Военное обозрение
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При попытке контрнаступления на разных участках ВСУ используют фактически ту же тактику, что и в сентябре 2022 года под Харьковом

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При попытке контрнаступления на разных участках ВСУ используют фактически ту же тактику, что и в сентябре 2022 года под Харьковом

Продолжает поступать информация о попытке начала наступательных действий украинских войск сразу на нескольких направлениях. По последним сведениям, наибольшее число техники противник задействовал на Запорожском и Харьковском направлениях. При этом в тактическом плане пока вырисовывается ровно та же картина, которая в конце августа – начале сентября себя проявила со стороны ВСУ, когда те проводили наступление на Балаклею, Изюм и Купянск. А именно: используются небольшие бронегруппы с максимум 3-4 танками и БМП, которые выдвигаются с несколькими единицами легкобронированной техники после осуществления артиллерийского обстрела занимаемых российскими войсками позиций. В транспортёрах - штурмовые группы, которые, судя по всему, должны занять плацдарм и удерживать его до подхода более крупных сил.


Однако есть и значимое отличие, как минимум на одном из участков. Как уже сообщало «Военное обозрение», с Запорожского направления приходят сообщений о том, что вражеская артиллерия использует боеприпасы, начинённые химическими веществами. По факту, речь идёт о химической атаке, устроенной вооружёнными силами Украины.



К настоящему моменту противник направляет свои атакующие группы по линии Орехов-Пологи, стараясь, по возможности, вклиниться в оборону ВС РФ по направлению на Бердянск. Нужно подчеркнуть, что на этом направлении у российских войск выстроена мощная оборонительная линия, а точнее, сразу несколько таких линий, усиленных противотанковыми траншеями и другими инженерными объектами. Безусловно, эта линия обороны может сыграть значительную роль в остановке противника и контрударе. Однако нельзя забывать о том, что противник пошёл фактически на нарушение всех конвенций, применив химоружие. Обороняться в таких условиях - дело фактически непредсказуемое.

Для того, чтобы остудить пыл противника на Запорожском направлении, активно применяется российская артиллерия, благодаря которой удалось нанести ущерб нескольким выдвинувшим вперёд малым группам. Артиллерийский огонь рассеял эти группы в надвигающейся темноте. Активность российской артиллерии значительно возросла. Однако противник не оставляет попыток прорыва, используя описанную выше тактику.
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121 комментарий
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  1. Аргон
    Аргон Вчера, 21:49
    -7
    А я думал и думаю, что наступ будет в Харьковской обл
    1. Комментарий был удален.
    2. Silver99
      Silver99 Вчера, 21:53
      +28
      А что Генштаб РФ не знал про эту тактику ? 6 месяцев на подготовку линии обороны, все СМИ завалены снимками эшелонированной обороны, а теперь травят байку, что три-четыре танка что-то там рвут ? Не позорьтесь господа военспецы !!! Вот похоже и наступает момент истины увидеть кто гений военного искусства, а кто дремучий профан.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Вчера, 21:59
        -30
        С мест сообщают, что только что польские наемники негры под наркотиками форсировали Днепр на байрактарах с заваренными люками, противник ведет огонь снарядами с МДМА, вдохнув пары которых переносишься на остров Самосир.
        Наши парни дают отпор с помощью финок ЛГБТ
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 00:00
          +4
          Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности.

          ◽️ По состоянию на 22.00 11 мая 2023 г. на Купянском направлении активные действия не ведутся. В течение дня «Западной» группировкой войск пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.

          ◽️ На Красно Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

          ◽️ На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск.

          ◽️ Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии.

          ◽️ Подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.

          ◽️ В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике.

          ◽️ На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся.

          ◽️ Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
      2. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Вчера, 22:00
        -35
        Самое смешное, что именно так и есть. 3 - 4 танка и пяток бтр рвут оборону в клочья и наши герои бегут смазав пятки салом. А что? Высокомотивироаанные защитники родины, наклеивавшие на свои машины наклейки из разряда "Можем повторить," и тому подобное.
        1. al3x
          al3x Вчера, 22:21
          +18
          Ну ты ладно уж не утрируй до явного унижения фронтовиков. Пацаны свои жизни отдают. Вопросы к верхам и к их воле, почему они не хотят начинать воевать, а только ищут очередной шанс где-то с кем-то о чём-то договориться и навариться.
        2. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Вчера, 22:26
          0
          «Херсонское – все спокойно.
          Угледарское – все спокойно.
          Купянское – все спокойно.
          Авдеевское – все спокойно.
          Ореховское – тишина.
          Нахрюк лишь по флангам в Бахмуте." с.
          1. AlexKruglov1976
            AlexKruglov1976 Вчера, 22:37
            -11


        3. NG inform
          NG inform Вчера, 22:34
          +13
          Ну чего ты расхрюкался? Желудей будешь?
          1. 30 вис
            30 вис Вчера, 22:42
            +6
            Цитата: NG inform
            Ну чего ты расхрюкался? Желудей будешь?

