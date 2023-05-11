Военное обозрение
Войти Регистрация

Поступает информация о попытке начала украинского контрнаступления сразу на нескольких направлениях, включая Горловское

130
Поступает информация о попытке начала украинского контрнаступления сразу на нескольких направлениях, включая Горловское

Ближе к вечеру четверга, 11 мая, стали появляться сообщения о том, что противник активизировался на целом ряде направлений. Помимо атак на фланги к северо- и юго-западу от Артёмовска (Бахмута), украинские войска предпринимают попытки продвижения к востоку со стороны Торецка.


Основным вектором в данном случае является Горловка и её северный пригород Майорск, который фактически является одним из кварталов этого крупного города Донецкой Народной Республики.



Российские военкоры, находящиеся на месте событий, сообщают о том, что наступательная операция противника началась и на других участках.

Так, сообщается о движении украинских подразделений, оснащённых бронетехникой, в районе города Орехов. Там украинские войска предпринимают попытки атаковать российские линии обороны.

На этом направлении, как сообщается в ряде ТГ-каналов военкоров, зафиксировано применение ВСУ боеприпасов с химической начинкой. С их помощью они осуществляют фактически химическую атаку российских соединений, удерживающих линию обороны к югу от Орехова.

Мало того, поступают сведения и о выдвижении нескольких подразделений так называемой «гвардии наступления» к северу от Харькова. Нужно отметить, что к северу от Харькова никаких участков территории области, занятых российскими войсками, нет. Значит ли это, что «гвардия наступления» движется к российским границам на Белгородском участке?

Потом прошла информация, что к границе Белгородской области ВСУ точно не выдвигались.

На данный момент украинский Генштаб никаких комментариев по поводу начавшихся попыток наступательных действий ВСУ не публикует.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
130 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. Николай310
      Николай310 Вчера, 21:23
      +17
      Так пока двигают не Пригожина,а крестящегося принимателя парадов и героя штурма фанерного рейхстага...
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Вчера, 21:38
        -18
        Все под контролем, резервы у нас есть, 100%. Военкоры раздувают истерику, им нужно продавать финки ЛГБТ. Они молчали про конрнаступление хинзиров весь день (оно же не час назад началось) и их сообщения не просто так совпали с заявлением Пригожина. Кушать то хочется, реклама сама себя не продаст, ну и спонсоры просто так не занесут.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 22:34
          +2
          Если из поисковых запросов специализированных агрегаторов убрать сообщения в которых фигурируют Коц и Поддубный, а также вычеркнуть инфу RT (ее все опровергли) про форсирование Днепра - то в соц. сетях тишина. Полная.


          Наш источник в ОП рассказал, что контрнаступление под Бахмутом никак не связано с приазовской операцией, которая начнётся позже.
          План Сырского по Бахмуту был утвержден давно и откладывался, из-за погодных условий, сейчас ВСУ пытаются оттеснить врага, чтобы удержать город. Причем масштабная операция еще не начиналась, сейчас идет прощупывание фронта, чтобы не попасть под встречный удар.


          ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвигается с боями вперед — Пригожин


        2. ААК
          ААК Вчера, 23:26
          -6
          Вот как квакнет из болота "охранитель", так сразу могучий интеллект прорывается, военкоры преимущественно с государственных каналов, а им тут всякие задогреи гомосятину шьют... смотрю так и псевдопатриотических минусёров поубавилось, видно запасы шапок закончились, да и памперсы сменить надо...
      2. Silver99
        Silver99 Вчера, 21:40
        +15
        Пригожин оказался прав, ВСУ с флангов пытаются взять Бахмут в клещи, тем самым начать свое обещанное контнаступление, кто там хихикал в отношении "музыкантов" мол сгущают и скулят про отсутствие боеприпасов ? Покажитесь и отзовитесь, похоже только ЧВК "Вагнер" на земле воюет остальные делают видимость am
        1. Aken
          Aken Вчера, 21:45
          -2
          Теперь те, кто хихикал и рассказывал, что наступление отложено до осени, яростно минусуют и рассказывают о новом хитром плане.
          Правда, умирающим бойцам от этих рассказов не легче.
          1. Комментарий был удален.
          2. zloybond
            zloybond Вчера, 23:27
            +2
            Так до сих пор, всякие а-ля эксперты продолжают нести парадно-победную околесицу. С утра движение на фронте, а во второй половине дня почти ура-статья Перенджиева. И сколько можно уже лить что попало в сеть от всяких около военных болтунов.
            И тихо - тихо... никаких бухгалтерских отчетов - сводок МО. Вагнер стоит-бьется-идет вперед. А на флангах опять какой-то "Поток" включил перегруппировку. Воюют две совершенно разные Армии у нас???
        2. Arzoo
          Arzoo Вчера, 22:45
          +2
          Это начало. Если у них на юге ничего не срастется, они все силы бросят на это направление ради «перемоги». И при таком раскладе они зайдут в Северодонецк.
          1. Alex777
            Alex777 Вчера, 23:22
            +2
            Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности.

