РФ на артемовском направлении, сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    Поддубный, ссылаясь на источники, сообщает о прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного, там ВС РФ отступили с позиций, причем локальный успех ВСУ зафиксирован и в районе Клещеевки.

    Кроме того, в районе Соледара ВСУ несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка, смогли организовать прорыв. В ближайшие сутки, судя по всему Киев начнет наращивать усилия на юге. В районе Орехова, чтобы связать ВС РФ боями и в районе Гуляй Поля с целью прорвать первую линию обороны, сообщает Поддубный.
    С Ореховского направления сообщают о применении ВСУ химических боеприпасов, от которого после вдоха теряют сознание — военкор КП Коц

    Нечего было бороды до пупа отращивать, как чубаки модели 1700-х годов.
  45. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:39
    +7
    И спрашиваю я, изумленный и в своем неведении. Как это возможно, что России так трудно продвигаться вперед, а украинцам это удается так легко?
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Вчера, 22:19
      -4
      Дают приказы на отступление и оставление позиций.
  46. УАЗ 452
    УАЗ 452 Вчера, 21:42
    -5
    В Бахмуте уже что-то непонятное творится: Пригожин сам говорит об опасности окружения города, и тут же вещает о каких то занятых территориях размером 250 на 200 метров. Это как-то повлияет на общую ситуацию в случае окружения? Они же весь город, который героически штурмуют уже 10 месяцев, оставят за пару дней, выходя из окружения, и вооружение вынуждены будут тоже оставить.
    Если отступают подразделения МО, "держащие" фланги музыкантов, то Пригожин должен от себя им боеприпасы посылать, подкрепления, а он по прежнему тащит все резервы на себя, аргументируя необходимостью зачистить оставшиеся кварталы города. Но такими темпами он их будет ещё месяцев несколько освобождать, а как быть с опасностью фланговых охватов? Вменяемый военачальник идёт в наступление только после того, как обезопасит фланги и тыла, но вменяем ли Пригожин и прочее руководство ЧВК? Последние недели заставляют в этом усомниться. Либо там крутятся какие-то мутные договорные схемы, не имеющие ничего общего с приближением победы в СВО. Причём крутятся и со стороны Пригожина, и руководства МО. Так и до беды недалеко.
  47. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 21:46
    -2
    Ich kann es einfach nicht fassen, dass jetzt tatsächlich passiert,
    was Prigochin schon seit Wochen immer wieder klipp und klar
    vorhergesehen, besser noch befürchtet hat...?!?

    Seit Wochen weiß man ziemlich genau, welches Szenario der
    ukrainischen Führung vorschwebt um gerade die "Gruppe Wagner"
    anzugreifen, die den Ukraine-Nazis so sehr zugesetzt hat...und
    jetzt DAS...!!

    Diese Sache stinkt zum Himmel und zeigt - jedenfalls für mich -
    dass Präsident Putin scheinbar immer noch nicht genug mit der
    Faust auf den Tisch geschlagen hat...!!!

    Möchte Schoigu unbedingt gefeuert werden...?!?
    Was ist da nur los verdammt noch mal...?!??
  48. azkolt
    azkolt Вчера, 22:01
    0
    Цитата: Владимир80
    Нет, не странная а страшная. Пассионарии должны сложить головы в степях Донбасса, а на их место придут смуглые трудолюбивые новые граждане...

    Эти трудолюбивые уже пробуют силы в различных городах РФ и показывают свои смуглые клыки. Хотя сам работаю рядом с организацией где их много и ничего плохого именно про них сказать не могу. Пашут все 24 часа.
  49. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Вчера, 22:26
    -1
    Уважаемые, а почему Путин и Шойгу терпят разгильдяйство наших генералов в Артёмовске? Очередной прошлёп нашего ГШ ВС РФ! Где там д....й Суровикин?! Чем занимается Герасимов?! Что там в Артёмовске огнемётов не хватает или управляемых авиабомб? Где резервы ВС РФ? Опять Герасимов сдаёт свои войска и позиции. Уволить пора уже Герасимова и под суд отдать за госизмену!
  50. зурбаган63
    зурбаган63 Вчера, 22:49
    0
    Цитата: Бигль
    Сейчас подтянутся клоуны из урапатриотов. Которые минусами вечно кидаются. Диванная гвардия... Запомните из за таких как вы,уродцев комнатных
    моральных жополизов ,в нашей армии и в нашей стране происходит сейчас вся эта дичь...

    а по приколу минус поставлю, хоть какое развлечение))) Гы-гы-гы