            Он ципсошный выкормыш ... Его старина Байден кормит ... У Байдена на подсосе сидит ...
        4. Ryzhyv
          Ryzhyv Вчера, 23:40
          +4
          Какие же вы все нецензурные слова на известные вам всем буквы! Этот ресурс блокирует мат, а как иначе назвать тех, кто гадит на людей, которые кладут жизни за вас, нецензурных нечеловеков?! Закончится война, и вот те, кто выжили в этих окопах, в этих адских условиях придут к вам домой и спросят - за что ты ненавидел моего убитого брата? И почему там гниёт на поле он, а не ты?! И это будет страшно. Ибо ветераны будут требовать того, за что воевали. И если будет не так, как они хотят, то будет резня. Все помнят Вьетнам, Афган и Чечню по фильмам и по жутким историям. Так вот. После СВО и её продолжения это всё покажется вам сказками на ночь.
        5. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 00:30
          +1
          Цитата: Евгений Иванов_5
          Самое смешное, что именно так и есть. 3 - 4 танка и пяток бтр рвут оборону в клочья и наши герои бегут смазав пятки салом. А что? Высокомотивироаанные защитники родины, наклеивавшие на свои машины наклейки из разряда "Можем повторить," и тому подобное.

          И вот часы пробили полночь и в стране дураков началась работа!
      3. Peter1First
        Peter1First Вчера, 22:48
        +1
        Всех командиров на передний край, пусть руководят непосредственно на местах, а в ближнем тылу поставить заград-отряды! А что? Если по-нормальному не могут организовать взаимодействие пехоты и артиллерии, слаженность действий соседних подразделений, и сбалансировать насыщение передовой противотанковыми средствами -чтобы эти 3...4 танка превратились в пионерские костры!
      4. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 23:02
        -1
        Все верно. Этот контрнаступ обмусолили все вся и везде- аж рыгать хотелось,а сейчас это , bl-*#ть, коварная неожиданность и страшная угроза! Все готовились к нему ,а оказалось ,что воюют только Вагнера. Остальные рассказывают о химическом оружии и коварстве англичан с их ракетами..... request
        Если опять умудримся обосраться, то надежды остаются только на РВСН- вероятно, только им будет под силу остановить малые бронегруппы и ДРГ противника - грустный сарказм,если что!
        1. Mol_18
          Mol_18 Вчера, 23:26
          0
          Про это наступление ВСУ мусолили уже с конца декабря когда стало понятно, что Запад теперь впрягется по полному и поможет ВСУ практически всем, кроме авиации натовской и ядерки, и теперь такие удивления пошли. Если это и есть контранаспление ВСУ , то храни Бог наших солдат и отразить данное наступление.
      5. Arzoo
        Arzoo Вчера, 23:09
        +1
        А что Генштаб РФ не знал про эту тактику ?
        Какую такую тактику применяет ВСУ? Это шутка, анекдот? Штурмовыми группами с броней взяли несколько опорников? Эту тактику? Мне такую тактику в училище преподавали.
      6. Комментарий был удален.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 22:45
      +1
      Цитата: Аргон
      А я думал и думаю, что наступ будет в Харьковской обл


      военкор Александр Коц отметил у себя в Telegram-канале, что колоны с танками ВСУ были замечены на объездной дороге в Харькове, когда они двигались в сторону российской границы.

      Я бы это воспринял за вбросы ЦИПСО, если бы не писали, в том числе знакомые, проверенные люди. В колоннах на тралах, как говорят, в том числе и западные образцы

      – указал он.
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 23:05
      -1
      с Запорожского направления приходят сообщений о том, что вражеская артиллерия использует боеприпасы, начинённые химическими веществами.

      Я один внимание на это обратил??? belay
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 23:07
        +3
        Цитата: А Нас Рать
        боеприпасы, начинённые химическими веществами.

        Я один внимание на это обратил???

        Нет. Но это вроде как отменили уже.

        Тут вообще много чего понаговорили за каких-то двадцать минут.
      2. Mol_18
        Mol_18 Вчера, 23:27
        +2
        Тут знаете, по-видимому, военкоры либо фейк метнули, либо правду , а вот сейчас Минобороны заставило их заткнуться . В течение ближайших дней узнаем мы все с вами.
    5. Маз
      Маз Вчера, 23:08
      -1
      Прорыв ВСУ в районе Богдановки, к сожалению, оказался успешен. Подразделения 9 мсп ВС РФ утратили еще несколько квадратных километров.

      мо рф жжет глаголом....Общая обстановка в районе СВО на Украине находится под контролем — Минобороны РФ
      На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся — Минобороны РФ
      По состоянию на 22.00 11 мая на Купянском направлении активные действия не ведутся — Минобороны РФ...все хорошо прекрасная маркиза...
  2. Brain_
    Brain_ Вчера, 21:52
    +18
    Сейчас вокруг начнут вопеть, причитать о неудачах и т.п. - оставьте эту задачу ЦИПСО. Пусть они там свои перемоги разгоняют.
    Соберитесь духом и не наводите панику. Нашим ребятам это никак не поможет.

    Если хотите помочь - несите гуманитарку (уже почти в каждом городе есть те, кто доставит), готовьтесь сдавать кровь, задонатьте на аптечки, дроны, амуницию и т.п. И главное, чтобы всегда сохраняли спокойствие и рассудок, не сходите с ума!
    1. Aken
      Aken Вчера, 21:59
      +8
      Гуманитарку, особенно дроны, надо было начинать носить году в 18. Прямо сейчас суетиться не имеет смысла. Оно просто не успеет доехать. Всё решится раньше.
    2. Николай310
      Николай310 Вчера, 22:02
      +10
      Задонатьте,аптечки,гумманитарку...

      Короче,поработайте вместо ведомства тестя "жирной котлеты"...можно тогда хотя бы его зарплату,чтобы было с чего донатить? Ну или генеральшу Марковскую на время?