            ◽️ По состоянию на 22.00 11 мая 2023 г. на Купянском направлении активные действия не ведутся. В течение дня «Западной» группировкой войск пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.

            ◽️ На Красно Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

            ◽️ На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск.

            ◽️ Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии.

            ◽️ Подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.

            ◽️ В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике.

            ◽️ На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся.

            ◽️ Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
  2. Аргон
    Аргон Вчера, 21:22
    +6
    Если хохрякам можно применять химоружие, то нам следует втройне ударить из всего что есть!
    1. Николай310
      Николай310 Вчера, 21:24
      +26
      Озабоченность выразить? Или зерновую сделку продлить? Россия же не воюет по словам одного усатого тараканищи,жидконогой букавищи козявищи
      1. Born
        Born Вчера, 21:36
        +9
        Да оствьте вы Пескова в покое, не он же решения принимает.
        1. Aken
          Aken Вчера, 21:47
          +10
          Я тоже думаю, что пора ему упокоится. От него тошнит, как от Соловьёва со Скабеевой.
          1. Лешак
            Лешак Вчера, 21:57
            +1
            Я тоже думаю, что пора ему упокоится
            Ну это вы загнули, пусть живёт. Надеюсь это опечатка.
        2. AVESSALOM
          AVESSALOM Вчера, 21:58
          +6
          Он рупор Кремля и озвучивает официальную позицию власти.
        3. Сид2014
          Сид2014 Вчера, 22:15
          -1
          Похоже тот, кто принимает решения в курсе происходящего и сам не знает какое решение принять! А за Донбасс мы уже заступились, да так что сами не рады!
          1. ОлесяiЛеся
            ОлесяiЛеся Вчера, 22:53
            +2
            "мы" - ??? К России себя не приписывай.
            Вы Донбасс долбили все года и сейчас каждый день.
      2. azkolt
        azkolt Вчера, 21:42
        +5
        Цитата: Николай310
        Озабоченность выразить? Или зерновую сделку продлить? Россия же не воюет по словам одного усатого тараканищи,жидконогой букавищи козявищи

        Все проще можно сделать, 13 мая будут переговоры в Турции по аммиакопроводу, так вот пойти на все уступки и начать качать аммиак через Украину! Что они не люди что ли, я думаю бросят воевать сразу!
        1. 30 вис
          30 вис Вчера, 22:19
          +1
          Цитата: azkolt
          Цитата: Николай310
          Озабоченность выразить? Или зерновую сделку продлить? Россия же не воюет по словам одного усатого тараканищи,жидконогой букавищи козявищи

          Все проще можно сделать, 13 мая будут переговоры в Турции по аммиакопроводу, так вот пойти на все уступки и начать качать аммиак через Украину! Что они не люди что ли, я думаю бросят воевать сразу!

          Я вообще то туповат слегонца .. Извините за вопрос ... Это Вы , сарказм изобразили ? Горький сарказм ..... hi
      3. ОлесяiЛеся
        ОлесяiЛеся Вчера, 22:49
        +3
        ооооо, ципсота повылезала со своей паникой.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 22:47
      +3
      Цитата: Аргон
      Если хохрякам можно применять химоружие, то нам следует втройне ударить из всего что есть!

      В соседней ветке кто то совершенно правильно заметил, что нечего бороды отращивать до пупка. Или в нашей армии кончились противогазы? Команду Газы! все забыли?
  3. Аргон
    Аргон Вчера, 21:26
    +2
    По ходу ЦИПСО активизировалось и тут на ВО! Минусуют пока. А ну ка ч.м.о.ш.ники ципсошники , не молчим, голос подаём, покажитесь уже
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 21:44
      +10
      Из- за некоторых комментарием воняет салом и самогоном. И чубы хохлацкие торчат. А рядом с клавиатурой, видимо, кастрюля или дуршлаг.)) Иудушки в шароварах..
    2. Aken
      Aken Вчера, 21:48
      0
      Это не ЦИПСА минусует. Это наши свидетели ХПП. Их на сайте больше.
      1. 30 вис
        30 вис Вчера, 22:20
        +3
        Цитата: Aken
        Это не ЦИПСА минусует. Это наши свидетели ХПП. Их на сайте больше.

