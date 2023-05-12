В офисе Зеленского утверждают, что начавшаяся под Бахмутом операция не имеет никакого отношения к планируемому контрнаступлению

Начавшееся наступление под Бахмутом никак не связано с основным контрнаступлением, которое, как утверждается, все же произойдет на юге. Операцию по "освобождению" города командующий группировкой "Восток" Александр Сырский разработал уже давно, утверждают украинские источники со ссылкой на офис президента Украины.Общее контрнаступление начнется позже, начавшаяся операция ВСУ в районе Бахмута никак с ним не связана. Сырский давно обещал Зеленскому "освободить" Бахмут и надеяться на то, что он не попробует этого сделать было бы глупо. Наступление на данном направлении было спланировано несколько месяцев назад, резервы в район города переброшены и только плохая погода мешала ВСУ перейти в наступление. Так что ничего "неожиданного" для нашего Минобороны здесь быть не должно.По поступающей информации, сама масштабная операция еще не началась, украинские войска прощупывают нашу оборону, нанося удары на различных участках. В то же время основные силы держатся в резерве, Генштаб ВСУ боится встречного удара. Вся это компания сопровождается мощнейшим информационным вбросом с задачей создать панические настроения не только в российской армии, но и на территории России.Все эти "колоны ВСУ под Харьковым" и "крупный десант под Херсоном" были вбросами, на которые повелись многие российские ресурсы. Да, бои идут, но только в районе Бахмута, где действительно тяжело. Сейчас ВСУ будут продолжать наступление на флангах, чтобы попытаться отбросить российские силы от города и восстановить снабжение остатков гарнизона. Как заявил ранее Зеленский, не имеющий стратегического значения город имеет огромное имиджевое значение и его потеря может значительно понизить рейтинг украинского президента. Так что бои будут продолжаться.