      А насчет спокойствия вы правы...ЦИПСО будет разгонять. И всему верить не стоит. Но и игнорировать,как ВОполсуток игнорировало Пригожина тоже не дело
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:04
      +13
      Панику на народ и армию наводят высшее политическое и военное руководство РФ, в частности МИД РФ, который в этот самый момент ожесточённо торгуется с врагами насчёт продления зерновой сделки, что равнозначно полной и безоговорочной капитуляции РФ.
    4. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 22:14
      +10
      Прикольный совет.А куда делись мои налоги и немалые?Что,перед наступлением не заготовили кровь в госпиталях,не создали запасов боеприпасов и прочего?
      1. ОлесяiЛеся
        ОлесяiЛеся Вчера, 23:17
        -3
        Наши всё заготовили. А вот свои налоги ищи в киеве или в польше.
        1. AVESSALOM
          AVESSALOM Вчера, 23:53
          -2
          Так нехрен тогда побираться.дайте то,дайте се.Где 1,5 млн. комплектов обмундирования?
    5. Tma197725
      Tma197725 Вчера, 22:39
      +9
      Умные люди и говорили что будет разгон паники! Согласен с вами! Сейчас за каждый потерянный опорник польется со всех утюгов.Крысы полезли из нор , уже не плохо! Главное чтоб хватило ума нашим фельдмаршалам этим воспользоваться. Выбивать личный состав и технику . Теперь дело за авиацией и артиллерией.
    6. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Вчера, 23:13
      0
      Типа, Минобороны и бюджета РФ уже нет?
      Высокооплачиваемых силовиков в тылу тоже нет?
      Вся надежда на меня?
      1. Mol_18
        Mol_18 Вчера, 23:28
        -1
        Федеральный бюджет РФ в январе—апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн рублей с 2,4 трлн рублей по итогам первого квартала. На год запланирован дефицит в размере 2,9 трлн рублей.
        Это итогам дефицит федерального бюджета уже опережает прогноз на весь год.
        https://www.interfax.ru/business/900892
    7. mann
      mann Вчера, 23:58
      +2
      Соберитесь духом и не наводите панику.
      И главное, чтобы всегда сохраняли спокойствие и рассудок, не сходите с ума!
      Хоть один трезвый голос! Спасибо!
  3. azkolt
    azkolt Вчера, 21:54
    +12
    От хохла можно было ожидать любой пакости и вот она началась. Что то можно в ответ предпиринять? Ну не химическим, а что там у нас , что мы еще и не начинали воевать, по словам нашего гуру?
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:57
    +4
    России придется использовать боевые самолеты и вертолеты, чтобы остановить наступление, иначе последует катастрофа. На этот раз авиация и парк боевых вертолетов должны быть задействованы решительно. В то же время все те, кто покидает свои посты, должны быть преданы смерти. Вот о чем могли позаботиться чеченцы. Что касается главы Российской Армии, если случится катастрофа или он собирается погибнуть на фронте, чтобы спасти свою честь или застрелиться.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:01
      -10
      Она уже наступила. МИД РФ как раз в этот момент проводит переговоры о полной и безоговорочной капитуляции РФ под названием "продление до бесконечности зерновой сделки".
      Чиновники МИДа РФ уже заявили, что если НАТО и Украина откроют поставки по аммиакопроводу из Тольятти в Одессу - РФ отведет свои войска за Урал.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Вчера, 22:32
        0
        Спасибо за второе предложение, от души посмеялся, аж спать перехотелось. laughing
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Вчера, 23:15
      -2
      Степень патриотизма обратно пропорциональна расстоянию до передовой (с).
      1. shikin
        shikin Вчера, 23:53
        +1
        То есть, вы хотите сказать, что на передовой патриотов нет?
        Очень странное заявление.
    3. ААК
      ААК Вчера, 23:38
      +1
      Где честь, и где тот, кого упомянули, он только на икону кремлёвскую креститься умеет и миллиарды на биатлоны и храмы вместо танков и самолётов тратить... При Сталине ему бы уже парни из НКВД как Павлову в 1941-м ласты бы заворачивали и к стенке волокли...
  5. Румaтa
    Румaтa Вчера, 21:57
    0
    Артиллерийский огонь рассеял эти группы

    То такое, а где ВКС??????
    1. Комментарий был удален.
    2. ААК
      ААК Вчера, 23:41
      0
      так темно-ж, ещё не хватало, что-б по своим не отработали, у нас же с сетецентрическими системами боевого управления не очень, всё больше флажками машем... максимум - в китайскую рацию...
  6. Aken
    Aken Вчера, 21:57
    +3
    Если система рабочая, зачем изобретать новое? Забуксует - новое придумают.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 21:58
    +7
    Вот на применение химического оружия, необходимо ответить- жестко. Хохлики пока не наплачутся- не поумнеют. Любое проявление порядочности воспринимают как проявление слабости. Я этот народец хорошо изучил. Гнилой народ.
    1. Keer
      Keer Вчера, 22:26
      +2
      .Вот на применение химического оружия, необходимо ответить- жестко
      Захарова ответит жёстко.
    2. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 22:40
      0
      Ага!Линию красную провести очередную.Но жирную.
    3. Vashek
      Vashek Вчера, 23:30
      0
      Если у бугров хватит тестостерона - ответ только ТЯО. Игра без шуток.
    4. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 23:30
      +2
      Вроде уже прошла инфа, что фейк. Сейчас уже в традиции вошло - все трясут пробирками с неким порошком. После США в Ираке не обвинить своего противника в применении химоружия - себя не уважать.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 23:36
        +1
        Цитата: УАЗ 452
        После США в Ираке не обвинить своего противника в применении химоружия - себя не уважать

        Я бы так не обобщал. Что-то ляпнул какой-то, гм... биоорганизм. В надежде плюсиков хайпа урвать. Читай "бабла". Не более.