        Это Вы о себе так негативно ... Похвально , похвально ...
    3. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 22:50
      +2
      Так на всех ресурсах их атаки пошли. Пусть тешутся, им отрабатывать надо денюшку.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Вчера, 21:28
    +14
    Ну вот, наступление, о начале которого плешь проели, началось. Чем отвечать будем? Времени на подготовку было немеряно.
    1. barclay
      barclay Вчера, 21:43
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Ну вот, наступление, о начале которого плешь проели, началось. Чем отвечать будем? Времени на подготовку было немеряно.

      Сейчас на север Харьковской области будем вертолетами резервы перебрасывать. Чай оно не в первый раз...
      Тяжелая ночь, видимо, предстоит. К утру видно будет.
    2. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 21:47
      -1
      Перегруппируемся и примем непростое решение.Впервой что ли?Местные патриоты объяснят,что так было и задумано.)
      1. ОлесяiЛеся
        ОлесяiЛеся Вчера, 22:55
        -1
        Беги своим хрюколкам помогай наступать, а не на клавишах давить.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 21:51
      +1
      Чем отвечать будем?

      Как и прежде - бодрыми сводками Говорящего Лампаса.
    4. Есаул
      Есаул Вчера, 23:33
      0
      Перегруппировкой отвечать конечно будем!
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 00:52
        0
        Перегруппировка - это уже прошлый век. Тут сегодня новейшие нано-технологии пошли: приватизация! laughing Против этого оружия никакой враг не устоит. Наконец-то становится понятной идея замминистра с распродажей госактивов: нужно просто приватизировать участки ЛБС - и проблема контрнаступления будет решена!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:29
    +13
    По крайней мере определились,военой удачи войскам сражающимися под знамёнми России .Враг не пройдёт.Так говорили наши деды.
    1. Irokez
      Irokez Вчера, 21:36
      +7
      В конечном итоге всё будет хорошо (я узнавал).
      Наступление должно быть и все об этом говорили, но где и когда не знали.
      В любом случае неожиданный удал всегда болезненный, но потом по ходу дела перелом наступает и ответка прилетает как положено, безповоротно и окончательно.
      Как всегда в первые моменты паника, но затем всё нормализуется.
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Вчера, 21:45
        -12
        Паниковать опять до Москвы и Ростова будем или сразу за Урал перегруппируемся?
        1. Аль Манах
          Аль Манах Вчера, 21:53
          -5
          Скорее всего до Мелитополя, потом клещи и котёл. Ну, это по логике. А по жизни Ваши варианты тоже исключать нельзя, с таким-то мурководством...
          1. Евгений Иванов_5
            Евгений Иванов_5 Вчера, 22:09
            -10
            Если до Мелитополя, то получим котел тем кто остался в Запорожье. Учитывая склонность наших войск беречь свое здоровье и бегать быстро и далеко, получаем что-то типа котла под Вязьмой с дикими потерями и тысячами трофеев для украинцев.
      2. ОлесяiЛеся
        ОлесяiЛеся Вчера, 22:57
        0
        Полностью вас поддерживаем!!! Наши парни выстоят. Пусть ципсота паникует и отрабатывает пайки.
      3. AVESSALOM
        AVESSALOM Вчера, 23:38
        -1
        "..но где и когда не знали")))А разведка зачем?
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Вчера, 21:29
    -12
    Военкоры которые вроде не замечены во лжи пишут что у бойцов которые оставили укрепы возле Бахмута и Соледара не было ни птрк ни зрк ни гранатомётов, их просто передавили танками.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 21:51
      -8
      Цитата: alexandr 66
      Военкоры которые вроде не замечены во лжи пишут что у бойцов которые оставили укрепы возле Бахмута и Соледара не было ни птрк ни зрк ни гранатомётов, их просто передавили танками.

      Как такое может быть? они что там тогда делали? и где артилерия которая должна прикрывать?
    2. Бывший солда
      Бывший солда Вчера, 22:03
      +6
      Военкоры которые вроде не замечены во лжи пишут что у бойцов которые оставили укрепы возле Бахмута и Соледара не было ни птрк ни зрк ни гранатомётов, их просто передавили танками.

