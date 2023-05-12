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Выдвижение подразделений противника в Харьковской области оказалось попыткой провести ротацию, которая в итоге была сорвана ВС РФ

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Выдвижение подразделений противника в Харьковской области оказалось попыткой провести ротацию, которая в итоге была сорвана ВС РФ

Появляются некоторые подробности вчерашней активности противника в Харьковской области. Напомним, что изначально появились сообщения о том, что несколько подразделений ВСУ выдвинулись к северу от Харькова. Эта информация была воспринята как попытка начала контрнаступления врага на Харьковщине.


По последним данным, движение подразделений противника было связано с ротационными процедурами на Купянском направлении. Украинские вооружённые формирования выдвинулись в направлении населённых пунктов, расположенных к северо-востоку и востоку от Купянска. Цель выдвижения, по данным Минобороны России, смена личного состава на позициях и опорных пунктах южнее Синьковки, а также в районе Песчаного и Ягодного, расположенных неподалёку от границы ЛНР (РФ).



Российская артиллерия и боевая авиация, как сообщают представители российского оборонного ведомства, получив данные от разведки от движения украинских подразделений, нанесли удары. Под этими ударами оказались формирования 14-й бригады противника, понесшие в итоге потери. Эта бригада носит название «Червона калина» («Красная калина»).

Ротация войск противника на востоке Харьковской области была сорвана, что в итоге ставит в крайне сложное положение остающиеся под Купянском части ВСУ, ждавшие смены на своих позициях.
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5 комментариев
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 06:38
    +5
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    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:26
      +3
      Никакой ротации!

      Бандеровцы, вперед, к капитуляции!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +2
    . Под этими ударами оказались формирования 14-й бригады противника, понесшие в итоге потери.
    Провели ротацию. Свежие силы еще не успев сменив "подуставшие" и понесшие потери сами оказались под огнем и с потерями.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 06:46
      -4
      Ротация- ротор-вращение. Зачем вращать солдат?
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:27
        +3
        Свинью, например, вращают на вертеле над огнем. Чтобы равномерно прожарилась и не подгорела.