        Пробирки, обвинения и прочее - это уже госуровень, таким тут и не пахнет.
  8. Николай310
    Николай310 Вчера, 21:59
    +3
    Удивительно,да? А Герасимов думал,что они как в фильме про Чапаева выстроются в поле и с песней пойдут на пулеметы...ну как Лурадов под Угледаром...
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 21:59
    -5
    Ну кто тут говорил, что мы выстоим без мобилизации против полностью отмобилизованного морально и технически врага?
    1. Aken
      Aken Вчера, 22:02
      -2
      Боюсь, они не признаются. Но отминусят знатно.
    2. Keer
      Keer Вчера, 22:28
      +12
      И с мобилизацией не выстоим , если не начнём воевать по правилам военной науки. Пока такого не наблюдается.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 22:34
      -3
      Неумные люди. Имя им - легион.
      ......................................................
    4. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Вчера, 23:18
      -1
      Вас с сыновьями уже мобилизовали? Из окопа пишете?
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 23:32
        +2
        Нет, но морально они с теми, кто в окопах.
    5. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 23:21
      0
      "отмобилизованные морально" - это вам натовские тысячи боевиков как заградотряды работают. А технически - это натовское вооружение, а сами украинцы нищие голодранцы.
  10. Kuziming
    Kuziming Вчера, 21:59
    +1
    Верю в пирамидки. Это неприступная линия обороны.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:08
      -4
      Мне в детстве кубики больше нравились.
    2. Strannik96
      Strannik96 Вчера, 22:10
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Она уже наступила. МИД РФ как раз в этот момент проводит переговоры о полной и безоговорочной капитуляции РФ под названием "продление до бесконечности зерновой сделки".
      Чиновники МИДа РФ уже заявили, что если НАТО и Украина откроют поставки по аммиакопроводу из Тольятти в Одессу - РФ отведет свои войска за Урал.

      Ну что, стратеги или провокаторы, как быстро здесь фантазии ютобовские выдают. Еще не вечер, успокойтесь
  11. Жан Батист
    Жан Батист Вчера, 22:03
    +5
    Мы судя по всему тоже будем придерживаться той же тактики что 2022, люди то тоже руководят выводов никаких.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:10
      -10
      Действительно, зачем ломать славные традиции СВО - овеянные нетленной славой в веках успешные перегрупировки 2022 года под Киевом, Харьковым и Херсоном.
      Чем мы в конце концов хуже предков, сдавших Москву в 1612 и 1812 годах?
  12. Born
    Born Вчера, 22:07
    +4
    Чо-то тут ципсошников походу набежало)) уже за урал всех отправляют))
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 22:14
      +2
      Цитата: Born
      Чо-то тут ципсошников походу набежало)

      Так они успешней всего наступают... Правда в то, что плохо пахнет
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:17
      -4
      Не там ЦИПСОшников ищешь - ищи их в Генштабе ВС РФ, в Минобороны РФ и МИДе РФ.
      1. ОлесяiЛеся
        ОлесяiЛеся Вчера, 23:22
        +1
        так вам за каждый коммент по 10 гривенек отсыпают голодранцам.
  13. Румaтa
    Румaтa Вчера, 22:08
    +1
    Юрий Подоляка.
    Сообщается, что боевые самолеты направлены на южное направление (Херсонская и Запорожская обл.)
    В Черниговской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
  14. donavi49
    donavi49 Вчера, 22:11
    +5
    Телеги хайп собирают, интересно для чего? Завтра объявить об отражении контрнаступления?

    По Харькову-Белгороду - уже опроверг сам автор.
    По Днепру - посмотрим, но маловероятно. А про лодки там пишут каждую неделю, просто хайпануло сейчас.
    По Орехову и под Угледаром (Золотая Нива) - прощупывание.
    По Торецку - на Майорске регулярные обострения, это как раз тот кусочек, где там сдвинулась линия соприкосновения за 9 лет больше чем на пару километров. Опять же хайпануло только сегодня.

    По основному месту - там есть уточнения неприятные. Если на юге +/- терпимо. То на севере купировать не вышло - дополнение к этой карте:

    Прорыв ВСУ в районе Богдановки оказался успешен. Утрачено еще несколько квадратных километров.


    То есть буфер к дороге на Хромовое сформировали. Успех Вагнеров, что вышло отбить опорник на Клещеевке, повторю, если бы его пролюбили, то весь юг бы рассыпался и буфер на второй дороге был бы 3-5 км. И там уже речь шла о судьбе самой Клещеевке - рубиться за каждый дом, имея опорник на господствующей позиции или оставлять и ее.
    1. Carlos Sala
      Carlos Sala Вчера, 22:23
      -1
      Прекратите рассказывать истории и небылицы и восстановите дисциплину под дулом пистолета. Выносить авиацию массированно и если не хватит ТЯО. Кто, черт возьми, впереди?
      1. Простой
        Простой Вчера, 23:05
        +5
        Цитата: Carlos Sala
        Прекратите рассказывать истории и небылицы и восстановите дисциплину под дулом пистолета. Выносить авиацию массированно и если не хватит ТЯО. Кто, черт возьми, впереди?


