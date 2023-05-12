Военное обозрение
Войти Регистрация

В офисе Зеленского утверждают, что начавшаяся под Бахмутом операция не имеет никакого отношения к планируемому контрнаступлению

9
В офисе Зеленского утверждают, что начавшаяся под Бахмутом операция не имеет никакого отношения к планируемому контрнаступлению

Начавшееся наступление под Бахмутом никак не связано с основным контрнаступлением, которое, как утверждается, все же произойдет на юге. Операцию по "освобождению" города командующий группировкой "Восток" Александр Сырский разработал уже давно, утверждают украинские источники со ссылкой на офис президента Украины.


Общее контрнаступление начнется позже, начавшаяся операция ВСУ в районе Бахмута никак с ним не связана. Сырский давно обещал Зеленскому "освободить" Бахмут и надеяться на то, что он не попробует этого сделать было бы глупо. Наступление на данном направлении было спланировано несколько месяцев назад, резервы в район города переброшены и только плохая погода мешала ВСУ перейти в наступление. Так что ничего "неожиданного" для нашего Минобороны здесь быть не должно.

По поступающей информации, сама масштабная операция еще не началась, украинские войска прощупывают нашу оборону, нанося удары на различных участках. В то же время основные силы держатся в резерве, Генштаб ВСУ боится встречного удара. Вся это компания сопровождается мощнейшим информационным вбросом с задачей создать панические настроения не только в российской армии, но и на территории России.

Все эти "колоны ВСУ под Харьковым" и "крупный десант под Херсоном" были вбросами, на которые повелись многие российские ресурсы. Да, бои идут, но только в районе Бахмута, где действительно тяжело. Сейчас ВСУ будут продолжать наступление на флангах, чтобы попытаться отбросить российские силы от города и восстановить снабжение остатков гарнизона. Как заявил ранее Зеленский, не имеющий стратегического значения город имеет огромное имиджевое значение и его потеря может значительно понизить рейтинг украинского президента. Так что бои будут продолжаться.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:32
    +4
    И все как обычно этому поверили)))).
    Кто же сейчас правду то напишет...
    Как сказал мальчик в книге "Золотой ключик", держи карман шире)))
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:20
      0
      На данный момент 93 и 60 (ее скорей всего переформируют и перевооружат на западную технику по образцу 47 в штурмовую - как только она свою матчасть растеряет из редких югославских М80) в городе + разные части усиления и раздерганные бригады. Часть 92 на флангах и в резерве. 28 на проводках и контратаках. Штурмовые действия 3 бригада (бывший Азов) + 5 ОШБр.

      Серьезных сил объективно пока не введено тут. Ни частей на западной техники, не раскормленную 47 бригаду "Магура", ни бригады наступления (3 бригада Азова это не гвардия наступления, у гвардии своя 3 БрОП им. Петра Болбочана), ни танковые бригады в дело пока не пошли.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +3
    начавшаяся под Бахмутом операция не имеет никакого отношения к планируемому контрнаступлению
    Это можно понимать, как наши наступательные телодвижения на различных участках не имеют отношения к предстоящему наступлению. Но даже разведка боем отдельными подразделениями имеет прямое отношение к планируемому наступлению, т.к. выполняет задачу по прощупыванию обороны противника, выявления слабых мест в обороне, огневых средств противника и т.д., что учитывается в корректировке плана наступления.
    Общее контрнаступление начнется позже
    Украинская военная терминология поражает - контрнаступление при отсутствии наступления противника это что-то новенькое в БУСВ.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:42
    -1
    Логично, молчание в стране и сводки из параллельной реальности от господина к приводят к тому, что инфо повестка полностью принадлежит врагу.
  4. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 06:55
    -1
    По 72 бригаде военкор Котеног и Два майора пишут:
    "В общем, в Минобороны всех успокоили — все под контролем, даже локальные поползновения противника на отдельных участках. Что же на местах?

    "Комбриг 72-ой с позывным «Север», отличный мужик, в ту ночь сам сел на БТР и рванул (https://t.me/akashevarova/6372) к месту прорыва".

    Это, конечно, песня песней. Не мне судить, хороший или плохой мужик комбриг с позывным «Север», но, по-моему, тот, кто пишет, не совсем копенгаген. На какой там БТР сел комбриг, если прорыв на западном берегу канала Северский Донец, а туда перехода под технику нет, он не оборудован?

    Почему полезли содомиты? Потому что (вопреки бодрым рапортам наверх) в том месте не оказалось боевого охранения.

    Как развивались события при продвижении противника?

    Итак. 9 мая в День Победы, если что, в 5.50 подъехали два танка и по одному начали бить с 1-го км прямой наводкой по позиции «Сухой бассейн». Соответственно, пехота сыграла ретираду.

    украинцы подняли квадрик, посмотрели, что позиции оставлены. Выдвинули БТР М113, сбросили пехоту — человек 8. Пехота стала вкатываться на позиции. Комбриг попытался купировать прорыв, выдвинув резерв — танковую роту. Она шла пол дня, и из 6-ти танков дошёл один! А когда он приехал, выяснилось, что у него осколочнофугасных снарядов нет, только кумулятивные и подкалиберные! Сняли две роты со второго эшелона и перекинули на участок прорыва, но они не пошли — украинцы постоянно работали артиллерией.

    Про снарядный голод (всё по нормам ГШ). А как воевать, если в артиллерии бригады всего 0,2 бк. Это 1/5 часть, если что. Так получали! При прорыве случайно подбили «Брэдли» украинцев.

    А как воевать, если ППУ (передовой пункт управления) бригады в 40 км от линии соприкосновения? Как? Это ж баррель полный.

    На следующий день на участок прорыва прибыл генерал Сычевой, метров 300 отбили у содомитов, остальное — нет.

    В чем причина локального продвижения противника?

    1. Вранье должностных лиц уровня командира батальона.
    2. Невладение обстановкой.
    3. Трусость подразделений (конкретно, знают каких и где) и, прежде всего, комбата и комрот.
    4. Отсутствие воздушной разведки.
    5. Неподготовленность, необорудованность позиций и отсутствие средств противотанковой борьбы.
    6. Неподготовленность резервов и их беспомощность.
    7. Отсутствие перед позициями минных полей.
    8. Отсутствие устойчивой связи.
    9. Интриги с ЧВК, которые накануне ушли с западного берега канала на правом соседнем участке обороны, но об этом не сказали".

    Какая-то не радостная картина получается. украинцы провели разведку местными силами, а наши войска сразу посыпались. Не совсем понятны дальнейшие перспективы нашей армии в таком случае.
    1. AVESSALOM
      AVESSALOM Сегодня, 08:19
      -1
      За подобное виновным вроде как трибунал положен?Или не будет никому ничего в очередной раз?Если так,то дела плохи будут и дальше.
  5. Bioorganizm
    Bioorganizm Сегодня, 08:24
    -1
    Давно пора объявить массовую мобилизацию, как сейчас предлагает Рогозин и "навалится всем миром".
  6. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 08:29
    -1
    Ну да, если ничего не выгорит, то вы об этом уже писали ранее. Американский стиль .
  7. moneron
    moneron Сегодня, 08:30
    0
    в какую сторону будет развитие этих событий ....нужно посмотреть....пока какие - либо выводы делать рано.