Продолжает поступать информация о попытке начала наступательных действий украинских войск сразу на нескольких направлениях. По последним сведениям, наибольшее число техники противник задействовал на Запорожском и Харьковском направлениях. При этом в тактическом плане пока вырисовывается ровно та же картина, которая в конце августа – начале сентября себя проявила со стороны ВСУ, когда те проводили наступление на Балаклею, Изюм и Купянск. А именно: используются небольшие бронегруппы с максимум 3-4 танками и БМП, которые выдвигаются с несколькими единицами легкобронированной техники после осуществления артиллерийского обстрела занимаемых российскими войсками позиций. В транспортёрах - штурмовые группы, которые, судя по всему, должны занять плацдарм и удерживать его до подхода более крупных сил.
Однако есть и значимое отличие, как минимум на одном из участков. Как уже сообщало «Военное обозрение», с Запорожского направления приходят сообщений о том, что вражеская артиллерия использует боеприпасы, начинённые химическими веществами. По факту, речь идёт о химической атаке, устроенной вооружёнными силами Украины.
К настоящему моменту противник направляет свои атакующие группы по линии Орехов-Пологи, стараясь, по возможности, вклиниться в оборону ВС РФ по направлению на Бердянск. Нужно подчеркнуть, что на этом направлении у российских войск выстроена мощная оборонительная линия, а точнее, сразу несколько таких линий, усиленных противотанковыми траншеями и другими инженерными объектами. Безусловно, эта линия обороны может сыграть значительную роль в остановке противника и контрударе. Однако нельзя забывать о том, что противник пошёл фактически на нарушение всех конвенций, применив химоружие. Обороняться в таких условиях - дело фактически непредсказуемое.
Для того, чтобы остудить пыл противника на Запорожском направлении, активно применяется российская артиллерия, благодаря которой удалось нанести ущерб нескольким выдвинувшим вперёд малым группам. Артиллерийский огонь рассеял эти группы в надвигающейся темноте. Активность российской артиллерии значительно возросла. Однако противник не оставляет попыток прорыва, используя описанную выше тактику.