Глава Госдепа США Блинкен пообещал предоставить Украине дополнительные вооружения в ответ на неоднократные просьбы Зеленского

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные вооружения, необходимые для контрнаступления, многочисленные просьбы Зеленского будут удовлетворены. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.
Украинский президент, привыкший обращаться к западным союзникам с протянутой рукой, раскритиковал своего главного спонсора США заявив, что американцы предоставили слишком мало бронетехники и боеприпасов для начала контрнаступления. По его словам, поставленных объемов катастрофически не хватает для успешных действий, а наступление при отсутствии бронетехники и снарядов приведет к большим потерям ВСУ. Зеленский подтвердил, что украинская армия готова к наступлению, но ждет от Запада дополнительных партий оружия и бронетехники.
В ответ на это Блинкен пообещал предоставить Украине "все необходимое для контрнаступления", но что туда войдет не пояснил. Глава Госдепа отметил, что США работают с более 50 странами, чтобы обеспечить Украину "всем необходимым". Так что в скором времени Киев еще что-нибудь получит, осталось только определить что конкретно.
Мы буквально каждый день работаем с украинцами и этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка, и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить
- добавил госсекретарь США.
Единственное, что точно Украина не получит от американцев - истребители и ракеты большой дальности. По самолетам все сказано ранее, а ракеты уже передала Великобритания. В Вашингтоне считают, что этого Киеву будет достаточно.