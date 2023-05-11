Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал приложить все возможные усилия для передачи танков Abrams Украине в начале осени

Соединенные штаты планируют передать Украине обещанные танки Abrams раньше объявленных сроков, Пентагон предпринимает все возможные усилия, чтобы ускорить процедуру. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона пообещал предпринять все возможные усилия для ускорения процесса передачи танков украинской армии. По предварительным прогнозам, прибудут американские "Абрамсы" на Украину в начале осени этого года. Об этом Ллойд Остин рассказал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков. (...) в начале осени - таков наш прогноз
- заявил министр оборон США.
В Киеве уже посетовали по поводу того, что американские танки не успеют поучаствовать в контрнаступлении, особенно сокрушался по данному поводу министр обороны Украины Алексей Резников.
Между тем, стало известно, что США поставят танки Abrams M1A1 Украине в самой простой конфигурации. Американцы приняли решение убрать из танков все "чувствительные технологии", поскольку опасаются попадания бронетехники в руки российских военных. Все танки перед отправкой на Украину пройдут специальную модернизацию, во время которой с них снимут все, что не должно попасть к русским. Повлияет ли это на сроки передачи танков Киеву не известно.
На данный момент не известно, какие именно технологии планируют убрать с "Абрамсов" для Украины.