      Какие танки? Там мин закопано немеряно.
  7. Konnick
    Konnick Вчера, 21:29
    -3
    Так, сообщается о движении украинских подразделений, оснащённых бронетехникой

    А где эти, которые с кабрирования белке в глаз попадают?
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 21:40
      +10
      Konnick,не противно лёжа на диване, поливать грязью свою армию, иуда?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 21:46
        +10
        Андрей Николаевич ,Вы вроде по более меня на сайте ,я читатель с 2012 г ,участник с 2020 г.Иуд на сайте хватает они легко вычисляются по паре предложений ,не нарушающих правила сайта .Дисциплина однако сказывается .
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 22:07
          +5
          tralflot1832, спасибо земляк. Я тоже замечаю этих отбросов.
        2. ОлесяiЛеся
          ОлесяiЛеся Вчера, 23:00
          +3
          Я редко на сайт захожу и то ципсота в глаза сразу бросается, у них почерк и методичка одна и таже. )))) Молимся за наших парней, всё будет нормально, отобьют салорейховцев
      2. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Вчера, 21:47
        -15
        А знаете не противно. Наша армия воевать начинает только после дикого погрома. Ждем украинцев в Смоленске. А там очередной Брестский мир заключим.
      3. Lako
        Lako Вчера, 21:53
        0
        Ему можно. Он тамошний. Коротко, но для него и этого замного.
      4. Konnick
        Konnick Сегодня, 00:48
        0
        Konnick,не противно лёжа на диване, поливать грязью свою армию, иуда?

        А я армию не поливаю я авиацию особо не вижу в боях.
  8. Born
    Born Вчера, 21:35
    +16
    Ну что ж, теперь будет видно к чему и как наше МО готовилось полгода.
  9. AVESSALOM
    AVESSALOM Вчера, 21:35
    +7
    Замечательно.Теперь посмотрим,как ГШ подготовился к наступлению о котором говорили несколько месяцев.И,сдается мне,что никак не подготовились..
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 21:37
    +14
    Момент истины, о котором несколько месяцев говорили, кричали, орали все неравнодушные, наступил. И, сейчас будет ясно, кто есть "ху". Если у кого и были какие сомнения, завтра они рассеятся. Нашим бойцам на передовой- мы молимся за вас, держитесь, бейте бандерофашистскую гадину!.
    Кстати, я надеюсь, что уже все поняли причину "пропажи" высшего руководства ВСУ из медийного постранства? Это классический прием- спрятать своих военноначальников перед большим наступлением. Ничего нового. А, вот , что нового приготовило наше военное руководство?
    1. Бывший солда
      Бывший солда Вчера, 22:06
      +3
      Момент истины, о котором несколько месяцев говорили,... Если у кого и были какие сомнения, завтра они рассеятся

      За сутки и даже более не рассеется
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 21:39
    +8
    Удачи, сил и терпения нашим солдатам! Бейте хохлацкую нечесть!
  12. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 21:51
      +2

      И все объяснят сохранением жизней бойцов.))
      1. azkolt
        azkolt Вчера, 21:57
        -18
        Хватит эту свою красную пропаганду продвигать! Если такой краснюк , иди исправляй дела твоего кумира Ильича с его передачей хохлам русских земель,а не здесь на диване воюй!
        1. Aslan Bek
          Aslan Bek Вчера, 22:15
          +5
          А ти кто, буржуй или просто барыга? Кто развалил оборонку, Ленин или Сердюков?
          1. azkolt
            azkolt Вчера, 22:42
            -1
            Цитата: Aslan Bek
            А ти кто, буржуй или просто барыга? Кто развалил оборонку, Ленин или Сердюков?

            А при чем здесь Сердюков то, после него 10 лет прошло. Что он развалил можно было восстановить.Царь после Цусимы за несколько лет восстановил флот, он даже сильнее стал. А вот дедушка Ленин развалил армию на немецкие деньги (об этом могу факты привести) т.е предал Родину. И все, остальное сделанное им можно уже не счмитать. А и сделать он ничего кроме голода в Поволжье уже не успел. Делал Сталин, а не Ленин. Последний отдал в концессию полстраны , государство большое досталось, не жалко!
            1. Евгений Иванов_5
              Евгений Иванов_5 Вчера, 22:50
              -3
              По поводу "восстановил флот после Цусимы" прям укатался. Флот должен был восстановиться худо-бедно к 1917 году. Также как перед ВОВ срок реализации программ кораблестроения 1950 год. Так что про флот не надо.
        2. AVESSALOM
          AVESSALOM Вчера, 22:26
          -5
          Тридцать лет уж как скинули ненавистный режим большевиков,которому вы обязаны всем,но покоя нет.Это Ленин мину заложил очередную,он виноват.))
          1. azkolt
            azkolt Вчера, 22:33
            -9
            Цитата: AVESSALOM
            Тридцать лет уж как скинули ненавистный режим большевиков,которому вы обязаны всем,но покоя нет.Это Ленин мину заложил очередную,он виноват.))

