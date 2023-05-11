Поступает информация о попытке начала украинского контрнаступления сразу на нескольких направлениях, включая Горловское

Ближе к вечеру четверга, 11 мая, стали появляться сообщения о том, что противник активизировался на целом ряде направлений. Помимо атак на фланги к северо- и юго-западу от Артёмовска (Бахмута), украинские войска предпринимают попытки продвижения к востоку со стороны Торецка.Основным вектором в данном случае является Горловка и её северный пригород Майорск, который фактически является одним из кварталов этого крупного города Донецкой Народной Республики.Российские военкоры, находящиеся на месте событий, сообщают о том, что наступательная операция противника началась и на других участках.Так, сообщается о движении украинских подразделений, оснащённых бронетехникой, в районе города Орехов. Там украинские войска предпринимают попытки атаковать российские линии обороны.На этом направлении, как сообщается в ряде ТГ-каналов военкоров, зафиксировано применение ВСУ боеприпасов с химической начинкой. С их помощью они осуществляют фактически химическую атаку российских соединений, удерживающих линию обороны к югу от Орехова.Мало того, поступают сведения и о выдвижении нескольких подразделений так называемой «гвардии наступления» к северу от Харькова. Нужно отметить, что к северу от Харькова никаких участков территории области, занятых российскими войсками, нет. Значит ли это, что «гвардия наступления» движется к российским границам на Белгородском участке?Потом прошла информация, что к границе Белгородской области ВСУ точно не выдвигались.На данный момент украинский Генштаб никаких комментариев по поводу начавшихся попыток наступательных действий ВСУ не публикует.