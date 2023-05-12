Выдвижение подразделений противника в Харьковской области оказалось попыткой провести ротацию, которая в итоге была сорвана ВС РФ

Появляются некоторые подробности вчерашней активности противника в Харьковской области. Напомним, что изначально появились сообщения о том, что несколько подразделений ВСУ выдвинулись к северу от Харькова. Эта информация была воспринята как попытка начала контрнаступления врага на Харьковщине.
По последним данным, движение подразделений противника было связано с ротационными процедурами на Купянском направлении. Украинские вооружённые формирования выдвинулись в направлении населённых пунктов, расположенных к северо-востоку и востоку от Купянска. Цель выдвижения, по данным Минобороны России, смена личного состава на позициях и опорных пунктах южнее Синьковки, а также в районе Песчаного и Ягодного, расположенных неподалёку от границы ЛНР (РФ).
Российская артиллерия и боевая авиация, как сообщают представители российского оборонного ведомства, получив данные от разведки от движения украинских подразделений, нанесли удары. Под этими ударами оказались формирования 14-й бригады противника, понесшие в итоге потери. Эта бригада носит название «Червона калина» («Красная калина»).
Ротация войск противника на востоке Харьковской области была сорвана, что в итоге ставит в крайне сложное положение остающиеся под Купянском части ВСУ, ждавшие смены на своих позициях.