            Чем "всем" мы ему обязаны? Тему раскрой? Я тебе о другом написал, Ленин передал эти земли, там сейчас люди кровь из за него проливают, а ты здесь околачиваешься, почем? Иди там доказывай и не надо на капиталистов валить ( при всем моем к ним отвратном отношении) не они землями разбрасывались!
            1. AVESSALOM
              AVESSALOM Вчера, 22:54
              0
              Если до тебя не доходит,что твои родители получили образование в стране коммунистов и стали тем,кем стали,а потом вырастили умственно отсталого,которому надо "раскрывать" очевидное,то дискутировать не о чем.
        3. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 22:26
          +1
          Эта горилла на аватарке, с 2015 года шифровалась с 369 коментариями ,не нарушая правила сайта.
        4. azkolt
          azkolt Вчера, 22:38
          -8
          Цитата: azkolt
          Хватит эту свою красную пропаганду продвигать! Если такой краснюк , иди исправляй дела твоего кумира Ильича с его передачей хохлам русских земель,а не здесь на диване воюй!

          Как много у нас резервов оказывается! Десять минусов, 10 совко..в окопались здесь, вместо того , чтобы возвращать отданные дедушкой Лениным земли! Их туда калачом не заманишь, они повестку здесь будут отрабатывать!
          1. AVESSALOM
            AVESSALOM Вчера, 23:08
            -2
            Кому и какие земли Ленин отдал?Если ты про УССР,так это вы,дэмократы сделали её отдельным государством,потом просрали взращивание там нацизма,подкармливая её газом и прочим,что и сейчас продолжаете делать.Завали свое едало,апологет капитализма.
          2. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 00:10
            -1
            Как много у нас резервов оказывается! Десять минусов, 10 совко..в окопались здесь, вместо того , чтобы возвращать отданные дедушкой Лениным земли! Их туда калачом не заманишь, они повестку здесь будут отрабатывать!


            А ты уже там? Уже в окопах?
      2. azkolt
        azkolt Вчера, 22:14
        -10
        Цитата: AVESSALOM

        И все объяснят сохранением жизней бойцов.))

        Иди воюй за земли, которые коммунисты отдали, пропагандист!
        1. AVESSALOM
          AVESSALOM Вчера, 22:30
          +1
          А кому и когда коммунисты что отдали?Только присоединяли.Вот в 1991 году дэмократы раздерибанили СССР.КСТАТИ,ВЫ КОММУНИСТАМ ОБЯЗАНЫ ВСЕМ.Это их оружием воюют сейчас в СВО,а вы живы и ездите по дорогам ими построенным,пользуетесь электричеством и теплом.
          1. Владимир80
            Владимир80 Вчера, 22:40
            -3
            Вот не было бы этих тысяч танков на полигонах хранения - может и не полезли бы никуда!!! А дороги построенные коммунистами давно развалились (автомобильные), за жд пути - низкий поклон!
            1. AVESSALOM
              AVESSALOM Вчера, 22:57
              +1
              А за все остальное?За АЭС,заводы,ЛЭП и прочую инфраструктуру,за науку,за образование,не,не надо?
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 21:56
      -2
      Я всегда говорил тутошним шапкозакидателям, что главный удар будет на незащищённый север - взятие Курской АЭС и Белгорода, а потом требование полной и безоговорочной эвакуации войск РФ с Крыма и Донбасса.

      Но мне местные минусаторы не верили.
      1. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 22:39
        +1
        Может и такое будет, я ничему не удивляюсь уже, но всегда при резких движениях есть риск разбудить кое кого... (по крайней мере раньше был риск)...
      2. ОлесяiЛеся
        ОлесяiЛеся Вчера, 23:04
        +3
        Капитуляция будет только салорейха. Наши никогда не выведут войска и мы не уйдём, иначе нас НАТО задавит. Весь вопрос: быть или не быть. Так что только до конца.
  13. alexoff
    alexoff Вчера, 21:41
    +4
    Я так понимаю министерство обороны РФ тоже решило поучаствовать в наступлении, причем против своей же армии
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 23:05
      0
      За своей натовской армией смотри, а наши ребята отразят.
  14. BISMARCK94
    BISMARCK94 Вчера, 21:43
    +6
    Джентельмены однако, подождали пока 9мая отметим.
    Кто подскажет, есть где карту посмотреть бесплатно?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 22:00
      -1
      Окраинская: https://deepstatemap.live/#11/48.1368/37.5911
    2. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 22:37
      -1
      Ну да, 9го никто не спал, а теперь после салюта можно и отдохнуть, до следующего дня победы
  15. Велизарий
    Велизарий Вчера, 21:47
    +8
    Резюмируя на текущую минуту- атаки флангов под Артемовском-частично успешные, удивительно и чудовищно,но у наших в обороне не было ничего, да и самих частей было очень мало.
    Майорск- небольшое вклинение.
    Харьков-перемещение войск
    Орехом- возросшая активность
    Берислав -активность.
    Пока не ясно это общее наступление или только попытка ударить по флангам Вагнеру в Артемовске.
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:47
    +14
    И спрашиваю я, изумленный и в своем неведении. Как это возможно, что России так трудно продвигаться вперед, а украинцам это удается так легко?
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 21:54
      +6
      1) ВСУ гораздо легче жертвуют безлимитным пушечным мясом

      2) на Украине проведена всеобщая мобилизация, а в РФ - до сих пор нет.

