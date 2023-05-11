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Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал приложить все возможные усилия для передачи танков Abrams Украине в начале осени

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Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал приложить все возможные усилия для передачи танков Abrams Украине в начале осени

Соединенные штаты планируют передать Украине обещанные танки Abrams раньше объявленных сроков, Пентагон предпринимает все возможные усилия, чтобы ускорить процедуру. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.


Глава Пентагона пообещал предпринять все возможные усилия для ускорения процесса передачи танков украинской армии. По предварительным прогнозам, прибудут американские "Абрамсы" на Украину в начале осени этого года. Об этом Ллойд Остин рассказал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков. (...) в начале осени - таков наш прогноз

- заявил министр оборон США.

В Киеве уже посетовали по поводу того, что американские танки не успеют поучаствовать в контрнаступлении, особенно сокрушался по данному поводу министр обороны Украины Алексей Резников.

Между тем, стало известно, что США поставят танки Abrams M1A1 Украине в самой простой конфигурации. Американцы приняли решение убрать из танков все "чувствительные технологии", поскольку опасаются попадания бронетехники в руки российских военных. Все танки перед отправкой на Украину пройдут специальную модернизацию, во время которой с них снимут все, что не должно попасть к русским. Повлияет ли это на сроки передачи танков Киеву не известно.

На данный момент не известно, какие именно технологии планируют убрать с "Абрамсов" для Украины.
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4 комментария
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  1. Magic Archer
    Magic Archer Вчера, 21:28
    +1
    Фото довольно забавное.Как будто Нетфликс в очередной раз переврало все́ под BLM!)))Огромный нигга что то объясняет мелкому снежку wassat
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 22:32
      -1
      Цитата: Magic Archer
      Огромный нигга что то объясняет мелкому снежк

      Он ему даже не объясняет, а просто "топчет" взглядом, а резник, как и подобает рабу приняв придурковатый вид безмолвно внемлет боясь чего нибудь брякнуть невпопад, аж лысина вспотела.
      Там смотрю на заднем плане и Марк Милли за этим кренделем присматривает, что бы он пред лицом начальствующим чего лишнего не отчебучил.
  2. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Вчера, 21:46
    -1
    Раз появились танки Леопард и Абрамс, так пора приступить к их УНИЧТОЖЕНИЮ, не ожидая, когда они проявят себя в боевом применении. На каждый Леопард - не пожалеть и двух Гераней или пяти Ланцетов, не говоря об оружии ВКС.

    Возможно на базе Гераней - установить высокоточное оборудование от Ланцета или Куба, и получим мощное точное оружие. Пока, мощных высокоточных БПЛА-камикадзе - не имеем. Старая истина: промедление - смерти подобно! fool
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 00:51
    0
    На фото Остин хорош! Очень хорош!
    Прям диктатор демократии! )
    А по теме... Может и не прав, но, американское шишковье действует, вернее выглядит так, словно они не только за свою Америку, но и свои личные баксы готовы потратить. За свою Америку.
    Про некоторых наших политиков и военных, кажется, что они не только свои личные публикации стараются сберечь, но ещё и государственными прирасти своему личному кошельку.
    Словно путают шерсть.