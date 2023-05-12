Минобороны РФ: Обстановка на всех направлениях спецоперации остаётся под контролем

После ряда сообщений от военкоров о том, что на нескольких направлениях противник предпринял попытки контрнаступления, а также о том, что под Артемовском на флангах ВСУ удалось продвинуться, появилась официальная информация от Минобороны РФ.
Оборонное ведомство в своём ТГ-канале пишет, что общая обстановка на всех направлениях спецоперации, включая Купянское, Запорожское и Херсонское, остаётся под контролем. При этом добавляется, что освобождение города Артемовск продолжается в западной его части при поддержке авиации и артиллерии. О том, что, как сообщалось сегодня Евгением Пригожиным и военкорами, некоторые российские подразделения на флангах оставили опорные пункты, в сообщении Минобороны не говорится.
В то же время участвующих в боевых действиях украинский политолог Кирилл Сазонов уттверждает, что украинские войска наступают по флангам к юго- и северо-западу от Бахмута. Это фактически подтверждает ранее опубликованные заявления военкоров. По словам Сазонова, у ВСУ на флангах есть некоторые успехи, а вот на западе города ситуация для украинских войск крайне сложна. По ним наносятся артиллерийские и авиационные удары. А это уже подтверждает заявление Минобороны РФ.
Тем временем приходит информация о нанесении артиллерийских и авиационных ударов по резервам и позициям противника на оккупированных им территориях Запорожской и Херсонской областей.