      3) руководство Украины нацелено на победу над врагом любой ценой, а руководство РФ - исключительно на очередной временный тухлый договорняк.

      4) ВСУ обеспечены самыми современными средствами связи, космической разведки.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 22:04
      +2
      В Госдуме призвали доверять только официальным сообщениям, а поскольку официальных сообщений о наступлении окраинцев не было, то информация о наступлении
      является фейком, выдуманным врагами России и призванным поколебать непоколебимую веру ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶и̶х̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶ российского народа в мудрость и прозорливость нашей горячо любимой ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶о̶й̶ власти. Вот когда услышим подтверждение, озвученное глубокоуважаемым генерал-лейтенантом Конашенковым, тогда и поверим.
      1. Ghost1
        Ghost1 Вчера, 22:11
        +1
        Ну так зеленский сказал что вообще наступление откладывается, значит не будет. Как-то так.
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Вчера, 22:22
        +1
        Классный троллинг!
        ________________
    3. Cicerist98
      Cicerist98 Вчера, 22:05
      -1
      @Carlos Sala: "How is it possible that it is so difficult for Russia to move forward, and the Ukrainians manage to do it so easily?"

      The basic cause: Because the government, military, and nearly all official authorities of the Russia of today are full of traitors, incompetents, saboteurs, cowardly liberals, and knaves of all types. This is crystal clear to anyone with brains who has been following events for any length of time. Almost NOTHING has been done to clean up the rear, repress internal enemies, consolidate society, and truly motivate the nation, by the liberal-leaning government of the liberal Putin. They haven't really been fighting to win, get a crushing victory.
  17. Born
    Born Вчера, 21:50
    +4
    Вообще удивляют все эти сообщения, что на флангах в бахмуте, в самом горячем месте войны уже несколько месяцев, стоят какие-то непонятные подразделения без оружия. Тут или расстреливать реально надо или вранье.
  18. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 21:50
    -8
    Как тут все визжали только при одном только слове "мобилизация"!

    Ну выбирайте - что вам лично больше нравится: "мобилизация" или "капитуляция"?

    Верхушке РФ, кремлёвским явно второе и они это не скрывают с 24 февраля 2022 года.

    Пока оборона РФ терпит крах на севере, востоке и юге - МИД РФ успешно ведёт переговоры с дорогими нацистскими партнёрами Украины о продлении зерновой сделки!
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 21:55
      +7
      Ну ка ну ка, где там уже крах в обороне ?очееень любопытно.
      1. Кронос
        Кронос Вчера, 22:12
        +1
        Ну например -Прорыв ВСУ в районе Богдановки, к сожалению, оказался успешен. Подразделения 9 мсп ВС РФ утратили еще несколько квадратных километров. У Кассада можно посмотреть.
    2. Born
      Born Вчера, 21:56
      +5
      Крах ты где увидел? Что за паникерство.
    3. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 23:07
      0
      Никакого краха нет, не сочиняй. Терпи иди на свою труху.
  19. Million
    Million Вчера, 21:54
    -2
    А тут как раз Путин военные сборы объявил...
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 22:08
      -2
      Совпадение. feel
      .....................
      1. Million
        Million Вчера, 22:55
        -1
        Пара месяцев на подготовку и сразу можно в бой.
    2. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 23:09
      +3
      Военный сборы резервистов проводят каждый год. Как и призывы проходят. А у тебя в стране как? Хотя уже ничего нету, только полная могилизация.
  20. Born
    Born Вчера, 21:55
    -2
    Жесть будет если реально на Белгород пойдут
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:14
      -1
      А че не идти то?
      Белгород ничем, кроме теробороны с берданками не прикрыт.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 23:17
        0
        Какие берданки?! Кто бы им эти берданки дал.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Вчера, 22:15
      -9
      Да ладно. Махнем Белгород и Брянск на Крым и все будет хорошо.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Вчера, 22:20
        0
        А Донбасс на Москву обменяем.
        _______
        1. Евгений Иванов_5
          Евгений Иванов_5 Вчера, 22:55
          -4
          Ага
          Текст Вашего комментария слишком
  21. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:57
    -3
    Надо держаться на рубежах, т.к. главного удара ещё нет, они прощупывают оборону, ищут где посыпемся, там и будет направление главного удара, может имеет смысл их заманить туда, под видом отступления, где мы больше-всего сильны?
    А потом отрезать от снабжения и ликвидировать.
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Вчера, 22:16
      -4
      Учитывая, что сыпимся везде, у украинцев косоглазие будет.
  22. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 21:59
    +2
    Wenn von den Nazis chemische Kampfstoffe und Uranmunition
    eingesetzt werden, ist der Einsatz taktischer Atomwaffen die erste
    "Bürgerpflicht"...!!!