        Прекратите курить всякую дрянь.
        Какое ТЯО?
        Х.охол только немного наступил.
        Не давать Carlosu Sala ничего что тяжелее сковородки!
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Вчера, 22:28
      -10
      Как это не ужасно, но аплодирую хохлам. За три дня хапнуть, то что наши ковыряли полтора года это круто. Причем малыми силами без авиации и Кинжалов с ФАБами. Бойцы.
  15. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:16
    +4
    Местная ципсота предлагает сдаться.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:26
      -11
      Шойгу и Лавров - не местные.
      ________________
    2. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 22:29
      -9
      А местные"патриоты" выступают за бессмысленную мясорубку до последнего русского?
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Вчера, 22:33
        -12
        Можно и без мясорубки.
        Капитулировать как Франция, Бельгия, Дания в 1940 году.
        Тоже вариант.
    3. AVA77
      AVA77 Вчера, 22:32
      +6
      Местная или нет не знаю. Зато вся ципсота на ВО зелёная, из свеженьких.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Вчера, 22:42
        -8
        Старики шапками кидают тут по площадям - любое ЦИПСО позавидует
        1. AVA77
          AVA77 Вчера, 22:48
          +5
          Тек завидуйте. Я про свеженьких писал, это и к Вам относится.
          1. AlexKruglov1976
            AlexKruglov1976 Вчера, 23:03
            -13
            А метание шапок относится к вам.
            Если завтра утром жовтоблакитный прапор будет над Белгородом - сами обзавидуетесь.
            1. AVA77
              AVA77 Вчера, 23:09
              +7
              А если не будет? Вы этот прапор съедите.
              Ну что будет. Бросите в меня какашку. wassat
      2. Bingo
        Bingo Вчера, 23:13
        +5
        Цитата: AVA77
        зелёная, из свеженьких.

        Мал клоп, да вонюч)))
  16. AVESSALOM
    AVESSALOM Вчера, 22:17
    -1
    Если тактическая схема показала свою эффективность под Харьковом,то зачем её менять?Где хваленые ВКС?Где резервы?Опять не готовы?
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Вчера, 22:29
      -7
      Резервы ждут мобилизации, которой не будет.
  17. Румaтa
    Румaтa Вчера, 22:28
    +4
    Можно вздохнуть?
    22:20 Уважаемые читатели!

    Офицеры ЦИПСО в меру своих скудных возможностей пытаются разгонять панику о якобы готовящемся форсировании р. Днепр подразделениями ВСУ. По информации с мест – по состоянию на 22.00 оснований доверять этой информации нет! Военнослужащие ВС РФ как всегда на стрёме и готовы обеспечить наступателям взрывной прием.

    Доверяйте проверенным источникам информации. В комментариях и сомнительных каналах работают специалисты противника.

    22:17 Сватово — Кременная — Лисичанск и вплоть до Соледара — всё штатно, особые манёвры среди вражеских сил не наблюдаются.

    Парни на Марьинском и Угледарском направлениях тоже говорят, что всё относительно спокойно.

    22:11 Самые опасные для прорыва направления ЛНР (Сватово-Кременная и Лисичанск) пока в порядке.

    Кременная – традиционная вечерняя артдуэль.

    Под Белогоровкой остановили наступление, после чего зашли на оставленные ВСУ позиции в районе водоканала на окраине Белогоровки.

    22:07 Официальный комментарий главы Новой Каховки Владимира Леонтьева:

    Добрый вечер. Новая Каховка 22 часа всё абсолютно спокойно. Все коммунальные службы на месте, электричество, вода, газ интернет, всё есть никаких никакой паники, никакого страха. Завтра снова все на рабочем месте. Всем спокойной ночи.

    22:00. Обстановка по направлениям на 22:00:

    — Херсонское – все спокойно.
    — Угледарское – все спокойно.
    — Купянское – все спокойно.
    — Авдеевское – все спокойно.
    — Ореховское – тишина.
    1. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 22:49
      -11
      Конашенкова послушай на начь и ложись спать.Все хорошо.
  18. Strannik96
    Strannik96 Вчера, 22:30
    +5
    Цитата: AVESSALOM
    Если тактическая схема показала свою эффективность под Харьковом,то зачем её менять?Где хваленые ВКС?Где резервы?Опять не готовы?

