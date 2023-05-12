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Глава Госдепа США Блинкен пообещал предоставить Украине дополнительные вооружения в ответ на неоднократные просьбы Зеленского

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Глава Госдепа США Блинкен пообещал предоставить Украине дополнительные вооружения в ответ на неоднократные просьбы Зеленского

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные вооружения, необходимые для контрнаступления, многочисленные просьбы Зеленского будут удовлетворены. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.


Украинский президент, привыкший обращаться к западным союзникам с протянутой рукой, раскритиковал своего главного спонсора США заявив, что американцы предоставили слишком мало бронетехники и боеприпасов для начала контрнаступления. По его словам, поставленных объемов катастрофически не хватает для успешных действий, а наступление при отсутствии бронетехники и снарядов приведет к большим потерям ВСУ. Зеленский подтвердил, что украинская армия готова к наступлению, но ждет от Запада дополнительных партий оружия и бронетехники.

В ответ на это Блинкен пообещал предоставить Украине "все необходимое для контрнаступления", но что туда войдет не пояснил. Глава Госдепа отметил, что США работают с более 50 странами, чтобы обеспечить Украину "всем необходимым". Так что в скором времени Киев еще что-нибудь получит, осталось только определить что конкретно.

Мы буквально каждый день работаем с украинцами и этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка, и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить

- добавил госсекретарь США.

Единственное, что точно Украина не получит от американцев - истребители и ракеты большой дальности. По самолетам все сказано ранее, а ракеты уже передала Великобритания. В Вашингтоне считают, что этого Киеву будет достаточно.
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4 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:58
    +2
    Блинкен тоже мастер языком работать. Но с поставками из США явно будет задержка
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:21
    +3
    ждет от Запада дополнительных партий оружия и бронетехники.

    но так-то они готовы...
    украинская армия готова к наступлению

    хоть счас в бой...
    у одного меня диссонанс вызывает?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +4
    Блинкен пообещал предоставить Украине дополнительные вооружения
    Только на днях звучали заявления от высокопоставленных представителей Сша, что Киеву поставили достаточно для проведения наступления. Теперь Блинкен, которого разжалобил Зеленский обещает дополнительную помощь. Вы уж там сначала разберитесь между собой кто и сколько еще должен Украине. Кстати, а где тогда "Абрамсы" г-н Блинкен, которые вы все обещаете, но теперь с оговоркой, что не раньше осени? То же и с Зеленским, который только намедни говорил, что оружия для наступления хватает, но увидев Блинкена сработал рефлекс - проси еще.
  4. Русь
    Русь Сегодня, 07:29
    +2
    Зеленский подтвердил, что украинская армия готова к наступлению, но ждет от Запада дополнительных партий оружия и бронетехники.

    Конечно, что ж, не без того ж, оно, конечно, совсем буквально, если поднять и тут же заострить, тогда оно, конечно, что ж, не без того ж. Тогда оно, конечно, совсем буквально.... wassat