    Was muss noch passieren, damit man in Moskau endlich
    "Nägel mit Köpfen" macht...?!?

    JETZT ist der richtige Zeitpunkt...!!!!!
    1. Irokez
      Irokez Вчера, 22:20
      -1
      Man darf sich nicht mit Atomwaffen verwöhnen lassen.
      Chemische Waffen müssen bei den Vereinten Nationen sofort über konventionell verbotene Methoden der Kriegsführung sprechen.
      Die Welt muss es hören und sehen, mit wem Russland kämpft. Na ja, wir sind sicher, aber dann.

      Никак нельзя ядерным оружием баловаться.
      Применили химическое оружие надо в ООН сразу о запрещённых конвенцией методах ведения войны говорить.
      Мир должен услышать и увидеть это с кем воюет Россия. Ну и жахнем, обязательно жахнем, но потом.
    2. Strannik96
      Strannik96 Вчера, 22:26
      0
      Sei ruhig, Panikmacher .Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  23. Бледар
    Бледар Вчера, 22:09
    +4
    На запорожском направлении всё относительно тихо, массового контрнахрюка нет, мелкие стычки, но они там всегда. Про хим.оружие никто там не слышал. Сейчас только что в телеге голосовуху прислали от непосредственного участника. ЦИПСОТА, брехуны, всёпропальщики, паникеры смешались в одну вонючую кучу здесь
  24. 1 z1
    1 z1 Вчера, 22:14
    +1
    ❗️В интернете начала распространяться информация о том, что из Харьковской области на Белгород выдвигаются войска ВСУ

    Спешим сообщить, что информация не соответствует действительности, техника передвигается только в пределах Харькова и никакого наступления не планируется.

    Не беспокойтесь, доверяйте только проверенным источникам!

    Это с официального ресурса правительства Брянской области.
    Всё пучком, наверное. Скорее всего
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Вчера, 22:57
      -4
      Конашенков достаточно проверенный источник?
  25. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 22:16
    +2
    да когда же вы наконец научитесь подавать информацию, с картами и нормальным описанием?!!!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 22:25
      0
      Зачем же напрягаться, если народ и так приходит? smile
    2. Strannik96
      Strannik96 Вчера, 22:27
      -3
      И сразу горячим и на диван продавленный, успокойтесь паникеры
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 22:38
        0
        может иногда нужно думать прежде чем отвечать?!!
        к чему ваш пламенный спич, он вообще о чем и к чему, какое отношение мой пост имеет к панике и дивану?
  26. БорзРио
    БорзРио Вчера, 22:22
    -3
    Итак сегодня очердной раз подтвердилось - часть известных военкоров и есть сеятели паники. Поддубный - разогнал тему сегодня вечером на своем канале о начале контр наступлении украинцев, отступлении российских войск на некоторых участках. А еще о бронеколоннах ВСУ с западными танками у Белгорода. Это все дружно подхватили Варгонзо, Русвесна военкоры и т.д. Кое кто даже о снарядах с хим веществом настрочил, от которого падают в обморок вагнеровцы. Понеслась истерика в чатах и по сети. Укропитеки с нас угорают, ржут в голосину.
    Потом Поддубный переобулся, мол вы че, я не писал ни про какие колонны на Белгород, вы не так поняли и так далее, мол да, ВСУ активизировались, но все под контролем....

    Считаю, что пора вводить уголовную ответственность за распространение истерики в сети военкорами. Иначе любое боестолкновение они будут разгонять как адский контрнаступ ВСУ и чуть ли не всего НАТО и разгонять панику.
    1. Комментарий был удален.
      1. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 22:33
        -3
        Паника опасна в войсках, на диване паника улучшает кровообращение.
        1. AlexKruglov1976
          AlexKruglov1976 Вчера, 22:55
          +2
          А паника в МИДе РФ, который бросился любой ценой для РФ продлевать зерновую сделку - помогает фронту?
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 22:40
      -2
      Цитата: БорзРио
      Считаю, что пора вводить уголовную ответственность за распространение истерики в сети военкорами. Иначе любое боестолкновение они будут разгонять как адский контрнаступ ВСУ и чуть ли не всего НАТО и разгонять панику.