    Позвони в ФСБ, если ты не на Украине, то они тебе все расскажут и обьяснят
    1. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 22:43
      -8
      Статью навесят за дискредитацию?Пуганый я.
  19. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 22:32
    -12
    Если уж прямой удар по Кремлю - не красная линия для Путина, то взятие ВСУ Белгорода - тем более.
    Мы ответим на это продлением зерновой сделки на ближайшие 10 лет!
  20. oleg123219307
    oleg123219307 Вчера, 22:33
    +7
    У меня такое ощущение что то ли все, то ли почти все комментаторы тут - или не понимают что происходит, или на самом деле украинцы. Да, вот сейчас самое время закидать говном генштаб потому что они Пригожину боеприпасов не дают. А Пригожин молодец, он воюет, пока трусливая русская армия бежит под руководством воров из ГШ... И так ВСЕ комменты. Вы народ себя слышите? Враг хрюкнул - именно хрюкнул, по всем каналам уже опровержения, а вы тут уже всю нашу армию похоронили и виноватых назначили... Да, Пригожин и ко идут вперед. Штурмуя в лоб (зачем непонятно) город с многоэтажками. И он может сколько угодно рассказывать сказки, но по учебникам выходят потери 3 к 1 не в пользу атакующих. А вот соотношение 7 к 1 в нашу пользу под руководством "тупого" генштаба косвенно признали даже американцы. И думай тут что важнее - пара месяцев контроля за несколькими километрами территории, или пара десятков тысяч ребят, которых Вагнер там оставил. Были ли провалы - конечно были, это жизнь, а не книжка. Но гораздо меньше, чем всем пытается внушить ВСУ. Думается занимаются плюс минус тем, чем и нужно воюя по сути с НАТО. Что до Украины - нас больше, у нас лучше оружие, мы воюем на вражеской территории, на один поцарапанный дом в нашем приграничье приходится пяток стертых с лица земли деревень у врага, на один серьезно поврежденный объект у нас мы им пол страны перепахали. Каждую ночь размен - пяток квадрокоптеров на пару десятков бомб и ракет по складам и тылу... И тенденции в их армии и экономики так себе. И вопрос - куда вы все так торопитесь, вместе с Пригожиным? Положить там 300+ тысяч но взять Украину за месяц? Можно. А кто и чем потом будет с реальными то врагами воевать? Не повторяйте тупо вражеские нахрюки, проанализируйте реальную ситуацию сначала. P.S Минуса в студию господа, я готов и знаю что тут все непризнанные военные гении которые, в отличии от ГШ все знают. Как и Пригожин.
    1. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 22:47
      -10
      Ты в угаре то патриотическом не захлебнись.Посмотрим,как запоешь,если фронт,упаси Бог,рухнет.
      1. oleg123219307
        oleg123219307 Вчера, 22:57
        +4
        Да да, фронт рухнет и пойдет великая сила морекопателей штурмовать наши города и веси... А через пол года зеленский торжественно въедет в Москву на Абрамсе... Мечтайте господа мечтайте. Соотношение тяжелой техники 6 к 1, и это далеко не вся техника у нас там, артиллерии 8 к 1, авиацию можно не сравнивать даже, экономику тоже... Единственная возможность крупномасштабного падения фронта - уничтожение наших аэродромов, складов БК в тылу и мест сосредоточения войск. Всех. С учетом нашей ПВО, способной в принципе отразить единомоментно атаку 5-6 тысяч КР если по всему фронту, то таких результатов можно добиться только прямым вмешательством ВСЕХ сил НАТО в конфликт. Ну а в этом случае я думаю всем понятно чем кончится. Минут через 40. Для всех.
        1. AVESSALOM
          AVESSALOM Вчера, 23:28
          -4
          С авиации поподробней,пожалуйста.Она изолировала район боевых действий?Разнесла опорники,места выгрузки и транспортировки техники?При таком перевесе во всех видах вооружений вести боевые действия год это как то странно,не кажется?Пора бы сломить врага?
          1. oleg123219307
            oleg123219307 Вчера, 23:39
            +4
            А мы с авиацией имеем очень интересную ситуацию. Ни один наш борт не был потерян в воздушном бою. Все что мы теряли - от огня ПВО. Самая уязвимая часть любого комплекса ПВО - обзорная РЛС. Она должна быть плюс минус всегда активна, без нее не наведешься нормально, и по ней прекрасно работают противорадиолокационные ракеты. Что и показали первые дни операции - ВСЕ подобные стационарные объекты ВСУ были выбиты, а мобильные с тех пор не включались. И в сферическом вакууме мы б уже видели Сирийский сценарий. Проблема - ПВО ВСУ получает обзорные данные и целеуказание от АВАКСов НАТО. Им хватает дальности. Так что само ПВО или вовсе молчит, или включает только РЛС подсвета, на пару минут непосредственно перед пуском, а потом спешно меняет позицию. Вот такое засадное ПВО как подавить без тяжелых потерь в авиации? Мне на ум идет только 2 сценария - первый, пока справляемся и так, ограничить действия авиации поддержкой на передке и держать ее в запасе на случай сосредоточенного удара и локального прорыва в обороне. Таковой прорыв в этом случае превращается для наступающих в могилу - 15-20 км от своей ПВО ближнего радиуса и приехали под бомбы, на которые нечем ответить. Ну а в случае прямой угрозы фронту второй вариант - РВВ-БД, посадка АВАКСов, 200-300 калибров и х-101/102 по РЛС и аэродромам в Польше, Румынии и Болгарии, и работа уже по взрослому. Надеюсь без второго варианта обойдемся.
            1. AVESSALOM
              AVESSALOM Сегодня, 00:00
              -2
              Стоп.А как собирались воевать с НАТО не умея в подавление ПВО?Где наши ДРЛО?Авиация у нас,как белый слон?Почему у амеров вышло в Ираке с подавление ПВО,а у нас не выходит каменный цветок?Заканчивай свои кривые отмазки,скучно.
              1. oleg123219307
                oleg123219307 Сегодня, 00:44
                +1
                Подавить обзорные РЛС НАТО и АВАКСы над их территорией? Можно, технически вполне можно. А через пару часов - обмен ядерными ударами. Заметьте - они, также имея возможность запустить по Крыму и ближним тылам пару тысяч топоров этого не делают. И наше ПВО не давят. Из тех же соображений - драка дракой, а жить то всем охота. А без подавления внешнего целеуказания как прикажете ловить те же Буки по тылам? Он из сарая выехал, получил данные о направлении и параметрах цели, на 2-3 минуты включил РЛС, отстрелялся, свернулся и уехал. В другой сарай. Со спутников в реальном времени не отследишь - для геостационарных далеко, разрешение не то, для низкоорбитальных - не хватает времени пролета на отслеживание маршрута длиной 15+ минут. Время подлета ракеты с истребителя, даже если он дежурит именно на этом участке - минут 10. Он 3 раза уедет. Что и делают. Остается либо выманивать, либо ловить на марше/стоянке. И то и то делается, и неплохо, но врраг то тоже не дятел и все это знает и ПВО максимально защищает... Есть идеи - с удовольствием выслушаю.
    2. hhurik
      hhurik Вчера, 22:50
      +3
      Какое еще ощущение? wink Эти - как их тут кто-то знающий обозвал - خنزير (хынзиры) свидомые волну гонят, подхрюкивая. Собственно, достаточно посмотреть на дату регистрации - свежачок, 22-23 гг. Хотя есть и консервы, ага.
      1. AVA77
        AVA77 Вчера, 23:11
        +1
        Да в принципе всё как всегда, хрюкают, сучат копытцами, роют пятачком.
        Но по факту это уже сало, холодец и и кулеш из потрохов. И все вокруг загона с кабанчиком хотят есть. .
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 23:49
      +1
      Олег, не со всем в Вашем комментарии согласен, но вот под чем подпишусь - Пригожин в настоящее время играет роль скорее деструктивную. Никакой погоды ежедневные 50 тысяч квадратных метров, освобождённых в Бахмуте развалин, не делают. Кого там перемалывают больше - ВСУ или его бойцов, сказать сложно. Вся военная наука просто кричит, что при лобовых атаках на укреплённые позиции наступающая сторона ВСЕГДА несёт потери большие, чем обороняющаяся.
      Требования на боеприпасы вне всяких лимитов в ситуации, когда ожидается наступление противника, причём скорее всего на других направлениях - прямая помощь врагу. А уж имиджевые потери стране Вагнер сейчас наносит несоизмеримые своим военным успехам. И я даже не про скандалы с МО и НГШ - это может и стоит того. Я про то, что разрекламированная, как лучшая штурмовая пехота, ЧВК "Вагнер" уже 10 месяцев не может взять маленький райцентр. Ну да - есть у нас чудики, которые искренне радуются ежедневным дежурным сообщениям об очередных 100 метрах продвижения в Бахмуте, но большинство адекватных уже давно поняли сюрреализм таких "штурмов". Ну а противнику, его населению, такая деятельность "Вагнера" не может не повышать боевой дух. И украинская пропаганда с удовольствием тиражирует тезис о "лучшей в российской армии штурмовой пехоте", но, понятно, в том ключе, что даже лучшие солдаты России ничего не могут поделать с украинскими чудо-богатырями. Так что если объективно, никто сейчас не делает столько для успеха ВСУ, как Пригожин.
  21. Konnick
    Konnick Вчера, 22:40
    -4
    А где же авиация?

    Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

    Так российская авиация пингвин или буревестник?
  22. Румaтa
    Румaтa Вчера, 22:41
    +4
    22:37 ЧВК “Вагнер”с боями продвигается вперед в Бахмуте — Евгений Пригожин.

    22:32 Военкор Андрей Руденко заявил, что никакие контратаки ВСУ не проводят, ситуация контролируемая. Об этом сообщили его источники из Майорска.

    На Запорожском фронте все штатно: проходят локальные боестолкновения и артиллерийские дуэли вдоль линии боевого соприкосновения. Под Белгородом ситуация сейчас в норме, как и под Херсоном.

    Владимир Рогов подтвердил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается спокойной, начала контрнаступления ВСУ не наблюдается.
  23. Arzoo
    Arzoo Вчера, 22:57
    -2
    Какую «ту же тактику» они применяют? Штурмовыми группами с броней взяли опорники? Эту «тактику» мне в училище преподавали. Что вы несете, просите?
  24. зурбаган63
    зурбаган63 Вчера, 22:58
    -4
    Цитата: Аргон
    А я думал и думаю, что наступ будет в Харьковской обл

    Да уж, будет вселенский шухер, если нацики появятся на окраинах Белгорода, сразу от нас отвернутся все сочувствующие.
  25. Велизарий
    Велизарий Вчера, 22:58
    +2
    Ситуация несколько прояснилась. Пока проблемы только на флангах в Артемовске.
    Назвать решительным наступлением это пока нельзя.
    Но вот состояние частей на флангах в Артемовске ,конечно,оказалось удручающим...
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 23:04
      -7
      Впереди ещё целая ночь. Несколько часов до утра. А от Харькова до Белгорода всего 2 часа ходу.
      1. AVA77
        AVA77 Вчера, 23:30
        +1
        Тек чего Вы здесь на сайте торчите, Вам прогулы ставят, без Вас не начинают.
        2 часа ходу и Белгород, или самому ссыкотно.
    2. AVESSALOM
      AVESSALOM Вчера, 23:31
      -5
      Это пока.А где гарантия,что проблем нет и в других местах?
  26. alystan
    alystan Вчера, 23:03
    -5
    А военный корреспондент Александр Коц пишет у себя на телеграм-канале, что с ореховского направления сообщают о применении противником химических боеприпасов.
  27. kenpachi
    kenpachi Вчера, 23:08
    -8
    Цитата: oleg123219307
    воюя по сути с НАТО

    И сколько там натовских бомбардировщиков и истребителей?
    1. oleg123219307
      oleg123219307 Вчера, 23:16
      +4
      Ровно столько, сколько им не жалко потерять без смысла. Нуль. Но это не от гуманизма. Передать их Украине? Так то истребитель, а тем более бомбер это нифига не БМП. Ему нужна база, с ВПП, с обслугой, с техниками, правильным топливом, запчастями, прочими жидкостями и газами. Надо целеуказание и сопровождение, пилот нужен в конце концов... Что из этой инфраструктуры можно развернуть на Украине чтоб оно не сгорело в первую неделю? Авиабазу в подвал многоэтажки с гражданскими не запихать ведь... А работать со своих баз - объявить нам войну. Могли бы - давно б так и сделали. Но кишка тонка, ибо последствия представляют.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 00:01
        -2
        Всё Вами перечисленное вроде необходимо и для самолётов ВСУ советского производства, и несмотря на то, что в сводках Конашенкова все укроВВС помножены на ноль уже дважды, если не трижды, раз в несколько дней мелькают сообщения об очередном сбитом украинском самолёте. Даже если сбивают все взлетевшие (а это не так), значит - где-то украинцы свои летаки обслуживают, заправляют, прячут от наших ракет. Западная авиатехника добавит в этом плане дополнительных проблем, но обслуживать её смогут на авиабазах НАТО, а украинские аэродромы будут использоваться лишь как аэродромы подскока, на это наши просто ещё одну красную линию нарисуют, не более того.
        PS Насколько я помню, ещё несколько месяцев назад здесь всерьёз многие утверждали, что и западную бронетехнику ВСУ не передадут из-за невозможности обслуживания, то есть аргументировали точь в точь как Вы про самолёты. Но танки западного производства уже здесь, так что и про самолёты я бы не зарекался. Дадут. Не завтра, но дадут.
        1. oleg123219307
          oleg123219307 Сегодня, 00:51
          +1
          И как, много западная бронетехника на фронте навоевала? Пока что значимый толк есть только от артиллерии и легких машин типо турецких кипри. Причем и там и там у них огромные потери просто в силу нехватки. А авиация сложнее в разы. А насчет авиации советской - она сильно неприхотливее, может работать с дорог и малоподготовленных полос, под нее есть и техники и пилоты и запчасти и материалы хоть и рассредоточенно, а главное - при всем этом с нее почти нет толку. Штурмовики на сверхмалой иногда летают, а остальное либо сбито, либо в боях не участвует. Толк от авиации будет при возможности летать выше высот поражения ПЗРК, кидать бомбы, запускать оттуда на большую дальность ракеты и планирующие боеприпасы... А у наших С400 по таким высотам дальность хорошо за 300 км. Быстро кончится авиация. ПВО - удовольствие взаимное. А работа непосредственно с польских аэродромов ракетами дальностью 1000+ км мало чем отличается от прямого нападения. Ответ просто прилетит по базам, потому и не лезут.
    2. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 23:30
      +2
      там всё натовское от вооружения с пульками до трусов и бинтов. Добавь ещё натовскую разведку командование и управление полностью. От копателей морей только территория как полигон и тела для бойни.
  28. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Вчера, 23:21
    +2
    Похоже весь вой что стоит процентов на 60 и есть контрнаступление
  29. Vashek
    Vashek Вчера, 23:25
    -1
    За химию надо отвечать ТЯО. Ряд ударов по 0,2-0,5 КТ сразу остудит пыл украинцев. Надо гасить резко и сразу. На Западе , да и в мире нас всё равно никто не полюбит. А за силу уважать будут. Иначе станем окончательно терпилами. А так - сразу конец контрнаступу.
  30. Igor1915
    Igor1915 Вчера, 23:29
    +1
    О каких конвенциях после года вспомнил автор????? Давно же понятно что ВСУ преимущественно отморозки.
  31. d1975
    d1975 Вчера, 23:33
    +1
    Перечитал много , на сегодня , но когда вы начнёте карты нормальные показывать , только уропитеков есть ? Непатриотично !
  32. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 23:39
    0
    Зеленскому, как и любому актёру, нужна генеральная репетиция перед выступлением, вот она похоже и есть. Вообще не похоже на контр.наступ. Скорее проверка, на сколько глубоко можно вклиниться и корректировка стратегии наступления.
  33. Румaтa
    Румaтa Вчера, 23:46
    0
    Запорожское  направление 11.05  23:20
    Это кто там разнылся, А!?
    Читаем много туфты и выбросов о якобы прорывах на отдельных участках.
    Сообщаем, прямо сейчас, на часах 23:13 - запорожское оперативное направление, даём прикурить всушникам из РСЗО. Ракеты пошли.

    Фронтовая птичка.
  34. alexleony
    alexleony Вчера, 23:59
    0
    Группы по 3-4 танка,на выстроенную оборону-это мишени для тренировки личного состава.Другое дело,есть ли этот состав на позициях?
  35. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 00:03
    0
    Умные люди предупреждали, что при первых же вялых телодвижениях наступа, ЦИПСО начнет нагнетать панику на пророссийских ресурсах. Началось... Давайте лучше обсудим, за что украинцы ...ШЕНДЕРОВИЧА кетчупом облили!!! Как так?
  36. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 00:57
    0
    Однако нельзя забывать о том, что противник пошёл фактически на нарушение всех конвенций, применив химоружие.

    Так наденьте противогазы и ОЗК! Суд по нарушению конвенций в Гааге нам выиграть не дадут! И можно самим что ниб запретное им кинуть под сурдинку!
  37. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 01:00
    0
    Такое чувство, что ВО полно баб истеричек (да простят меня нормальные женщины) и эти истерички сейчас устраивают скандал по типу "встретились две бабы на рынке". Обмусолить всех знакомых, потрепаться кто с кем переспал, кто у кого украл, кто что сказал и т.д. их главная задача. Тьфу...