      пора навести просто порядок в том числе и журналистике, не могут все кому не лень шляться на передовой и писать все о чем им в голову взбредет
  27. AVESSALOM
    AVESSALOM Вчера, 22:23
    0
    Мыслимо ли?Вторая армия мира,оснащенная самым современным оружием(так ли?) в реальности терпит поражение от 22й или 27й армии мира?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 22:41
      +1
      ну правды ради если бы там была только, как вы выразились 22-27 армия мира то может уже и писать не о чем было бы
      1. AVESSALOM
        AVESSALOM Вчера, 23:01
        +1
        Так с 2014 го писали,что это пьяный сброд,а у нас и РЭБ и авиация и все,все,все.А оно вона как..
  28. Vashek
    Vashek Вчера, 22:28
    +2
    Наступает время проверки - научились ли битые по заднице в 2022 году генералы хоть чему-то или для их исправления есть лишь способ дать стенку понюхать.
    1. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 23:02
      0
      Не научились.И стенку нюхать никому не дадут.
  29. Баюн
    Баюн Вчера, 22:53
    -1
    У РФ было и есть достаточно сил для решения: "Нет страны - нет проблемы". Как говорил Тов. Троцкий, перманентность решения вопроса выгоднее его решения.
  30. Radikal
    Radikal Вчера, 22:55
    +2
    Цитата: Born
    Ну что ж, теперь будет видно к чему и как наше МО готовилось полгода.

    Полгода?! 30 с лишним лет оно готовилось... . Вопрос - к чему? sad
    1. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 23:44
      -1
      Вопрос в том готовились ли вообще,а уж к чему и как.это уже второй вопрос.))
  31. Комментарий был удален.
  32. Баюн
    Баюн Вчера, 23:21
    +1
    "герои" гражданской войны атакуют...

    Эх, злые нынче на Руси командиры. Добрые - прекратили бы мучения украинского народа в 24 часа.
  33. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 00:48
    0
    Поступает информация о начале украинского контрнаступления сразу на нескольких направлениях, включая Горловское

    От кого поступает?! what Сам попал на ВО в 2013 году "вольным слушателем", рекомендовали как инетресурс с интересными статьями на военно-техническо-историко-аналитическую тематику. Зарегился позже, мотивировали несколько тем...
    Неоднократно стал обращать внимание, что на иных ресурсах, упоминают ВО недобрым словом. Обидно.
    what Касательно обсуждения "контрнаступа" на ВО - напоминает "КАКАфонию в радиоэфире".
    Допустим, "контрнаступ" начат несколько часов назад, если верить непроверенной информации, кто-нибудь может за это время сразу выдать объективную оперативную обстановку?
    Вот по информации несколько часов назад:
    "Итоги дня за 11 мая 2023: Несколько источников (Поддубный , Пегов , Кашеварова , Коц и т.д.) не достоверно сообщили о начале наступления ВСУ на Лиманском направлении и Запорожье. МО РФ опровергает эти сообщения, но косвенно подтвердили наступление противника на флангах Артемовска. Источники ЧВК Вагнер обвиняют МО РФ в оставлении ряда позиций."

    "Контрнаступление ВСУ. Ситуация вокруг Артёмовска по данным военкора Симонова (https://t.me/brussinf/5963 ) на спутниковой карте. Совмещение с линией боевого соприкосновения по версии ЛостАрмор (https://lostarmour.info/map): https://t.me/creamy_caprice/714"

    "Ну нужно запомнить кто, что писал про прорывы (Поддубный , Пегов , Симонов , Пригожин , Кашеварова , Коц , Старше Эдды (не уверенно) и сопоставить с данными МО . На данный момент военкорры начинают переобуваться , что "нахрюк" как бы был , но не такой как они описали. Но и МО не комментирует возможные забеги в районе Богдановки."
  34. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 00:52
    0
    Мало того, поступают сведения и о выдвижении нескольких подразделений так называемой «гвардии наступления» к северу от Харькова.

    ужно отметить, что к северу от Харькова никаких участков территории области, занятых российскими войсками, нет. Значит ли это, что «гвардия наступления» движется к российским границам на Белгородском участке?

    Вполне возможно, что значит... и да там наших войск естественно нет.
    Я предлагал двинуть туда на всякий случай полугодичников со срочки, но меня тогда заминусили, сказав, что я бредовый!
    Эх где же ты Настя со своими минусами?